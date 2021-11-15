Навязали: 5 петербургских марок трикотажа, вещи которых согреют в любую погоду

Вязаные вещи и аксессуары не только из сезона в сезон укрепляют свои позиции в топе актуальных, но и доказывают, что незаменимы в любое время года. Сейчас особенно, поэтому «Собака.ru» советует, где в Петербурге искать красивый и проверенный базовый, арт или люксовый трикотаж. Спойлер: у семейных проектов и молодых марок с локальным производством.
Ощущения комфорта и тепла вшиты в идеологию небольшой петербургской марки. Создаются вещи на семейном производстве по технологии Fully fashioned — отдельно связанные части соединяются вручную на специальных машинах. В составе только натуральные кашемир, меринос и хлопок, никаких вшивных бирок во благо комфорта и идеально обработанные швы, чтобы вещи rosh можно было носить наизнанку. Марка появилась в конце 2019 года, выпускает небольшие коллекции трикотажа и делает камерные коллаборации с петербургскими художниками. Например, художница Даша Сурма создала для rosh серию иллюстраций про осенний Петербург, которые стали принтами.
Абстракционизм объединился с инфантильностью, чувственностью, элементами деконструкции и получилась марка Knitlubov. Дизайн вещей на стыке арта и моды без слов указывает на то, что его создательницы из Петербурга. За искусство и идеи отвечает дочь, а вяжет мама. В ассортименте семейной марки свитеры, топы, бра, аксессуары: сумки, капоры, варежки, и нижнее белье.
Создательница Plants for Friends Варвара Щербакова не только озеленяет город, но и поддерживает движение slow fashion. Среди ее проектов — марка Love to Knit с балклавами, косынками, жилетками, шапками, носками и селективными дропами. Во имя медленной моды и осознанности марка не тиражирует свои вещи и делает упор на качественную пряжу Кроме того, Love to Knit — это тоже семейное дело. Главная мастерица марки — мама Варвары.
Вещи молодой марки отшиваются на производстве в Петербурге. Ее создательница Юлия Жукова вязалась вывести российский трикотаж на подиумный уровень, а для этого обзавелась японскими вязальными машинами Shima Seiki (они же в арсенале у премиального бренда Loro Piana), благодаря которым удалось создать новую пластику связанного полотна. Изобретенная вязка делает вещи невесомыми, теплыми и тактильными, а также бережет ресурс работников производства. AND the brand не работают с готовыми тканями, даже в основе их бадлонов самостоятельно созданное плетение.
Про классный бренд, созданный петербурженкой Анжеликой Балаевой, мы уже вам рассказывали, но невозможно представить топ локальных марок-вязальщиц без Ugly Sweater Club. Деконструктивистские свитера, кардиганы и шарфы с нитками навыпуск и швами наружу по совместительству еще и очень теплые. Работают над ними сама Анжелика и петербургские вязальщицы, а среди моделей бренда — реальные люди. Не знаем, что там с новой искренностью, но такая искренность точно работает.
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