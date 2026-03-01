Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

26 брендов-хедлайнеров Петербурга: GATE31, Autentiments, Meowshka, Ianis Chamalidy, JM Studio, Corporelle

Супергерои петербургской моды — переодевают в лучшие кожаные куртки и самые авангардные жакеты!

ВПЕРВЫЕ С 1703 ГОДА! Большой иллюстрированный атлас по фэшн-карте Петербурга (в 78 главах!) — от отдела моды Собака.ru

Ianis Chamalidy

Кто делает: номад-кутюрье Янис Чамалиди
Rockabi

Кто делает: автор лучших петербургских кожанок Наталья Сухотерина
House of Leo

Кто делает: городской тейлор-авторитет Леонид Алексеев
My812

Кто делает: мастер ультрафеминных платьев и комбинаций Альбина Зуева
Ola Ola

Кто делает: профи совриск-принтов Ольга Гинзбург
Модный дом Tatyana Parfionova

Кто делает: художница и легенда петербургской моды Татьяна Парфенова
Only Me

Кто делает: гуру экокожи (и меха!) Владимир Трегубов
Krakatau

Кто делает: патриарх петербургского аутдора Алексей Кравцов
Autentiments

Кто делает: хедлайнеры петербургского тейлоринга Анна Кранк и Анна Бернштейн
Very Neat

Cверхновый кэжуал-бренд, бросающий вызов Loro Piana или Brunello Cucinelli
RoDaSoleil

Кто делает: суперзвезда устойчивой моды Ирина Рубинштейн
Meowshka

Кто делает: принцесса винтажа Лидия Метельская
Anna Pekun

Кто делает: семейный бизнес-дуэт Анны и Ивана Пекун
Maison

Кто делает: идеолог олдмани-вайбов Оксана Милковская
JM Studio

Кто делает: светская дива Юлия Матвиенко
Humanist

Кто делает: мастер кэжуал-стритвира Ольга Ковалева
Any Wowzers

Кто делает: автор главных петербургских арт-пижам Аня Баркова
Cocoshnick

Кто делает: гуру модистики Ольга Рузакова
Corporelle

Кто делает: виртуоз тихой сексуальности Ксения Круглова-Реченская
Eljacket

Кто делает: амбассадор костюмных платьев Елена Баранова
Free Age

Кто делает: гуру олдмани-трикотажа Татьяна Затравина
GATE31

Кто делает: амбассадор кэжуал-минимализма Денис Шевченко
Novaya

Кто делает: профи аутдора Ольга Голубева
Neegoosh

Кто делает: виртуозы драпировок Самира и Нигяр Юсифовы
SHU

Кто делает: гуру кэжуал-аутдора Андрей Кравцов
AT EASE

Кто делает: кофаундер бренда экосумок Arny Praht Анна Прахт

Ianis Chamalidy

Вика Салават в головном уборе Ianis Chamalidy. Фото: Ангелина Любимова

Вика Салават в головном уборе Ianis Chamalidy. Фото: Ангелина Любимова

Кто делает: номад-кутюрье Янис Чамалиди 

Патриарх петербургской авангардной моды — виртуоз деконструкции, дарк-принтов и номад-кутюра Янис Чамалиди, который бросает вызов Йоджи Ямамото и Рику Оуэнсу, вместе взятым. Смело фиксируем прайм-эру Ianis Chamalidy: за 2025 год показал рост продаж на 38 %, собрав восхитительное фэшн-комьюнити из актрисы Елизаветы Боярской, прима-балерины Мариинского театра Ренаты Шакировой, дарк-дивы Вики Салават и визажиста-феномена Фаризы Родригез. Секрет успеха — создание вирусных айтемов в остромодном готик-вайбе, по­множенное на безупречное качество и идеальную посадку (вам амарнский головной убор или канотье чумного доктора?). Гранд-релиз весны 2026 года — коллекция Lumen in Tenebris, показанная на шоу Re Passage в Мраморном зале Этнографического музея: маст-хэвы — полупрозрачные жакеты из органзы, нюдовые рубашки-туники, сложносочиненные жакеты с накладными гигакарманами. А важнейшая премьера сезона Ianis Chamalidy — выставка-блокбастер модного дома в музее совриска «Эрарта» (стократ круче ретроспективы Рика Temple of Love во дворце Гальера!). 

Большой пр. П. С., 55/6

Янис Чамалиди

Идеолог модного дома Ianis Chamalidy

Русская мода существует, и ее зовут Янис Чамалиди. Мы находимся в нишевом авангардном сегменте российского фэшн-рынка и показываем невероятные результаты — у нас прекрасные продажи по всему миру, от Монте-Карло до Шанхая и Токио. Сейчас необязательно иметь бутики повсеместно — все решают диджитал-продажи.

Галина Голованова-Дворянкина

Театральный блогер и режиссер фэшн-шоу

С Янисом познакомилась 23 года назад: я работала моделью, а он как раз шил на меня все свои коллекции. Тогда стиль Яниса был совсем другим — настоящий кутюр с вышивками и шифонами. Помню, как купила у него мои первые штаны-зуавы. Обожаю его вещи-трансформеры, пальто, рубашки. Кстати, мое свадебное платье-трансформер тоже придумал Янис. Еще его фраза «принт — это всегда ошибка» всегда в моей голове, когда хочется купить что-нибудь цветастое.

Катя Графт

Коллекционер, архиватор, создатель resale-проекта rabies archive

Ношу авангардную базу Ianis Chamalidy: платье из коллекции «Русский авангард», двусторонний кроп-бомбер с акцентами на плечах, прозрачные брюки из органзы, лонгсливы, майки и кольца. В России не знаю брендов по качеству лучше.

