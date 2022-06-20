Согласен! Согласна! 10 локальных марок с идеальными свадебными образами и аксессуарами

Сезон свадеб в разгаре, а для него характерны не только переполненные ЗАГСы, но и неопределенность в вопросе праздничного образа. Мы решили облегчить невестам задачу и собрали локальные марки, у которых стоит поискать так называемое «платье мечты», а также юбку, брюки, блузу или вообще сюртук (да-да, есть и он!). В новой части проекта «Собака.ru», посвященного российским дизайнерам, гид по очень разным свадебным нарядам: от роскошных образов с ручной вышивкой до минималистичных жакетов с объемными плечами. Горько!
Tatyana Kochnovа Atelier
Свадебная мода немыслима без дизайнера Татьяны Кочновой — лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022. Она изменила представления об образе невесты, заменив платья-торты на кутюрные мини из страусиных перьев, белоснежные кимоно, брючные костюмы с барочными рукавами, украшенные ручными вышивками. Все вышеперечисленное шьется на заказ по индивидуальным меркам и пожеланиям. Даже платье-хит бренда — «Бутон» — каждый раз видоизменяется с учетом особенностей и потребностей невесты.
Где заказать: на сайте Tatyana Kochnovа Atelier
Цена: по запросу
AAVAKO
Если вы за минимализм, то советуем приглядеться к марке AAVAKO — представителю новой свадебной эстетики. Создательница марки — дизайнер Анна Авраменко — предлагает сместить фокус с торжественных нарядов на искренние эмоции. Оттенять их призваны чистые силуэты и сдержанные образы, которые, к слову, будут уместны не только в день свадьбы, но и в любой другой. В фэшн-арсенале AAVAKO белые платья, жакеты, юбки-миди, блузки, кюлоты и шелковые ленты, как альтернатива фате.
Где купить: связаться с AAVAKO в группе марки
Цена: 28 000 за платье, 21 800 руб. за жакет
Lubovi
Мини-юбка, платье с рукавами-фонариками, блуза с воротником-стойкой, прозрачное платье-рубашка, брюки палаццо, корсет, классический топ — и все это из воздушного шелка и натурального хлопка. Вещи марки действительно как будто парят, делая невесту невесомой. Можно самой собрать свадебный комплект из отдельных вещей или сделать выбор в пользу традиционной комбинации.
Где купить: на сайте Lubovi
Цена: 37 000 за блузу, от 42 000 за платье
Et Moi
То самое платье можно найти и у тех брендов, которые не позиционируют себя как свадебные. Например, у Et Moi — марки победительницы нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2021 Алены Шичкиной. Дизайнер изучает восприятие женщин в контексте истории с отсылками к разным эпохам и традициям и вшивает в феминные платья и блузы национальные культурные коды. В вещах Et Moi есть вполне себе свадебный потенциал. Рекомендуем присмотреться к миди и мини-платьям, плащу и пиджаку со складками на спине, свободным белым брюкам и длинному колье из японского бисера.
Где купить: на сайте Et Moi
Цена: 50 000 за плащ, от 61 500 руб. за платье
Vian
Никакого консерватизма и никаких условностей, зато максимум diversity. Vian создают свадебные платья для невест вне зависимости от их внешности, сексуальной ориентации и возраста. Марка позиционирует свои образы, как экстравагантные. Тут можно найти распашную и очень объемную юбку, шелковую рубаху, передник из репса, платье с огромными рукавами-фонариками (скорее даже фонорями!), платье-кейп, а еще фату, расшитую бахромой или перьями. И это очень красиво! Бонус: у невесты есть возможность вышить на платье значимое для нее слово, фразу или знак.
Где купить: на сайте Vian
Цена: 11 000 за передник, от 6 000 до 145 000 руб. за платье
«Курочки»
Очаровательный (и по названию, и по содержанию) проект появился благодаря подготовке своей создательницы — Гали Рачко — к собственной свадьбе. Галя сделала себе фату из органзы, украшенную ручными вышивками. Фата и стала главной вещью марки. На этот свадебный аксессуар можно нанести любые вышивки, например, сакральные символы или ироничные рисунки — то, что захотите именно вы. Кроме фаты, Галя создает нарядные шарфы из шелковой органзы, которые идеально подойдут подружкам невесты.
Где купить: на сайте «Курочки»
Цена: по запросу
OSL
Свадебный бохо-стиль существует. За него отвечает марка OSL с богемными образами для невест, которые прибывают на свадьбу в машине без верха и не прочь дополнить свой праздничный образ ковбойской шляпой. В ассортименте марки платье с рукавами-буфами, шлейфом и пуговицами из натурального барочного жемчуга, ажурное кружевное платье с цветочными мотивами, пышными рукавами и многоярусной юбкой, мини-платье, собранное из множества шелковых воланов, золотистое жаккардовое платье с рюшами и актуальным вырезом на животе.
Где купить: на сайте OSL
Цена: от 17 000 до 65 000 руб.
My812
Платье невесты необязательно должно быть белым и свадебным — это все усвоили. У петербуржцев My812 есть модели, которые подойдут и к случаю, и отлично впишутся в повседневный гардероб. Например, пудровое платье из органзы с открытой спиной или молочное мини-платье с воротником-стойкой. Также советуем приглядеться к костюму из шелковых брюк и рубашки — расслаблено и комфортно — то, что нужно, в праздничный день.
Где купить: на сайте My812
Цена: 26 000 за рубашку, 26 000 за брюки, от 12 900 руб. за платье
Murashka
Даешь больше шлейфов! Если вам близка такая концепция, то платья этой марки для вас. Murashka работают, как ателье, и создают платья из итальянского шифона по индивидуальным меркам. Свадебные наряды украшают драпировки, воланы, шифоновые крылья, ленты, бабочки, вырезы на спине и неизменный парящий шлейф.
Где заказать: на сайте Murashka
Цена: от 65 000 до 240 000 руб.
White Bone
В день свадьбы хочется перевоплотиться в героиню с картин художников эпохи Возрождения? Это можно устроить благодаря образам марки White Bone. Наряды авторства дизайнера Дарьи Даффи действительно вдохновлены искусством и сами претендуют на это звание. В романтичных и воздушных платьях из шелка, тонкого и невесомого шифона и жаккарда вы точно затмите саму Венеру Боттичелли.
Где купить: написать White Bone
Цена: от 25 000 руб.
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