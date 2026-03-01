Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

ДЛТ — главный фэшн-хаб Петербурга

Главные фэшн-хабы города — манифестируют тренды и маст-хэвы на сезоны вперед!

ВПЕРВЫЕ С 1703 ГОДА! Большой иллюстрированный атлас по фэшн-карте Петербурга (в 78 главах!) — от отдела моды Собака.ru

ДЛТ

Мария Абашова. Прима-балерина Мария Абашова в закулисье ДЛТ на фэшн-показе Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025. Фото: Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Мария Абашова, Прима-балерина Мария Абашова в закулисье ДЛТ на фэшн-показе Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025. Фото: Яна Милорадовская
Платье Magda Butrym, ДЛТ, 299 500 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Кардиган Jil Sander, ДЛТ, 357 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Жакет Valentino, ДЛТ, 485 500 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Очки Chloé, ДЛТ, 49 200 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Куртка MVST, ДЛТ, 405 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Хедлайнер петербургской модной карты (более 700 марок в бренд-листе!) и место силы главных городских фэшн-инфлюенсеров — от светской дивы Юлии Матвиенко и примы Марии Абашовой до стилиста Вики Салават, хореографа Владимира Варнавы и каллиграфутуриста Покраса Лампаса. Каждый сезон собирают фулл-хаус из новых коллекций А-листа (Bottega Veneta! Chloé! Dries Van Noten!), а легендарные показы на шестом этаже бутика на Большой Конюшенной — важнейшая светская точка сборки. Только там стайл-директор Ксения Азарова одной рукой миксует кружевные боди Blumarine с будуаркорными топами Nina Ricci, а другой — заправляет крокосапоги Toteme под костюмные бермуды Jil Sander (готовый трендбук!). К этой весне в ДЛТ проштудировали главные коллекции мировых трендсеттеров и отобрали лучшее: цветочные ретроплатья Valentino, корсетные мини с фижмами Magda Butrym, остроносые слингбэки из атласа Saint Laurent и тигровые багеты Alaїa.

Сумка Jil Sander, ДЛТ, 192 500 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Сумка Moschino, ДЛТ, 231 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

IT-BAG

Без сверкающей сумки, как у Jil Sander или Valentino, в новом сезоне никуда — будем миксовать с белоснежным смокингом или кружевным платьем

Saint Laurent
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Ann Demeulemeester
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Zimmermann
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Кеды Dries Van Noten, ДЛТ, 64 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Giorgio Armani
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

СУПЕРБРЕНДЫ

Свежая поставка! К нам едут стейтмент-жакеты Saint Laurent, каноничные костюмы Giorgio Armani, полупрозрачные платья Ann Demeulemeester и классные красные сникеры Dries Van Noten

Туфли Saint Laurent, ДЛТ, 327 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Мюли Dries Van Noten, ДЛТ, 93 700 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

МАСТ-ХЭВ

Следуем примеру Нади Ли Коэн и с восторгом носим подиумные слингбэки Saint Laurent — хоть с кожаной юбкой, хоть с будуаркорными блумерсами 

Большая Конюшенная ул., 21—23

Фэшн-карта Петербурга
Материал из номера:
Март
Люди:
Мария Абашова