Rockabi

Фаундер Наталья Сухотерина в бутике Rockabi с лакшери-комьюнити бренда. Слева направо по часовой стрелке: основатель Rockabi Наталья Сухотерина
Фото: Анастасия Орлова. Продюсер: Дарья Венгерская. Визаж и волосы: Мария Швец, Анита Кравале. Свет: Иван Волков, Павел Знаменский, Octa Light. Ассисент продюсера: Алена Чиркова

Фаундер Наталья Сухотерина в бутике Rockabi с лакшери-комьюнити бренда. Слева направо по часовой стрелке: основатель Rockabi Наталья Сухотерина, светская фэшн-дива и главная dior-girl Петербурга Шорена Джинали, фэшн-инфлюэнсеры Ольга Бескровная и Нелли Шарм

Кто делает: автор лучших петербургских кожанок Наталья Сухотерина

За образцовыми олдмани-куртками идем в бутик Rockabi (с восхитительной фреской «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи!). Фаундер Наталья Сухотерина (экс-госслужащий и мама трех ангелочков!) перепридумала кожанки, собрав вокруг петербургского флагмана Rockabi восхитительное светское комьюнити — от фэшн-дивы Юлии Матвиенко и главной петербургской dior-girl Шорены Джинали до основательницы Cocoshnick Ольги Рузаковой (дружат брендами!) и модного инфлюенсера Ольги Бескровной. Главный маст-хэв сезона (и бестселлер бренда!) — пожившая батякорная парка в винтажном стиле. Также берем мрачную куртку Raven, шоколадный бомбер Costner и архитектурное пальто Anders Coat. Плюс этой весной Rockabi выпустили арт-платки в коллаборации с музеем совриска «Эрарта» и выкрутили на максимум вабисаби-вайбы, приготовив мини-капсулу футболок kokoro (оммаж книге главного японского романиста Нацумэ Сосэки!).

Наб. р. Мойки, 24

Наталья Сухотерина

Идеолог бренда Rockabi

Лично я не устояла перед бомбером Sage, там помимо невероятного оттенка еще премиальная замша — она по ощущениям как бархат, просто гладишь ее и не можешь остановиться. А еще маст-хэв — куртка Raven! Покупательница рассказывала, как за ней бежала девушка в аэропорту, чтобы спросить, что на ней за куртка. А моя клиентка ей говорит: «Это Rockabi, да, она выглядит классно. Но вы понюхайте, как она пахнет!»

Бестселлер Rockabi — кожаный бомбер Grano
Бестселлер Rockabi — кожаный бомбер Grano

Бестселлер Rockabi — кожаный бомбер Grano

Ольга Бескровная

Основатель и креативный директор бренда украшений OBVES, фэшн-инфлюэнсер

Rockabi — это любовь с первой примерки. Идеальная посадка, продуманные силуэты и ощущение, что вещи созданы именно для тебя. Мне кажется, создать базу с вау-эффектом — куда сложнее, чем придумать сложный дизайн. И в этом, на мой взгляд, особое мастерство Rockabi.

Мой абсолютный мастхэв у Rockabi — джинсы и брюки. Они безупречно сидят и легко вписываются в любой сценарий — от повседневного до более собранного образа. И, конечно, их майки — отдельная история. Каждый раз, когда надеваю, получаю комплименты.

House of Leo

Коллекция House of Leo весна-лето 2026. Фото: Алексей Дунаев
Коллекция House of Leo весна-лето 2026. Фото: Алексей Дунаев

Коллекция House of Leo весна-лето 2026. Фото: Алексей Дунаев

Кто делает: городской тейлор-авторитет Леонид Алексеев 

В Петербурге за лучшие мужские петиметр-костюмы отвечает преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев: мастерски придумывает не только black-tie-смокинги для Максима Матвеева и Марка Эйдельштейна, но и парадные мундиры для пожарных и котиков в балете «Коппелия» на сцене Мариинского театра! База House of Leo — укороченные рубашки-бомберы, твидовые жакеты, манишки-смокинги и готические броши-тюльпаны: бросают вызов денди-тейлорингу Saint Laurent Энтони Ваккарелло и пригодятся на важной премьере сезона — спектакле «Утренний предшественник» режиссера Романа Михайлова в БДТ. 

Гражданская ул., 16

 

Максим Матвеев

Актер

Я был одним из начинающих артистов в Московском художественном театре, когда режиссер Евгений Писарев взялся ставить спектакль «Пиквикский клуб», где художником по костюмам работал Леонид Алексеев. Там мы и познакомились. У Леонида очень точный взгляд на меня в его вещах. Я часто обращаюсь к Леониду за специальными выходами — церемониальными или вечерними, — которые он со своим нестандартным мышлением и видением может придумать. У меня есть прекрасный темно-оливковый костюм-двойка, а еще рубашка с завязками. Безумно нравится вечерний образ, который мы придумали у Леонида в мастерской: шелковая рубашка со стойкой, бархатный пиджак, напоминающий домашние смокинги конца XIX — начала XX века с поясом и бахромой. И поверх — расслабленный черной халат.

Леонид Алексеев

Худрук House of Leo

В новой коллекции я решил вспомнить все, что меня восхищает в фэшн-дизайне: артизанальный подход к созданию формы, ручные техники, сложные обработки и то, как одежда впитывает в себя опыт прошлого. Черпал вдохновение в мужской моде 1980-х, театральности и вечернем блеске. Материалы коллекции — сама роскошь: альпака, каракуль, уникальные твиды и мои любимые ткани-притворщики. Например, болонья, которая в действительности — чистый шелк, или замша из 100 % хлопка.

 

My812

Новая коллекция My812 весна-лето 2026
Новая коллекция My812 весна-лето 2026

Новая коллекция My812 весна-лето 2026

Новая коллекция My812 весна-лето 2026
Новая коллекция My812 весна-лето 2026

Новая коллекция My812 весна-лето 2026

Кто делает: мастер ультрафеминных платьев и комбинаций Альбина Зуева 

Важнейший городской бренд шелковых платьев (идеальны и для премьеры в БДТ, и для книжного клуба в «Подписных изданиях»!) от выпускницы Института кино и телевидения Альбины Зуевой. Набивала руку в кинокостюмерной Надежды Васильевой, следом отшила на домашней машинке пять комбинаций, и понеслось: съемки кампейнов в Париже и Флоренции, попадание в стритстайл-луки Кендалл Дженнер и модный респект от велнес-дивы Шахри Амирхановой. Идем в гости в студию My812 на Петроградке за культовыми мидакси-нарядами с открытой линией плеч, пудровыми юбками с гранд-разрезами (будем сочетать с контрастными легинсами!) и полупрозрачными лонгсливами из невесомой шерсти.

