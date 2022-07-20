150 (!) российских марок, у которых можно найти все: от обуви и аксессуаров до базовых футболок и кутюрных платьев

Несколько месяцев мы собирали локальные fashion-марки — небольшие нишевые, масштабные и признанные — в один большой проект #sobaka_loves_locals. Итог — большой гид, посвященный российской моде, который открыл вам (и даже нам!) много новых имен. В наших подборках отметились не только дизайнеры из Петербурга и Москвы, но и марки, камерные мастерские из Уфы, Омска, Нижнего Новгорода, Белгорода, Сочи, Челябинска и других городов. Кто-то из них работает с культурными кодами своих регионов, кто-то — с мировым контекстом. А мы восторгаемся и горячо рекомендуем. Сделали путеводитель по проекту, который поможет быстро сориентироваться, где и что купить: от базовых футболок до кутюрных платьев.