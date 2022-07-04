Очумелые ручки: 8 кастом и апсайкл-проектов российских дизайнеров

Пришло время для финальной части проекта #sobaka_loves_locals, в котором мы собрали российские бренды: от небольших нишевых до масштабных и признанных. В наших подборках отметились не только дизайнеры из Петербурга и Москвы, но и марки, камерные мастерские из Уфы, Омска, Нижнего Новгорода, Белгорода, Сочи, Челябинска и других городов. Кто-то из них работает с культурными кодами своих регионов, кто-то — с мировым контекстом. А мы восторгаемся и горячо рекомендуем. Напоследок, например, горячо рекомендуем лучшие кастом и апсайкл-проекты.
Manicure Vampire
Ксения Черемнова и Дима Вишнеев — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022 — придумали кастом-бренд Manicure Vampire. И это панк-кутюр: как если Мартин Маржела едет на Уделку, находит там пиджак и переделывает его для Soda Luv. Одежда Manicure Vampire — это wearable art: к одежде пришивают фотографии и детские игрушки, используют вышивку, пэчворк, роспись. Каждая вещь создана вручную по принципу RRR — reduce, reuse, recycle.
Где купить: в интернет-магазине Manicure Vampire
Цена: 9 000 за свитер, 7 500 за юбку и 12 000 руб. за джинсы
KNDJLV
Декоративно-прикладной мужчина Роман Кянджалиев кастомизирует винтажные смокинги — обшивает их внутри конструктивными элементами антикварных фраков и пиджаков, а сверху украшает фатином, кружевом и бисером. Получается невозможно красиво! В основе его работ не только кастомизация, но и исследование, переосмысление, историзм. Вещи для переделки Рома находит на блошиных рынках, секондах и в винтажных магазинах. Например, военные кители и брючные костюмы, которые художник переработал для коллаборации с брендом Rogov стилиста и телеведущего Александра Рогова.
Где купить: найти KNDJLV в социальных сетях
Цена: по запросу
Pijmak
Этот апсайкл-проект появилсяв 2019 году. Придумали и запустили его Ксения Ярема — дизайнер, и Ольга Немушкова, которая отвечает за продвижение. Вместе они создают современные пиджаки из винтажных, используя деконструкцию — любимый прием Ксении, и ассиметричный крой. В качестве основы используют, например, бельгийские офицерские кители 60-х годов. Кроме того, можно воспользоваться услугой апсайклинга — принести свою вещь (старый дедушкин мундир или свадебный пиджак отца) и получить новую.
Где купить: на сайте Pijmak
Цена: от 27 000 руб.
Jeanskeat
В Jeanskeat тоже сосредоточились на жакетах. За основу взяли классический пиджак, а за кастомизацию и апсайкл отвечают старые вещи из денима. Именно их создатели марки превращают в отделку новых вещей, используя части и фрагменты курток, джинсов и рубашек. Можно принести (или отправить) свою любимую джинсовую вещь на переделку и таким образом продлить ей жизнь.
Где купить: на сайте Jeanskeat
Цена: от 16 500 руб. за джинскет
«Сила свитера»
Петербурженка Женя собирает новые свитеры и рубашки, как конструктор, из старых же свитеров, рубашек и футболок. Получается жизнерадостно, артово и с молодежным вайбом. Работает она с вещами, демонстрирующими поп-культурные феномены («Сумерки», «Гарри Поттер», «Очень странные дела») и субкультурные явления («Сектор газа», Blink-182). Кастом-мейкер умудряется сочетать классические и цветочные принты, оборки, клетку и вязаные элементы в одной вещи, а заодно сама показывает, как их носить.
Где купить: написать «Сила свитера»
Цена: в среднем 3 900 за рубашку и 4 900 руб. за свитер
Deconstruction Culture
Краснодарский апсайкл-проект дизайнера, стилиста и исследователя моды Олега Левицкого занимается новой и винтажной одеждой, которая прошла химическую и механическую обработку. Каждая вещь переработана и вручную перешита самими Олегом. В коллекциях Deconstruction Culture можно найти действительно уникальные экземпляры. Например, рубашку с тремя рукавами, мужской пиджак оверсайз, сшитый с платьем из пайеток, кимоно с джинсовым воротником из мелких деталей разных джинсов, костюм, расшитый мелкими-мелкими нитками и свитер из двух винтажных школьных пиджаков.
Где купить: написать Deconstruction Culture
Цена: по запросу
salamaaashop
Фантазийность, эстетика наскальной живописи и инфернальность — это рисунки художницы из Нижнего Новгорода Марии Моляновой. Именно их дизайнер наносит на одежду. Ручной росписью Мария занимается уже шесть лет, а с классической техникой батика она познакомилась еще в колледже, где и начала экспериментировать с текстилем. В ассортименте марки salamaaashop рубашки, футболки, брюки, свитшоты и худи.
Где купить: найти salamaaashop в социальных сетях
Цена: по запросу
Dima Magny
«Уничтожение первоначальной формы изделия рождает новую вещь, транслирующую новый смысл», — говорит основатель марки Дима Магний. Для дизайнера апсайкл — эксперимент, благодаря которому появляются свежие абстрактные визуальные образы. Дима скрещивает разные вещи и их элементы очень успешно — он не только делает носибельную и очень красивую одежду, но и уже успел посотрудничать с брендом Levi’s и творческим объединением Kruzhok. А это признание!
Где купить: в группе Dima Magny
Цена: по запросу
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