Atelier Biser, Tatyana Kochnova Atelier и Ranevsky: кто делает лучший кутюр в Петербурге

За пару дней до открытия собственного концепт-стора Selection я увидела аккаунт Ranevsky и просто влюбилась. Я поняла, что без него мы не можем запустить проект. На следующий день совершенно случайно мне пишет сам Кирилл с предложением стать нашим резидентом — мэтч, не иначе! Пожалуй, моя самая любимая вещь Ranevsky — кружевное платье со шнуровкой, в котором я была на ужине ювелирного бренда «RS1912 Русские самоцветы». Еще я обожаю юбку-русалку с перьями — за то, что при всей нарядности она запросто сочетается с черной водолазкой и с базовой белой футболкой. И всегда выглядит божественно.