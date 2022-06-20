Согласен! Согласна! 10 локальных марок с идеальными свадебными образами и аксессуарами

Если вы за минимализм, то советуем приглядеться к марке AAVAKO — представителю новой свадебной эстетики. Создательница марки — дизайнер Анна Авраменко — предлагает сместить фокус с торжественных нарядов на искренние эмоции. Оттенять их призваны чистые силуэты и сдержанные образы, которые, к слову, будут уместны не только в день свадьбы, но и в любой другой. В фэшн-арсенале AAVAKO белые платья, жакеты, юбки-миди, блузки, кюлоты и шелковые ленты, как альтернатива фате.

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Цена: 28 000 за платье, 21 800 руб. за жакет