Homies, RxBshoes, Sintezia и Mark Levillen: куда в Петербурге шагать за самой классной обувью

Homies
Серый кардинал Homies Григорий Моисеев во флагманском бутике в «Пассаже» с комьюнити бренда.
Верхний ряд, слева направо: идеолог мачисткого бренда «Питерский Щит» Константин Рязанцев, первая солистка Мариинского театра Александра Хитеева, фэшн-инфлюенсер Дня Misleead.
Нижний ряд, слева направо: визажист Глаша Гурьянова, диджей Кирилл Шаповалов, операционный директор Homies Григорий Моисеев, фаундер ольфакторного бюро Gaze Катя Сидорова.
Черевички из коллаба Homies × Lyna Plus
Тапки Four Seasons Homies
Кто делает: изобретатель уличных тапок Виталий Поляков
It-сапоги сезона — те, что притворяются носками или чулками. Обе пары — Real Socks и Stay-Ups — уже воплотил Виталий Поляков в бренде Homies (каждую пару делает в мастерской на Петроградке исключительно под заказ). Прославился вау-тапками Heel Socks и кучерявыми балетками Not Holy, записав в «хомиков» фотографа Машу Попову, стилиста Анну Слоникову и люкс-инфлюенсера Оксану Рим (на правах креативного директора Lyna Plus выпустила красные Heel Socks в коллабе с Поляковым!). Прямо сейчас Homies обживают новый бутик в «Пассаже» (пространство с псевдо-ремонтным вайбом forgot-to-finish-style и бруталистскими креслами лично от Виталия!) и готовят мачистский дроп с петербургскими стритвир-пацанами из «Питерского Щита».
Невский пр., 48
Оксана Рим, фэшн-инфлюенсер и креативный директор Lyna Plus
Специально для Lyna Plus ребята перевыпустили модель Heel Socks в коже красного оттенка, а с недавнего времени хомисы продаются в нашем московском бутике на Петровке. Среди моих фаворитов — минималистичные Heel Socks, шнурованные Сhill Laces, мюли Cookie Insole (домашние тапочки — и по виду, и по ощущениям!) и, конечно, Real Socks (иначе — ботинки ниндзя!). Обожаю их сочетать с чем-то неожиданным, например коктейльным платьем или строгим брючным костюмом.
RxBshoes
Маст-хэв RxBshoes — пушистые бургунди-лоферы, украшенные обувными помпонами-обвесами
Кто делает: обувной кутюрье Мила Разгуляева-Благонравова
Петербургский обувщик с дипломом University of the Arts London Мила Разгуляева-Благонравова мастерски преуспела в жанре арт+ фэшн — снабжает туфли бантами с гранд-шлейфом и перерисовывает на клоги шедевры Ван Гога, Матисса и Гогена. Каждая новинка проходит суровый краш-тест: разработка колодки длится полгода, затем износостойкость обуви тестируется на солнце, под прессом, на полу с подогревом и в ежедневной носке. В весеннем дропе укротила змеиные принты на сабо и лодочках, а также выпустила собственный дроп обувных обвесов. В планах — выпустить коллекцию, вдохновленную артписами из Галереи костюма в Эрмитаже.
Наб. Обводного кан., 199-201
Sintezia
Кто делает: гранж-обувщики Рита и Саша Кутуковы
Весенняя база петербуржца — челси Gott и мэриджейны на тракторной подошве Marla от панк-сапожников Риты и Саши Кутуковых. Инженеры по образованию начинали с подпольного свадебного ателье, а после спонтанного заказа для Максима Леонидова из группы «Секрет» рванули в обувное дело. Их дебютные ботинки Seg, шнурованные сандалии Cut и гранж-ботфорты Over мгновенно полюбились всем — от художницы Лены Шейдлиной до принцессы тру-крайма Саши Сулим и панк-дивы Розы Хайруллиной. В 2026 году бодро отмечают 10-летний юбилей: готовят дроп бруталистских мэриджейнов из замши с разноцветными резиновыми подошвами.
Лиговский пр., 266Д
Даша Касьян, соавтор и соведущая проектов «Что бы мне поделать, только бы не почитать» и «и т.д. и т.п.»
У меня сложная нога: мне подходит далеко не каждая колодка, особенно если есть подъем. Но с Sintezia случилось бинго. Если у вас до сих пор нет ботинок Seg, то самое время это исправить. Во-первых, я оттанцевала в них не одну ночь — и никогда наутро мне не хотелось отрезать себе ноги. Во-вторых, это уже классика. В-третьих, они абсолютно универсальны и сочетаются с чем угодно. С джинсами — да. С платьями — да. С чем-то минималистичным — да. С чем-то шальным — еще лучше. Даже с трусами и колготками — кайф.
Mark Levillen
Мюли-одуванчики Mark Levillen
Кто делает: гуру кутюрных лоферов Елена и Дмитрий Ложкины
Авторы главных петербургских лоферов. Каждую пару фаундеры Елена и Дмитрий Ложкины отшивают вручную по индивидуальным меркам и только из итальянской кожи. За несколько лет проект разросся до собственной мастерской на Васильевском острове, показа на Московской неделе моды и уверенной фанбазы во главе с инфлюенсером-миллионником Сашей Буримовой и поп-стилистом Линой Дембиковой. В новом сезоне говорим «да» мюлям с аккуратными цепями, присевшими на нос мухами-вышивками и вставками из ультрамодного твида.
15-я линия В.О., 76