Большой пр. П. С., 92

Ксения Прихотько

Лит + фэшн блогер

Для меня My812 — квинтэссенция интеллигентной женственности, все вещи из моей обожаемой категории одежды «как бы я одевалась в мире, где нет мужчин». Самое любимое — платье в мелкий цветочек, украшенное рукавами-буфами, а также красное мини, прозрачная рубашка, наряды из фактурного или рифленого шелка и с открытой спиной. С особым трепетом слежу за свадебными коллекциями — возможно, в этом году заберу что-то оттуда.

Ola Ola

Мастхэв — клетчатый тотал-лук из новой коллекции Ola Ola
Мастхэв — клетчатый тотал-лук из новой коллекции Ola Ola

Мастхэв — клетчатый тотал-лук из новой коллекции Ola Ola

Кто делает: профи совриск-принтов Ольга Гинзбург 

Мастера авангардных паттернов Ola Ola во главе с выпускницей London College of Fashion Ольгой Гинзбург делают самые классные арт + фэшн-жакеты и стейтмент-аксессуары в Петербурге. Собрали портфолио из коллабораций с художницей Данини (автор бумажных кариатид в арт-бутике Ola Ola со стеклянными стенами и винтажными коврами-бодегонесами!), гуру постсоветской кидкор-графики Владимиром Григом, галереями Anna Nova и Sample — в итоге их высокохудожественные принты с восторгом носят фэшн-дива Мария Миногарова, актриса Софья Эрнст и тру-крайм-принцесса Саша Сулим. В новом сезоне Ola Ola укротили клетку, сочинив супрематические композиции на топах, галстуках-бабочках и гигашироком пиджаке с подчерк­нутой талией (маст-хэв!). 

ул. Восстания, 1

Ольга Гинзбург

Основатель Ola Ola

Мне нравится ставить себе рамки и работать внутри них. В этот раз такой рамкой стала клетка — визуальная структура, которую обычно воспринимают как более тяжелую, осеннюю. Решила поработать с ней в летнем контексте — с легкими летящими материалами. Плюс пустились в эксперименты: например, использовали подкладочную ткань как основную, а воротники украсили пайетками и тканями с люрексом. В конце 2026 года всей командой Ola Ola планируем переезд в новое помещение (наконец-то!).

Модный дом Tatyana Parfionova

Новая коллекция «Близкий Восток» модного дома Tatyana Parfyonova
Новая коллекция «Близкий Восток» модного дома Tatyana Parfyonova

Новая коллекция «Близкий Восток» модного дома Tatyana Parfyonova

Кто делает: художница и легенда петербургской моды Татьяна Парфенова

Главный городской фэшн-музей — модный дом Татьяны Парфеновой, кутюрные платья которой хранятся в личных коллекциях Карин Ройтфельд, Дианы Вишневой и Тома Йорка. Получила гран-при «Золотая пуговица» за дебютную коллекцию «Сафрон» из рук председателя жюри фестиваля In Vogue Пако Рабанна в 1995 году, стала первым русским дизайнером — участником Недели моды в Токио, снискала респекты глянцевых журналов-тяжеловесов Interview и Vogue (платье Дианы Вишневой из коллекции «Красавица» — в топ-10 кутюрных луков 2007 года!) и (буквально!) запустила собственные наряды в космос (читай: придумала клубный блейзер для международного гольф-турнира на МКС в 2007 году). Сказочные полупрозрачные сарафаны Татьяны Парфеновой могли бы запросто выставляться на биеннале, а пока бережно хранятся в фондах Эрмитажа и Русского музея (образы с вышитыми борзыми стали важнейшими экспонатами выставки «Жизнь замечательных собак» в Мраморном дворце!). В новой коллекции «Близкий Восток» поженила экзотические кафтаны с вышивкой, бархатные туники и шифоновые накидки с современными айтемами — от шелковых рубашек до кюлотов (снова in!) и капри. Плюс повязываем широкий полосатый пояс (aka кушак!) поверх черных палаццо и блузы и говорим «да» расписным передникам (фартуки Miu Miu есть у нас дома!).

Невский пр., 51

 

Наталия Архангельская

Ювелир и Третий админ «Антиглянца»

Я с Татьяной недавно познакомилась лично, обсуждали ювелирное величие Жоэля Артура Розенталя, листали его редчайший альбом, я смотрела ее ткани, и честно говоря, мне она интереснее, чем Дилара Финдикоглу, потому что она художник. И не все близко, не все современно, но ты всегда видишь руку и палитру художника. Вот Парфенова именно такая.

Мария Абашова

Прима-балерина театра Бориса Эйфмана

Познакомилась с модным домом в 2008 году на фотосессии у легендарного Олега Зотова, снимавшего Егора Летова и Виктора Цоя. Меня с первого взгляда поразила невероятная вышивка Татьяны Валентиновны, которую можно было рассматривать как картину, отдельно от изделия. Этим и славятся вещи Tatyana Parfionova — смелостью высказываний, неординарностью и красотой повествования. Мои платья-фавориты — лебедь, борзые и попугаи. 

Only Me

Маст-хэв Only Me — пушистая кроп-шуба
Маст-хэв Only Me — пушистая кроп-шуба

Маст-хэв Only Me — пушистая кроп-шуба

Кто делает: гуру экокожи (и меха!) Владимир Трегубов 

Мегапушистый экомех и инновационная вау-технология (комбо искусственного меха и утеплителя выдерживает суровые –25°C!) вывели шубы Only me на международный фэшн-уровень (носят Ирина Шейк и Памела Андерсон!). Вслед за мехом фаундер Владимир Трегубов укротил кожу с приставкой ­«эко-» — отшивает самые устойчивые бомберы и косухи, а также пальто из переработанной шерсти. Весной спешим на Грибоедова за утепленными тренчами с ­кроковыделкой и трендовыми плащами из искусственной замши для весеннего гастрохоппинга (резво перемещаемся между новорожденным «Белым рябчиком», нашумевшим Bergamot и культовым Casper!).

