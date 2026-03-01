4 хит-винтажки Петербурга: Meowshka Vintage, Komilfo, Kostrov, Ambar Vintage Co.

Петербург — столица винтажа! Вам артизанальный олдкутюр Maison Margiela или архивы Валентино Гаравани?
Meowshka Vintage
Кто делает: фея демикутюра Лидия Метельская
Главная фэнси-винтажка города, которой правит фея демикутюра Лидия Метельская. В уютном шоуруме Meowshka Vintage (назван в честь пушистой британки Мяушки!) обитают кутюрные аладдины Dior, гусарские жакеты Oscar de la Renta, плетеные кушаки Yves Saint Laurent, а еще — каноничный твид Chanel, великий красный Valentino и эпохальные рюши Emanuel Ungaro (нарасхват у фэшн-инфлюенсера Юлии Вороновой, готической дивы Вики Салават и артистки Мариинского театра Марии Хоревой!).
ул. Куйбышева, 8
Юлия Воронова
Фэшн-инфлюэнсер и основатель салона оптики Optics Gallery
Лидия Метельская — невероятная девушка с редким даром действительно утонченного и самобытного чувства стиля, эстетики и вкуса. Если вы окажетесь в гостях у Лиды, то уже с порога будете очарованы и ею, и пространством, в котором живет собранная коллекция. В моей гардеробной много красоты из Meowshka Vintage — от винтажных сумок и бижутерии до подиумных платьев. Самое обожаемое — черное мини-платье из бархата Giorgio Armani с белым шлейфом-поясом.
Komilfo
Кружевные peep-toe-ботильоны Nina Ricci
Кто делает: стилист и гуру люкс-винтажа Александра Федотовская
Сфера интересов фаундера Александры Федотовской (в промежутках между поиском редчайших фэшн-айтемов стилизует Сергея Безрукова) — хайповый люкс: страусиные туфли Christian Dior из нулевых, блузы из индиго-шелка Gucci времен Тома Форда, неоновые юбки-маркизы Dries Van Noten и культовые сумки Celine Phantom (из гардероба Гвинет Пэлтроу!).
Малая Посадская ул., 2;
Садовая ул., 28-30
Александра Федотовская
Фаундер винтажного стора Komilfo
Я — фанат архивов. Мое детство прошло под показы на Fashion TV. И это просто потрясающе, когда спустя много лет мне удается найти именно то, что я видела, еще будучи маленькой. Культовые винтажные айтемы — от сапог Christian Dior эпохи Джона Гальяно до атласных блуз Gucci рук Тома Форда — вдохновляют меня куда больше современных коллекций. Например, совсем недавно к нам пришла волчья шуба Christian Dior (тоже времен Гальяно!) — это настоящий музейный экспонат, который существует всего в нескольких экземплярах.
Kostrov Store
Фэшн-архетип «золотистый ретривер» в тотал-луке из Kostrov
Кто делает: знаток стритвир-винтажа Юра Костров
Хедлайнеры раритетных мужских ветровок и флисок Kostrov Store сформировали вокруг себя целое пацанское хайп-комьюнити (читай: фанаты шугейза!). Фаундеры сначала искали винтаж для себя, потом основали марку одежды, а затем открыли секонд-хенд Kostrov — по фамилии главного инициатора Юры. Идем к парням за кархартовскими футболками, тимберлэндовскими свитшотами, рубашками Ralph Lauren и мемными волкокуртками.
Пушкинская ул., 11
Ambar Vintage Co.
Фэшн-архетип «альтушка» в тотал-луке из Ambar Vintage Co.
Кто делает: коллекционер кантри-архивов Олег Мурзаков
Фэшн-архивариусы Ambar за одиннадцать лет собрали образцовую коллекцию канадского трикотажа (свитеры вяжут по технологии коренных народов долины Cowichan!), баварских кожаных брюк, английских шинелей, бельгийских стеганок, американских армейских парок и немецких карго. В винтажке нет места для бланковых айтемов — вместо них там можно обнаружить окрашенные вручную по технике сибори-дзомэ рубашки, раритетные олимпийки Adidas из 1990-х и ворквир-брюки Carhartt. Плюс Ambar вовсю развивает кастом-направление: перешивают шведские армейские рюкзаки во вместительные кросс-боди.
Загородный пр., 28;
Гороховая ул., 55
Олег Мурзаков
Основатель Ambar Vintage Co.
Больше всего я горжусь бортом голубого пикапа Land Rover Series III, который идеально вписался в интерьер магазина на Загородном. Из одежды — это французские мотоциклетные тренчи 1940-х, пожарные куртки 1970-х, Ike jacket 1940–1950-х, швейцарский рабочий деним 1960-х во всех размерах. Моя любимая вещь из Ambar — это свитер нашего собственного производства. Мы вязали его по разработанным нами лекалам, долго искали правильную посадку и плотность. Ношу его, практически не снимая.
