Очумелые ручки: 8 кастом и апсайкл-проектов российских дизайнеров

Ксения Черемнова и Дима Вишнеев — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022 — придумали кастом-бренд Manicure Vampire. И это панк-кутюр: как если Мартин Маржела едет на Уделку, находит там пиджак и переделывает его для Soda Luv. Одежда Manicure Vampire — это wearable art: к одежде пришивают фотографии и детские игрушки, используют вышивку, пэчворк, роспись. Каждая вещь создана вручную по принципу RRR — reduce, reuse, recycle.

Где купить: в интернет-магазине Manicure Vampire

Цена: 9 000 за свитер, 7 500 за юбку и 12 000 руб. за джинсы