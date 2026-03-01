.Solutions, Stenosis, «Питерский Щит», Bat Norton и Liars Collective: кто отвечает за петербургский стритвир

Вычисляем нишевого парня правильно — по худи Глеба Костина и бомберам «Питерского Щита».
.Solutions
Кто делает: стритвир-визионер Глеб Костин
Stenosis
Кто делает: трэш-хоррор-дуэт — Даниил Шульгин и Анатолий Алексеев
Bat Norton
Кто делает: готик-скейтеры Дмитрий Музыка и Валерий Дубров
«Питерский Щит»
Кто делает: крестный отец петербургского стритвира Константин Рязанцев
Liars Collective
Кто делает: профи стритвир-дизайна Антон Горбунов
.Solutions
Кто делает: стритвир-визионер Глеб Костин
Стритвир-хаб для самых модных старшеклассников (и их родителей!) от главного городского дизайн-визионера своей эпохи Глеба Костина стал важнейшим российским брендом А-листа. Сначала Костин разминался в качестве кофаундера супербренда «Богема Ленинград» (в тандеме с Иваном Бойко и Иваном Акурой придумали собственный постметапанк-стиль!), а прямо сейчас перео девает стритвир-комика Илью Куруча, каллиграфутуриста Покраса Лампаса и рэп-зумера Toxi$ в сюрреалистичные зип-тишотки, карго-брюки с карабинами и идеальные худи .Solutions.
Каменноостровский пр., 10Б
Toxi$, рэпер
Мне нравятся балаклавы .Solutions. А еще ребята Глеба сделали мне рубашку, на которой написано шрифтом из ВК 2015 года «Андрей».
Илья Куруч, стритстайл-комик и сверкающее вау
За чем точно стоит идти в .Solutions — за жизнерадостно-черными вещами. У меня это двусторонняя худи. Я обожаю носить ее в дни, когда хочется укутаться, закрыться и быть незаметным городским ниндзя, но при этом сохранять притягательную загадочность и шарм. Люблю сочетать с широкими джинсами, просторными шортами и тимберлендами.
Никита Крылов, главный редактор Omanko
Суперсила .solutions — в умении делать базовые, но при этом интересные айтемы. Например, я все лето не снимаю шорты с карманами — там их целых 14 Мегаудобно и очень прикольно выглядит. Одновременно с брендом Глеб построил преданное комьюнити. У его последователей даже есть название — «глебоиды». И, честно говоря, такой лояльностью и доверием может похвастаться очень небольшое количество фэшн-марок.
Stenosis
Дарк-стилист Вика Салават в лонгсливе Stenosis с Дебби Харри
Кто делает: трэш-хоррор-дуэт — Даниил Шульгин и Анатолий Алексеев
Междисциплинарные панк-художники Анатолий Алексеев и Даниил Шульгин aka Shulya начинали с пошива кастомных курток и брюк (с оммажами супрематистам и передвижникам!) для рейвов на вятской «Автомойке» в Кирове — следом умчали в Петербург, где Stenosis разрослись до коллаборации с главным рэп-ювелиром страны Mozi J и появления в гардеробах рэпера Элджея и готик-дивы Вики Салават. Сочиняют гранжевые рваные джемперы и выцветшие зипки, украшенные дикими суккуб-принтами и стейтмент-надписями (каждый редкий дроп улетает в мгновенный солдаут!).
Даниил Шульгин aka Shulya, диджей и худрук Stenosis
Сначала делали кастомную одежду: брали джинсы в секонд-хенде, рвали их, нашивали всякого, варили в чем-то — лучшие люди заметили. В 2025 году выпустили засаленные гранж-джинсы из 2000-х, футболки в духе олдскульного рок-мерча и лонгслив Laura Palmer is dead, сделанный для нас молодым художником Zean Zack, дико крутым и талантливым. Сейчас вовсю работаем над перезапуском клуба «Грибоедов», открытие в апреле.
