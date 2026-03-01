Как IRNBY Анастасии Мироновой стал важнейшей арт + фэшн институцией Петербурга?

Куратор арт-рума IRNBY

Основательница Irnby Настя Миронова придумала арт-рум как площадку в поддержку молодых авторов, где они могут показать себя и реализовать потенциал. Покупая искусство в арт-руме, человек окружает себя красотой, облагораживает быт и себя изнутри — идея органично перекликается со спортивным направлением бренда.

Настя доверяет моему вкусу в выборе авторов, мы идеально сонастроились. Первый пул художников был собран из тех, кого я знала лично и в ком была уверена на правах дипломированного культуролога: керамика Povedaii Леры Бондаренко, тролли Smelly tale Павла Бабина, игрушки Тони Угловой. Потом все начало расти как снежный ком.

У нас упор на керамику, это обусловлено небольшим пространством — мало стен для живописи и графики. Плюс это понятный и комфортный вход для человека, который только начинает знакомство с искусством: можно купить недорогой предмет и постепенно двигаться дальше. Живопись тоже продается, но больше через сайт или выставочные проекты. К нам за искусством заглядывают певица Zivert, звезда «Натальной карты» Олеся Иванченко, комик Эльдар Джарахов. Картины Димы Жукова уходили за 120–140 тысяч. Сразу купили работу «Конь-огонь!» от Asiknova Ceramics за 175 тысяч рублей. Безусловный топ продаж — Тоня Углова: за прошлый год мы продали больше 100 котов Владиславов, и спрос не падает.

В марте готовим выставочный проект с фотографом Сашей Мадемуазель. Планируем показать персональный проект художницы Даши Пасечник.

В трендах совриска в 2026–2027 годах — текстиль и вышивка. Керамика тоже останется. Будет сдвиг в сторону тактильного искусства: люди устали от цифрового и мрачного концептуализма — хочется искусства, которое можно потрогать и которое создает ощущение уюта.