Subbota, 8Store и 47 Store: лучшие локал-шопы с it-айтемами нишевых брендов

Кто делает: ювелир-виртуоз Екатерина Толстая

Важнейший петербургский хаб украшений райт нау. Ювелир Екатерина Толстая (правнучка литературного отца Буратино Алексея Толстого!) обуздала восковое моделирование, закрепку крупных камней и даже филигрань, а затем при братской подержке медиаблогера Артемия Лебедева основала собственный бренд Ekaterina Tolstaya Jewelry, который перерос в мультибренд украшений 47 Store (в честь порядкового номера серебра в таблице Менделеева!). На серебре к оманда не остановилась: с радостью собирают броши-кораллы из полимерной глины Aromanta, стеклянные кольца-кактусы Bright Me, деревянные браслеты-узлы Natura, титановые серьги-ноты Titanist и пусеты-астры из бисера «Палисад сад». Не удержались и создали еще один бренд 47 Store — теперь уже в честь самого магазина — с ретробусами из натуральных камней (от раухтопаза до лазурита и нефрита!) и свечами с эксклюзивными парфкомпозициями (вам вино с грейпфрутом, фиалку с солью или белый чай и клевер?).

Большой пр. П.С., 47;

Гороховая ул., 49