Наб. кан. Грибоедова, 42А

Krakatau

Маст-хэв Krakatau для летних рейв-фестивалей — светоотражающее (а главное, теплосберегающее!) спасательное одеяло Hu60
Фото предоставлено пресс-службой Krakatau

Маст-хэв Krakatau для летних рейв-фестивалей — светоотражающее (а главное, теплосберегающее!) спасательное одеяло Hu60

Кто делает: патриарх петербургского аутдора Алексей Кравцов 

Сверкающие металлик-дождевики (для фестивального трэпа на Signal и Outline!) — база петербургских олдов техноаутдора Krakatau (летали, когда все остальные еще ползали!). База бренд-успеха — сурвивалистский подход фаундера Алексея Кравцова: начал пошив курток в 1999 году после дефолта, за 20 лет дорастив марку до статуса мощного европейского фэшн-игрока со штаб-квартирой в Амстердаме. Следуем примеру кофаундера бильярдной Solids Алексея Глухова и актера Максима Матвеева: запасаемся бестселлерами Krakatau — стегаными кепками и белоснежными плащами. А из весенней коллекции смело берем тай-дай-боди, пудровые халф-зипы и кислотные кепки.

Большой пр. П. С., 49/18;
Загородный пр., 9

Autentiments

Маст-хэв Autentiments в новом сезоне — алое power-curve-пальто с покатыми плечами (фэшн-оммаж героиням немецкой арт-иконы дадаизма Ханны Хёх)

 Маст-хэв Autentiments в новом сезоне — алое power-curve-пальто с покатыми плечами (фэшн-оммаж героиням немецкой арт-иконы дадаизма Ханны Хёх)

Кто делает: хедлайнеры петербургского тейлоринга Анна Кранк и Анна Бернштейн

Авторы главных точеных жакетов, феминных кэтсьютов и упругих боди в городе, чьи тотал-луки из минимал-бутика в Басковом переулке носят фэшн-дивы Елизавета Боярская, Ида Галич, Рената Литвинова и супермодель Наоми Кэмпбелл. Вместе с Питером Мюлье и Энтони Ваккарелло провозгласили новую эру женского power-dressing-гардероба, важнейшие ингредиенты которой — архитектурные бушлаты с точеной талией, плечистые блузы из кружева, кожаные брюки и море полупрозрачного шифона. Прямо сейчас фэшн-дуэт отшивает будущие бестселлеры (от алого пальто из вареной шерсти Echoe до кружевного боди Сrescendo!) и готовит к открытию новое офлайн-пространство в Москве (уже в апреле!). 

Басков пер., 26

Ида Галич

Светский фэшн-ифлюэнсер

Autentiments крепко обосновался в моем гардеробе с появлением потрясающего стилиста Эльмиры Тулебаевой. У бренда всегда необычный крой и легкие формы без утяжеления, вещи очень хорошо сидят. Выдающаяся работа конструкторов. 

У меня был шикарный беременный выход в Autentiments на дне рождения Анны Асти: надела костюм, расстегнув брюки по примеру Рианны. Дополнили образ винтажной сумочкой Prada 1980-х годов и дагестанским украшением для шеи, превращенным в аксессуар для головы. 

Совсем недавно был выход в черном платье-сетке Autentiments на день рождения подруги. Чем хороша эта сетка: такие вещи требуют идеальной конструкции — лишний сантиметр может испортить силуэт. Здесь за счет оборки и сборки спереди формируются красивые бедра, выверены длина и линия плеч. Сетка не перетягивает руку, поэтому не добавляет лишний объем. Образ мы украсили очками Gentle Monster и меховой шапкой, надели под платье боди и колготки — и я пошла покорять соседнее караоке.

Very Neat

Вера Борисенкова в джемпере Very Neat
Вера Борисенкова в джемпере Very Neat

Вера Борисенкова в джемпере Very Neat

За самыми уютным трикотажем  идем не в Loro Piana или Brunello Cucinelli, а к дизайнерам сверхнового кэжуал-бренда Very Neat (марка от мастеров детского фэшна Crockid с 20-летним стажем!). Наладили собственное сверх­современное трикотажное производство и дебютировали в жанре ­олдмани — вяжут трикотажные поло из мягкого жаккарда и ажурные кардиганы из шерсти австралийского мериноса, как будто созданные для гардероба сестер Олсен и Оксаны Рим. В новом сезоне припасли для нас статуарные платья в остромодном терракотовом оттенке и пинстрайп-поло (уже представляем на дорогих друзьях бренда — балерине Вере Борисенковой и фэшн-инфлюенсере Яне Кулаковой!).  

Невский пр., 102

RoDaSoleil

Купальник и юбка RoDaSoleil
Купальник и юбка RoDaSoleil

Купальник и юбка RoDaSoleil

Кто делает: суперзвезда устойчивой моды Ирина Рубинштейн

Главные петербургские купальники (сверкают на Coachella, Burning Man и в Каннах!) — санскрин-боди (моментально сохнут и моделируют фигуру!) от супербренда пляжной одежды RoDaSoleil. Худрук и лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде — 2023» Ирина Рубинштейн снабдила трико экологичным SPF-фильтром, который ограждает кожу от ультрафиолета, пропуская только безопасные солнечные лучи для загара (больше никакого крема, загрязняющего Мировой океан!). Все вещи украшены высокохудожественными арт-паттернами (купальник с принтом «Медузы» выставлялся в Новой Третьяковке!), что гарантировало попадание RoDaSoleil в гардеробы Ляйсан Утяшевой и Алены Водонаевой. Маст-хэвы коллекции 2026 года — боди в ориенталистских узорах по мотивам марокканских оливок и Атласских гор: смело отправляемся в них как на субтропический серфинг, так и на городской фотостритстайл (раздаем versace-вайбы в комбо с джинсами-палаццо и поясными цепочками!)

