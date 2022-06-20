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Вещи

Согласен! Согласна! 10 локальных марок с идеальными свадебными образами и аксессуарами

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Сезон свадеб в разгаре, а для него характерны не только переполненные ЗАГСы, но и неопределенность в вопросе праздничного образа. Мы решили облегчить невестам задачу и собрали локальные марки, у которых стоит поискать так называемое «платье мечты», а также юбку, брюки, блузу или вообще сюртук (да-да, есть и он!). В новой части проекта «Собака.ru», посвященного российским дизайнерам, гид по очень разным свадебным нарядам: от роскошных образов с ручной вышивкой до минималистичных жакетов с объемными плечами. Горько!

Tatyana Kochnovа Atelier

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Свадебная мода немыслима без дизайнера Татьяны Кочновой — лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022. Она изменила представления об образе невесты, заменив платья-торты на кутюрные мини из страусиных перьев, белоснежные кимоно, брючные костюмы с барочными рукавами, украшенные ручными вышивками. Все вышеперечисленное шьется на заказ по индивидуальным меркам и пожеланиям. Даже платье-хит бренда — «Бутон» — каждый раз видоизменяется с учетом особенностей и потребностей невесты.

Где заказать: на сайте Tatyana Kochnovа Atelier

Цена: по запросу

AAVAKO

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Если вы за минимализм, то советуем приглядеться к марке AAVAKO — представителю новой свадебной эстетики. Создательница марки — дизайнер Анна Авраменко — предлагает сместить фокус с торжественных нарядов на искренние эмоции. Оттенять их призваны чистые силуэты и сдержанные образы, которые, к слову, будут уместны не только в день свадьбы, но и в любой другой. В фэшн-арсенале AAVAKO белые платья, жакеты, юбки-миди, блузки, кюлоты и шелковые ленты, как альтернатива фате.

Где купить: связаться с AAVAKO в группе марки

Цена: 28 000 за платье, 21 800 руб. за жакет

Lubovi

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Мини-юбка, платье с рукавами-фонариками, блуза с воротником-стойкой, прозрачное платье-рубашка, брюки палаццо, корсет, классический топ — и все это из воздушного шелка и натурального хлопка. Вещи марки действительно как будто парят, делая невесту невесомой. Можно самой собрать свадебный комплект из отдельных вещей или сделать выбор в пользу традиционной комбинации.

Где купить: на сайте Lubovi

Цена: 37 000 за блузу, от 42 000 за платье

Et Moi

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

То самое платье можно найти и у тех брендов, которые не позиционируют себя как свадебные. Например, у Et Moi — марки победительницы нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2021 Алены Шичкиной. Дизайнер изучает восприятие женщин в контексте истории с отсылками к разным эпохам и традициям и вшивает в феминные платья и блузы национальные культурные коды. В вещах Et Moi есть вполне себе свадебный потенциал. Рекомендуем присмотреться к миди и мини-платьям, плащу и пиджаку со складками на спине, свободным белым брюкам и длинному колье из японского бисера.

Где купить: на сайте Et Moi

Цена: 50 000 за плащ, от 61 500 руб. за платье

Vian

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Никакого консерватизма и никаких условностей, зато максимум diversity. Vian создают свадебные платья для невест вне зависимости от их внешности, сексуальной ориентации и возраста. Марка позиционирует свои образы, как экстравагантные. Тут можно найти распашную и очень объемную юбку, шелковую рубаху, передник из репса, платье с огромными рукавами-фонариками (скорее даже фонорями!), платье-кейп, а еще фату, расшитую бахромой или перьями. И это очень красиво! Бонус: у невесты есть возможность вышить на платье значимое для нее слово, фразу или знак.

Где купить: на сайте Vian

Цена: 11 000 за передник, от 6 000 до 145 000 руб. за платье

«Курочки»

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Очаровательный (и по названию, и по содержанию) проект появился благодаря подготовке своей создательницы — Гали Рачко — к собственной свадьбе. Галя сделала себе фату из органзы, украшенную ручными вышивками. Фата и стала главной вещью марки. На этот свадебный аксессуар можно нанести любые вышивки, например, сакральные символы или ироничные рисунки — то, что захотите именно вы. Кроме фаты, Галя создает нарядные шарфы из шелковой органзы, которые идеально подойдут подружкам невесты.

Где купить: на сайте «Курочки»

Цена: по запросу

OSL

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архивы пресс-служб

Свадебный бохо-стиль существует. За него отвечает марка OSL с богемными образами для невест, которые прибывают на свадьбу в машине без верха и не прочь дополнить свой праздничный образ ковбойской шляпой. В ассортименте марки платье с рукавами-буфами, шлейфом и пуговицами из натурального барочного жемчуга, ажурное кружевное платье с цветочными мотивами, пышными рукавами и многоярусной юбкой, мини-платье, собранное из множества шелковых воланов, золотистое жаккардовое платье с рюшами и актуальным вырезом на животе.

Где купить: на сайте OSL

Цена: от 17 000 до 65 000 руб.

My812

Платье невесты необязательно должно быть белым и свадебным — это все усвоили. У петербуржцев My812 есть модели, которые подойдут и к случаю, и отлично впишутся в повседневный гардероб. Например, пудровое платье из органзы с открытой спиной или молочное мини-платье с воротником-стойкой. Также советуем приглядеться к костюму из шелковых брюк и рубашки — расслаблено и комфортно — то, что нужно, в праздничный день.

Где купить: на сайте My812

Цена: 26 000 за рубашку, 26 000 за брюки, от 12 900 руб. за платье

Murashka

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Даешь больше шлейфов! Если вам близка такая концепция, то платья этой марки для вас. Murashka работают, как ателье, и создают платья из итальянского шифона по индивидуальным меркам. Свадебные наряды украшают драпировки, воланы, шифоновые крылья, ленты, бабочки, вырезы на спине и неизменный парящий шлейф.

Где заказать: на сайте Murashka

Цена: от 65 000 до 240 000 руб.

White Bone

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В день свадьбы хочется перевоплотиться в героиню с картин художников эпохи Возрождения? Это можно устроить благодаря образам марки White Bone. Наряды авторства дизайнера Дарьи Даффи действительно вдохновлены искусством и сами претендуют на это звание. В романтичных и воздушных платьях из шелка, тонкого и невесомого шифона и жаккарда вы точно затмите саму Венеру Боттичелли.

Где купить: написать White Bone

Цена: от 25 000 руб.

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