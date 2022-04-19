Ноги в руки! 10 лучших российских брендов обуви: от петербургского люкса и авангарда до войлочных мастерских

Пожалуй, один из самых известных российских брендов обуви родился в Петербурге в 2016 году. Его создали Саша и Рита Кутуковы, вдохновившись архитектурными формами и сюрреализмом. Кожаные ботфорты, ботинки с квадратным мысом, мюли, прозрачный вариант уже легендарной модели SEG и босоножки в стиле Maison Margiela можно смело надевать как в офис, так и на дикий рейв. Что и делают почитатели Sintezia, среди которых художница Полина Осипова, актриса Роза Хайруллина и создательница видеоподкаста о литературе «Что бы мне поделать, только бы не почитать» Даша Касьян.

Где купить: на сайте Sintezia

Цена: от 8 900 за мюли, туфли и сандалии до 15 900 руб. за ботфорты