Басков пер., 2

Meowshka

Ромкор-дроп Feline Amour Meowshka
Ромкор-дроп Feline Amour Meowshka

Ромкор-дроп Feline Amour Meowshka

Кто делает: принцесса винтажа Лидия Метельская

Хедлайнер петербургского демикутюра — мастер феминных платьев и блумерсов Meowshka во главе с фэшн-дивой Лидией Метельской, чьи сложносочиненные наряды с восторгом носят актриса Софья Эрнст и легенда русского стайлинга Оксана Он. Одной рукой Метельская собирает великие архивы Yves Saint Laurent и Valentino в фэнси-шоуруме Meowshka Vintage (утопическое царство эстетического эскапизма!), другой — отшивает собственные фэшн-артписы из архивных материалов (например, из ткани как у винтажного костюма Lancetti в гардеробе супермодели Кристи Тарлингтон!). В 2026 году Лидия выпустила новый ромкор-дроп Feline Amour: забираем в вишлист пурпурные жакеты из шелкового дюшеса, украшенные кристаллами Swarosvki, котолацканами (оммаж маскоту бренда — белоснежному котику Беляшу!).

ул. Куйбышева, 8

Маст-хэв — бархатный жакет Meowshka с котолацканами
Маст-хэв — бархатный жакет Meowshka с котолацканами

Маст-хэв — бархатный жакет Meowshka с котолацканами

Артпис — шелковый жакет Meowshka в кристаллах Swarovski
Артпис — шелковый жакет Meowshka в кристаллах Swarovski

Артпис — шелковый жакет Meowshka в кристаллах Swarovski

Лидия Метельская

Основатель Meowshka

Начиналось все с благотворительных футболок с котиками: с Беляшом, с Бусей, с Мяушкой. Плюс был еще один фактор: у меня дикая страсть к ­1980-м, я боготворю эту эпоху, и ее надо было выразить! Я запустила свой бренд в противовес культуре массмаркета и бездумного потребления: сегодня надел, завтра это уже неактуально. Мне хотелось, чтобы мои вещи оставались у людей в гардеробе на долгое время. Вещи, которые не совсем кутюр, но, наверное, я бы назвала это деми-кутюром, потому что многое у нас сделано вручную.

Anna Pekun

Тотал-лук Anna Pekun
Тотал-лук Anna Pekun

Тотал-лук Anna Pekun

Тотал-лук Anna Pekun
Тотал-лук Anna Pekun

Тотал-лук Anna Pekun

Кто делает: семейный бизнес-дуэт Анны и Ивана Пекун

С восторгом наблюдаем за квантовым фэшн-скачком петербургского семейного бренда Анны и Ивана Пекун: начинали с кустарного пошива бежевой базы и за пять лет хардкорного труда доросли до собственного гранд-производства (создают более 200 тысяч вещей в год!), закупки фурнитуры на именитой французской выставке Première Vision Paris и 20 бутиков по всей стране. Абсолютный бестселлер — двубортные жакеты из шерстяной костюмной ткани (заверено балериной Екатериной Селивановой!). Этой весной по совету Алессандро Микеле приручили пастельную палитру, готовясь переодеть друзей бренда в лице Марии Червоткиной и Даши Гламорамы в пудровые тройки, молочные плащи и сверхприталенные бирюзовые блейзеры. 

Большой пр. П. С., 63;
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30A

Maison

Тотал-лук Maison
Тотал-лук Maison

Тотал-лук Maison

Кто делает: идеолог олдмани-вайбов Оксана Милковская

Говорим «петербургский премиум» — подразумеваем бренд олд­мани-одежды Maison, для которого минимал-дива Оксана Милковская придумывает идеальные шелковые пижамы, кашемировые треники и хлопковые блузы (мигом разлетаются по гардеробам прима-балерины Марии Абашовой, фэшн-инфлюенсера Полины Подплетенной, архитектора и худрука галереи Teta на Левашовском хлебозаводе Любови Леонтьевой). Все хиты хранит в бутике на Петроградке: вместе с главой архитектурного бюро On Design Натальей Старовой выстроила пространство по канонам вабисаби, украсив графикой Артема Ляпина, дубовыми светильниками с абажурами из рисовой бумаги и мебелью по винтажным эскизам ­1960-х годов. Этой весной Maison делает ставку на вневременные базовые джемперы в пудровом оттенке, плюс тизерит коллекцию черных бархатных жакетов и линейку тейлоринга, вдохновленную винтажными мужскими костюмами Saint Laurent и Cerruti. 

Большой пр. П. с., 46/1

Оксана Милковская

Основатель Maison

Особый фокус сейчас на Maison-ателье, где мы раскрываем весь потенциал бренда: редкие и изысканные ткани, точный крой, ручные техники и внимание к деталям. Каждая модель создается мини-партией и с конструктором премиального мужского пошива. 

JM Studio

Идеолог JM Studio Юлия Матвиенко на показе бренда в Академии Штиглица. Фото: Елизавета Медунецкая

Идеолог JM Studio Юлия Матвиенко на показе бренда в Академии Штиглица. Фото: Елизавета Медунецкая

Прима-балерина Мария Абашова в сверкающем платье JM Studio. Фото: Елизавета Медунецкая

Прима-балерина Мария Абашова в сверкающем платье JM Studio. Фото: Елизавета Медунецкая

Кто делает: светская дива Юлия Матвиенко 

Суперзвезда петербургской моды — бренд точеных костюмов и высокоранговых вечерних платьев JM Studio (Khaite и Alessandra Rich есть у нас дома!), которые носит весь светский А-лист Петербурга (в числе самых верных фанатов — искусствовед Ирина Оганова, куратор и основатель KGallery Кристина Березовская и dior-girl Шорена Джинали!). Худрук Юлия Матвиенко мастерски работает в сегменте joyconomy, где раздает эталонный феминный стиль, замешанный на лучших итальянских тканях и идеальной посадке. Забираем в весну 2026 года корсетные футляры, удлиненные смокинги и оверсайз-плащи — стилизуем вместе с остроносыми лодочками, очками-авиаторами и ультрамодными короткими перчатками. 

«Пассаж», Невский пр., 48

Шорена Джинали

Главная Dior-girl Петербурга

С брендом JM Studio я знакома с момента основания и уже 10 лет остаюсь поклонницей творчества Юлии Матвиенко. Коллекции бренда — отражение безупречного стиля самой основательницы. Вещи из воздушных и летящих фактур — узнаваемый стиль бренда. Я легко сочетаю элегантные, женственные изделия JM Studio с маскулинными объемными жакетами. 

