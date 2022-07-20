18+
  • Мода
  • Вещи
  • Журнал «Собака.ru» о локальных брендах
Вещи

150 (!) российских марок, у которых можно найти все: от обуви и аксессуаров до базовых футболок и кутюрных платьев

Поделиться:

Несколько месяцев мы собирали локальные fashion-марки — небольшие нишевые, масштабные и признанные — в один большой проект #sobaka_loves_locals. Итог — большой гид, посвященный российской моде, который открыл вам (и даже нам!) много новых имен. В наших подборках отметились не только дизайнеры из Петербурга и Москвы, но и марки, камерные мастерские из Уфы, Омска, Нижнего Новгорода, Белгорода, Сочи, Челябинска и других городов. Кто-то из них работает с культурными кодами своих регионов, кто-то — с мировым контекстом. А мы восторгаемся и горячо рекомендуем. Сделали путеводитель по проекту, который поможет быстро сориентироваться, где и что купить: от базовых футболок до кутюрных платьев.

Где покупать трикотаж? 10 российских марок, за которые мы ручаемся: от концептуальных до базовых

архивы пресс-служб

Knitlubov

архивы пресс-служб

Vereja

архивы пресс-служб

Love to Knit

Это база! 15 отличных российских марок, вещи которых станут основой любого гардероба

архивы пресс-служб

Тhe Clou

архивы пресс-служб

SHU

архивы пресс-служб

Gate31

15 российских марок верхней одежды: от дождевиков и универсальных курток до экошуб и технологичных парок

архивы пресс-служб

Novaya

архивы пресс-служб

Surfer Raincoats

архивы пресс-служб

FLÜG

Кутюр в России? Еще какой! Вот 11 люксовых и дико красивых брендов, которыми мы гордимся

архивы пресс-служб

Atelier Biser

архивы пресс-служб

House of Leo

архивы пресс-служб

Belik

12 российских марок аксессуаров: от сумок-багетов, моделей из бисера и плетеных корзинок до городских рюкзаков, кожаных пакетов (!) и шоперов

архивы пресс-служб

Privet

архивы пресс-служб

Madame Chatelet

архивы пресс-служб

Askent

Ноги в руки! 10 лучших российских брендов обуви: от петербургского люкса и авангарда до войлочных мастерских

архивы пресс-служб

Razgulyaev x Blagonravova

архивы пресс-служб

Sintezia

архивы пресс-служб

Homies

Полный арт+фэшн! 12 лучших российских брендов, которые работают на стыке моды и искусства

архивы пресс-служб

Aprelikova

архивы пресс-служб

J.Kim

архивы пресс-служб

RomaUvarovDesign

Цепи и кольца: 16 отличных российских брендов украшений, у которых можно найти как образцы высокого ювелирного искусства, так и фенечки из 90-ых

архивы пресс-служб

Dilemma

архивы пресс-служб

alvaar

архивы пресс-служб

Chervonna.Jewel

Вот 13 российских марок нижнего белья, у которых можно найти как сексуальные женские комплекты, так и базовые мужские модели

архивы пресс-служб

Сorporelle

архивы пресс-служб

Вilingua Ladies

архивы пресс-служб

PassionZu

11 российских марок спортивной одежды, вещи которых мотивируют тренироваться каждый день

архивы пресс-служб

IRNBY

архивы пресс-служб

Nnedre

архивы пресс-служб

Zidans

16 российских брендов мужской одежды: от андеграунда до классики и люкса

архивы пресс-служб

House of Leo

архивы пресс-служб

URBANTIGER

архивы пресс-служб

ODOR

Где покупать джинсы? Вот 8 отличных российских марок

архивы пресс-служб

Nnedre

архивы пресс-служб

Rishi

архивы пресс-служб

BLCV

Согласен! Согласна! 10 локальных марок с идеальными свадебными образами и аксессуарами

архивы пресс-служб

Tatyana Kochnovа Atelier

архивы пресс-служб

AAVAKO

архивы пресс-служб

OSL

На сон грядущий: 10 российских марок с пижамами, в которых прекрасно спится и отдыхается

архивы пресс-служб

«Люблен»

архивы пресс-служб

LYOS

архивы пресс-служб

Maison Lovers

Очумелые ручки: 8 кастом и апсайкл-проектов российских дизайнеров

архивы пресс-служб

KNDJLV

архивы пресс-служб

Manicure Vampire

архивы пресс-служб

Deconstruction Culture

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
sobaka_loves_locals

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: