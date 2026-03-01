Важнейшие универмаги и концепт-сторы Петербурга: DayNight, Very, Кенгуру, «Пассаж», «У Красного моста»

Кто делает: икона петербургского фэшн-авангарда Даля Гордович

Культовый концепт-стор DayNight — главная городская фэшн-институция! За 29 лет вау-бутик на Малой Посадской пере­одел петербуржцев в панк-кутюр Balenciaga, Rick Owens и Enfants Riches Déprimés, открыл русской модной индустрии супер­звезд «Антверпенской шестерки» и японский номад-шик, а еще собрал вокруг себя восхитительное арт + фэшн-комьюнити — от рокеров «Мумий Тролль» и панк-бруклинцев Cakes da Killa до селебрити-стилистов Миши и Китти. Дримтим под руководством фэшн-энтузиаста Дали Гордович продолжает взращивать новое поколение фэшн-петербуржцев — в прошлом году первыми в Европе привезли из Японии аскетичный Calmlence (бренд ученика Иссея Мияке и фаундера casual-марки Attachment Казуюки Кумагаи!), прихватив умиротворяющие пиджаки-коконы, драпированные брюки и пальто с цветочной шелковой подкладкой. Этой весной будут знакомить с гранж-бантиками от дико актуальных шанхайцев Shushu/Tong и секси-стритвиром парижского Carne Bollente (авторы тех самых худи с принтом I Love My Ex!).

Малая Посадская ул., 6