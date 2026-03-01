Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Важнейшие универмаги и концепт-сторы Петербурга: DayNight, Very, Кенгуру, «Пассаж», «У Красного моста»

Важнейшие фэшн-институции Петербурга: привозят отборный японский авангард, нарекают базой дарк-деконструкцию и возводят в модный культ панк-кутюр!

ВПЕРВЫЕ С 1703 ГОДА! Большой иллюстрированный атлас по фэшн-карте Петербурга (в 78 главах!) — от отдела моды Собака.ru

DayNight

Главная городская фэшн-институция
Very

Ведущие фэшн-итальянисты города
«Кенгуру»

Место силы бежевых (а также готических и дофаминовых!) мам в Петербурге
«Пассаж»

Старейший универмаг Петербурга (через два года отметит 180-летие!)
Универмаг «У Красного моста»

Легендарный универмаг Стефана Эсдерса и Карла Схейфальса
Универмаг «Московский»

Помнит очереди за «Большевичкой» и «Красной Москвой»!

DayNight

Гринфлаг Shushu/Tong
Фото предоставлено пресс-службой DayNight

Гринфлаг Shushu/Tong

Mob-husband-клоги Magliano, DayNight, 65 637 руб.
Фото предоставлено пресс-службой DayNight

Mob-husband-клоги Magliano, DayNight, 65 637 руб.

Нишевый парень в Maison Mihara Yasuhiro
Фото предоставлено пресс-службой DayNight

Нишевый парень в Maison Mihara Yasuhiro

Золотой ключик Vetements, DayNight, 52 360 руб.
Фото предоставлено пресс-службой DayNight

Золотой ключик Vetements, DayNight, 52 360 руб.

Камербанд Dries Van Noten, DayNight, 86 460 руб.
Фото предоставлено пресс-службой DayNight

Камербанд Dries Van Noten, DayNight, 86 460 руб.

Кто делает: икона петербургского фэшн-авангарда Даля Гордович

Культовый концепт-стор DayNight — главная городская фэшн-институция! За 29 лет вау-бутик на Малой Посадской пере­одел петербуржцев в панк-кутюр Balenciaga, Rick Owens и Enfants Riches Déprimés, открыл русской модной индустрии супер­звезд «Антверпенской шестерки» и японский номад-шик, а еще собрал вокруг себя восхитительное арт + фэшн-комьюнити — от рокеров «Мумий Тролль» и панк-бруклинцев Cakes da Killa до селебрити-стилистов Миши и Китти. Дримтим под руководством фэшн-энтузиаста Дали Гордович продолжает взращивать новое поколение фэшн-петербуржцев — в прошлом году первыми в Европе привезли из Японии аскетичный Calmlence (бренд ученика Иссея Мияке и фаундера casual-марки Attachment Казуюки Кумагаи!), прихватив умиротворяющие пиджаки-коконы, драпированные брюки и пальто с цветочной шелковой подкладкой. Этой весной будут знакомить с гранж-бантиками от дико актуальных шанхайцев Shushu/Tong и секси-стритвиром парижского Carne Bollente (авторы тех самых худи с принтом I Love My Ex!).

Малая Посадская ул., 6

Very

Жилет с вощеным эффектом Ottolinger, Golden Line, 75 300 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Very

Жилет с вощеным эффектом Ottolinger, Golden Line, 75 300 руб.

Кольцо MM6 Maison Margiela, Golden Line, 32 400 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Very

Кольцо MM6 Maison Margiela, Golden Line, 32 400 руб.

Кто делает: ведущий фэшн-итальянист Алла Шевченко

За 16 лет концепт-стор собрал завидный итальянский брендлист — от авторитетных Dolce & Gabbana и Alberta Ferretti до нишевого Giovanni Cavagna (весной первыми в России представят их деконструктивистские пиджаки и асимметричные топы!).В этом сезоне готовимся отстоять очередь за сумками с ручками-перчатками и анатомическими peep-toe MM6 Maison Margiela, украшениями в виде кофейных бобов от парижского бренда Hugo Kreit и вощеными джинсовыми жилетами (инди-слиз!) от берлинских панков Ottolinger. А пока мы только начинаем радоваться весне, в кулуары Very уже закупают первые коллекции сезона осень-зима 2026 года. Среди резидентов-новичков — парижские адепты интеллектуального кэжуала Soeur (привет, Фиби Файло!) и сеульские стритвирщики We11Done. 

ул. Ленина, 19

«Кенгуру»

Спортшик-платье Diesel из псевдоденима, Кенгуру, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

Спортшик-платье Diesel из псевдоденима, Кенгуру, 45 000 руб.

