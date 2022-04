11 российских марок аксессуаров: от сумок-багетов, моделей из бисера и плетеных корзинок до городских рюкзаков, кожаных пакетов (!) и шоперов

За дофаминовую нарядность в этой подборке отвечает марка Madame Chatelet, среди фанаток которой сама Наташа Водянова. Немудрено — здесь и перья, и бусины, и банты, и ручки-пантеры (как у сумки Lanvin, засветившейся в сериале And Just Like That), и яркие цвета. Кроме того, есть детские модели: сумка из розовых бусин в форме сердца и сумка-арбуз. От последней и любой взрослый не откажется!

Где купить: на сайте Madame Chatelet

Цена: от 15 000 за сумку-арбуз до 25 000 руб. за сумку с перьями