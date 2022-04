15 российских марок верхней одежды: от дождевиков и универсальных курток до экошуб и технологичных парок

Как говорится: готовь сани летом. Именно поэтому берем на заметку марку экологичных шуб ONLY ME уже сейчас. Что важно о ней знать: шубы бренда носит актриса и экоактивистка Памела Андерсон, в каждой модели подкладка из поливискозы — особого смесового материала и экологичный утеплитель нового поколения Valtherm, а внутри — технологичный материал, который предотвращает деформацию. В ассортименте марки как уже классические шубы-чебурашки, так и лимитированные, например, созданные из шестидесяти отдельных деталей. Кроме того, у ONLY ME есть не только шубы, но и бомберы из экокожи, куртки-рубашки, тренчи из переработанного хлопка.

Где купить: на сайте ONLY ME, наб. канала Грибоедова, 42, лит. А

Цены: от 14 900 за тренч до 32 000 руб. за шубу