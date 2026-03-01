4 хит-винтажки Петербурга: Meowshka Vintage, Komilfo, Kostrov, Ambar Vintage Co.

Фаундер винтажного стора Komilfo

Я — фанат архивов. Мое детство прошло под показы на Fashion TV. И это просто потрясающе, когда спустя много лет мне удается найти именно то, что я видела, еще будучи маленькой. Культовые винтажные айтемы — от сапог Christian Dior эпохи Джона Гальяно до атласных блуз Gucci рук Тома Форда — вдохновляют меня куда больше современных коллекций. Например, совсем недавно к нам пришла волчья шуба Christian Dior (тоже времен Гальяно!) — это настоящий музейный экспонат, который существует всего в нескольких экземплярах.