Хедлайнер петербургской модной карты (более 700 марок в бренд-листе!) и место силы главных городских фэшн-инфлюенсеров — от светской дивы Юлии Матвиенко и примы Марии Абашовой до стилиста Вики Салават, хореографа Владимира Варнавы и каллиграфутуриста Покраса Лампаса. Каждый сезон собирают фулл-хаус из новых коллекций А-листа (Bottega Veneta! Chloé! Dries Van Noten!), а легендарные показы на шестом этаже бутика на Большой Конюшенной — важнейшая светская точка сборки. Только там стайл-директор Ксения Азарова одной рукой миксует кружевные боди Blumarine с будуаркорными топами Nina Ricci, а другой — заправляет крокосапоги Toteme под костюмные бермуды Jil Sander (готовый трендбук!). К этой весне в ДЛТ проштудировали главные коллекции мировых трендсеттеров и отобрали лучшее: цветочные ретроплатья Valentino, корсетные мини с фижмами Magda Butrym, остроносые слингбэки из атласа Saint Laurent и тигровые багеты Alaїa.