Вот 13 российских марок нижнего белья, у которых можно найти как сексуальные женские комплекты, так и базовые мужские модели

Ни одна подборка российских марок нижнего белья не обходится без петербургской Corporelle. Эта не станет исключением. Основательница бренда Ксения Реченская не изменяет себе вот уже 8 лет (с момента создания бренда в 2014-ом) и исправно придерживается концепции smart & sexy, не использует поролон и косточки при создании лифов, выпускает лимитированные коллекции с фирменными бра. Все из стоковых европейских тканей и ручной работы. Кроме комплектов в коллекциях Corporelle прозрачные лонгсливы, топы, комбинации, шортики и шелковые резинки для волос (очень красивые!).

Где купить: на сайте Сorporelle

Цена: от 5 990 руб. за бюстгальтер и от 2 590 за стринги