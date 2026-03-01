5 важнейших брендов украшений в городе: Nude, Mozi J, Alvaar, Caviar Jewellery, Darkrain

We don't want деликатные! Хит-лист самых роскошных украшений петербургских ювелиров!
Nude
Золотое кольцо-обезьянка Nude
Кто делает: гуру феминного jewelry-минимализма Оксана Милковская
За семь лет фаундер Оксана Милковская обзавелась ювелирным бестиарием Nude с бриллиантовыми дельфинами, золотыми обезьянами и керамическими лошадками. Драгоценные шедевры прижились в шкатулках минимал-дивы Оксаны Рим, балерины Марии Абашовой и худруков 12 Storeez Марины и Ирины Голомаздиных. Новый сезон Nude открыли коллекцией, вдохновленной культовой кинокартиной «Персона» Ингмара Бергмана (изумруды и морганиты застыли в кататоническом молчании на коктейльных перстнях и теннисных браслетах!). Готовят коллаборацию с архитектором Любовью Леонтьевой и ее студией Ludi_Architects, реконструировавшей Новую Голландию.
Малая Морская ул., 18
Любовь Леонтьева
Архитектор Ludi Architects и идеолог галереи Teta
Мне всегда нравилась простота и минимализм украшений Оксаны — чистая эстетика натуральных камней без перегруза и вычурности. Особенно откликается анималистика — кольца и серьги с обезьянками и дельфинчиками!
В повседневной жизни я чаще ношу массивные кольца (в том числе Bulgari и Boucheron), но у Nude мои фавориты — как раз бриллиантовые дорожки и крупные камни в минималистичной посадке. При этом на каждый день я их надеваю редко: моя работа связана со стройками, и после случая, когда с браслета Tiffany после авторского надзора в Бухаре буквально стекала черная вода, я стараюсь беречь такие вещи.
Лиза Гардер
Селебрити-стилист
Я в восторге от кольца-мартышки и кольца Edition с черными бриллиантами.
Оксана Милковская
Основатель Nude
Наши маст-хэвы — коллекция лошадок по мотивам архивных шахмат начала XX века и стабильно востребованная линия Balance о внутреннем равновесии и принятии своей многогранности — в новом сезоне она будет пополняться.
Mozi J
Brat-грилзы Mozi J
Кто делает: главный рэп-ювелир страны Дмитрий Кузнецов
За трэп-печатками, сверкающими эмодзи-подвесками, баскетбольными браслетами (с оранжевыми мячами-бусинами!) и каноничными гранд-цепями выстраиваемся в очередь к лучшему по части ювелирного флоу — Дмитрию Кузнецову. Петербуржец озолотил грилзами и перстнями всех русских рэперов: регулярно радует коллабами-фитами с Icegergert, Boulevard Depo, Sqwoz Bab. Дальше — больше: увековечивает тексты хитовых треков в гравировке перстней (вам «Гламур — наш лайфстайл» или «Давай сконнектимся»?) и превращает бутик Mozi J на «Севкабеле» в арт-кластер с ковровой развеской совриска с граффити от Покраса Лампаса и Александра Тито. Этой весной планирует расширять jewelry-диапазон за счет новинок с разноцветными камнями из новой линейки Simple Things.
Кожевенная лин. В. О., 34
Рамиль Шакирзянов
Главный рэп-стилист страны
Дима контролирует весь рынок рэп-ювелирки в России — например, делал украшения на концерт Егору Криду. Мне очень нравятся его работы для Soda Luv и подвеска с Тимми из «Южного парка».
Alvaar
Серьги-четырехлистники Alvaar. Фото: Юра Таралов
Кто делает: flowercore-ювелир Эльвира Ломовская
К весне распускаются не только примулы в Ботаническом, но и фирменные четырехлистники в садах Alvaar. Вот уже 6 лет за ними бережно ухаживает дизайнер Эльвира Ломовская — создает бутоны из серебра, латуни, стекла и плексигласа, украшая ими минималистичные пусеты, кольца и колье. Преуспевает и в коллаборациях — вместе с обувщиками Razumno придумали обувные клипсы, с художницей Аней Рубан сплели цветы из бисера, а с Patissoncha сварили душистое мыло «Цветик». Прямо сейчас готовят проекты с dollcore-виртуозами Bitte Ruhe и спецом по бисеру Микитой Куницким.
