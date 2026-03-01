Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Украшения
Украшения

Поделиться:

5 важнейших брендов украшений в городе: Nude, Mozi J, Alvaar, Caviar Jewellery, Darkrain

We don't want деликатные! Хит-лист самых роскошных украшений петербургских ювелиров!

ВПЕРВЫЕ С 1703 ГОДА! Большой иллюстрированный атлас по фэшн-карте Петербурга (в 69 главах!) — от отдела моды Собака.ru

Nude

Кто делает: гуру феминного jewelry-минимализма Оксана Милковская
Mozi J

Кто делает: главный рэп-ювелир страны Дмитрий Кузнецов
Alvaar

Кто делает: flowercore-ювелир Эльвира Ломовская
Ossa

Кто делает: мастер деконструкции Николай Черемнов
Caviar Jewellery

Кто делает: профи бижутерии Ольга Базарова
Darkrain

Кто делает: jewelry-минималисты Виктория и Дмитрий Сидоровы

Nude

Золотое кольцо-обезьянка Nude
Фото предоставлено пресс-службой Nude

Золотое кольцо-обезьянка Nude

Кто делает: гуру феминного jewelry-минимализма Оксана Милковская 

За семь лет фаундер Оксана Милковская обзавелась ювелирным бестиарием Nude с бриллиантовыми дельфинами, золотыми обезьянами и керамическими лошадками. Драгоценные шедевры прижились в шкатулках минимал-дивы Оксаны Рим, балерины Марии Абашовой и худруков 12 Storeez Марины и Ирины Голомаздиных. Новый сезон Nude открыли коллекцией, вдохновленной культовой кинокартиной «Персона» Ингмара Бергмана (изумруды и морганиты застыли в кататоническом молчании на коктейльных перстнях и теннисных браслетах!). Готовят коллаборацию с архитектором Любовью Леонтьевой и ее студией Ludi_Architects, реконструировавшей Новую Голландию. 

Малая Морская ул., 18

Любовь Леонтьева

Архитектор Ludi Architects и идеолог галереи Teta

Мне всегда нравилась простота и минимализм украшений Оксаны — чистая эстетика натуральных камней без перегруза и вычурности. Особенно откликается анималистика — кольца и серьги с обезьянками и дельфинчиками!

В повседневной жизни я чаще ношу массивные кольца (в том числе Bulgari и Boucheron), но у Nude мои фавориты — как раз бриллиантовые дорожки и крупные камни в минималистичной посадке. При этом на каждый день я их надеваю редко: моя работа связана со стройками, и после случая, когда с браслета Tiffany после авторского надзора в Бухаре буквально стекала черная вода, я стараюсь беречь такие вещи.

Лиза Гардер

Селебрити-стилист

Я в восторге от кольца-мартышки и кольца Edition с черными бриллиантами.

Оксана Милковская

Основатель Nude

Наши маст-хэвы — коллекция лошадок по мотивам архивных шахмат начала XX века и стабильно востребованная линия Balance о внутреннем равновесии и принятии своей многогранности — в новом сезоне она будет пополняться.

Mozi J

Brat-грилзы Mozi J
Фото предоставлено пресс-службой Mozi J

Brat-грилзы Mozi J

Кто делает: главный рэп-ювелир страны Дмитрий Кузнецов 

За трэп-печатками, сверкающими эмодзи-подвесками, баскетбольными браслетами (с оранжевыми мячами-бусинами!) и каноничными гранд-цепями выстраиваемся в очередь к лучшему по части ювелирного флоу — Дмитрию Кузнецову. Петербуржец озолотил грилзами и перстнями всех русских рэперов: регулярно радует коллабами-фитами с Icegergert, Boulevard Depo, Sqwoz Bab. Дальше — больше: увековечивает тексты хитовых треков в гравировке перстней (вам «Гламур — наш лайфстайл» или «Давай сконнектимся»?) и превращает бутик Mozi J на «Севкабеле» в арт-кластер с ковровой развеской совриска с граффити от Покраса Лампаса и Александра Тито. Этой весной планирует расширять jewelry-диапазон за счет новинок с разноцветными камнями из новой линейки Simple Things.

Кожевенная лин. В. О., 34

Рамиль Шакирзянов

Главный рэп-стилист страны

Дима контролирует весь рынок рэп-ювелирки в России — например, делал украшения на концерт Егору Криду. Мне очень нравятся его работы для Soda Luv и подвеска с Тимми из «Южного парка».

Alvaar

Серьги-четырехлистники Alvaar. Фото: Юра Таралов
Фото предоставлено пресс-службой alvaar

Серьги-четырехлистники Alvaar. Фото: Юра Таралов

Кто делает: flowercore-ювелир Эльвира Ломовская 

К весне распускаются не только примулы в Ботаническом, но и фирменные четырехлистники в садах Alvaar. Вот уже 6 лет за ними бережно ухаживает дизайнер Эльвира Ломовская — создает бутоны из серебра, латуни, стекла и плексигласа, украшая ими минималистичные пусеты, кольца и колье. Преуспевает и в коллаборациях — вместе с обувщиками Razumno придумали обувные клипсы, с художницей Аней Рубан сплели цветы из бисера, а с Patissoncha сварили душистое мыло «Цветик». Прямо сейчас готовят проекты с dollcore-виртуозами Bitte Ruhe и спецом по бисеру Микитой Куницким.

