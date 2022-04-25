11 российских марок аксессуаров: от сумок-багетов, моделей из бисера и плетеных корзинок до городских рюкзаков, кожаных пакетов (!) и шоперов

Отвечаем на вопрос, у каких российских марок покупать сумки и рюкзаки. И благодаря локальным дизайнерам отвечаем на него убедительно. В новой части проекта #sobaka_loves_locals собрали бренды, с трендовыми, базовыми, концептуальными, рукотворными аксессуарами, на которые стоит обратить внимание.
Askent
Объемные, мини и средние — у российской марки Askent все в порядке с размерами. Здесь смогут найти подходящую сумку как те, кто скучает по аксессуарам СOS, так и те, кому не хватает визуальной дозы Prada. Кроме сумок бренд делает кошельки, картхолдеры, портмоне, кейсы для AirPods, чехлы для телефона, а также выпускает мужские модели: от деловых сумок до поясных и клатчей, ремни, перчатки и даже часы. Все это создается из натуральной кожи на собственном производстве в Пензе. Что касается дизайна, то Askent переосмысливают классику, соединяя тенденции и универсальность.
Где купить: на сайте Askent
Цена: от 4 200 за сумку кросс-боди до 17 800 руб. за шопер
Arny Praht
История, пожалуй, самого известного петербургского бренда сумок и рюкзаков началась в 1920 году, когда Генрих Прахт открыл шляпное ателье. В 1964 ателье унаследовал его сын Владимир, который добавил в ассортимент сумки и кошельки, а уже в 2014-ом Влад Прахт на базе семейного производства создал бренд Arny Praht, каким мы его знаем сейчас. С тех пор марка создает женские и мужские сумки и рюкзаки из экокожи и делает коллаборации, результатом которых становятся классные вещи, например, сумка-утюг. Дважды в год Arny Praht принимают свои аксессуары на переработку, а за это дают скидку в 20% на новые. Еще один бонус: возможность собрать сумку или рюкзак собственного дизайна в конструкторе на сайте.
Где купить: на сайте Arny Praht
Цена: от 4 900 за сумку до 9 900 руб. за рюкзак
Privet
Архитектор Екатерина Ростова первую сумку создала для себя — как это часто бывает — за отсутствием альтернативы. Она склеила макеты из кальки, за основу для формы взяла тарелку из IKEA, а в качестве материалов выбрала стоковые итальянские ткани. С тех пор подход не изменился — все изделия шьются и вяжутся вручную из стоковых материалов в небольшой мастерской в Петербурге. Добавим к натуральным тканям простые формы, тактильность и агендерность моделей и срочно захотим себе такую сумку.
Где купить: на сайте Privet
Цена: от 5 900 за маленькую сумку до 8 100 руб. за большую
FETICHE
Сумка, как манифест, — так видит свою миссию российский бренд FETICHE. Под эгидой такого подхода марка превращает аксессуары, в основе которых чистые линии и геометрия, в арт-объекты. Превращение происходит за счет цветов, декора, ручной работы и коллабораций. Так одна из лимитированных коллекций бренда создана в сотрудничестве с художницей по вышивке Валентиной Тельпиз. Среди бестселлеров FETICHE полукруглые сумки и сумки-трапеции, а среди новинок — аксессуары с модульной конструкцией, именной фурнитурой и сумки из хлопка и сатина.
Где купить: на сайте FETICHE
Цена: от 25 500 за мини-тоут до 53 900 за большую сумку-трапецию
MISA
Легендарные сумки хобо и сумки-багеты по-петербургски. Марка MISA создает трендовые модели аксессуаров из премиальной кожи с латунными деталями и пряжками с золотистым покрытием. Все — ручная работа, а еще есть возможность заказать сумку индивидуального дизайна. Именно поэтому MISA называют себя не брендом, а лабораторией сумок. В которой, кстати, создается масса оттенков: от оранжевый, лаймовых, сиреневых, лимонных и синих багетов до пурпурных, молочных, шоколадных и в цвете хаки хобо.
Где купить: на сайте MISA
Цена: от 18 500 за сумку хобо до 23 500 руб. за сумку-багет по индивидуальному заказу
Aprell Shop
Название марки отсылает к одноименному весеннему месяцу. Смотрим на цветовую палитру и убеждаемся — эта отсылка не случайна. Небесно-голубой, травяной зеленый, малиновый, лиловый и напоминают о весне даже в тотальной серости. Сдержанных и классических оттенков тоже в избытке, как и моделей: от универсальных шоперов до модных багетов и сумок-ведерок. В дополнение — разнообразие материалов: замша, кожа, а также секретные распродажи.
Где купить: на сайте Aprell Shop
Цена: от 5 400 за клатч до 15 800 руб. за сумку на цепочке
Bags and Decor
Дизайнер из Белгорода Александра Терещенко создает плетенные сумки — достойную альтернативу корзинкам JW Anderson. У Александры есть как минималистичные авоськи и шоперы, так и лукошки и корзинки в бохо стиле — украшенные бахромой, бусинами, макраме и деревянными ручками. Мы уже приглядели несколько моделей для себя, которые будет носить со свободными льняными брюками и рубашками.
Где купить: в группе Bags and Decor
Цена: от 3 200 до 9 200 руб.
Strong Brand
Да, это кожаный пакет! Придумал его пять лет назад дизайнер Константин Стронг. И этот аксессуар способен на большее, чем стать пакетом с пакетами. В него поместятся ноутбук, документы, одежда, личные вещи и еще останется место. Что касается дизайна — чистый постмодерн. Константин работает с натуральной кожей и только вручную. Кроме пакетов он создает шоперы, кошельки, поясные сумки, картхолдеры и другие кожаные аксессуары.
Где купить: написать Strong Brand
Цена: 6 000 руб. за пакет
Afina
Еще один петербургский долгожитель — марка Afina, основанная в 1996 году. Сумки бренда создаются на своем производстве в Петербурге и Ленинградской области специалистами, которые учились работать с натуральной кожей в Италии. В сумках через плечо, рюкзаках и клатчах нет стандартной фурнитуры — она изготавливается для моделей марки специально. А моделей у Afina немало: как микро-сумки, так и объемные.
Где купить: на сайте Afina
Цена: от 5 390 за микро-сумку до 13 090 руб. за объемную
Madame Chatelet
За дофаминовую нарядность в этой подборке отвечает марка Madame Chatelet, среди фанаток которой сама Наташа Водянова. Немудрено — здесь и перья, и бусины, и банты, и ручки-пантеры (как у сумки Lanvin, засветившейся в сериале And Just Like That), и яркие цвета. Кроме того, есть детские модели: сумка из розовых бусин в форме сердца и сумка-арбуз. От последней и любой взрослый не откажется!
Где купить: на сайте Madame Chatelet
Цена: от 15 000 за сумку-арбуз до 25 000 руб. за сумку с перьями
SHU
Если спросить у петербуржца, где купить отличный рюкзак, он отправит вас в SHU. О марке мы уже неоднократно рассказывали, поэтому просто напоминаем: кроме хорошей базы и верхней одежды, в SHU идем за рюкзаками, сумками-мешками и поясными моделями.
Где купить: на сайте SHU
Цена: от 2 490 за сумку-мешок до 6 490 руб. за городской рюкзак
Комментарии (0)