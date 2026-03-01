Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

4 хит-винтажки Петербурга: Meowshka Vintage, Komilfo, Kostrov, Ambar Vintage Co.

Петербург — столица винтажа! Вам артизанальный олдкутюр Maison Margiela или архивы Валентино Гаравани?

ВПЕРВЫЕ С 1703 ГОДА! Большой иллюстрированный атлас по фэшн-карте Петербурга (в 78 главах!) — от отдела моды Собака.ru

Meowshka Vintage

Кто делает: фея демикутюра Лидия Метельская
Komilfo

Кто делает: стилист и гуру люкс-винтажа Александра Федотовская
Kostrov Store

Кто делает: знаток стритвир-винтажа Юра Костров
Ambar Vintage Co.

Кто делает: коллекционер кантри-архивов Олег Мурзаков

Meowshka Vintage

Лидия Метельская. для Собака.ru
Фото предоставлено пресс-службой Meowshka Vintage
Лидия Метельская, для Собака.ru
Жакет Jeanette for St. Martin Sport из дикого шелка
Фото предоставлено пресс-службой Meowshka Vintage

Жакет Jeanette for St. Martin Sport из дикого шелка

Кто делает: фея демикутюра Лидия Метельская

Главная фэнси-винтажка города, которой правит фея демикутюра Лидия Метельская. В уютном шоуруме Meowshka Vintage (назван в честь пушистой британки Мяушки!) обитают кутюрные аладдины Dior, гусарские жакеты Oscar de la Renta, плетеные кушаки Yves Saint Laurent, а еще — каноничный твид Chanel, великий красный Valentino и эпохальные рюши Emanuel Ungaro (нарасхват у фэшн-инфлюенсера Юлии Вороновой, готической дивы Вики Салават и артистки Мариинского театра Марии Хоревой!).

ул. Куйбышева, 8

Юлия Воронова

Фэшн-инфлюэнсер и основатель салона оптики Optics Gallery

Лидия Метельская — невероятная девушка с редким даром действительно утонченного и самобытного чувства стиля, эстетики и вкуса. Если вы окажетесь в гостях у Лиды, то уже с порога будете очарованы и ею, и пространством, в котором живет собранная коллекция. В моей гардеробной много красоты из Meowshka Vintage — от винтажных сумок и бижутерии до подиумных платьев. Самое обожаемое — черное мини-платье из бархата Giorgio Armani с белым шлейфом-поясом. 

Komilfo

Кружевные peep-toe-ботильоны Nina Ricci
Фото предоставлено пресс-службой Komilfo

Кружевные peep-toe-ботильоны Nina Ricci

Кто делает: стилист и гуру люкс-винтажа Александра Федотовская

Сфера интересов фаундера Александры Федотовской (в промежутках между поиском редчайших фэшн-айтемов стилизует Сергея Безрукова) — хайповый люкс: страусиные туфли Christian Dior из нулевых, блузы из индиго-шелка Gucci времен Тома Форда, неоновые юбки-маркизы Dries Van Noten и культовые сумки Celine Phantom (из гардероба Гвинет Пэлтроу!).

Малая Посадская ул., 2;
Садовая ул., 28-30

Александра Федотовская

Фаундер винтажного стора Komilfo

Я — фанат архивов. Мое детство прошло под показы на Fashion TV. И это просто потрясающе, когда спустя много лет мне удается найти именно то, что я видела, еще будучи маленькой. Культовые винтажные айтемы — от сапог Christian Dior эпохи Джона Гальяно до атласных блуз Gucci рук Тома Форда — вдохновляют меня куда больше современных коллекций. Например, совсем недавно к нам пришла волчья шуба Christian Dior (тоже времен Гальяно!) — это настоящий музейный экспонат, который существует всего в нескольких экземплярах.

Kostrov Store

Фэшн-архетип «золотистый ретривер» в тотал-луке из Kostrov
Фото предоставлено пресс-службой Kostrov Store

Фэшн-архетип «золотистый ретривер» в тотал-луке из Kostrov

Кто делает: знаток стритвир-винтажа Юра Костров

​​Хедлайнеры раритетных мужских ветровок и флисок Kostrov Store сформировали вокруг себя целое пацанское хайп-комьюнити (читай: фанаты шугейза!). Фаундеры сначала искали винтаж для себя, потом основали марку одежды, а затем открыли секонд-хенд Kostrov — по фамилии главного инициатора Юры. Идем к парням за кархартовскими футболками, тимберлэндовскими свитшотами, рубашками Ralph Lauren и мемными волкокуртками.

Пушкинская ул., 11

Ambar Vintage Co.

Фэшн-архетип «альтушка» в тотал-луке из Ambar Vintage Co.
Фото предоставлено пресс-службой Ambar Vintage Co.

Фэшн-архетип «альтушка» в тотал-луке из Ambar Vintage Co.

Кто делает: коллекционер кантри-архивов Олег Мурзаков 

Фэшн-архивариусы Ambar за одиннадцать лет собрали образцовую коллекцию канадского трикотажа (свитеры вяжут по технологии коренных народов долины Cowichan!), баварских кожаных брюк, английских шинелей, бельгийских стеганок, американских армейских парок и немецких карго. В винтажке нет места для бланковых айтемов — вместо них там можно обнаружить окрашенные вручную по технике сибори-дзомэ рубашки, раритетные олимпийки Adidas из 1990-х и ворквир-брюки Carhartt. Плюс Ambar вовсю развивает кастом-направление: перешивают шведские армейские рюкзаки во вместительные кросс-боди. 

Загородный пр., 28;
Гороховая ул., 55

 

Олег Мурзаков

Основатель Ambar Vintage Co.

Больше всего я горжусь бортом голубого пикапа Land Rover Series III, который идеально вписался в интерьер магазина на Загородном. Из одежды — это французские мотоциклетные тренчи 1940-х, пожарные куртки 1970-х, Ike jacket 1940–1950-х, швейцарский рабочий деним 1960-х во всех размерах. Моя любимая вещь из Ambar — это свитер нашего собственного производства. Мы вязали его по разработанным нами лекалам, долго искали правильную посадку и плотность. Ношу его, практически не снимая.

Теги:
Фэшн-карта Петербурга
Материал из номера:
Март
Люди:
Лидия Метельская

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: