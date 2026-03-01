5 важнейших брендов украшений в городе: Nude, Mozi J, Alvaar, Caviar Jewellery, Darkrain

Архитектор Ludi Architects и идеолог галереи Teta

Мне всегда нравилась простота и минимализм украшений Оксаны — чистая эстетика натуральных камней без перегруза и вычурности. Особенно откликается анималистика — кольца и серьги с обезьянками и дельфинчиками!

В повседневной жизни я чаще ношу массивные кольца (в том числе Bulgari и Boucheron), но у Nude мои фавориты — как раз бриллиантовые дорожки и крупные камни в минималистичной посадке. При этом на каждый день я их надеваю редко: моя работа связана со стройками, и после случая, когда с браслета Tiffany после авторского надзора в Бухаре буквально стекала черная вода, я стараюсь беречь такие вещи.