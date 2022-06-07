16 российских брендов мужской одежды: от андеграунда до классики и люкса

Опровергаем стереотип о том, что брендов мужской одежды в России мало. Уж кто-кто, а «Собака.ru» знает, где одеваться мужчинам. Продолжаем проект #sobaka_loves_locals классными марками: стритвирными, классическими, небинарными, люксовыми и базовыми. А где искать мужской арт+фэшн — рассказывали в предыдущей подборке.
House of Leo
В основе House of Leo традиции мужского костюма, униформенная маскулинность, гендерфлюидность и ремёсла. Мы уже говорили о марке петербургского дизайнера Леонида Алексеева в подборке российских люксовых брендов, сейчас же напоминаем, что кроме мужского кутюра House of Leo создают тематические повседневные коллекции с куртками, джемперами, свитерами, брюками, рубашками, шортами и плащами. Все вещи, кстати, отлично садятся и на женщин.
Где купить: на сайте House of Leo
Цена: от 11 000 руб. за брюки и от 19 000 за пиджак
URBANTIGER
Марка-активист из Петербурга продвигает осознанную моду и бережное отношение к планете. Здесь есть плащи из океанических бутылок, джинсы из неокрашенного денима, футболки из органического хлопка и парки из нейлона, полученного из переработанных рыболовных сетей. Кроме мужской коллекции, есть и женская, а также унисекс-вещи — футболки с растительными принтами из коллаборации с художником Костей Федоровым.
Где купить: на сайте URBANTIGER
Цена: футболка из экологичного хлопка — 2 900, парка из переработанного нейлона — 10 430, джогеры — 4 320 руб.
TRYYT
Искусство, живопись XX века и рабочая одежда — то, чем вдохновляется дизайнер российской марки мужской одежды TRYYT Максим Трут. Все референсы читаются в вещах, а точнее в их цветовой гамме, силуэтах и сдержанных принтах. Сюда стоит заглянуть тем, кто в поисках продуманного, не безликого и качественного минимализма.
Где купить: на сайте TRYYT
Цена: брюки — 9 200, плащ — 19 900, рубашка — 8 900 руб.
ODOR
Все, кому чужда токсичная маскулинность, знают создателя марки Никиту Калмыкова. Он был одним из первых российских дизайнеров, кто предложил мужчинам носить кружево, воздушные сорочки и костюмы. Никита взывает к чувственности и нежности в мире мужской моды, а работает с винтажными тканями. Например, старинными шторами, наволочками и простынями, которые вручную обшиваются сплетенными кружевами. Ну невозможно красиво же!
Где купить: на сайте NOB
Цена: брюки — 189.39 €, блуза — 342.42 €
sáme
Молодая петербургская марка создает небольшие коллекции из стоковых тканей. Ее история началась в тот момент, когда один из создателей sáme, Леша, устроился работать на склад стоковых европейских материалов. Там, среди остатков тканей крупных брендов, Леша и Альфия (второй основатель марки) выбирали кусочки образцов и шили вещи для себя. Сейчас sáme продолжают работать со стоками, зачастую выпуская лимитированные вещи, например, бархатные худи.
Где купить: на сайте sáme
Цена: от 5 000 руб. за брюки и 6 500 за костюм с рубашкой и шортами
Ockam
По словам создателей марки, к ним стоит отправлять не за искусством, а за стилем. Как словом, так и делом, — в ассортименте марки концептуальные классические и реально стильные вещи: джинсы, в том числе клеш, пальто в пол, структурные пиджаки, кожаные макинтоши. Тут можно одеться в эстетике Нео из «Матрицы», образ которого не испортил даже четвертый фильм культовой истории.
Где купить: на сайте Ockam
Цена: кожаный макинтош — 30 000, пиджак с поясом — 6 200, брюки с защипами — 11 250 руб.
ZNY
За стритвиром — сюда. Многообразие худи, джогеров, футболок, лонгсливов, бомберов, жилетов, свитшотов подкрепляется коллекцией аксессуаров с шоперами, поясными и сумками на ремнях, а также дико модными в этом сезоне брюками-карго. Вещи марки носят инфлюенсеры, например, Гоша Полянский и один из самых топовых стритвир-блогеров Сhiveskella. Отчасти поэтому многие позиции быстро становятся sold out.
