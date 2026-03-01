.Solutions, Stenosis, «Питерский Щит», Bat Norton и Liars Collective: кто отвечает за петербургский стритвир

Кто делает: крестный отец петербургского стритвира Константин Рязанцев

Важнейшее гэнг-комьюнити на модной карте Петербурга, объединяющее бойцов ММА, рэпера-феномена Icegergert и футболистов «Зенита». Отец-основатель «Питерского Щита» Константин Рязанцев отшил на районе бомбер, анорак и парку 15 лет назад, а затем сделал фэшн-ход конем — переехал из небольшого швейного цеха на солидное производство в районе «Красного треугольника», преуспел в коллаборациях (творит в тандеме с культовой рэп-группой Onyx, ювелиром Mozi J) и даже открыл мужскую парикмахерскую «Под феном» (за вайбовый интерьер с диванами из отпиленного кузова BMW E34, металлическими столиками в виде лого «ПЩ» и фотообоями от мастера гэнг-фотографии Ромы Челюсти от души благодарим суперзвезду петербургского дизайна Валентину Дукмас!). Идем к пацанам за суровыми худи, ретроолимпийками с вайбом 1990-х, карго-джинсами и кожаными куртками-пилотами. Готовят дроп тапок вместе с обувщиками Homies.

Каменноостровский пр., 32;

Гороховая ул., 49