Фонтанная ул., 3
Эльвира Ломовская
Основатель Alvaar
Главная гордость предыдущего года — открытие магазина Alvaar Garden вместе с цветочным «Чао!». Получилось большое светлое пространство, наполненное цветами — еще и в любимом доме Бассейного товарищества.
Ossa
Дарк-стилист Вика Салават с мужем Александром Васильевым в обручальных кольцах Ossa
Кто делает: мастер деконструкции Николай Черемнов
В авангарде петербургских дарк-украшений — гуру ювелирной деконструкции Николай Черемнов (в анамнезе — знаток ракетостроения и оптической фотопечати!). Нарочно разбивает перстни и каффы, украшая их трещины черными бриллиантами, — такой подход оценила готик-дива Вика Caлават (выбрала Ossa в качестве обручальных колец!). Плюс: готовится выпустить собственный парфюм с нотами холодного металла и свежей травы, созданный совместно с художницей и фаундером аромабренда Odiosa Дагмар Гертот.
Боровая ул., 116
Николай Черемнов
Основатель Ossa
Мне очень нравится наблюдать за тем, как жизнь оставляет свой след — будь то ржавчина, плесень или шрамы. В этом есть история. Однако мы и сами можем наполнять содержанием то, что видим, и находить во всем красоту. При этом мы не делаем это декоративно — в Ossa все разбитое действительно разбито, а все расплавленное сожжено вживую.
Caviar Jewellery
Каффы-обвесы Caviar Jewellery
Кто делает: профи бижутерии Ольга Базарова
Худрук Caviar Jewellery Ольга Базарова создает вау-бижутерию по ювелирному канону: сложносочиненные серьги-люстры (как в фойе Гарнье!), сверкающие колье-кометы, каффы-пузыри и кольца-розы мгновенно потеснили помпезные драгоценности в шкатулках фэшн-дивы Иды Галич, актрисы Саши Бортич и поп-иконы Кати IOWA. Заручившись поддержкой Алмазного фонда, сделала для «Матильды» Алексея Учителя копию Большой императорской короны, а затем нарядила в сверкающий венец Леонида Ярмольника для фильма «Летучий корабль». Накануне весны перевыпустила культовую коллекцию «Больше, чем любовь» в двух интерпретациях: дарк-украшения с покрытием из черного титана и классические в белом родии, инкрустированные фианитами, можно примерить в бутике-кофейне Caviar Jewellery на Петроградке (не только одаривают украшениями, но и угощают идеальной воронкой на кении!).
Пионерская ул., 1
Ольга Базарова
Основатель Caviar Jewellery
Мы не мыслим сезонностью, а выпускаем коллекции по собственному графику, основываясь на вдохновении. В работе уже есть кое-что особенное на 2026 год (stay tuned!). Еще один повод зайти в гости — наши вневременные каффы, всегда выглядят стильно. Без труда миксуются между собой и отлично смотрятся с любыми серьгами.
Darkrain
Кольцо-пентакль Darkrain
Кто делает: jewelry-минималисты Виктория и Дмитрий Сидоровы
В мастерских Darkrain выкрутили возможности металлов на максимум — из-под ювелирных пил и полировальных станков выходят ар-нуво серьги Object 2.8, дюреровские кольца-руки A.D.1, каффы в виде оливковых ветвей Hola и снейк-браслеты Vari. В 2016 году худрук Darkrain Виктория Сидорова решила создать идеальный чокер, монтажная слейка — собственное производство, офлайн-пространства в Петербурге, Москве и Екатеринбурге, а также респект от инфлюенсера Алины Шкарупы и модного консультанта и экс-дизайнера Proenza Schouler и Ann Demeulemeester Елизаветы Буйновой. Прямо сейчас готовят продолжение ар-деко-коллекции Assemble.
Большой пр. П. с., 28/1
Дмитрий Сидоров
Сооснователь Darkrain
Мои любимые изделия Darkrain прямо сейчас — кольца Ace of Pentacles из коллекции Tarot с подвижным диском и цитринами. Поговаривают, что цитрины в пентаклях положительно влияют на денежный достаток (очень актуально!).
