16 российских брендов мужской одежды: от андеграунда до классики и люкса

В основе House of Leo традиции мужского костюма, униформенная маскулинность, гендерфлюидность и ремёсла. Мы уже говорили о марке петербургского дизайнера Леонида Алексеева в подборке российских люксовых брендов, сейчас же напоминаем, что кроме мужского кутюра House of Leo создают тематические повседневные коллекции с куртками, джемперами, свитерами, брюками, рубашками, шортами и плащами. Все вещи, кстати, отлично садятся и на женщин.

Где купить: на сайте House of Leo

Цена: от 11 000 руб. за брюки и от 19 000 за пиджак