5 лучших массмаркетов Петербурга: Zarina, Love Republic, Befree, URBANTIGER, Sela

CEO URBANTIGER Анастасия Пиорунская начинала с пошива аутдор-одежды, но испытала экокатарсис на цеховой эковыставке ISPO. Монтажная склейка — начала создавать вневременную базу (на века, а не на два-три сезона) из натуральных тканей (хиты — биоразлагаемый бамбук и конопля), которую уважают идеолог Setters Саша Жаркова, фотограф Саша Мадемуазель и театральный режиссер Артем Злобин. В 2024 году Пиорунская покинула бренд, тем не менее легкопромышленный хаб «БТК групп» (отец-основатель марки!) продолжил чтить заложенные экотрадиции (устойчивая революция в страте массмаркета!). В новой коллекции отшили временные олдмани-пальто и мидакси-юбки из переработанного полиэстера — планируем сочетать с хитовыми клетчатыми рубашками (возвращаем 2k16!), шелковыми платками и жаккардовыми джемперами, украшенными анималистичным зебропринтом.

ТК «Невский центр», Невский пр., 114—116