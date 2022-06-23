На сон грядущий: 10 российских марок с пижамами, в которых прекрасно спится и отдыхается

Дизайнер из Петербурга Ася Мальберштейн создает кимоно всех цветов, материалов и для любых потребностей. В таком можно как валяться в кровати, так и отправиться на вечеринку (пижамный стиль по-прежнему актуален). Есть варианты из вискозы, бархата, нежных пудровых оттенков и с активными принтами в виде тигров. Кроме халатов-кимоно ​​Tobewoman делают пижамные костюмы из той же вискозы, эвкалиптового полотна и шелка. Тут выбор тоже не ограничен, есть даже модель с отстегивающимися перьями.

Где купить: на сайте ​​Tobewoman

Цена: от 6 900 за халат-кимоно и от 5 900 руб. за пижамный костюм