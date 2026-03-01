Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Subbota, 8Store и 47 Store: лучшие локал-шопы с it-айтемами нишевых брендов

Громче всех топят за русские бренды и лучше всех бустят нишевых дизайнеров!

Subbota

Кто делает: апологеты локальных брендов Юлия Осипова и Юлия Большакова
8Store

Кто делает: нишевый фэшн-инсайдер Вероника Топычканова
47 Store

Кто делает: ювелир-виртуоз Екатерина Толстая

Subbota

Модель Лиза Останина в платье Say No More
Фото предоставлено пресс-службой Subbota

Модель Лиза Останина в платье Say No More

Кто делает: апологеты локальных брендов Юлия Осипова и Юлия Большакова

Бывшие маркетолог и журналист — Юлия Осипова и Юлия Большакова — с 2013 года делают ставку на классные локальные бренды: в пространстве на Большой Конюшенной можно встретить феминный тейлоринг Landscape (дизайнер Елена Лес — лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде — 2025»!), образцовый трикотаж Mankova (вязаные панамы и мериносовые кардиганы!) и будуаркорные корсеты Say No More. Пополняют подборку обуви и аксессуаров кроко-казаками Refined, змеиными металлик-клатчами Anka и гранд-серьгами Caviar Jewellery. Одними из первых рекрутировали бренд крутых костюмов Eré De Toi, гранжевый Rudy I Eye и минимал-базу seebÿme (команда артизанов во главе с Дарьей Артемьевой придумывает и шьет в Петербурге!). Для весны припасли коллекцию нового панковского Ugulwan (готовимся примерять кожаные мини, джинсы с эталонной посадкой и солнечные снейк-очки!) и обувной дроп Alienmadeshoes (главные хайлайты — ботинки с леопардовым принтом и сапоги с фирменным широким голенищем из светлой замши!).

Большая Конюшенная ул., 10

Юлия Большакова, сооcнователь Subbota

Пожалуй, самое стрессовое достижение года — это переезд в новое пространство на Большой Конюшенной, 10 За шесть недель мы преодолели путь от «получили ключи от собственника» до «закатили вечеринку в честь официального открытия». Собрали идеальный хит-лист брендов — от платьев Say No More, олимпиек History One до супертрикотажа Mankova.

Венера Ванесян, генеральный директор Rudy | Eye

При том, что подборка одежды, обуви и аксессуаров в Subbota очень большая, она невероятно продуманная, а все вещи сочетаются между собой. Именно в этом их суперсила — в том, что там нет ничего случайного.

8Store

Алый тотал-лук ODA
Фото предоставлено пресс-службой 8Store

Алый тотал-лук ODA

Подвес-мухомор After Hours Workshop
Фото предоставлено пресс-службой 8Store

Подвес-мухомор After Hours Workshop

Апсайкл-корсет 'Rishi
Фото предоставлено пресс-службой 8Store

Апсайкл-корсет 'Rishi

Кто делает: нишевый фэшн-инсайдер Вероника Топычканова

Самые модные петербуржцы ходят в локал-шоп 8Store за маст-хэвами от авангардистских микроньюкамеров: от апсайкл-гуру ‘Rishi и вау-шляпников из Екатеринбурга Check Ya Head до пижамных виртуозов Сhois и укротителей старинных скатертей и покрывал Sœurs. За 13 лет работы 8Store захантил 50 резидентов, обжился в собственном пространстве на Некрасова и собрал фанбазу из селебрити-стилиста Эльмиры Тулебаевой, актрисы Лизы Серповой и моделинг-музы Ushatava Оксаны Павлишиной. К новому сезону привезли шелковые рубашки и алые блумерсы казанцев ODA, платья-тэнктопы в пайетках от нижегородцев Urban Soul и стеклянные подвески-грибочки After Hours Workshop.

Некрасова ул., 8

Маргарита Резникова, основатель ‘Rishi

8Store известен своей уникальной селекцией локальных брендов, поэтому нам было очень приятно попасть в их пространство 5 лет назад. Суперсила 8Store в его основательнице — Веронике, в ее особом взгляде на мир и отношении к моде.

47 Store

Серьги-кораллы Aromanta
Фото предоставлено пресс-службой 47 Store

Серьги-кораллы Aromanta

Серебряный сет Ekaterina Tolstaya Jewelry
Фото предоставлено пресс-службой 47 Store

Серебряный сет Ekaterina Tolstaya Jewelry

Кто делает: ювелир-виртуоз Екатерина Толстая

Важнейший петербургский хаб украшений райт нау. Ювелир Екатерина Толстая (правнучка литературного отца Буратино Алексея Толстого!) обуздала восковое моделирование, закрепку крупных камней и даже филигрань, а затем при братской подержке медиаблогера Артемия Лебедева основала собственный бренд Ekaterina Tolstaya Jewelry, который перерос в мультибренд украшений 47 Store (в честь порядкового номера серебра в таблице Менделеева!). На серебре к оманда не остановилась: с радостью собирают броши-кораллы из полимерной глины Aromanta, стеклянные кольца-кактусы Bright Me, деревянные браслеты-узлы Natura, титановые серьги-ноты Titanist и пусеты-астры из бисера «Палисад сад». Не удержались и создали еще один бренд 47 Store — теперь уже в честь самого магазина — с ретробусами из натуральных камней (от раухтопаза до лазурита и нефрита!) и свечами с эксклюзивными парфкомпозициями (вам вино с грейпфрутом, фиалку с солью или белый чай и клевер?).

Большой пр. П.С., 47; 

Гороховая ул., 49

Екатерина Толстая, основатель 47 Store

Наша компания резидентов пополнилась 15 ювелирными брендами: виртуозная дарк-эстетика Ossa, нежные флористические акценты Shu Sha, кладезь самоцветов от Infanta, сексуальные Tabu и Anima Mundi. Моя личная любовь — подвески-русалки от &Ko с кристаллами, а Тема с удовольствием носит моносерьгу G марки Nullum и титановую кляксу марки Titanist, ему очень идет.

