Atelier Biser, Tatyana Kochnova Atelier и Ranevsky: кто делает лучший кутюр в Петербурге

Кутюр — главная петербургская фэшн-скрепа: доказано на «Грэмми» и «Оскаре»!
Atelier Biser
Корсет-кринолин Atelier Biser
Теледива Ла Ла Энтони в корсете Atelier Biser на Met Gala 2025
Тайра Бэнкс улыбается глазами в оперении Atelier Biser для каверстори нидерландского Numero
Дженнифер Лопес в кэтсьюте Atelier Biser
Легенда R&B Ke$ha в платье Atelier Biser (надето задом наперед!) на красной дорожке Grammy
Кто делает: виртуоз пернатых мантий и кружевных кэтсьютов Ксения Подвальная
Матриарх великосветского кутюра — Ксения Подвальная — окутывает пернатыми гранд-пальто Бейонсе, Карди Би и Ke$ha (прямиком на красную дорожку Grammy!), одевает в кружевные кейпы Дженнифер Лопес, снабжает архитектурными корсетами с рукавами-парашютами R&B-диву Сиару, а цветочными чокерами — модель Эльзу Хоск. Вместе с фотографом Абдуллой Артуевым и легендой стайлинга Катей Табаковой сложили идеальный дримтим: в сезоне весна-лето 2026 поймали в объектив музу Prada Крис Грикайте. Помимо фирменных белоснежных мантий-перышек, забираем в кутюрный вишлист из весенней коллекции Soul сетчатые боди-корсеты, невесомые полупрозрачные платья из кружева шантильи и асимметричные платья-кэтсьюты.
Таврическая ул., 5
Ксения Подвальная, худрук Atelier Biser
Коллекция Soul раскрывает идею уязвимости и внутренней силы через язык формы и фактуры. Обнажение тела становится метафорой откровенности души: универсальные боди-корсеты из сетки обеспечивают комфорт и поддержку, оставаясь практически невидимыми под голыми платьями. Выразительный акцент коллекции — перья: на масштабных шлейфах, воротниках и в образе шляпы-никаба, создающей ощущение защищенности от лишних взглядов.
Tatyana Kochnova Atelier
Кто делает: виртуоз корсетных футляров Татьяна Кочнова
Рок-звезда петербургского кутюра набивала руку в модном доме Татьяны Парфеновой, а затем провозгласила радикальный отказ от свадебных платьев-тортов в пользу коктейльных бодиконов и точеных жакетов. Кутюрный курс мигом поддержали прима Большого театра Элеонора Севенард и модный инфлюенсер Мария Червоткина, которые вышли замуж в тотал-луках Tatyana Kochnova Atelier. Брайдал-турнюры — не единственная суперсила Кочновой: нарядила звезду «Аноры» Дарью Екамасову в готический футляр на красную дорожку «Оскара», снабдила black-tie-образами теледиву Сати Спивакову, сверхновую вау-актрису Елизавету Базыкину и кинолегенду Светлану Ходченкову. В новой коллекции каждое платье достойно отдельного фэшн-экфрасиса: рассыпаемся в комплиментах в адрес блистательного футляра (в золотистых металлик-пайетках и бимбо-рюшах!), а также небесно-голубой комбинации (в акцентных цветках-орхидеях!).
Кронверкская ул., 29/37Б
Мария Грудина, идеолог курорта «Первая линия», велнес-инфлюенсер
Я бесконечно радуюсь за Таню: из изысканного нишевого петербургского бренда она выросла в мировое ателье, настоящую лабораторию свадебной и вечерней моды. Для меня ее образы с длинными шлейфами, невероятные халаты невесты — все, что связано со свадьбой, — и есть ДНК бренда. Абсолютный маст-хэв и бестселлер — это белоснежное платье из шелковой тафты. Никогда не носила другие коллекции Tatyana Kochnova Atelier, кроме свадебных. Помню, как во время экономического форума на одной из вечеринок ко мне подошла девушка и сказала: «О, это то самое платье, в котором я выходила замуж».
Светлана Бондарчук, теледива
Для меня Tatyana Kochnova Atelier — в первую очередь про платья: вечерние, коктейльные, сложные, по-настоящему кутюрные. При этом линейка Татьяны гораздо шире — у меня как у экс-амбассадора, например, есть потрясающе красивый костюм с цветочной аппликацией на пиджаке. Но особенная любовь — все же платья: два года назад я даже везла одно из них в Рим, чтобы отпраздновать в нем свой день рождения, — настолько они для меня особенные.
Ranevsky
Кто делает: сверхновый кутюрье-феномен Кирилл Раневский
Знакомьтесь, Кирилл Раневский — четверокурсник ВХУТЕИН, новейший феномен модной индустрии и победитель конкурса Собака.ru «Новые имена в моде — 2025». В его boom-boom-шубы и готическое кружево влюблены фэшн-инфлюенсеры Ида Галич и Карина Мурашкина, стилист Лина Дембикова, а также певица Ольга Серябкина. Этой весной готовит коллекцию по мотивам романа-сенсации Трумена Капоте «Услышанные молитвы». Отсюда — фэшн-отсылки к нью-йоркским 1960-м в виде наивно-кукольных силуэтов, пастельных оттенков и усыпанных кристаллами и перьями платьев (вспоминаем лебедушек во время легендарного черно-белого бала!).
Лина Дембикова, стилист и основатель концепт-стора Selection
За пару дней до открытия собственного концепт-стора Selection я увидела аккаунт Ranevsky и просто влюбилась. Я поняла, что без него мы не можем запустить проект. На следующий день совершенно случайно мне пишет сам Кирилл с предложением стать нашим резидентом — мэтч, не иначе! Пожалуй, моя самая любимая вещь Ranevsky — кружевное платье со шнуровкой, в котором я была на ужине ювелирного бренда «RS1912 Русские самоцветы». Еще я обожаю юбку-русалку с перьями — за то, что при всей нарядности она запросто сочетается с черной водолазкой и с базовой белой футболкой. И всегда выглядит божественно.