Humanist

Бестселлер Humanist — кобальтовая сумка-айсберг Ironic
Бестселлер Humanist — кобальтовая сумка-айсберг Ironic

Бестселлер Humanist — кобальтовая сумка-айсберг Ironic

Кто делает: мастер кэжуал-стритвира Ольга Ковалева

Звезды петербургского кэжуал-стритвира, которым респектуют гуру мужской моды Паша Осовцов, стилист Игорь Андреев и стритстайл-комик Илья Пахомов. Влюбили индустрию в кобальтовый синий (фирменный цвет Humanist!), снабдив вайбовыми клеткокорными флисками, сумками-айсбергами и двубортными костюмами с фурнитурой-головоломкой (униформа петербургских женихов!). Преуспели в жанре арт + фэшн-коллабораций: придумали самую модную рубашку на жару (в люверсах и акцентных лентах!) вместе со стримингом Okko (в честь психологического триллера «Калимба»), а для музея ОБЭРИУ сделали шарф на подкладке с принтом старых обоев и других фактур, найденных в мемориальной квартире авторитета бессмыслицы Александра Введенского. На весну приготовили авангардистский вау-тренч, асимметричный свитшот и фестивальное юката-кимоно с остромодной бахромой (нарекают главным маст-хэвом сезона!). Плюс собрали дримтим с брендом экосумок Arny Praht — открывают на Петроградке совместный бутик (в фирменном кобальтовом цвете!).

Большой пр. П. С., 52;
Гороховая ул., 49

Ольга Ковалева

Фаундер Humanist

Открываемся на любимой Петроградке с нашими друзьями и партнерами из Arny Praht. Делаем фэшн-ставку на базу вне времени и трендов в лице наших азиатских любимчиков — это пиджаки-кимоно и кубические брюки-трансформеры.

Настя Коптева

Креативный продюсер Музея ОБЭРИУ

При создании музейного мерча важно сохранить контакт с пространством: в нашем первом дропе много того сокровенного чуда, которое мы наблюдали на протяжении всего процесса реставрации, расчисток и раскрытия слоев в квартире Александра Введенского. 

Особую славу в наших социальных сетях сыскал рилс про ватник фабрики имени Володарского, которым была закрыта анфилада в приемной Евгении Ивановны, мамы Введенского. Нам захотелось как-то отразить в мерче эту находку — идея не испугала бренд Humanist: мы взяли за основу модель стеганого шарфа из линейки ребят, чуть изменили пропорции, повторили стежку нашей находки и из фактур музейных стен собрали принт, который нанесли на мягчайший флис внутренней стороны.

Any Wowzers

Арт-пижама Any Wowzers
Арт-пижама Any Wowzers

Арт-пижама Any Wowzers

Арт-пижама Any Wowzers
Арт-пижама Any Wowzers

Арт-пижама Any Wowzers

Кто делает: автор главных петербургских арт-пижам Аня Баркова

В Петербурге за лучшими пижамами идем к выпускнице кафедры текстиля «Мухи» Ане Барковой, создающей самые нарядные домашние комплекты из поплина и шелка (с пляжным уклоном!). Упаковала весь свой дизайн-опыт в парижском Isabel Marant и сиднейском Zimmermann в бренд Any Wowzers, чья суперсила — дофаминовые принты по мотивам джунглей Руссо, мечетей Касабланки и даже груди диджея-супермодели Даши Малыгиной. В итоге пижамы с восторгом носят актриса Аглая Тарасова, фэшн-инфлюенсеры Марианна Елисеева и Илона Столье, а мы томимся в ожидании новой коллабы с арт-ковроделом Ромой Пиксом (премьера в середине марта — ждем в корнере ДЛТ!): рубашки и палаццо при поддержке Gucci и Dolce & Gabbana планируем носить на выход как минимум до осени (I woke up like this!). 

Большая Конюшенная ул., 21—23

Анна Баркова

Основатель Any Wowzers

Я все детство проходила в пижамах: везде и постоянно. Когда я училась в «Мухе», я дома рисовала в пижамах, вытирала о них кисточки, у меня была свалка этих пижам. Поэтому я определила для себя пижаму как главную ценность и смысловую нагрузку бренда. 

Cocoshnick

Ольга рузакова в канотье Cocoshnick. Фото: Катя Глюченкова

Ольга рузакова в канотье Cocoshnick. Фото: Катя Глюченкова

Кто делает: гуру модистики Ольга Рузакова 

За лучшими шляпами-федорами (на зависть Бейонсе!) идем к петербургским модистам Cocoshnick во главе с лауреатом конкурса Собака.ru «Новые имена в моде — 2015» Ольгой Рузаковой. В просторном бутике на Мойке собрала квинтиллион шляпок-таблеток, вязаных панамок, крокодокеров и канотье из рафии, за которыми съезжаются готик-дива Вика Салават, блогер-миллионница Саша Буримова и стилист Юлианна Гриб. В начале 2026 года Cocoshnick отпраздновал 11-й день рождения, а прямо сейчас работает над весенней бохо-коллекцией (ждем восхитительные канотье из замши и фетра!). Важный хайлайт нового сезона — коллаборация с фэшн-инфлюенсером Анной Семак и брендом Saint-Tokyo Юры Питенина (будут бархатные шлемы, стеганые куртки, секси-бриджи!).

Наб. р. Мойки, 58

Ольга Рузакова

Основатель Cocoshnick

Маст-хэв Cocoshnick на теплый сезон — шоколадная вестерн-федора из соломы с отстегивающимися полями, дополненная замшевыми шнурками. Панамки — тоже вневременной бестселлер бренда, особенно в нуар-оттенке.
 

