26 брендов-хедлайнеров Петербурга: GATE31, Autentiments, Meowshka, Ianis Chamalidy, JM Studio, Corporelle

Основатель и креативный директор бренда украшений OBVES, фэшн-инфлюэнсер

Rockabi — это любовь с первой примерки. Идеальная посадка, продуманные силуэты и ощущение, что вещи созданы именно для тебя. Мне кажется, создать базу с вау-эффектом — куда сложнее, чем придумать сложный дизайн. И в этом, на мой взгляд, особое мастерство Rockabi.

Мой абсолютный мастхэв у Rockabi — джинсы и брюки. Они безупречно сидят и легко вписываются в любой сценарий — от повседневного до более собранного образа. И, конечно, их майки — отдельная история. Каждый раз, когда надеваю, получаю комплименты.