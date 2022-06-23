На сон грядущий: 10 российских марок с пижамами, в которых прекрасно спится и отдыхается

Дома хорошо, а чтобы было еще лучше, выбираем новую и комфортную пижаму или классный халат-кимоно. У российских марок есть хлопковые, шелковые, бархатные и льняные варианты мужских, женских и детских домашних комплектов. Благодаря проекту #sobaka_loves_locals, посвященному локальным дизайнерам, мы собрали лучших и рассказываем о них вам. Home, sweet home, как говорится!
Tobewoman
Дизайнер из Петербурга Ася Мальберштейн создает кимоно всех цветов, материалов и для любых потребностей. В таком можно как валяться в кровати, так и отправиться на вечеринку (пижамный стиль по-прежнему актуален). Есть варианты из вискозы, бархата, нежных пудровых оттенков и с активными принтами в виде тигров. Кроме халатов-кимоно Tobewoman делают пижамные костюмы из той же вискозы, эвкалиптового полотна и шелка. Тут выбор тоже не ограничен, есть даже модель с отстегивающимися перьями.
Где купить: на сайте Tobewoman
Цена: от 6 900 за халат-кимоно и от 5 900 руб. за пижамный костюм
«Люблен»
Когда за дело берутся петербуржцы «Люблен», в ход идет только натуральный лен (что в общем-то понятно по названию). Изо льна марка шьет халаты, полотенца, пледы, покрывала, подушки, скатерти и, конечно, комплекты для дома. Тут как халаты, без декора так и халаты с вышивкой, как женские ночные сорочки из стираного льна, так и мужские домашние костюмы с кимоно и брюками на резинке. Дизайн и одежды, и домашнего текстиля «Люблен» вдохновлен скандинавским стилем. Минималисты, ваш выход!
Где купить: на сайте «Люблен»
Цена: 14 260 за мужской домашний костюм, от 12 060 руб. за женскую пижаму
Every Waking
Халат из эвкалипта? Да! Российская марка Every Waking специализируется на пижамах и халатах из натурального лиоцелла. Как и полагается вещам с пометкой «эко», они в природных натуральных оттенках, например, песчаного и песочного. Также Every Waking работают с шелком — в ассортименте есть и шелковые резинки для волос. А если хочется персонализированные халат или пижаму, их можно заказать по индивидуальным меркам.
Где купить: на сайте Every Waking
Цена: от 9 600 за халат и 8 500 руб. за пижаму
Primrose
У Primrose можно собрать full house — женские, мужские и детские пижамы, маски для сна, домашние тапочки, халаты, пледы. В общем, все то, что поможет крепче спать и лучше отдыхать. Среди пижамных вариантов есть комплекты из хлопка и шелка с шортами, брюками, рубашками, лонгсливами. В принтах тоже многообразие: от инфантильных сердечек до классических полоски и клетки. А если вы — фанат или фанатка фэмили-луков, то вперед — заказывать одинаковые пижамы.
Где купить: на сайте Primrose
Цена: от 6 000 руб. за пижаму
Maison Lovers
Если хочется авторских принтов и ярких цветов, то советуем присмотреться к пижамам Maison Lovers. Шьются они из натуральных шелка и хлопка, а принты разрабатываются дизайнерами марками. Еще есть возможность заказать именную вышивку — инициалы или эмблему на лацкане, кармане или воротнике рубашки. К слову, кроме комплектов с классическими рубашками есть варианты с рубашкой с коротким рукавом или топом, а бонусом — резинки для волос, повязки на голову, халаты и маски для сна.
Где купить: на сайте Maison Lovers
Цена: от 12 900 руб. за пижаму
Any Wowzers
«Навеяно людьми, путешествиями и домом», — говорит о марке ее создательница и дизайнер Аня Баркова. И, конечно, личным опытом. Аня училась, жила и работала в разных странах, но ей всегда хотелось возить с собой тепло и уют дома. Из этого желания и родилась марка Any Wowzers с пижамами, украшенными авторскими принтами. Среди них SISI, вдохновленный естественной красотой тела, BURUNDI, в основе которого уникальность полосок зебр, PAROS, отсылающий к греческим островам, и тропический BANANZA, как предчувствие тепла. Покупать домашние вещи марки необязательно комплектами, можно отдельно рубашку, шорты, штаны или кимоно.
Где купить: на сайте Any Wowzers
Цена: от 9 600 за штаны, 7 600 за рубашку и 13 500 руб. за пижаму
LYOS
Марка, словно специально созданная для фанатов льна и экоактивистов. В ассортименте и льняные сорочки на бретелях, и пижамы, и домашние платья-рубашки с коротким рукавом. Цветовая палитра тоже максимально натуральная, в ней белый, лавандовый, васильковый оттенки. В качестве домашнего комплекта можно выбрать не только пижаму с шортами и топом, но и базовые рубашки и свободные брюки на резинке из основной коллекции марки.
Где купить: на сайте LYOS
Цена: 85$ за сорочку, 88$ за пижаму
IZBA rouge
В далеком и как будто уже нереальном 2014 году IZBA rouge выбрали для себя направление cozy chic и стала амбассадором пижамного стиля на улицах. Уже 8 лет марка не изменяет себе и создает пижамные костюмы с перьями, принтами, например, анималистичными, цветочными, графическими, а также кимоно с шортами из кружева и льна.
Где купить: на сайте IZBA rouge
Цена: от 13 500 руб. за пижамный костюм
Hands Remember
Внезапно! Петербургская ювелирная марка выпустила уличные пижамы, которые мы будем носит не только за пределами дома, но и внутри него. В коллекцию Hands Remember вошли четыре модели в разных цветах — розовый и зеленый костюмы с принтом в стиле логомании и два черных комплекта с розовым и зеленым кантом. Пуговицы пижам выполнены из раковин натурального перламутра. Есть размеры S/M, M/L, L/XL и нет привязки к гендеру.
Где купить: на сайте Hands Remember
Цена: 27 000 руб.
Country Textile
Пуговицы из переработанной скорлупы кокоса и вещи изо льна, крапивы, муслина, конопляной ткани, — это про марку из Костромы Country Textile. Ее в 2018 году создала Виктория Архипова и сразу решила: создаем одежду для всей семьи и только из натуральных тканей. Все вещи (не только домашние) свободного силуэта, чтобы тело отдыхало всегда и везде. Но мы собрались здесь ради домашних комплектов, поэтому рекомендуем присмотреться к женским, мужским и детским кимоно разной длины и фасона и костюмам с лонгсливами и футболками.
Где купить: на сайте Country Textile
Цена: от 4 500 руб. за кимоно
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