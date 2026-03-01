Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Atelier Biser, Tatyana Kochnova Atelier и Ranevsky: кто делает лучший кутюр в Петербурге

Кутюр — главная петербургская фэшн-скрепа: доказано на «Грэмми» и «Оскаре»!

ВПЕРВЫЕ С 1703 ГОДА! Большой иллюстрированный атлас по фэшн-карте Петербурга (в 78 главах!) — от отдела моды Собака.ru

Atelier Biser

Кто делает: виртуоз пернатых мантий и кружевных кэтсьютов Ксения Подвальная
Tatyana Kochnova Atelier

Кто делает: виртуоз корсетных футляров Татьяна Кочнова
Ranevsky

Кто делает: сверхновый кутюрье-феномен Кирилл Раневский

Atelier Biser

Корсет-кринолин Atelier Biser
Фото предоставлено пресс-службой Atelier Biser

Корсет-кринолин Atelier Biser

Теледива Ла Ла Энтони в корсете Atelier Biser на Met Gala 2025
Фото предоставлено пресс-службой Atelier Biser

Теледива Ла Ла Энтони в корсете Atelier Biser на Met Gala 2025

Тайра Бэнкс улыбается глазами в оперении Atelier Biser для каверстори нидерландского Numero
Фото предоставлено пресс-службой Atelier Biser

Тайра Бэнкс улыбается глазами в оперении Atelier Biser для каверстори нидерландского Numero

Дженнифер Лопес в кэтсьюте Atelier Biser
Фото предоставлено пресс-службой Atelier Biser

Дженнифер Лопес в кэтсьюте Atelier Biser

Легенда R&B Ke$ha в платье Atelier Biser (надето задом наперед!) на красной дорожке Grammy
Фото предоставлено пресс-службой Atelier Biser

Легенда R&B Ke$ha в платье Atelier Biser (надето задом наперед!) на красной дорожке Grammy

Кто делает: виртуоз пернатых мантий и кружевных кэтсьютов Ксения Подвальная

Матриарх великосветского кутюра — Ксения Подвальная — окутывает пернатыми гранд-пальто Бейонсе, Карди Би и Ke$ha (прямиком на красную дорожку Grammy!), одевает в кружевные кейпы Дженнифер Лопес, снабжает архитектурными корсетами с рукавами-парашютами R&B-диву Сиару, а цветочными чокерами — модель Эльзу Хоск. Вместе с фотографом Абдуллой Артуевым и легендой стайлинга Катей Табаковой сложили идеальный дримтим: в сезоне весна-лето 2026 поймали в объектив музу Prada Крис Грикайте. Помимо фирменных белоснежных мантий-перышек, забираем в кутюрный вишлист из весенней коллекции Soul сетчатые боди-корсеты, невесомые полупрозрачные платья из кружева шантильи и асимметричные платья-кэтсьюты.

Таврическая ул., 5

Ксения Подвальная, худрук Atelier Biser

Коллекция Soul раскрывает идею уязвимости и внутренней силы через язык формы и фактуры. Обнажение тела становится метафорой откровенности души: универсальные боди-корсеты из сетки обеспечивают комфорт и поддержку, оставаясь практически невидимыми под голыми платьями. Выразительный акцент коллекции — перья: на масштабных шлейфах, воротниках и в образе шляпы-никаба, создающей ощущение защищенности от лишних взглядов.

Tatyana Kochnova Atelier

Алена Долецкая в мантели Tatyana Kochnova Atelier в каверстори Собака.ru. Фото: Владимир Васильчиков
Фото предоставлено пресс-службой Tatyana Kochnova Atelier

Алена Долецкая в мантели Tatyana Kochnova Atelier в каверстори Собака.ru. Фото: Владимир Васильчиков

Дарья Екамасова в готическом футляре Tatyana Kochnova Atelier на красной дорожке «Оскара»
Фото предоставлено пресс-службой Tatyana Kochnova Atelier

Дарья Екамасова в готическом футляре Tatyana Kochnova Atelier на красной дорожке «Оскара»