Bat Norton
Тотал-лук Bat Norton
Кто делает: готик-скейтеры Дмитрий Музыка и Валерий Дубров
Магазины Bat Norton — место фэшн-силы петербургских скейтеров. Фаундеры Дмитрий Музыка и Валерий Дубров начинали с продажи футболок во ВКонтакте, а затем познакомились с легендой скейтеров Батистом Нортоном (вместе волонтерили на реставрации средневековой церкви во Франции!), назвав собственный стритвир-бренд в его честь. Бодро дебютировали с коллекцией диких принтованных футболок и брюк Angry Face, расширили фэшн-диапазон за счет сложносочиненных брюк-галифе, деконструктивистских рубашек и постапокалиптичных ботинок. Прямо сейчас упражняются в готиккоре и шинуазри-шике — спешим в Bat Norton за демисезонными куртками-кимоно и бомберами-ципао.
Наб. р. Фонтанки, 50
«Питерский Щит»
Фаундер мачистского фэшн-бренда «Питерский щит» Константин Рязанцев
Кто делает: крестный отец петербургского стритвира Константин Рязанцев
Важнейшее гэнг-комьюнити на модной карте Петербурга, объединяющее бойцов ММА, рэпера-феномена Icegergert и футболистов «Зенита». Отец-основатель «Питерского Щита» Константин Рязанцев отшил на районе бомбер, анорак и парку 15 лет назад, а затем сделал фэшн-ход конем — переехал из небольшого швейного цеха на солидное производство в районе «Красного треугольника», преуспел в коллаборациях (творит в тандеме с культовой рэп-группой Onyx, ювелиром Mozi J) и даже открыл мужскую парикмахерскую «Под феном» (за вайбовый интерьер с диванами из отпиленного кузова BMW E34, металлическими столиками в виде лого «ПЩ» и фотообоями от мастера гэнг-фотографии Ромы Челюсти от души благодарим суперзвезду петербургского дизайна Валентину Дукмас!). Идем к пацанам за суровыми худи, ретроолимпийками с вайбом 1990-х, карго-джинсами и кожаными куртками-пилотами. Готовят дроп тапок вместе с обувщиками Homies.
Каменноостровский пр., 32;
Гороховая ул., 49
Константин Рязанцев, идеолог «Питерского щита»
«Питерский Щит» — дело моей жизни. Я занялся одеждой в 20 лет в надежде заработать честные деньги. Судя по тому, как у нас идут дела и как люди реагируют на нас, — доступной одежды высокого качества, сделанной на совесть, не хватало в мире стритвира. Моя любимая вещь — куртка-пилот из кожи: универсальная, практичная и нарядная.
Liars Collective
Кто делает: профи стритвир-дизайна Антон Горбунов
Графический дизайнер Антон Горбунов сложил весь свой цифровой опыт и в 2017 году выдал минималистичный стритвир-бренд. Фирменный брендинг, ироничные надписи и стейтмент-фото-принты (вам винтажное кресло или акварельную абстракцию?) покорили стритстайл-комикессу Вику Чума Вечеринка, фэшн-инфлюенсера Машу Комарову и гуру мужской моды Пашу Осовцова. Готовимся отстоять очередь в пространства бренда на Гороховой и Кирочной (оба — авторства сверхнового петербургского фэшн-архитектора и лауреата премии Собака.ru «Петербург будущего» Вовы Спакиса!) за эталонной базой — зипками из плотного футера Holes, каноничными свитшотами Logo, скинни-футболками Франкенштейна Moonlit Sky и evergreen-трениками Not Sport. А сразу после идем на рейв в Co-op Garage.
Гороховая ул., 47;
Кирочная ул., 9
Вика Чума Вечеринка, фэшн-комикесса
Liars Collective — лучшая стритвир-база в Петербурге: обожаю их джинсовую курточку, двойную кружку-иллюзию и изум рудную обложку для паспорта.
Комментарии (0)