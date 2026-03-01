5 лучших массмаркетов Петербурга: Zarina, Love Republic, Befree, URBANTIGER, Sela

Петербург — колыбель русского массмаркета: здесь рождаются топовые фастфэшн-хитмейкеры, снимаются вау-кампейны и тестируется экопошив (да, так можно!).
Zarina
Александр Рогов в люсекофте-кардигане из коллаборации с Zarina
Первая российская фэшн-марка (помогла петербуржцам собрать дебютные кэжуал-капсулы!), выросшая из советской фабрики «Первомайская Заря» (когда-то там была Женская рукодельная школа императрицы Марии Александровны!). Виртуозы виральных селебрити-коллабораций: за вещами из легендарных дропов с Натальей Водяновой и Ренатой Литвиновой охотятся на «Авито», а кардиганы и клатчи-фермуары из коллекции с суперстилистом Александром Роговым улетают в солдаут за считаные часы!
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Love Republic
Леся Кафельникова для Love Republic. Фото: Абдулла Артуев
Главные по коктейльным платьям и праздничным костюмным двойкам. Задают планку русскому визуалу: снимали Ирину Шейк, когда это еще не было мейнстримом, на лету букировали Наоми Кэмпбелл, а прямо сейчас генерят восхитительные кампейны с Лесей Кафельниковой и Сашей Лусс.
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Befree
Свитер Befree с принтом картины «Казнь сосисочки» Анны Андржиевской
Делают самые хайповые зумерские бэгги-джинсы, оверсайз-худи и бэйби-ти. Поженили фастфэшн и совриск — в арт-линейке Befree Co:Create украшают свитеры картинами топовых петербургских художников: вам свитер с «Казнью сосисочки» Анны Андржиевской (выгуливают на Cosmoscow!), кардиган с «Собранием профсоюза бездельников» Данила Дэге или готические лонгсливы из дарк-графики Александры Гарт?
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
URBANTIGER
Тотал-лук URNBANTIGER
CEO URBANTIGER Анастасия Пиорунская начинала с пошива аутдор-одежды, но испытала экокатарсис на цеховой эковыставке ISPO. Монтажная склейка — начала создавать вневременную базу (на века, а не на два-три сезона) из натуральных тканей (хиты — биоразлагаемый бамбук и конопля), которую уважают идеолог Setters Саша Жаркова, фотограф Саша Мадемуазель и театральный режиссер Артем Злобин. В 2024 году Пиорунская покинула бренд, тем не менее легкопромышленный хаб «БТК групп» (отец-основатель марки!) продолжил чтить заложенные экотрадиции (устойчивая революция в страте массмаркета!). В новой коллекции отшили временные олдмани-пальто и мидакси-юбки из переработанного полиэстера — планируем сочетать с хитовыми клетчатыми рубашками (возвращаем 2k16!), шелковыми платками и жаккардовыми джемперами, украшенными анималистичным зебропринтом.
ТК «Невский центр», Невский пр., 114—116
Sela
Кидкор-шик Sela
Тяжеловесы детской моды (с самыми кавайными кидкор-чепчиками и футболками с Винни-Пухом из коллаба с «Союзмультфильмом»!), которые заменили альфачам и их родителям эйчик. Бодро зашли на поле хоум-дизайна, на наших глазах становясь русской «Икеей» (меховые орангутанги и плюшевые акулы есть у нас дома!).
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