Кто делает: виртуоз корсетных футляров Татьяна Кочнова

Рок-звезда петербургского кутюра набивала руку в модном доме Татьяны Парфеновой, а затем провозгласила радикальный отказ от свадебных платьев-тортов в пользу коктейльных бодиконов и точеных жакетов. Кутюрный курс мигом поддержали прима Большого театра Элеонора Севенард и модный инфлюенсер Мария Червоткина, которые вышли замуж в тотал-луках Tatyana Kochnova Atelier. Брайдал-турнюры — не единственная суперсила Кочновой: нарядила звезду «Аноры» Дарью Екамасову в готический футляр на красную дорожку «Оскара», снабдила black-tie-образами теледиву Сати Спивакову, сверхновую вау-актрису Елизавету Базыкину и кинолегенду Светлану Ходченкову. В новой коллекции каждое платье достойно отдельного фэшн-экфрасиса: рассыпаемся в комплиментах в адрес блистательного футляра (в золотистых металлик-пайетках и бимбо-рюшах!), а также небесно-голубой комбинации (в акцентных цветках-орхидеях!).

Кронверкская ул., 29/37Б

Мария Грудина, идеолог курорта «Первая линия», велнес-инфлюенсер

Я бесконечно радуюсь за Таню: из изысканного нишевого петербургского бренда она выросла в мировое ателье, настоящую лабораторию свадебной и вечерней моды. Для меня ее образы с длинными шлейфами, невероятные халаты невесты — все, что связано со свадьбой, — и есть ДНК бренда. Абсолютный маст-хэв и бестселлер — это белоснежное платье из шелковой тафты. Никогда не носила другие коллекции Tatyana Kochnova Atelier, кроме свадебных. Помню, как во время экономического форума на одной из вечеринок ко мне подошла девушка и сказала: «О, это то самое платье, в котором я выходила замуж».

Светлана Бондарчук, теледива

Для меня Tatyana Kochnova Atelier — в первую очередь про платья: вечерние, коктейльные, сложные, по-настоящему кутюрные. При этом линейка Татьяны гораздо шире — у меня как у экс-амбассадора, например, есть потрясающе красивый костюм с цветочной аппликацией на пиджаке. Но особенная любовь — все же платья: два года назад я даже везла одно из них в Рим, чтобы отпраздновать в нем свой день рождения, — настолько они для меня особенные.

Ranevsky

Лариса Гузеева в жакете Ranevsky на обложке Собака.ru. Фото: Асет Героева

Лариса Гузеева в жакете Ranevsky на обложке Собака.ru. Фото: Асет Героева

Юлия Матвиенко в тотал-луке Ranevsky для шоу Собака.ru «Новые имена в моде — 2025». Фото: Таня Янчурова

Юлия Матвиенко в тотал-луке Ranevsky для шоу Собака.ru «Новые имена в моде — 2025». Фото: Таня Янчурова

Кто делает: сверхновый кутюрье-феномен Кирилл Раневский

Знакомьтесь, Кирилл Раневский — четверокурсник ВХУТЕИН, новейший феномен модной индустрии и победитель конкурса Собака.ru «Новые имена в моде — 2025». В его boom-boom-шубы и готическое кружево влюблены фэшн-инфлюенсеры Ида Галич и Карина Мурашкина, стилист Лина Дембикова, а также певица Ольга Серябкина. Этой весной готовит коллекцию по мотивам романа-сенсации Трумена Капоте «Услышанные молитвы». Отсюда — фэшн-отсылки к нью-йоркским 1960-м в виде наивно-кукольных силуэтов, пастельных оттенков и усыпанных кристаллами и перьями платьев (вспоминаем лебедушек во время легендарного черно-белого бала!).

Лина Дембикова, стилист и основатель концепт-стора Selection

За пару дней до открытия собственного концепт-стора Selection я увидела аккаунт Ranevsky и просто влюбилась. Я поняла, что без него мы не можем запустить проект. На следующий день совершенно случайно мне пишет сам Кирилл с предложением стать нашим резидентом — мэтч, не иначе! Пожалуй, моя самая любимая вещь Ranevsky — кружевное платье со шнуровкой, в котором я была на ужине ювелирного бренда «RS1912 Русские самоцветы». Еще я обожаю юбку-русалку с перьями — за то, что при всей нарядности она запросто сочетается с черной водолазкой и с базовой белой футболкой. И всегда выглядит божественно.

Теги:
Фэшн-карта Петербурга
Материал из номера:
Март
Люди:
Ксения Подвальная, Лариса Гузеева, Мария Грудина Татьяна Кочнова, Юлия Матвиенко, Алена Долецкая, Светлана Бондарчук

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: