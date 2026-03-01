Как IRNBY Анастасии Мироновой стал важнейшей арт + фэшн институцией Петербурга?

За лучшими спортшик-костюмами и самыми восхитительными совриск-артписами идем к петербургской велнес-диве Анастасии Мироновой!
Арт-комьюнити IRNBY (суперзвезды совриска, керамики, вышивки и вау-украшений!) во флагманском бутике бренда на Петроградке
Верхний ряд, слева направо: [1] Анна Рубан, [2] Анна Романова, Uprugo, [3] Лина Ковалевская, [4] куратор арт-рума Irnby Полина Мартынова, [5] арт-консьерж Яна Лёвина.
Второй ряд, слева направо: [6] Василий Николаев, Part de Creative, [7] Павел Бабин aka Mr. Clayman.
Третий ряд, слева направо: [8] Полина Германова aka Пана, [9] Алина Корякина, [10] стилист по волосам Мария Туева, [11] координатор арт-рума Irnby Анастасия Володько, [12] Тоня Углова.
Нижний ряд, слева направо: [13] Дарья Сурмило, [14] Дарья Нагнибида, Najibida, [15] Лера Бондаренко, Povedaii
Ксения Собчак в Horse Drop IRNBY. Фото: Ибрагим Гатциев
Бренд Анастасии Мироновой в прайме — вырос больше чем на 60 % за 2025 год. Секрет успеха — хайповые коллабы (готик-дроп с Викой Салават и Horse drop с Ксенией Собчак ушли в молниеносный солдаут!), мегаудобные маст-хэвы (носят Мария Миногарова, Анна Слоникова и Мария Червоткина, а серые спортивки balloon fit — народная легенда соцсетей!) и гранд-открытия (собрали всю Москву в новом флагмане в Торговом доме Третьяковых, обустроенном гуру арт + фэшн-интерьеров Юноной Незванкиной в духе древнегреческого гимнасия!). Irnby топят за междисциплинарный подход: развивают фитнес-линейку с ультраобтягивающими велосипедками, переодевают нас в кожаные кепки и хардкорные суккуб-чапсы.
Пр. Добролюбова, 5/1
Тоня Углова
Художница
Долгое время носила зимой большую черную шубу IRNBY, сейчас люблю леггинсы из экокожи коричневые.
ВАЖНО! Суперсила флагмана на Добролюбова (с футуристичным интерьером Юноны Незванкиной!) — восхитительная коллекция совриска от сверхновых художников, о которых скоро будут говорить все (вам гжель-вышивку Паны или знаменитого кота Владислава от художницы Тони Угловой?).
Полина Мартынова
Куратор арт-рума IRNBY
Основательница Irnby Настя Миронова придумала арт-рум как площадку в поддержку молодых авторов, где они могут показать себя и реализовать потенциал. Покупая искусство в арт-руме, человек окружает себя красотой, облагораживает быт и себя изнутри — идея органично перекликается со спортивным направлением бренда.
Настя доверяет моему вкусу в выборе авторов, мы идеально сонастроились. Первый пул художников был собран из тех, кого я знала лично и в ком была уверена на правах дипломированного культуролога: керамика Povedaii Леры Бондаренко, тролли Smelly tale Павла Бабина, игрушки Тони Угловой. Потом все начало расти как снежный ком.
У нас упор на керамику, это обусловлено небольшим пространством — мало стен для живописи и графики. Плюс это понятный и комфортный вход для человека, который только начинает знакомство с искусством: можно купить недорогой предмет и постепенно двигаться дальше. Живопись тоже продается, но больше через сайт или выставочные проекты. К нам за искусством заглядывают певица Zivert, звезда «Натальной карты» Олеся Иванченко, комик Эльдар Джарахов. Картины Димы Жукова уходили за 120–140 тысяч. Сразу купили работу «Конь-огонь!» от Asiknova Ceramics за 175 тысяч рублей. Безусловный топ продаж — Тоня Углова: за прошлый год мы продали больше 100 котов Владиславов, и спрос не падает.
В марте готовим выставочный проект с фотографом Сашей Мадемуазель. Планируем показать персональный проект художницы Даши Пасечник.
В трендах совриска в 2026–2027 годах — текстиль и вышивка. Керамика тоже останется. Будет сдвиг в сторону тактильного искусства: люди устали от цифрового и мрачного концептуализма — хочется искусства, которое можно потрогать и которое создает ощущение уюта.
Мария Туева
Стилист по волосам
У меня обсессия художницей Валерией Бондаренко из арт-рума Irnby. В моей коллекции 14 предметов бренда Povedaii, самые любимые — подставка под кольца «Мамина радость», кружка-младенчик и керамика из коллекции «Незабудки».
