Вот 13 российских марок нижнего белья, у которых можно найти как сексуальные женские комплекты, так и базовые мужские модели

В новой серии проекта #sobaka_loves_locals, посвященного реально отличным российским брендам, рассказываем про нижнее белье. Безвозмездно делимся гидом по маркам, которым удается сочетать качество и эстетику. Ищем у них сексуальные комплекты, базовые модели, сетчатые бра, хлопковые слипы, кружевные корсеты и лаконичные боди.
Сorporelle
Ни одна подборка российских марок нижнего белья не обходится без петербургской Corporelle. Эта не станет исключением. Основательница бренда Ксения Реченская не изменяет себе вот уже 8 лет (с момента создания бренда в 2014-ом) и исправно придерживается концепции smart & sexy, не использует поролон и косточки при создании лифов, выпускает лимитированные коллекции с фирменными бра. Все из стоковых европейских тканей и ручной работы. Кроме комплектов в коллекциях Corporelle прозрачные лонгсливы, топы, комбинации, шортики и шелковые резинки для волос (очень красивые!).
Где купить: на сайте Сorporelle
Цена: от 5 990 руб. за бюстгальтер и от 2 590 за стринги
Вilingua Ladies
Еще один бренд, известный не только в Петербурге, но и по всей России. Вilingua Ladies не просто делает комфортное белье, а еще и транслирует свои ценности, выступая за разнообразие, бодипозитив и сестринство. Марка адаптирует свои комплекты под самые разные типы фигур, разный размер груди, объемы и борется с эйджизмом. Добавьте к этому минималистичный дизайн, модели из натурального хлопка, и поймете, почему белье бренда, который создала Инга Билингва, достоин немедленной покупки.
Где купить: на сайте Вilingua Ladies
Цена: от 650 руб. за трусы и от 1 600 за лиф
F3 Sudio
Если минимализм и сдержанность — не ваша история, то этот лот подборки для вас. Подчеркнуто сексуальное белье создают F3 Sudio. Даже базовая линейка марки выполнена из кружева, а в дополнение к классическим комплектам и бра — корсеты, пояса для чулок и даже аксессуары из кожи. Тут и портупеи, и маски, и чокеры, и кожаные лифы. Бонусом линейка «будуар» с пижамами и сорочками.
Где купить: на сайте F3 Sudio
Цена: от 2 450 руб. за корсет, от 1 400 за бюстгальтер и от 1 200 за стринги
PassionZu
От базовых комплектов до кружевных, от слипов с высокой посадкой до мини-стрингов, от спортивных лифов до прозрачных бра, от сетчатого боди до красно-черного роскошного пояса: дизайнер Зульфира Мансапова продумала все. Модели PassionZu подходят для любых активностей (и неактивностей тоже). Выбирать можно как из лимитированных коллекций, так и из линейки basic.
Где купить: на сайте PassionZu
Цена: от 4 000 руб. за бюстгальтер и от 5 300 за трусы
Bureau de Tricoti
В основе Bureau de Tricoti — воспоминания выпускницы Британской высшей школы дизайна Гали Чепкиной о том, как мамы одевали нас зимой на прогулку. Те самые вязаные советские рейтузы были теплыми, но некрасивыми. Дизайнер соединила функционал и эстетику и создала марку вязаного белья, которое можно носить и как самостоятельные предметы одежды. Самое классное — здесь можно найти бюстгальтеры, боди и кникерсы на любой размер: от S до ХL.
Где купить: на сайте Bureau de Tricoti
Цена: 3 500 руб. за кникерсы и от 3 500 за лиф
Blizhe
Московская марка транслирует заботу о себе и призывает понять, принять и полюбить себя. И лучше всего облачившись в белье Blizhe, которое словно стирает границы между внутренним миром и реальностью. Невесомые, прозрачные комплекты и боди обнажают не только тело, но и эмоции, страхи, надежды. А если без лирики, то бра, корсеты, слипы и стринги соединяют в себе удобство и красоту.