Фонтанная ул., 3

Эльвира Ломовская

Основатель Alvaar

Главная гордость предыдущего года — открытие магазина Alvaar Garden вместе с цветочным «Чао!». Получилось большое светлое пространство, наполненное цветами — еще и в любимом доме Бассейного товарищества.

Ossa

Дарк-стилист Вика Салават с мужем Александром Васильевым в обручальных кольцах Ossa
Архив Вики Салават

Дарк-стилист Вика Салават с мужем Александром Васильевым в обручальных кольцах Ossa

Кто делает: мастер деконструкции Николай Черемнов 

В авангарде петербургских дарк-украшений — гуру ювелирной деконструкции Николай Черемнов (в анамнезе — знаток ракетостроения и оптической фотопечати!). Нарочно разбивает перстни и каффы, украшая их трещины черными бриллиантами, — такой подход оценила готик-дива Вика Caлават (выбрала Ossa в качестве обручальных колец!). Плюс: готовится выпустить собственный парфюм с нотами холодного металла и свежей травы, созданный совместно с художницей и фаундером аромабренда Odiosa Дагмар Гертот.

Боровая ул., 116

Николай Черемнов

Основатель Ossa

Мне очень нравится наблюдать за тем, как жизнь оставляет свой след — будь то ржавчина, плесень или шрамы. В этом есть история. Однако мы и сами можем наполнять содержанием то, что видим, и находить во всем красоту. При этом мы не делаем это декоративно — в Ossa все разбитое действительно разбито, а все расплавленное сожжено вживую. 

Caviar Jewellery

Каффы-обвесы Caviar Jewellery
Фото предоставлено пресс-службой Caviar Jewellery

Каффы-обвесы Caviar Jewellery

Кто делает: профи бижутерии Ольга Базарова 

Худрук Caviar Jewellery Ольга Базарова создает вау-бижутерию по ювелирному канону: сложносочиненные серьги-люстры (как в фойе Гарнье!), сверкающие колье-кометы, каффы-пузыри и кольца-розы мгновенно потеснили помпезные драгоценности в шкатулках фэшн-дивы Иды Галич, актрисы Саши Бортич и поп-иконы Кати IOWA. Заручившись поддержкой Алмазного фонда, сделала для «Матильды» Алексея Учителя копию Большой императорской короны, а затем нарядила в сверкающий венец Леонида Ярмольника для фильма «Летучий корабль». Накануне весны перевыпустила культовую коллекцию «Больше, чем любовь» в двух интерпретациях: дарк-украшения с покрытием из черного титана и классические в белом родии, инкрустированные фианитами, можно примерить в бутике-кофейне Caviar Jewellery на Петроградке (не только одаривают украшениями, но и угощают идеальной воронкой на кении!). 

Пионерская ул., 1

Ольга Базарова

Основатель Caviar Jewellery

Мы не мыслим сезонностью, а выпускаем коллекции по собственному графику, основываясь на вдохновении. В работе уже есть кое-что особенное на 2026 год (stay tuned!). Еще один повод зайти в гости — наши вневременные каффы, всегда выглядят стильно. Без труда миксуются между собой и отлично смотрятся с любыми серьгами.

Darkrain

Кольцо-пентакль Darkrain
Фото предоставлено пресс-службой Darkrain

Кольцо-пентакль Darkrain

Кто делает: jewelry-минималисты Виктория и Дмитрий Сидоровы

В мастерских Darkrain выкрутили возможности металлов на максимум — из-под ювелирных пил и полировальных станков выходят ар-нуво серьги Object 2.8, дюреровские кольца-руки A.D.1, каффы в виде оливковых ветвей Hola и снейк-браслеты Vari. В 2016 году худ­рук Darkrain Виктория Сидорова решила создать идеальный чокер, монтажная слейка — собственное производство, офлайн-пространства в Петербурге, Москве и Екатеринбурге, а также респект от инфлюенсера Алины Шкарупы и модного консультанта и экс-дизайнера Proenza Schouler и Ann Demeulemeester Елизаветы Буйновой. Прямо сейчас готовят продолжение ар-деко-коллекции Assemble.

Большой пр. П. с., 28/1

Дмитрий Сидоров

Сооснователь Darkrain

Мои любимые изделия Darkrain прямо сейчас — кольца Ace of Pentacles из коллекции Tarot с по­движным диском и цитринами. Поговаривают, что цитрины в пентаклях положительно влияют на денежный достаток (очень актуально!).

Теги:
Фэшн-карта Петербурга
Материал из номера:
Март
Люди:
Оксана Милковская, Вика Салават, Любовь Леонтьева Эльвира Ломовская

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: