Навязали: 5 петербургских марок трикотажа, вещи которых согреют в любую погоду

Про классный бренд, созданный петербурженкой Анжеликой Балаевой, мы уже вам рассказывали, но невозможно представить топ локальных марок-вязальщиц без Ugly Sweater Club. Деконструктивистские свитера, кардиганы и шарфы с нитками навыпуск и швами наружу по совместительству еще и очень теплые. Работают над ними сама Анжелика и петербургские вязальщицы, а среди моделей бренда — реальные люди. Не знаем, что там с новой искренностью, но такая искренность точно работает.