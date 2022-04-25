11 российских марок аксессуаров: от сумок-багетов, моделей из бисера и плетеных корзинок до городских рюкзаков, кожаных пакетов (!) и шоперов

Объемные, мини и средние — у российской марки Askent все в порядке с размерами. Здесь смогут найти подходящую сумку как те, кто скучает по аксессуарам СOS, так и те, кому не хватает визуальной дозы Prada. Кроме сумок бренд делает кошельки, картхолдеры, портмоне, кейсы для AirPods, чехлы для телефона, а также выпускает мужские модели: от деловых сумок до поясных и клатчей, ремни, перчатки и даже часы. Все это создается из натуральной кожи на собственном производстве в Пензе. Что касается дизайна, то Askent переосмысливают классику, соединяя тенденции и универсальность.

Где купить: на сайте Askent

Цена: от 4 200 за сумку кросс-боди до 17 800 руб. за шопер