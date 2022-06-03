11 российских марок спортивной одежды, вещи которых мотивируют тренироваться каждый день

Пока Nike косплеит кота Шредингера (бренд одновременно и жив, и мертв в России), мы отвечаем на вопрос «Где покупать одежду для занятий спортом?». Ответ прост: у локальных брендов, конечно! В новой подборке проекта #sobaka_loves_locals рассказываем о десяти отличных марках с одеждой для фитнеса, йоги, бега и зимних тренировок.
IRNBY
Бренд спортивной одежды блогера и фитнес-дивы Анастасии Мироновой возник пять лет назад. Стандартная мотивация «нечего носить» оформилась в голове Анастасии в очень нестандартные эскизы: «Хотелось чего-то про девяностые, про высокую талию, про времена аэробики, про любовь». Швеи недоумевали, зачем Мироновой пристрачивать «трусы» поверх лосин, но она настаивала на анатомическом крое. Итог: супер успешный бренд, чьи моделирующие тайтсы, велосипедки и легинсы хотят даже те, кто не занимается спортом.
Где купить: на сайте IRNBY
Цена: от 3 800 руб. за топ и от 4 200 за легинсы
Nnedre
Частый гость наших подборок, посвященных российским маркам. Помимо прочего, Nnedre создают отличную одежду для йоги, которую можно носить и за пределами зала. Например, с худи, объемными свитшотами и тренчами. Легинсы, велосипедки и топы столь же универсальны, сколько удобны.
Где купить: на сайте Nnedre
Цена: от 1 500 руб. за велосипедки и топ
Byssfit
Еще одна марка, основанная той, что знает о фитнесе все и не понаслышке. Byssfit создала фитнес-блогер Соня Солдатова, которая решила охватить одежду для всех видов тренировок. Так у марки есть линия для плавания, тренинга и даже зимняя — с женским и мужским термобельем и костюмами с начесом.
Где купить: на сайте Byssfit
Цена: от 1 990 руб. за бесшовный рашгард, 2 790 за шорты и 14 490 за термобелье
«Олово»
Треники в эстетике СССР, но без вытянутых коленок, можно найти у российской марки «Олово». Здесь вообще раздолье для мужчин, которым свойственны ностальгические настроения. Олимпийки, как у олимпийской сборной 80-х, лонгслив по мотивам формы футболистов 70-х, костюм мастера спорта СССР, а еще спортивные штаны. футболки, поло и шапки.
Где купить: на сайте «Олово»
Цена: от 2 500 руб. за футболку, 8 330 за олимпийку и 8 800 за спортивные штаны
Belle You
Екатеринбургская марка многогранна — Belle You выпускают белье, повседневную и пляжную одежду, а также спортивную линию. Последняя лаконична и сдержана — для тех, кому комфортнее тренироваться без привлечения к себе лишнего внимания. В ассортименте марки есть легинсы, майки, топы, футболки как природных оттенков: коричневого, серого, темно-синего, охры, так и ярких: лавандового, розового, голубого.
Где купить: на сайте Belle You
Цена: от 2 789 руб. за топ и 3 989 за велосипедки
Almond Crew
Спорт, как часть не только жизни, но и осознанного потребления — такой стратегии придерживаются Almond Crew. Именно поэтому марка находится в постоянном поиске экологичных тканей и инноваций. Последние реализуются в легинсах с компрессионным эффектом для восстановления мышц, велосипедках, которые отводят влагу и пропускают воздух, и комбинезонах с антибактериальной пропиткой.
Где купить: на сайте Almond Crew
Цена:от 11 500 руб. за комбинезон, 5 100 за шорты и 3 400 за топ
Gri
Марка, созданная адептом бега и стиля casual running Григорием Лазаревым, специализируется на (как вы уже догадались) одежде для бега. Причем на такой, в которой после тренировки можно побежать еще и на встречу с друзьями. Ассортимент восхищает многообразием: тут и специальная линейка для бега летом с майками, тайтсами и шортами, и куртки, и лонгсливы, и брюки, и футболки, и банданы. Самое главное — мужская коллекция не меньше женской и размеры до XXL! Надо брать.
Где купить: на сайте Gri
Цена: от 2 190 руб. за футболку и 4 290 за шорты
Sport Angel
Неоновый комбинезон, теннисная юбка, велосипедки со вставками из сетки — больше похоже на список тенденций сезона, чем на вещи для тренировок. Марка Sport Angel ловко объединила спортивную функциональность и тренды. Если уж это не замотивирует пойти в спортзал, то уже ничто не замотивирует. Кроме юбок для тенниса, неоновых комбинезонов и велосипедок с сеткой советуем присмотреться к футболкам, шортам из спортивной плащевки, топам на замках, спортивным купальникам и комплектам в стиле одежды для аэробики 80-х.
Где купить: на сайте Sport Angel
Цена: от 12 900 руб. за комбинезон, 5 500 за футболку, 5 300 за шорты
ivfit
Марка с собственным производством в Петербурге создает минималистичные купальники и спортивную одежду, которые, впрочем, можно смело миксовать. Так кроп-топ от купальника будет хорош и в качестве топа для тренировки. При этом в спортивной линии ivfit есть не только подчеркнуто сексуальные легинсы и лонгсливы, но и свободные худи и джогеры, которые в комплекте с купальником на замке станут стильным и удобным спортивным аутфитом.
Где купить: на сайте ivfit
Цена: от 1 950 руб. за топ-бра и 2 080 за велосипедки
Zidans
Даже если вы не занимаетесь балетом, все равно наверняка оцените эту марку одежды для танцев, спорта и плавания. Zidans мыслят не отдельными вещами, а сразу комплектами и полной базой спортивного гардероба. Важно, что перед запуском каждой новой коллекции ее тестируют профессиональные танцоры и спортсмены. Только пройдя пот, кровь и слезы легинсы, трико, шорты, футболки, купальники и топы для мужчин, женщин и детей попадают в магазин марки.
Где купить: на сайте Zidans
Цена: от 4 000 руб. за легинсы и футболку
Monochrome
Если рассматривать прогулку, как легкую форму фитнеса, то знаковые модели Monochrome — идеальная для пешего марафона форма. Без вещей марки не обойтись и если вы хотите выглядеть, выходя из зала, также круто, как Белла Хадид, которую папарацци неизменно ловят после тренировок. Monochrome роднят со спортом и коллаборации с мировым брендом-гигантом Reebok. Так что отправляемся за свободными шортами, свитшотами, брюками, бейсболками и, конечно, худи марки.
Где купить: на сайте Monochrome
Цена: от 10 500 руб. за шорты, 16 500 за худи и 9 500 за спортивные брюки
Комментарии (0)