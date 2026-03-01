Subbota, 8Store и 47 Store: лучшие локал-шопы с it-айтемами нишевых брендов

Громче всех топят за русские бренды и лучше всех бустят нишевых дизайнеров!
Subbota
Модель Лиза Останина в платье Say No More
Кто делает: апологеты локальных брендов Юлия Осипова и Юлия Большакова
Бывшие маркетолог и журналист — Юлия Осипова и Юлия Большакова — с 2013 года делают ставку на классные локальные бренды: в пространстве на Большой Конюшенной можно встретить феминный тейлоринг Landscape (дизайнер Елена Лес — лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде — 2025»!), образцовый трикотаж Mankova (вязаные панамы и мериносовые кардиганы!) и будуаркорные корсеты Say No More. Пополняют подборку обуви и аксессуаров кроко-казаками Refined, змеиными металлик-клатчами Anka и гранд-серьгами Caviar Jewellery. Одними из первых рекрутировали бренд крутых костюмов Eré De Toi, гранжевый Rudy I Eye и минимал-базу seebÿme (команда артизанов во главе с Дарьей Артемьевой придумывает и шьет в Петербурге!). Для весны припасли коллекцию нового панковского Ugulwan (готовимся примерять кожаные мини, джинсы с эталонной посадкой и солнечные снейк-очки!) и обувной дроп Alienmadeshoes (главные хайлайты — ботинки с леопардовым принтом и сапоги с фирменным широким голенищем из светлой замши!).
Большая Конюшенная ул., 10
Юлия Большакова, сооcнователь Subbota
Пожалуй, самое стрессовое достижение года — это переезд в новое пространство на Большой Конюшенной, 10 За шесть недель мы преодолели путь от «получили ключи от собственника» до «закатили вечеринку в честь официального открытия». Собрали идеальный хит-лист брендов — от платьев Say No More, олимпиек History One до супертрикотажа Mankova.
Венера Ванесян, генеральный директор Rudy | Eye
При том, что подборка одежды, обуви и аксессуаров в Subbota очень большая, она невероятно продуманная, а все вещи сочетаются между собой. Именно в этом их суперсила — в том, что там нет ничего случайного.
8Store
Кто делает: нишевый фэшн-инсайдер Вероника Топычканова
Самые модные петербуржцы ходят в локал-шоп 8Store за маст-хэвами от авангардистских микроньюкамеров: от апсайкл-гуру ‘Rishi и вау-шляпников из Екатеринбурга Check Ya Head до пижамных виртуозов Сhois и укротителей старинных скатертей и покрывал Sœurs. За 13 лет работы 8Store захантил 50 резидентов, обжился в собственном пространстве на Некрасова и собрал фанбазу из селебрити-стилиста Эльмиры Тулебаевой, актрисы Лизы Серповой и моделинг-музы Ushatava Оксаны Павлишиной. К новому сезону привезли шелковые рубашки и алые блумерсы казанцев ODA, платья-тэнктопы в пайетках от нижегородцев Urban Soul и стеклянные подвески-грибочки After Hours Workshop.
Некрасова ул., 8
Маргарита Резникова, основатель ‘Rishi
8Store известен своей уникальной селекцией локальных брендов, поэтому нам было очень приятно попасть в их пространство 5 лет назад. Суперсила 8Store в его основательнице — Веронике, в ее особом взгляде на мир и отношении к моде.
47 Store
Кто делает: ювелир-виртуоз Екатерина Толстая
Важнейший петербургский хаб украшений райт нау. Ювелир Екатерина Толстая (правнучка литературного отца Буратино Алексея Толстого!) обуздала восковое моделирование, закрепку крупных камней и даже филигрань, а затем при братской подержке медиаблогера Артемия Лебедева основала собственный бренд Ekaterina Tolstaya Jewelry, который перерос в мультибренд украшений 47 Store (в честь порядкового номера серебра в таблице Менделеева!). На серебре к оманда не остановилась: с радостью собирают броши-кораллы из полимерной глины Aromanta, стеклянные кольца-кактусы Bright Me, деревянные браслеты-узлы Natura, титановые серьги-ноты Titanist и пусеты-астры из бисера «Палисад сад». Не удержались и создали еще один бренд 47 Store — теперь уже в честь самого магазина — с ретробусами из натуральных камней (от раухтопаза до лазурита и нефрита!) и свечами с эксклюзивными парфкомпозициями (вам вино с грейпфрутом, фиалку с солью или белый чай и клевер?).
Большой пр. П.С., 47;
Гороховая ул., 49
Екатерина Толстая, основатель 47 Store
Наша компания резидентов пополнилась 15 ювелирными брендами: виртуозная дарк-эстетика Ossa, нежные флористические акценты Shu Sha, кладезь самоцветов от Infanta, сексуальные Tabu и Anima Mundi. Моя личная любовь — подвески-русалки от &Ko с кристаллами, а Тема с удовольствием носит моносерьгу G марки Nullum и титановую кляксу марки Titanist, ему очень идет.
