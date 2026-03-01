Важнейшие универмаги и концепт-сторы Петербурга: DayNight, Very, Кенгуру, «Пассаж», «У Красного моста»

Важнейшие фэшн-институции Петербурга: привозят отборный японский авангард, нарекают базой дарк-деконструкцию и возводят в модный культ панк-кутюр!
DayNight
Главная городская фэшн-институция
Very
Ведущие фэшн-итальянисты города
«Кенгуру»
Место силы бежевых (а также готических и дофаминовых!) мам в Петербурге
«Пассаж»
Старейший универмаг Петербурга (через два года отметит 180-летие!)
Универмаг «У Красного моста»
Легендарный универмаг Стефана Эсдерса и Карла Схейфальса
Универмаг «Московский»
Помнит очереди за «Большевичкой» и «Красной Москвой»!
DayNight
Гринфлаг Shushu/Tong
Нишевый парень в Maison Mihara Yasuhiro
Кто делает: икона петербургского фэшн-авангарда Даля Гордович
Культовый концепт-стор DayNight — главная городская фэшн-институция! За 29 лет вау-бутик на Малой Посадской переодел петербуржцев в панк-кутюр Balenciaga, Rick Owens и Enfants Riches Déprimés, открыл русской модной индустрии суперзвезд «Антверпенской шестерки» и японский номад-шик, а еще собрал вокруг себя восхитительное арт + фэшн-комьюнити — от рокеров «Мумий Тролль» и панк-бруклинцев Cakes da Killa до селебрити-стилистов Миши и Китти. Дримтим под руководством фэшн-энтузиаста Дали Гордович продолжает взращивать новое поколение фэшн-петербуржцев — в прошлом году первыми в Европе привезли из Японии аскетичный Calmlence (бренд ученика Иссея Мияке и фаундера casual-марки Attachment Казуюки Кумагаи!), прихватив умиротворяющие пиджаки-коконы, драпированные брюки и пальто с цветочной шелковой подкладкой. Этой весной будут знакомить с гранж-бантиками от дико актуальных шанхайцев Shushu/Tong и секси-стритвиром парижского Carne Bollente (авторы тех самых худи с принтом I Love My Ex!).
Малая Посадская ул., 6
Very
Кто делает: ведущий фэшн-итальянист Алла Шевченко
За 16 лет концепт-стор собрал завидный итальянский брендлист — от авторитетных Dolce & Gabbana и Alberta Ferretti до нишевого Giovanni Cavagna (весной первыми в России представят их деконструктивистские пиджаки и асимметричные топы!).В этом сезоне готовимся отстоять очередь за сумками с ручками-перчатками и анатомическими peep-toe MM6 Maison Margiela, украшениями в виде кофейных бобов от парижского бренда Hugo Kreit и вощеными джинсовыми жилетами (инди-слиз!) от берлинских панков Ottolinger. А пока мы только начинаем радоваться весне, в кулуары Very уже закупают первые коллекции сезона осень-зима 2026 года. Среди резидентов-новичков — парижские адепты интеллектуального кэжуала Soeur (привет, Фиби Файло!) и сеульские стритвирщики We11Done.
ул. Ленина, 19
«Кенгуру»
Кто делает: спецы по фэшн-материнству Жанна Карпинская и Софья Светлосанова
Место силы бежевых (а также готических и дофаминовых!) мам в Петербурге — мультибрендовый бутик «Кенгуру». За 30 лет идеологи пространства Жанна Карпинская и Софья Светлосанова собрали корпус офлайн-точек в восьми городах страны (от Петербурга и Москвы до Нижнего Новгорода и Сочи!), обзавелись хит-листом из нескольких сотен брендов (ретрооборки Chloé, гранжевый стритвир Diesel, дофаминовые зигзаги Missoni и тихороскошный трикотаж Brunello Cucinelli) и фанбазой во главе с главными фэшн-матерями (готическая дива Вика Салават ходит в гости за черными колясками Hartan!).
Большой пр. П. С., 59
«Пассаж»
Старейший универмаг Петербурга (через два года отметит 180-летие!) лично знаком с Достоевским, Некрасовым, Шаляпиным и Комиссаржевской, а сейчас здесь как дома себя чувствуют писательница Ирина Оганова и продюсер Яна Рудковская. Всё — благодаря выдающейся подборке локальных фэшн-мастодонтов: на Невском, 48, прописались эталонный тейлоринг JM Studio, номад-шик Ianis Chamalidy, филигранная вышивка «Крестецкая строчка», шинуазри-кутюр Stas Lopatkin, образцовый трикотаж Free Age и арт-обувь RxBshoes. А в этом сезоне к фэшн-дримтиму присоединились тапочные гуру Homies во главе с Виталием Поляковым. Гастробонус: варят лучшее какао в городе в Amazing cacao.
Невский пр., 48
Универмаг «У Красного моста»
Первыми клиентами легендарного универмага Стефана Эсдерса и Карла Схейфальса были члены императорской семьи, а спустя почти 120 лет отсюда с фирменными красными пакетами выходят экс-главред российского Vogue Маша Федорова, фэшн-инфлюенсер (и жена музыканта Матвея Ларионенко aka 4eu3!) Катя Сергеева и основатель шинуазри-бренда seebÿme Даша Артемьева. И не зря: в стенах красивейшего здания в стиле модерн (вау-архитектура Константина де Рошфора и Владимира Липского была восстановлена во время реставрации в 2009–2014 годах) ультрамодные европейские бренды новой школы (от фэшн-бунтарей Han Kjobenhavn до ретростритвирщиков Zadig & Voltaire и обувных профи Miista!) соседствуют с важнейшими представителями локальной индустрии — встречайте, ювелирный хаб Poison Drop, пижамные виртуозы Any Wowzers и спецы по стейтмент-сумкам Ruel (обожают актриса Кристина Асмус и блогер Катя Голден!).
наб. р. Мойки, 73
Универмаг «Московский»
В 1970-е в «Московский» выстраивались в очереди за «Большевичкой» и «Красной Москвой», а сейчас стремительно скупают вместительные тоуты итальянцев Furla, дофаминовый спортшик Neverlate и кружевные корсеты Dita Von Teese (от той самой бурлеск-дивы в бокале шампанского!). На весну припасли олдмани-базу Max Mara, стейтмент-тейлоринг Luisa Cerano и лаконичный аутдор Parajumpers. А к лету откроют пространство с купальниками и пляжной одеждой: готовимся примерять лазурные ретроплавки, этнические туники и отпускные комбинезоны Max Mara Beachwear.
Московский пр., 205
