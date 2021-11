Навязали: 5 петербургских марок трикотажа, вещи которых согреют в любую погоду

Создательница Plants for Friends Варвара Щербакова не только озеленяет город, но и поддерживает движение slow fashion. Среди ее проектов — марка Love to Knit с балклавами, косынками, жилетками, шапками, носками и селективными дропами. Во имя медленной моды и осознанности марка не тиражирует свои вещи и делает упор на качественную пряжу Кроме того, Love to Knit — это тоже семейное дело. Главная мастерица марки — мама Варвары.