7 супергероев петербургского ювелирного искусства: Parure Atelier, Feliksov Diamonds, Russkaya Skazka

Parure Atelier
Сразу обозначим: ателье в этом случае – литота, оно же стилистическое преуменьшение. За 11 лет петербургский бренд дорос до коллаб с Эрмитажем (помощь в реставрации малых итальянцев – профит в создании парюр с вайбом их картин!) и одел в колумбийские изумруды буквально всех наших, от Марии Абашовой до Виктории Шеляговой. А для Ксении Собчак создал кастом-кольцо с гигантской «параибой».
Корпусная ул., 3
Виктория Шелягова
Светская фэшн-дива
Для меня Parure Atelier — это, прежде всего, цветные камни. Такое разнообразие и качество я редко где встречала: камни сочных оттенков, словно спелые апельсины, невероятные турмалины с их фирменным лазурным свечением. В прошлом году Parure подарили мне на день рождения удивительный колумбийский изумруд. Моя особенная мечта — кольцо с турмалином Параиба весом 45 карат, оммаж импрессионистскому полотну «Скала в Этрета» Клода Моне из коллекции Пушкинского музея.
Feliksov Diamonds
Кто делает: гранд-ювелиры Алексей и Алина Феликсовы
Основатель ювелирной сети («585 Золотой») и сети пекарен («Цех 85») сетей Алексей Феликсов (а еще ресторатор Faces Team c шестью гурмэ-спотами в Петербурге!) и его жена Алина теперь укладывают на витринах аквамарины, опалы, сапфиры в бриллиантовой обвязке рядом со сладкими булочками лабораторных камней огромных размеров – все фантазийные бриллианты розового или синего цвета сертифицированы GIA. А инфант-тренд ловит пусетами-арбузными дольками и подвесками-эскимо в редкой для ювелиров детской линейке.
Миллионная, 38
RS 1912 Русские самоцветы
У бренда-ветерана, что отсчитывает свое био с рождения общества «Русские самоцветы» в 1912 году, найдутся самые горячие лоты года – длинные роупы с цветками из сверхтрендового оникса поинтереснее ванклифовских и идеальные пины для драпировок (подвиньтесь, булавки Ushatava!), которыми послужат броши из «Гербария» Татьяны Поляковой.
Большой проспект Петроградской стороны, 57/1
Лина Дембикова
Стилист
Мне очень нравится у «RS 1912 Русские самоцветы» коллекция “Star”. Особенно бриллиантовый кафф со звездами — для меня это высшее произведение ювелирного искусства. Мечтаю, что однажды он появится в моей шкатулке.
Russkaya Skazka
Кто делает: художник-ювелир Петр Аксенов
На благотворительный вечер в Юсуповском дворце и на ёлку в «Астории» бренд Петра Аксенова созывает деятельных, светских и артистичных. Предполагается, что примы Мариинского и хозяйки автоконцернов придут а-ля рюс и в тиарах – и они всегда справляются! А мы заглядываемся на диадему с норковой опушкой и на жемчужные чокеры с камеями.
Большая Морская ул., 39Б
Адмиралтейская наб., д.10
Владимир Михайлов
Кто делает: камнерез и художник православных украшений Владимир Михайлов
Укоренившись на петербургских почвах (при поддержке ювелирного продюсера и коллекционера Михаила Сасонко!), камнерез из Боровичей Владимир Михайлов возродил утраченную технику мелкой пластики родом из древнего Новгорода. За 21 год вырастил целый метафизический лес из зеленого золота (охранные кольца, нательные иконы, пасхальные яйца и простые мирские браслеты и серьги), которые носят митрополиты, королевы, путешественник Федор Конюхов и выставляют в Новой Третьяковке.
Невский пр., 48
Bagiryan Jewelry
Кто делает: укротитель самоцветов Владислав Багирян
Кольца-аттракционы петербургский ювелир Владислав Багирян снабжает сложной механикой (золотые пружины с эффектом памяти или пуш для открытия створок!) и увесистым драгоценным паважем, а еще собирает из таитянского жемчуга и бирюзы бусы, которые как родные вписались бы в коллекции весна-лето 2026 года Chanel, Ralph Lauren и Nina Ricci.
ул. Академика Павлова, 5В
Майя Джемстонс
Кто делает: виртуоз треугольной огранки Ольга Пекаревская
Украшения осевшей в Лондоне Ginza-босс Ольги Пекаревской носят модели с местной фэшн-вик и непо-бейбис, как Саша Новикова, для которых базовый минимум – это модные уже несколько сезонов бриллианты треугольной огранки (у Maya Gemstones есть патент на собственную!) и осмысленные караты в виде колье Life с обвесом в форме буддистского молитвенного барабана.
Набережная Реки Мойки, 40
Текст: Алла Шарандина
