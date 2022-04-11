15 российских марок верхней одежды: от дождевиков и универсальных курток до экошуб и технологичных парок

Универсальные куртки-рубашки без привязки к гендеру создают петербуржцы Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко. Их вещи, которые отсылают к русской стеганой ватной куртке, годятся для температуры от +15 до -15°C и создаются из стоковых материалов. Устойчивое развитие — вообще основа основ для Vatnique. Кирилл и Алексей были одними из первых экоактивистов от моды. С тех пор марка выпустила модель с отделкой из переработанных полиэтиленовых пакетов, капсулу, созданную из фланелевых рубашек, найденных на блошинных рынках, запустила инициативу Сyclique по обмену своими куртками. А ассортименте Vatnique модели разных цветов и с разными принтами: от нежно-розового до глубокого черного, от цветочного узора до эффекта хамелеона.

Где купить: на сайте Vatnique, там же — записаться на примерку в Петербурге

Цена: от 25 000 до 50 000 руб.