Corporelle

Новая коллекция Corporelle
Новая коллекция Corporelle

Новая коллекция Corporelle

Новая коллекция Corporelle
Новая коллекция Corporelle

Новая коллекция Corporelle

Кто делает: виртуоз тихой сексуальности Ксения Круглова-Реченская

Хедлайнер бума брендов белья в России — фаундер bespoke-ателье Corporelle Ксения Круглова-Реченская (в портфолио марки — поп-ап в Galeries Lafayette, участие в именитой гранд-выставке Salon International de la Lingerie, а также эдиториалы для Dazed и Elle Australia). Заручилась портновской поддержкой мамы-кутюрье, ворохом итальянских стоковых тканей и осела в мини-­шоуруме на Петроградке, где продает штучные вещи по индивидуальным меркам. Комплекты шьются в кутюрной технике скрытых швов из шелкового тюля и невесомого кашемира, а затем разлетаются по гардеробам фэшн-инфлюенсера Беллы Томас, суперстилиста Анны Слониковой и инди-дивы Муси Тотибадзе. На весну 2026 года Corporelle припасли кружевные и тюлевые комплекты белья, пижаму с перламутровыми пуговичками из дикого шелка (соткан вручную!), а также невесомые топы и комбинации в новом тонком хлопке — по канону lazy luxury будем носить как дома, так и на ­совриск-выставках в Anna Nova и Marina Gisich Gallery. 

Наб. Р. Карповки, 5

Ксения Круглова-Реченская

Основатель Corporelle

Весной мы планируем впервые выпустить свадебную коллекцию Corporelle. В коллекцию войдут шелковые пижамы, в которых можно идти под венец, утренние комбинации и белье в кремовых цветах. Будут ленты, шелковый тюль в разных фактурах и винтажное английское кружево. Всё в классических свадебных оттенках — от белоснежного и слоновой кости до золотистой шампани.

Eljacket

Елена Баранова в тотал-луке Eljacket
Елена Баранова в тотал-луке Eljacket

Елена Баранова в тотал-луке Eljacket

Кто делает: амбассадор костюмных платьев Елена Баранова

За ультрафеминный шик в Петербурге отвечает выпускница института Марангони Елена Баранова: создает идеальные костюмные платья и кожаные футляры (на зависть Лорен Санчес Безос!) для бонвиванского похода в кабаре «Шум» или великосветский бар Xander. За фэшн-новостями бренда следят светская дива Ирина Оганова и гастропродюсер Ксения Дубяго, а оверсайз-смокинги бренда осели даже в мужских гардеробах оперного баритона Якуба Суворова и идеолога кабака «Вчера и навсегда» Артема Балаева. Мы же по примеру Chanel и Dries Van Noten забираем в лето полупрозрачные мидакси, которые планируем дополнять белоснежными жакетами и раскидистыми двубортными плащами. 

eljacket.com

Free Age

Ажурное платье из коллекции Free Age весна-лето 2026
Ажурное платье из коллекции Free Age весна-лето 2026

Ажурное платье из коллекции Free Age весна-лето 2026

Кто делает: гуру олдмани-трикотажа Татьяна Затравина

Спецы по премиальному трикотажу, которые стабильно дважды в год выдают идеальные водолазки из тончайшего кашемира, ажурные макси-юбки и палантины с меховой отделкой. Секрет успеха (и завидной фанбазы в лице примы-балерины театра Эйфмана Марии Абашовой и светской дивы Ирины Огановой!) — экспериментальное производство в цехах «Красного треугольника» с 19­ сверхсовременными вязальными машинами и фэшн­-дисциплина фаундера Татьяны Затравиной. В новом сезоне поддержали тренд на пастельные оттенки (привет, Chanel эры Матье Блази!), сочинив безупречные пудровые поло на весну и полупрозрачные платья. Идем за маст-хэвами во флагманский бутик Free Age в торговом доме «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!), в которых смело спешим на премьеры в соседний театр Комиссаржевской. 

«Пассаж», Невский пр., 48

Ирина Оганова

Гранд-дама светского Петербурга

Когда приходишь в магазин Free Age в «Пассаже», глаза разбегаются: хочется всё. Я всегда отдаю предпочтение трикотажным и кашемировым костюмам — формально они домашние, но в них можно спокойно выходить в город. Например, в прошлом году перед поездкой на отдых мне хотелось освежить гардероб, и я нашла потрясающий сетчатый костюм — шорты и топ. 

GATE31

Весенний тотал-лук Gate31: носим асимметричную юбку с узкими кожаными сапогами (хит от Miu Miu!)
Фото предоставлено пресс-службой GATE31

Весенний тотал-лук Gate31: носим асимметричную юбку с узкими кожаными сапогами (хит от Miu Miu!)

Весенний тотал-лук Gate31: носим белую футболку — с молочной курткой-рубашкой (да!)
Фото предоставлено пресс-службой GATE31

Весенний тотал-лук Gate31: носим белую футболку — с молочной курткой-рубашкой (да!) 

Кто делает: амбассадор кэжуал-минимализма Денис Шевченко 

Главная фэшн-база страны с узнаваемым (петербургским!) стилем. Идеолог бренда Денис Шевченко начал делать нормкор-вещи, еще когда никто в России не слышал про Uniqlo: Gate31 за 11 лет взрастил из минимал-бренда хедлайнера русской моды с 16 магазинами в Петербурге, Москве и Екатеринбурге, собственным производством и восхитительной подиумной линейкой (с полупрозрачными жакетами, платьями и кофрами для букетов!). Бренд прижился как родной в гардеробах актеров Лизы Шакиры и Матвея Лыкова, артистов балета Большого театра Владислава Лантратова и Веры Борисенковой и каждого первого музейного работника. В новой коллекции сделали ставку на тейлоринг: отшили каноничные двубортные пиджаки из твида (будем шанелить в них на весенней премьере «Костюмера» в театре Ленсовета), костюмные топы и платья-жакеты с подчеркнутой талией и драпировками (это база!)

ул. Рубинштейна, 9 

Денис Шевченко

Основатель GATE31

Самая большая концентрация «гейтовской» одежды — в галереях. Если я иду в музей или в музейный офис, все вешалки будут в Gate31. Мне было важно в ДНК зашить архитектуру и современное искусство, мою любовь к этому. И это сработало.

Novaya

Бестселлер Novaya — куртка Casey на утеплителе Isosoft с вельветовым воротником
Фото предоставлено пресс-службой Novaya

 Бестселлер Novaya — куртка Casey на утеплителе Isosoft с вельветовым воротником 

Кто делает: профи аутдора Ольга Голубева

Суперсила бренда функциональных аутдор-курток Novaya (северной закалки!) — фирменная технология создания пухпакета, которая исключает скатывание волокон, и сшивание внешней ткани с подкладкой. В послужном списке — открытие бутика в кластере «Ленполиграфмаш», сравнение с Y/Project и прямое попадание в классные гардеробы — например, топ-стилистов Алексея Сухарева, Ирины Дубиной и Виты Клац. Стабильно снабжают нас водонепроницаемыми и ветрозащитными куртками (пригодятся в Петербурге до лета!), мегакомфортными городскими парками и стегаными бомберами, а также функциональными сумками из полипропилена на прочных стропах (идеально для высокогорного хибинского хайкинга!).

