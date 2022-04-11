15 российских марок верхней одежды: от дождевиков и универсальных курток до экошуб и технологичных парок

Новая глава проекта #sobaka_loves_locals посвящена маркам, у которых стоит искать классные как женские, так и мужские куртки, пальто, тренчи, парки, пуховики, дождевики и все то, что должно защищать от холода, ветра, дождя и даже жары. Осталось только выбрать подход: эко, технологичный или арт.
Vatnique
Универсальные куртки-рубашки без привязки к гендеру создают петербуржцы Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко. Их вещи, которые отсылают к русской стеганой ватной куртке, годятся для температуры от +15 до -15°C и создаются из стоковых материалов. Устойчивое развитие — вообще основа основ для Vatnique. Кирилл и Алексей были одними из первых экоактивистов от моды. С тех пор марка выпустила модель с отделкой из переработанных полиэтиленовых пакетов, капсулу, созданную из фланелевых рубашек, найденных на блошинных рынках, запустила инициативу Сyclique по обмену своими куртками. А ассортименте Vatnique модели разных цветов и с разными принтами: от нежно-розового до глубокого черного, от цветочного узора до эффекта хамелеона.
Где купить: на сайте Vatnique, там же — записаться на примерку в Петербурге
Цена: от 25 000 до 50 000 руб.
FLÜG
Коллекции еще одной петербургской марки не ориентируются на тренды. В их основе традиционная верхняя одежда, переосмысленная с учетом актуальных деталей и функциональный материалов. Как итог — простые, но акцентные вещи, например, бомбер с лентами, стеганый жилет или анорак из искусственной кожи. Для зимы — укороченные и длинные пуховики с кулисками, воротниками-стойками, капюшонами и с наполнителем из гусиного пуха как для женщин, так и для мужчин. Теплые вещи рассчитаны на холода до -45°C — что говорить, северные бренды знают толк в холодах.
Где купить: на сайте FLÜG
Цена: от 11 700 за жилет до 30 000 руб. за пуховик
Novaya
Адептам деконструкции советуем присмотреться присмотреться к петербургской марке Novaya. Дизайн здесь основан на утилитарности, присущей спецодежде, спортивной и профессиональной экипировке. Идею максимальной функциональности продолжают материалы: легкий водонепроницаемый нейлон, напоминающий парашютный шелк, сухой матовый хлопок, аутдор мембрана, глянцевый финиш. Марка закупает стоковые ткани и перерабатывает их с помощью окрашивания, травления и варки. Так получаются мужские и женские водоустойчивые плащи, стеганные куртки, куртки-парки, плащи-трансформеры, зимние куртки и утепленные пальто.
Где купить: на сайте Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш»
Цена: от 8 000 за куртку-рубашку до 30 000 руб за плащ из коллаборации с художником Dusto
ONLY ME
Как говорится: готовь сани летом. Именно поэтому берем на заметку марку экологичных шуб ONLY ME уже сейчас. Что важно о ней знать: шубы бренда носит актриса и экоактивистка Памела Андерсон, в каждой модели подкладка из поливискозы — особого смесового материала и экологичный утеплитель нового поколения Valtherm, а внутри — технологичный материал, который предотвращает деформацию. В ассортименте марки как уже классические шубы-чебурашки, так и лимитированные, например, созданные из шестидесяти отдельных деталей. Кроме того, у ONLY ME есть не только шубы, но и бомберы из экокожи, куртки-рубашки, тренчи из переработанного хлопка.
Где купить: на сайте ONLY ME, наб. канала Грибоедова, 42, лит. А
Цены: от 14 900 за тренч до 32 000 руб. за шубу
KRAKATAU
Если вам предстоит сражаться с холодом, дождем, ветром или всем сразу, то одежда KRAKATAU облегчит задачу. Вещи марки создаются из инновационных материалов, таких как волокна на основе графена и мембранные ткани с альпинистскими характеристиками. Дизайн вдохновлен аутдор-эстетикой, это подтверждают детали в виде магнитных застежек, смарт-карманов, внутренних стропов. Тут и утепленные куртки, и складные ветровки, и дождевики-трансформеры, и трековые куртки, и технологичные тренчи, и ветрозащитные плащи. В общем, можно одеться с учетом любого сезона, любых погодных условий и любого климата.
