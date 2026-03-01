Homies, RxBshoes, Sintezia и Mark Levillen: куда в Петербурге шагать за самой классной обувью

У меня сложная нога: мне подходит далеко не каждая колодка, особенно если есть подъем. Но с Sintezia случилось бинго. Если у вас до сих пор нет ботинок Seg, то самое время это исправить. Во-первых, я оттанцевала в них не одну ночь — и никогда наутро мне не хотелось отрезать себе ноги. Во-вторых, это уже классика. В-третьих, они абсолютно универсальны и сочетаются с чем угодно. С джинсами — да. С платьями — да. С чем-то минималистичным — да. С чем-то шальным — еще лучше. Даже с трусами и колготками — кайф.