11 российских марок спортивной одежды, вещи которых мотивируют тренироваться каждый день

Бренд спортивной одежды блогера и фитнес-дивы Анастасии Мироновой возник пять лет назад. Стандартная мотивация «нечего носить» оформилась в голове Анастасии в очень нестандартные эскизы: «Хотелось чего-то про девяностые, про высокую талию, про времена аэробики, про любовь». Швеи недоумевали, зачем Мироновой пристрачивать «трусы» поверх лосин, но она настаивала на анатомическом крое. Итог: супер успешный бренд, чьи моделирующие тайтсы, велосипедки и легинсы хотят даже те, кто не занимается спортом.

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