Где купить: на сайте ZNY
Цена: бомбер — 14 900, джогеры — от 3 430, худи — от 6 230 руб.
post post scriptum
Вещи этой марки идеально садятся как на мужчин, так и на женщин. Все дело в том, что post post scriptum представляет небинарную моду и ставит под сомнение гендер, а также время и принятые нормы. Что касается техник, то марка-нонконформист работает с апсайклом и пэчворком. Результат: агендерные тренчи с необработанными краями и патчами, пиджаки в духе 80-х, брюки и пальто с нарочито небрежными швами, расклешенные брюки с разрезами и двойным поясом.
Где купить: на сайте post post scriptum
Цена: брюки — 165 €, рубашка — 122 €
«Волчок»
«Волчок» тоже не делят людей по гендеру, поэтому футболки с принтами, брюки-карго, джинсовые куртки, худи, лонгсливы и бомберы с патчами носят вообще все (и мы, конечно). Бренд в 2014 создал Василий Волчок и с тех пор марка трансформировалась в целое сообщество творческих людей из разных субкультур и сфер деятельности. Главное для бренда — искусство, самовыражение и взаимодействие. Это доказывают коллаборации, например, с парусным сообществом «Сила ветра» и творческим объединением Manicure Vampire.
Где купить: на сайте «Волчок»
Цена: от 103€ за лонгслив, от 60€ за футболку и от 96€ за худи
Demi-Monde
Новый петербургский проект нельзя назвать маркой одежды, это ателье, которое работает на заказ. Demi-Monde шьют по индивидуальным меркам, а их коллекции представлены в каталоге. Создатели отказались от тиражности, поэтому выполнение заказа занимает от двух до трех недель. Но это того стоит — в дебютной коллекции объединились английская и американская классика, переосмысленные через призму японской культуры, а среди материалов ткань, с которой работают Loro Piana.
Где выбрать: по ссылке
Цена: куртка — 17 000, брюки — от 10 000 до 20 000, рубашка — 16 000 руб.
Liars Collective
Носить Liars Collective — значит быть частью одноименного петербургского арт-сообщества или любить классный стритвир. Респект от нас и за то, и за другое. Liars Collective создал графический дизайнер Антон Горбунов и по сей день проект представляется непосвященным весьма таинственным. В любом случае, делать классную одежду ребята умеют. Это доказывают яркие свитеры, кардиганы, лонгсливы, худи, куртки, жилеты и линейка аксессуаров.
Где купить: на сайте Liars Collective
Цена: свитер — 8 000, кардиган — 8 500, куртка — 10 900 руб.
Stefan Store
У новосибирской марки стоит искать сдержанные мужские костюмы в стиле кэжуал. Тот случай, когда и в пир, и в мир. Пировать и ходить на работу Stefan Store предлагают в комплектах из плотного трикотажа приглушенных классических оттенков: синего, серого, мятного.
Где купить: написать Stefan Store
Цена: по запросу
«ПОЛОСА»
В Нижнем Новгороде знают толк в уличной моде. Именно отсюда родом классная молодежная марка «ПОЛОСА», в ассортименте которой свитеры с индустриальными принтами, штаны с нашивками и широкие джинсы с круглыми карманами на коленях. Чувствуется вдохновение нулевыми, модная эстетика которых так нравится тем, кто родился как раз в это время. Если вы старше, но тоже неравнодушны к эстетике 2000-х, то самое время отправится за широкими джинсами.
Где купить: на сайте «ПОЛОСА»
Цена: джинсы — 7 200, свитер — 6 500 руб.
SHU, Gate31, UShatava
Частые гости подборок проекта #sobaka_loves_locals очень кстати и сейчас. Кто-то из них одевает мужчин с момента своего создания (например, SHU), кто-то выпускает подходящие коллекции периодически (UShatava), кто-то недавно запустил мужскую линейку (Gate31). Так базу для мужчин советуем искать у SHU, за минимализмом идти к Gate31, а за оверсайзом — к UShatava.
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