Где купить: на сайте Blizhe
Цена: от 3 100 руб. за лиф и от 1 600 за трусы
ПАЧЕ
Да, ПАЧЕ, известные своими классными и лаконичными купальниками, создают и нижнее белье. И оно получается у бренда не хуже. Минималистичное (все-таки это ДНК марки), но яркое. В зеленых, розовых, желтых и голубых цветах. В общем в тех, что мы называем духоподъемными. В бельевой линейке бренда лифы на разных бретелях: широких, тонких, регулируемых и нет, классические трусы и стринги.
Где купить: на сайте ПАЧЕ
Цена: от 1 500 руб, за лиф и от 1 100 за трусы
Nnedre
Не будем в очередной раз напоминать вам о том, какая классная марка Nnedre. Только напомним, что кроме одежды дизайнер Нелли Недре делает отличное белье, причем по ценам масс-маркета. Смело рекомендуем все: бра с треугольными чашечками, бра на широких бретелях, боди, стринги, трусы-боксеры, классические и на высокой посадке. Есть только один минус — все быстро становится sold out.
Где купить: на сайте Nnedre
Цена: 1 600 руб. за бра и от 450 за трусы
Love & Swans
В 2020 году в Краснодаре появилась марка НЕ базового белья, которая уже через год покорила мир. Белье Love & Swans заказывают в США и Европу и носят селебрити. Основатели бренда — Мария Лебедева и Иван Куккоев сделали упор на ручную бисерную вышивку. В каждой коллекции своя история: японские легенды о любви, мексиканские сказки, мифы о древнегреческих богах. Была и коллекция с натуральным жемчугом и другими драгоценными и полудрагоценными камнями. Ну и серьезный практический бонус: размеры от XS до XXXL
Где купить: на сайте Love & Swans
Цена: от 5 500 руб. за лиф и от 4 500 за трусы
Kiuznetsova Underwear
Дизайнер из Нижнего Новгорода Алена Кузнецова знает толк в сексуальном нижнем белье. Комплекты Kiuznetsova Underwear украшают пикантные вырезы, эротичные детали и полностью прозрачные элементы. Шьются бра, стринги, слипы и корсеты на заказ по индивидуальным меркам, а носятся всегда и везде — уж больно красивые.
Где купить: написать Kiuznetsova Underwear
Цена: в среднем 7 600 руб. за комплект
YANCHEVSKAYA lingerie
Свою миссию российский бренд видит в раскрытии чувствительности и природной красоты женщины. Основательница марки Виктория Янчевская справляется с этой задачей, подчеркивая феминность и привлекательность каждой клиентки роскошными кружевными комплектами. А еще тут есть агрессивная сексуальность — в виде портупей, бандо и чулок, например, которая в этом сезоне завладела умами мировых дизайнеров.
Где купить: на сайте YANCHEVSKAYA lingerie
Цена: от 2 990 руб. за бюстгальтер и от 1 490 за трусы
+ 2 марки, у которых стоит покупать мужское белье
LVG
Собственное производство и экспериментальный цех в Омске появились у марки в 2016 году. Такие мощности дают возможность работать над дизайном, разрабатывать и совершенствовать лекала. результат — комфортное белье, в том числе, мужское. Что касается тканей: свободные и облегающие боксеры марки выполнены из дышащего хлопка и тянущегося трикотажа.
Где купить: на сайте LVG
Цена: от 2 200 руб. за трусы
Shu
Если вы не знали, помимо верхней одежды, футболок, худи, джинсов и аксессуаров в ассортименте бренда Андрея Кравцова есть и базовое белье. Настоятельно советуем мужчинам присмотреться к классическим боксерам на плоской широкой резинке. Благодаря плоским швам, они их можно надевать под любую одежду.
Где купить: на сайте Shu
Цена: 1 590 руб. за трусы
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