Где купить: на сайте KRAKATAU, Загородный пр. 9, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Цена: от 9 900 за дождевик до 32 990 руб. за утепленную куртку
Igor Plaxa
В 1999 году дизайнер Игорь Плакса открыл небольшую фабрику по производству одежды в Ярославле. За двадцать три года создатель марки основал целый холдинг, в который сейчас входят непосредственно бренд Igor Plaxa, а также исключительно мужской бренд Accross, отвечающий за направление спорт-шик, и бренд повседневной одежды PLX. В ассортименте всех трех марок верхняя одежда: пуховики, бомберы, куртки, пальто, плащи, жилеты. Дизайн преимущественно сдержанный и функциональный, в котором многие признаю замену японцам Uniqlo.
Где купить: на сайте Igor Plaxa
Цены: от 6 300 за куртку до до 37 900 за пуховик
Surfer Raincoats
Идеальные плащи для серферов и не только выпускает марка из Сочи. Правда, в случае с Surfer Raincoats определение «марка» не отражает всей сути. Это целый проект со своей миссией, контентом и комьюнити. Ребята делают собственный журнал, создают плейлисты, эдиториалы и даже доски для водного спорта. Но и тем, кто далек от серферской культуры, приглянутся непромокаемые и непродуваемые плащи с капюшонами и без них, оверсайз и классические.
Где купить: на сайте Surfer Raincoats
Цены: от 13 900 до 32 600 руб.
Boyari
Первый и единственный российский бренд, который делает плащи, как в «Матрице», «Блэйде», и косухи, как у берлинских модников. И все это великолепие — из яблочной кожуры — кожи, состоящей на 50% из яблок. В визуальной эстетике есть отсылки к dark fashion — направлению, яркий представителей которого — Рик Оуэнс. Но к Boyari Рик отношения не имеет, его создательница — модельер Ольга Бояринова, которая раньше занималась кутюром.
Где купить: на сайте Boyari, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Цены: от 38 000 до 84 000 руб.
Furly
Еще одна локальная марка, у которой можно найти кожаные вещи. Furly работают с трендовыми визуальными кодами 90-ых, поэтому в их ассортименте как длинные френчи, так и косухи — укороченные, объемные, искусственно состаренные и имитирующие винтаж. В оттенках тоже раздолье: от черного и молочного до салатового. Бренд вообще специализируется на верхней одежде, причем на все времена года. Прямо в Петербурге Furly создают экошубы, дубленки, тренчи из экокожи и хлопка, куртки. Бонус: не так давно марка запустила мужскую линию.
Где купить: на сайте Furly, ул. Ропшинская, 3-5
Цены: от 8 600 за куртку до 32 500 руб. за пальто
UShatava
Конечно, екатеринбургская марка, в первую очередь, известная не верхней одеждой. Но мы не могли не включить ее в подборку — уж больно хороша. В UShatava стоит отправляться за минималистичными, но в тоже время артовыми вещами, будь то блестящий плащ гипертрофированного объема, пальто-ватник или тренч со змеиным принтом. Базовой верхней одежды тут тоже в избытке: пальто и тренчи классических бежевых оттенков.
Где купить: на сайте UShatava, наб. реки Мойки, 59
Цены: от 16 000 до 30 000 руб.
SHU, Pompa, OSOME2SOME, Gate3, Тhe Clou
Об этих марках мы уже рассказывали в материале, посвященном маркам базовой одежды. Но повторение в этом случае не повредит. За верхней одеждой смело отправляемся в SHU, Pompa, OSOME2SOME, Gate3, Тhe Clou.
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