Газовая ул., 10

Neegoosh

Нигяр Юсифова в тотал-луке Neegoosh для Собака.ru. Фото: Дана Сапарова
Архив Собака.ru

Нигяр Юсифова в тотал-луке Neegoosh для Собака.ru. Фото: Дана Сапарова

Самира Юсифова в тотал-луке Neegoosh для Собака.ru. Фото: Дана Сапарова
Архив Собака.ru

Самира Юсифова в тотал-луке Neegoosh для Собака.ru. Фото: Дана Сапарова

Кто делает: виртуозы драпировок Самира и Нигяр Юсифовы 

За авангардистскими платьями Neegoosh из скромной студии на Петроградке охотятся икона русского модного авангарда Мария Миногарова, худрук KM20 Ольга Карпуть, визажист-феномен Фариза Родригез, готик-дива Вика Салават (вместе с младенцем Авророй!) и идеолог модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова. Знаток исторического костюма и виртуоз сложносочиненных драпировок Самира Юсифова начинала фэшн-дело в институте Polimoda, а в 2021 году вместе с сестрой Нигяр упаковала знания в романтический апсайкл-бренд. Препарируют олдскульный деним на корсеты. Вшивают мех в полупрозрачные ткани. Превращают винтажный шелк в мокрые топы. А еще круто переизобрели драпированные футляры Prada из осенней коллекции 2004 года, наделив рукавами-жиго и градиентными принтами (шик!). 

Мария Миногарова в свадебном платье Neegoosh для Собака.ru. Фото: Саша Мадемуазель

Мария Миногарова в свадебном платье Neegoosh для Собака.ru. Фото: Саша Мадемуазель

Саша Сулим

Принцесса русского тру-крайма

О Neegoosh я узнала на дне рождения Вики Салават — стилистка Соня Бурнашева пришла в невероятном белом платье с черной вуалью. Я сразу влюбилась в наряд и познакомилась с работами Самиры и Нигяр. Так у меня в гардеробе появились черное атласное платье с открытой спиной, в котором я снималась в выпуске «Вещдоков» с Лешей Жидковским, и то самое белое с черной вуалью — моя любимая вещь Neegoosh. Я надела его с культовой курткой-пиджаком Rick Owens и ботильонами из коллаборации Ekonika × Kalmanovich — получился мой лучший образ 2025 года. 

SHU

Фото предоставлено пресс-службой SHU
Фото предоставлено пресс-службой SHU

Кто делает: гуру кэжуал-аутдора Андрей Кравцов

Верный способ вычислить петербуржца в толпе на летнем фесте — яркий дождевик или дофаминовая панамка от мастеров кэжуал-аутдора SHU. «Однажды на фестивале Stereoleto пошел дождь, и я увидел, что наши плащи надели почти полсотни человек» — так фаундер Андрей Кравцов понял, что придумал главную городскую фэшн-униформу. 1 апреля 2012 года продал первый плащ, лично сшитый в студии на Невском проспекте, и понеслось — участие в Pitti Uomo, сверхтехнологичное производство в Великом Новгороде и Гуанчжоу, запуск беговой и хоум-линеек, большая фэшн-дружба с худруком МХТ Константином Хабенским, театральным режиссером Анастасией Паутовой (автор самых виральных литмемов в соцсетях!) и совриск-художником Максимом Саввой. Помимо дож­девиков и панамок SHU, этой весной планируем носить культовые свитеры-паутинки и образцовые белые футболки из вареного хлопка, упражняться в воскресном бедроттинге при помощи мегауютного сатинового белья из хоум-линейки и выбираться на приморские пробежки в утепленных куртках из непромокаемой мембранной ткани. 

Литейный пр., 61

Максим Савва

Художник

Люблю SHU за мягкие оттенки серого цвета и хлопок: храню гору футболок, носки, синий дож­девик и лонг, в котором очень уютно и вкусно пить кофе.

Анастасия Паутова

Театральный режиссер

Больше всего в SHU я люблю постельное белье, полотенца и пижамные штаны, в которых я обычно хожу за утренним кофе, надев сверху только пальто, — и это самое красивое сочетание. А еще люблю сумку для бега, потому что она самая удобная из всех, что у меня были.

AT EASE

Деним AT EASE — это база
Деним AT EASE — это база

Деним AT EASE — это база

Деним AT EASE — это база
Деним AT EASE — это база

Деним AT EASE — это база

Кто делает: кофаундер бренда экосумок Arny Praht Анна Прахт 

В авангарде городского денима — кэжуал-бренд At Ease от создателя главных петербургских экосумок Arny Praht Анны Прахт. Для безупречной посадки джинсовых брюк придумала инновационное ноу-хау (на зависть фэшн-лабораториям Maison Margiela и Coperni!) — помимо застежки, снабдила вайбовые палаццо шестью крючками по бокам для регулировки посадки. Плюс покорила театрального режиссера Анастасию Паутову и фэшн-инфлюенсера Анастасию Нестеренко уютными трикотажными лонгами с контрастной строчкой и джинсовыми теннисными юбками. На холодную петербургскую весну приготовили новую модель брюк и полихромные свитеры из шерсти альпаки — советуют мэтчить с яркими перчатками и узкими indie-sleaze-шарфами. 

Большой пр. П. С., 92

Анастасия Нестеренко

Лайфстайл-блогер Snova_Nastia

Узнала о дочке Arny Praht сразу после запуска. Мой маст-хэв — джинсы: плотный, качественный деним, их можно носить годами и стилизовать на любой вкус.

Анна Прахт

Основатель AT EASE

Пушистые свитеры с альпакой — наша особая гордость, невероятно тактильные. И, конечно, узкие мегадлинные шарфы с акцентной бахромой — дружат со всеми куртками и пальто без исключения.

 

