Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

5 лучших массмаркетов Петербурга: Zarina, Love Republic, Befree, URBANTIGER, Sela

Петербург — колыбель русского массмаркета: здесь рождаются топовые фастфэшн-хитмейкеры, снимаются вау-кампейны и тестируется экопошив (да, так можно!).

ВПЕРВЫЕ С 1703 ГОДА! Большой иллюстрированный атлас по фэшн-карте Петербурга (в 78 главах!) — от отдела моды Собака.ru

Zarina

Первая российская фэшн-марка, выросшая из советской фабрики «Первомайская Заря»
Love Republic

Главные по коктейльным платьям и праздничным костюмным двойкам
Befree

Делают главные зумерские фэшн-хиты
URBANTIGER

Важнейший экомассмаркет Петербурга
Sela

Тяжеловесы детской моды

Zarina

Александр Рогов в люсекофте-кардигане из коллаборации с Zarina
Фото предоставлено пресс-службой Zarina

Александр Рогов в люсекофте-кардигане из коллаборации с Zarina

Первая российская фэшн-марка (помогла петербуржцам собрать дебютные кэжуал-капсулы!), выросшая из советской фабрики «Первомайская Заря» (когда-то там была Женская рукодельная школа императрицы Марии Александровны!). Виртуозы виральных селебрити-коллабораций: за вещами из легендарных дропов с Натальей Водяновой и Ренатой Литвиновой охотятся на «Авито», а кардиганы и клатчи-фермуары из коллекции с суперстилистом Александром Роговым улетают в солдаут за считаные часы!

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

Love Republic

Леся Кафельникова для Love Republic. Фото: Абдулла Артуев
Фото предоставлено пресс-службой Love Republic

Леся Кафельникова для Love Republic. Фото: Абдулла Артуев

Главные по коктейльным платьям и праздничным костюмным двойкам. Задают планку русскому визуалу: снимали Ирину Шейк, когда это еще не было мейнстримом, на лету букировали Наоми Кэмпбелл, а прямо сейчас генерят восхитительные кампейны с Лесей Кафельниковой и Сашей Лусс.

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

Befree

Свитер Befree с принтом картины «Казнь сосисочки» Анны Андржиевской
Фото предоставлено пресс-службой Befree

Свитер Befree с принтом картины «Казнь сосисочки» Анны Андржиевской

Делают самые хайповые зумерские бэгги-джинсы, оверсайз-худи и бэйби-ти. Поженили фастфэшн и совриск — в арт-линейке Befree Co:Create украшают свитеры картинами топовых петербургских художников: вам свитер с «Казнью сосисочки» Анны ­Андржиевской (выгуливают на Cosmoscow!), кардиган с «Собранием проф­союза бездельников» Данила Дэге или готические лонгсливы из дарк-графики Александры Гарт?

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

URBANTIGER

Тотал-лук URNBANTIGER
Фото предоставлено пресс-службой URBANTIGER

Тотал-лук URNBANTIGER

CEO URBANTIGER Анастасия Пиорунская начинала с пошива аутдор-одежды, но испытала экокатарсис на цеховой эковыставке ISPO. Монтажная склейка — начала создавать вневременную базу (на века, а не на два-три сезона) из натуральных тканей (хиты — биоразлагаемый бамбук и конопля), которую уважают идеолог Setters Саша Жаркова, фотограф Саша Мадемуазель и театральный режиссер Артем Злобин. В 2024 году Пиорунская покинула бренд, тем не менее легкопромышленный хаб «БТК групп» (отец-основатель марки!) продолжил чтить заложенные экотрадиции (устойчивая революция в страте массмаркета!). В новой коллекции отшили временные олдмани-пальто и мидакси-юбки из переработанного полиэстера — планируем сочетать с хитовыми клетчатыми рубашками (возвращаем 2k16!), шелковыми платками и жаккардовыми джемперами, украшенными анималистичным зебропринтом.

ТК «Невский центр», Невский пр., 114—116 

Sela

Кидкор-шик Sela
Фото предоставлено пресс-службой Sela

Кидкор-шик Sela

Тяжеловесы детской моды (с самыми кавайными кидкор-чепчиками и футболками с Винни-Пухом из коллаба с «Союзмультфильмом»!), которые заменили альфачам и их родителям эйчик. Бодро зашли на поле хоум-дизайна, на наших глазах становясь русской «Икеей» (меховые орангутанги и плюшевые акулы есть у нас дома!).

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

Теги:
Фэшн-карта Петербурга
Материал из номера:
Март
Люди:
Александр Рогов

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: