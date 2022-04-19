Ноги в руки! 10 лучших российских брендов обуви: от петербургского люкса и авангарда до войлочных мастерских

Продолжаем говорить о российских локальных брендах и знакомить вас с ними. На очереди — обувь — одно из самых непростых фэшн-направлений. Мы собрали десять отличных его представителей: от марок с минималистичным дизайном и богемной эстетикой до войлочных мастерских, петербургского люкса и лютых авангардистов. Как известно, #sobaka_loves_locals. Полюбите и вы!
Sintezia
Пожалуй, один из самых известных российских брендов обуви родился в Петербурге в 2016 году. Его создали Саша и Рита Кутуковы, вдохновившись архитектурными формами и сюрреализмом. Кожаные ботфорты, ботинки с квадратным мысом, мюли, прозрачный вариант уже легендарной модели SEG и босоножки в стиле Maison Margiela можно смело надевать как в офис, так и на дикий рейв. Что и делают почитатели Sintezia, среди которых художница Полина Осипова, актриса Роза Хайруллина и создательница видеоподкаста о литературе «Что бы мне поделать, только бы не почитать» Даша Касьян.
Где купить: на сайте Sintezia
Цена: от 8 900 за мюли, туфли и сандалии до 15 900 руб. за ботфорты
Homies
Обожаемая фэшн-редакторами, стилистами и дизайнерами марка из Петербурга специализируется на агендерной обуви из натуральной кожи. Homies предугадали тенденцию на стирание границ между домашними и уличными вещами и работают с такой философией с момента своего основания. Даже сейчас — в эпоху дофаминовой нарядности — марка продолжает создавать лаконичные «тапки для улицы». Кстати, в этом сезоне к уже классическим слипонам Homies добавились ботинки на шуровке, лоферы в коллаборации с художницей Дишон Юлдаш, высокие ботинки, туфли Мэри Джейн и модель Kimono. Бонусом можно выбрать подкладку, материал (кожа, замша) и тип подошвы.
Где купить: на сайте Homies
Цена: от 19 000 за классические слипоны до 31 000 руб. за ботинки на шнурках
COSHO
Если все-таки говорить о дофаминовой нарядности, то только в связке с еще одной маркой из Петербурга — COSHO. Цветотерапия в чистом виде! Доказывает это новая коллекция бренда, в которую вошли сапоги-трубы из натуральной кожи в восьми разных оттенках и с разными принтами: сиреневый металлик (цвет года по версии института Pantone), серебристый, белый и несколько вариантов змеиного принта, в том числе, в мятном цвете. Кроме этого, в ассортименте марки жокейские сапоги, челси, ботинки шнуровке, лоферы на тракторной подошве, элегантный осроносые балетки и классические туфли. Керри Брэдшоу оценила бы!
Где купить: на сайте COSHO
Цена: от 6 000 за балетки по скидке до 18 000 зруб. а сапоги-трубы
RAZUMNO
Бельгийские лоферы, мокасины, челси, балетки и туфли-деленки — все это можно найти у RAZUMNO. Российская марка не только создает сдержанную и удобную обувь на заказ, но и проводит ликбез на тему того, как сохранить ее в первозданном виде как можно дольше. В соцсетях RAZUMNO можно найти туториалы (на которые залипает наш редактор моды), посвященные правильному хранению обуви или ее восстановлению после зимы. Работает бренд по принципу мануфактуры — не на количество, а на качество. Возможно, желанную пару придется подождать около недели, но что такое семь дней, когда речь о классной обуви.
Где купить: на сайте RAZUMNO
Цена: от 10 800 за балетки по скидке до 26 400 руб. за лоферы
MISLISTUDIO
Производство марки, основанной в 2009 году инженером и дизайнером Зауром Гусейновым, находится в Петербурге. MISLISTUDIO создают обувь ограниченным тиражом стандартных размеров,, капсульные коллекции с эксклюзивными окрашиваниями и единичные экземпляры под заказ, работая как ателье. Среди материалов — натуральные кожа и нубук, премиум экокожа, текстиль. Среди моделей — кеды, броги, сапоги, ботинки на шнуровке, челси, сандалии как женские, так и мужские. Важный факт: в основе марки ручная работа.
Где купить: на сайте MISLISTUDIO
Цена: от 2 950 за сандалии до 29 900 руб. за сапоги
N.early N.aked
За феминность в нашей подборке отвечают N.early N.aked. Эту российскую марку основали инженер-проектировщик Ирина Кукшева-Левченко и дизайнер обуви Елизавета Буйнова. В чем восторг и суперсила бренда? В колодке. А точнее удобство танцевальных туфель в форме классических лодочек на каблуках. Кроме туфель, в N.early N.aked можно найти ботильоны и сапоги также на каблуках. Тот случай, когда больше не нужно брать сменку, чтобы бегать по делам.
Где купить: на сайте N.early N.aked
Цена: от 23 383 до 37 800 руб. за туфли
Rosbalet
Ботфорты-чулки этой марки могла бы носить Ким Кардашьян. Так и видим их на Ким в сочетании с платьем Balenciaga. Акцентная обувь создается из эластичного неопрена и держится за силиконовой резинки на верхней внутренней части. Rosbalet также известны своими ботильонами из стрейчевого материала. Еще одна знаковая деталь обуви марки — фигурный скошенный каблук, который может быть как черным матовым, так и блестящим, золотым. Кроме ботфорт и ботильонов, можно обратить внимание на цветные туфли, мюли и босоножки.
Где купить: на сайте Rosbalet
Цена: от 200 € за мюли до 400 за ботфорты
Razgulyaev x Blagonravova
Бренд дизайнера Милы Разгуляевой-Благонравовой относится к категории люкс. Он вдохновлен аристократическими и художественными традициями Петербурга, а коллекции марки отсылают к работам Казимира Малевича, Анри Матисса, Сальвадора Дали, Вильяма Морриса и ювелира Карла Фаберже. История Razgulyaev x Blagonravova началась с линейки домашней обуви для мужчин и женщин, но со временем появилось и направление уличной обуви. Базу вы тут не найдете, а вот мюли из бархата и шелка, балетки из меха, тапочки с инициалами, роскошным изображением тигра, принтом в виде работы Малевича или украшенные жемчугом — да.
Где купить: на сайте Razgulyaev x Blagonravova
Цена: от 9 900 за домашние тапочки до 22 500 за мюли из меха
Lalou
Не классикой и люксом едины. Российская марка Lalou собрала все главные обувные тренды этого сезона: балетки, ботинки и мюли с квадратным мысом, как у Bottega Veneta, босоножки и туфли на платформе и объемном каблуке, как у Versace, минималистичные шлепки, как у The Row, и культовые Мэри Джейн. Более того, здесь можно сформировать обувной гардероб на все времена года, потому что сапоги, ботильоны, челси и ботинки на шнурках тоже представлены в избытке. Нет и нехватки оттенков: от неонового салатового до традиционных черного и белого.
Где купить: на сайте Lalou
Цена: от 6 200 за лоферы до 16 800 за сапоги
Siberia actually
Омский дизайнер Екатерина Конева делает обувь из войлока в соответствии с сибирскими традициями. Локальные визуальные коды и народную технику Екатерина использует для создания не только классических валенок, но и слиперов, тапочек, а также высоких сапог. Отдельные модели Siberia actually украшают вышивки и патчи, например, в виде песиков и котиков. А это сразу +100 к желанию обзавестись парой марки.
Где купить: в группе Siberia actually
Цена: по запросу
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