Кутюр в России? Еще какой! Вот 11 люксовых и дико красивых брендов, которыми мы гордимся

Бренд родом из Уфы дизайнера Анастасии Камбаровой. Уже 14 лет марка занимается созданием элегантных пальто, тренчей, жакетов, платьев, юбок, концентрируясь не только на внешнем, но и на внутреннем: швах, подкладке, деталях. Не так давно Anastasiya Annecy начали выпускать и базовые вещи, однако базовые не в классическом понимании. Например, свитшот с отделкой из органзы или лонгслив с отстрочкой, имитирующей корсет. Марка избегает тиражности, а также повторов в цветах и тканях, поэтому каждая вещь — в нескольких экземплярах. Также бренд работает в формате ателье.

Где купить: на сайте Anastasiya Annecy

Цена: 14 500 за свитшот, 37 000 руб. за пальто