Багет-роза Diesel, Кенгуру, 34 200 руб.
Архивы пресс-служб

Багет-роза Diesel, Кенгуру, 34 200 руб.

Кто делает: спецы по фэшн-материнству Жанна Карпинская и Софья Светлосанова

Место силы бежевых (а также готических и дофаминовых!) мам в Петербурге — мультибрендовый бутик «Кенгуру». За 30 лет идеологи пространства Жанна Карпинская и Софья Светлосанова собрали корпус офлайн-точек в восьми городах страны (от Петербурга и Москвы до Нижнего Новгорода и Сочи!), обзавелись хит-листом из нескольких сотен брендов (ретро­оборки Chloé, гранжевый стритвир Diesel, дофаминовые зигзаги Missoni и тихороскошный трикотаж Brunello Cucinelli) и фанбазой во главе с главными фэшн-матерями (готическая дива Вика Салават ходит в гости за черными колясками Hartan!). 

Большой пр. П. С., 59

«Пассаж»

Ажурная баска «Крестецкая строчка»
Фото предоставлено пресс-службой Торгового дома «Пассаж»

Ажурная баска «Крестецкая строчка»

Сверкающий корсетный футляр Ranevsky
Фото предоставлено пресс-службой Торгового дома «Пассаж»

Сверкающий корсетный футляр Ranevsky

Старейший универмаг Петербурга (через два года отметит 180-летие!) лично знаком с Достоевским, Некрасовым, Шаляпиным и Комиссаржевской, а сейчас здесь как дома себя чувствуют писательница Ирина Оганова и продюсер Яна Рудковская. Всё — благодаря выдающейся подборке локальных фэшн-мастодонтов: на Невском, 48, прописались эталонный тейлоринг JM Studio, номад-шик Ianis Chamalidy, филигранная вышивка «Крестецкая строчка», шинуазри-кутюр Stas Lopatkin, образцовый трикотаж Free Age и арт-обувь RxBshoes. А в этом сезоне к фэшн-дримтиму при­соединились тапочные гуру Homies во главе с Виталием Поляковым. Гастробонус: варят лучшее какао в городе в Amazing cacao.

Невский пр., 48

Универмаг «У Красного моста»

Кварцевый конь-огонь Dzhanelli из ювелирного хаба Poison Drop в универмаге «У Красного моста»
Фото предоставлено пресс-службой Универмага «У Красного моста»

Кварцевый конь-огонь Dzhanelli из ювелирного хаба Poison Drop в универмаге «У Красного моста»

Фото предоставлено пресс-службой Универмага «У Красного моста»
Деним Haikure
Фото предоставлено пресс-службой Универмага «У Красного моста»

Деним Haikure

Первыми клиентами легендарного универмага Стефана Эсдерса и Карла Схейфальса были члены императорской семьи, а спустя почти 120 лет отсюда с фирменными красными пакетами выходят экс-главред российского Vogue Маша Федорова, фэшн-инфлюенсер (и жена музыканта Матвея Ларионенко aka 4eu3!) Катя Сергеева и основатель шинуазри-бренда seebÿme Даша Артемьева. И не зря: в стенах красивейшего здания в стиле модерн (вау-архитектура Константина де Рошфора и Владимира Липского была восстановлена во время реставрации в 2009–2014 годах) ультрамодные европейские бренды новой школы (от фэшн-бунтарей Han Kjobenhavn до ретростритвирщиков Zadig & Voltaire и обувных профи Miista!) соседствуют с важнейшими представителями локальной индустрии — встречайте, ювелирный хаб Poison Drop, пижамные виртуозы Any Wowzers и спецы по стейтмент-сумкам Ruel (обожают актриса Кристина Асмус и блогер Катя Голден!).

наб. р. Мойки, 73

Универмаг «Московский»

Алые слингбэки Marino Fabiani, Универмаг «Московский», 34 900 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Универмага «Московский»

Алые слингбэки Marino Fabiani, Универмаг «Московский», 34 900 руб.

В 1970-е в «Московский» выстраивались в очереди за «Большевичкой» и «Красной Москвой», а сейчас стремительно скупают вместительные тоуты итальянцев Furla, дофаминовый спортшик Neverlate и кружевные корсеты Dita Von Teese (от той самой бурлеск-дивы в бокале шампанского!). На весну припасли олдмани-базу Max Mara, стейтмент-тейлоринг Luisa Cerano и лаконичный аутдор Parajumpers. А к лету откроют пространство с купальниками и пляжной одеждой: готовимся примерять лазурные ретроплавки, этнические туники и отпускные комбинезоны Max Mara Beachwear.

Московский пр., 205

Теги:
Фэшн-карта Петербурга
Материал из номера:
Март
Люди:
Даля Гордович

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: