Как IRNBY Анастасии Мироновой стал важнейшей арт + фэшн институцией Петербурга?

За лучшими спортшик-костюмами и самыми восхитительными совриск-артписами идем к петербургской велнес-диве Анастасии Мироновой!

ВПЕРВЫЕ С 1703 ГОДА! Большой иллюстрированный атлас по фэшн-карте Петербурга (в 78 главах!) — от отдела моды Собака.ru

Арт-комьюнити IRNBY (суперзвезды совриска, керамики, вышивки и вау-украшений!) во флагманском бутике бренда на Петроградке Верхний ряд, слева направо
Фото: Екатерина Онуфриенко

Арт-комьюнити IRNBY (суперзвезды совриска, керамики, вышивки и вау-украшений!) во флагманском бутике бренда на Петроградке 

Верхний ряд, слева направо: [1] Анна Рубан, [2] Анна Романова, Uprugo, [3] Лина Ковалевская, [4] куратор арт-рума Irnby Полина Мартынова, [5] арт-консьерж Яна Лёвина.

Второй ряд, слева направо: [6] Василий Николаев, Part de Creative, [7] Павел Бабин aka Mr. Clayman.

Третий ряд, слева направо: [8] Полина Германова aka Пана, [9] Алина Корякина, [10] стилист по волосам Мария Туева, [11] координатор арт-рума Irnby Анастасия Володько, [12] Тоня Углова.

Нижний ряд, слева направо: [13] Дарья Сурмило, [14] Дарья Нагнибида, Najibida, [15] Лера Бондаренко, Povedaii

Ксения Собчак в Horse Drop IRNBY. Фото: Ибрагим Гатциев

Ксения Собчак в Horse Drop IRNBY. Фото: Ибрагим Гатциев

Бренд Анастасии Мироновой в прайме — вырос больше чем на 60 % за 2025 год. Секрет успеха — хайповые коллабы (готик-дроп с Викой Салават и Horse drop с Ксенией Собчак ушли в молниеносный ­солдаут!), ­мегаудобные маст-хэвы (носят Мария Миногарова, Анна Слоникова и Мария Червоткина, а серые спортивки balloon fit — народная легенда соцсетей!) и гранд-открытия (собрали всю Москву в новом флагмане в Торговом доме Третьяковых, обустроенном гуру арт + фэшн-интерьеров Юноной Незванкиной в духе древнегреческого гимнасия!). Irnby топят за междисциплинарный подход: развивают фитнес-линейку с ультраобтягивающими велосипедками, переодевают нас в кожаные кепки и хардкорные суккуб-чапсы.

Пр. Добролюбова, 5/1

Тоня Углова

Художница

Долгое время носила зимой большую черную шубу IRNBY, сейчас люблю леггинсы из экокожи коричневые.

ВАЖНО! Суперсила флагмана на Добролюбова (с футуристичным интерьером  Юноны Незванкиной!) — восхитительная коллекция совриска от сверхновых художников, о которых скоро будут говорить все (вам гжель-вышивку Паны или знаменитого кота Владислава от художницы Тони Угловой?).

Панк-пятачок Povedaii
Фото предоставлено пресс-службой IRNBY

Панк-пятачок

Povedaii

Лебедь Лина Ковалевская
Фото предоставлено пресс-службой IRNBY

Лебедь

Лина Ковалевская

Гжель-бутер Uprugo
Фото предоставлено пресс-службой IRNBY

Гжель-бутер 

Uprugo

Кот Владислав Тоня Углова
Фото предоставлено пресс-службой IRNBY

Кот Владислав

Тоня Углова

Себастьян Najibida
Фото предоставлено пресс-службой IRNBY

Себастьян

Najibida

Ваза-Марианна Дарья Сурмило
Фото предоставлено пресс-службой IRNBY

Ваза-Марианна

Дарья Сурмило

Кольцо-клумба Анна Рубан
Фото предоставлено пресс-службой IRNBY

Кольцо-клумба

Анна Рубан

Красный порш Part de Creative
Фото предоставлено пресс-службой IRNBY

Красный порш

Part de Creative

Пикми-вышивка Пана
Фото предоставлено пресс-службой IRNBY

Пикми-вышивка

Пана

Тролль Mr. Clayman
Фото предоставлено пресс-службой IRNBY

Тролль

Mr. Clayman

Корпус тюбиков Алина Корякина
Фото предоставлено пресс-службой IRNBY

Корпус тюбиков

Алина Корякина

Полина Мартынова

Куратор арт-рума IRNBY

Основательница Irnby Настя Миронова придумала арт-рум как площадку в поддержку молодых авторов, где они могут показать себя и реализовать потенциал. Покупая искусство в арт-руме, человек окружает себя красотой, облагораживает быт и себя изнутри — идея органично перекликается со спортивным направлением бренда. 

Настя доверяет моему вкусу в выборе авторов, мы идеально сонастроились. Первый пул художников был собран из тех, кого я знала лично и в ком была уверена на правах дипломированного культуролога: керамика Povedaii Леры Бондаренко, тролли Smelly tale Павла Бабина, игрушки Тони Угловой. Потом все начало расти как снежный ком.

У нас упор на керамику, это обусловлено небольшим пространством — мало стен для живописи и графики. Плюс это понятный и комфортный вход для человека, который только начинает знакомство с искусством: можно купить недорогой предмет и постепенно двигаться дальше. Живопись тоже продается, но больше через сайт или выставочные проекты. К нам за искусством заглядывают певица Zivert, звезда «Натальной карты» Олеся Иванченко, комик Эльдар Джарахов. Картины Димы Жукова уходили за 120–140 тысяч. Сразу купили работу «Конь-огонь!» от Asiknova Ceramics за 175 тысяч рублей. Безусловный топ продаж — Тоня Углова: за прошлый год мы продали больше 100 котов Владиславов, и спрос не падает. 

В марте готовим выставочный проект с фотографом Сашей Мадемуазель. Планируем показать персональный проект художницы Даши Пасечник.

В трендах совриска в 2026–2027 годах — текстиль и вышивка. Керамика тоже останется. Будет сдвиг в сторону тактильного искусства: люди устали от цифрового и мрачного концептуализма — хочется искусства, которое можно потрогать и которое создает ощущение уюта. 

Мария Туева

Стилист по волосам

У меня обсессия художницей Валерией Бондаренко из арт-рума Irnby. В моей коллекции 14 предметов бренда Povedaii, самые любимые — подставка под кольца «Мамина радость», кружка-младенчик и керамика из коллекции «Незабудки».

Главный редактор: Яна Милорадовская

Фото: Екатерина Онуфриенко

Продюсер: Дарья Венгерская

Стиль: Альберт Иматдинов

Визаж: Мария Швец

Свет: Иван Волков, Равиль Исламов Octa Light

Ассистент продюсера: Алёна Чиркова

Материал из номера:
Март
Люди:
Тоня Углова, Анастасия Миронова

