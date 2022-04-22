Кутюр в России? Еще какой! Вот 11 люксовых и дико красивых брендов, которыми мы гордимся

Высокая моды в России — не миф и не утопия. Доказываем это словом, а дизайнеры — делом. В продолжении проекта, посвященного локальной фэшн-индустрии, собрали лучшие кутюрные бренды и модные дома, а бонусом — несколько отличных люксовых марок. Осторожно, дальше будет невозможно роскошно.
Atelier Biser
Кутюрье из Петербурга Ксения Подвальная в 2015 году открыла свое ателье и первое время работала на заказ. Дальше — больше. За 7 лет существования Atelier Biser она одела в пайетки, перья и банты Лену Перминову, Веру Брежневу и даже Кайли Дженнер. Сейчас Ксения доказывает, что кутюр — это не только платья. В коллекциях Atelier Biser брюки, полностью созданные из перьев, кружевные бра и бомберы, сплетенные из атласных лент или украшенные бутонами из шелка.
Где заказать: связаться с Atelier Biser
Цена: 310 000 за бомбер, 70 450 руб. за перчатки-бутоны
TATYANA PARFIONOVA
Одно слово: легенда. Модный дом TATYANA PARFIONOVA открылся в Петербурге в 1995 году и стал не только фэшн-, но и культурной достопримечательностью. Дизайнер Татьяна Парфенова делает выставки, коллаборации и проекты с Русским музеем. Ручная работа, лучшие ткани и материалы, индивидуальный подход — кутюр, каким он должен быть. Ежегодно TATYANA PARFIONOVA выпускают коллекции haute couture и сезонные коллекции pret-a-porter WHITE by Parfionova, а также небольшие капсульные коллекции и интерьерную линию TATYANA PARFIONOVA Home Design.
Где заказать: на сайте TATYANA PARFIONOVA
Цена: по запросу
Tanya Kotegova
Еще один легендарный для Петербурга и России модный дом принадлежит Татьяне Котеговой. Сегодня в Tanya Kotegova Fashion House создаются коллекции одежды класса pret-a-porter de luxe из натуральных тканей и роскошного кружева. Любимый цвет Котеговой — черный — стал основой всех ее творений. В цветовой палитре также оттенки коричневого, серого, белого. Кроме того, дом Котеговой работает над производством собственной линии обуви и аксессуаров.
Где заказать: на сайте Tanya Kotegova
Цена: по запросу
TATYANA KOCHNOVA ATELIER
Если вы все еще думаете, что свадебная мода — это платья-торты, то дизайнер Татьяна Кочнова вас переубедит. Она переосмыслила все, что мы знали о белых платьях, и создает мини из страусиных перьев, белоснежные кимоно и брючные костюмы с барочными рукавами, украшенные ручными вышивками. TATYANA KOCHNOVA ATELIER работает именно в формате ателье — вечерние и свадебные образы шьются на заказ, тиражности нет, зато есть каталог моделей, и вещи ready-to-wear. Кутюр Кочновой уже оценили актрисы Лиза Боярская и Светлана Иванова, блогер-миллионник Настя Ивлеева, прима-балерина Мария Абашова.
Где заказать: на сайте TATYANA KOCHNOVA ATELIER
Цена: по запросу
House of Leo
Мужской кутюр в России тоже есть. За него отвечает дизайнер Леонид Алексеев, который в ноябре прошлого года выпустил первую коллекцию с пометкой couture. House of Leo — это вообще мекка мужской моды, в основе бренда традиции мужского костюма, униформенная маскулинность, гендерфлюидность и ремёсла. В кутюрной коллекции петербургского бренда — блестящие костюмы, комбинезоны, украшенные черными и золотыми пайетками, белый кейп с золотыми элементами, футуристичный серебряный бомбер, шелковая сорочка, водолазки, имитирующие канонично маскулинный торс.
Где заказать: на сайте House of Leo
Цена: по запросу
Belik
Дизайнер из петербургской семьи архитекторов Маша Белик придумала термин «посткутюр»: пройдя школу кутюрных ателье, она открыла эко-френдли бренд Belik. Платья идеального кроя и ручной сборки выгуливают на красную дорожку Юлия Снигирь и Софья Эрнст.
Где заказать: связаться с Belik (+ 7 925 357 11 45)
Цена: по запросу
Coeur 1989
Богемные вечерние наряды создает дизайнер Мария Татарникова. Ученица Ника Найта (да-да, того самого фэшн-фотографа!) училась в Лондоне, но вернулась в Петербург, чтобы делать вечерние наряды для петербурженки, которая готова блистать всегда. Главное в платьях марки Coeur1989 — ткани, например, итальянский шелк. Вдохновляют Марию именно материалы, тактильность и визуальность которых рождает силуэты.
Где заказать: связаться с Coeur 1989
Цена: по запросу
My812
От кутюра к локальному люксу. Идеальные шелковые платья, которые моментально становятся sold out, уже стали культовыми для бренда и обязательными для гардероба модных мира сего. Сама Кендалл Дженнер выгуливает вещи My812, например, льняные брюки-палаццо. Популярность работ петербургского модельера Альбины Зуевой объясняется не только выверенным дизайном, но и использованием ручных техник, а также наличием личной истории внутри каждой коллекции. От жакетов с перьями, блуз с воланами, платьев с пышными юбками и рукавами-фонариками невозможно оторваться.
Где купить: на сайте My812
Цена: 16 000 за рубашку, 88 000 руб. за платье
Golovina Mari
В Golovina Mari идут те, кому близка эстетика Old Celine времен Фиби Файло, за пальто и тренчами на века, идеально сидящими пиджаками и водолазками из альпаки. Среди материалов также премиальная шерсть и кашемир. Все создается на собственном производстве и небольшим тиражом. Главный восторг — работа с цветом. Сложные оттенки голубого, зеленого, оранжевого, белого и розового действуют магнетически.
Где купить: на сайте Golovina Mari
Цена: 51 700 за пиджак, 48 300 руб. за тренч
Agreeg
Мы уже рассказывали об этом бренде, когда делились явками и паролями марок с минималистично эстетикой. Повторимся: в случае Agreeg минимализм по-настоящему роскошный и люксовый.
Где купить: на сайте Agreeg
Цена: 70 000 за брюки, 150 000 руб. за пальто
Anastasiya Annecy
Бренд родом из Уфы дизайнера Анастасии Камбаровой. Уже 14 лет марка занимается созданием элегантных пальто, тренчей, жакетов, платьев, юбок, концентрируясь не только на внешнем, но и на внутреннем: швах, подкладке, деталях. Не так давно Anastasiya Annecy начали выпускать и базовые вещи, однако базовые не в классическом понимании. Например, свитшот с отделкой из органзы или лонгслив с отстрочкой, имитирующей корсет. Марка избегает тиражности, а также повторов в цветах и тканях, поэтому каждая вещь — в нескольких экземплярах. Также бренд работает в формате ателье.
Где купить: на сайте Anastasiya Annecy
Цена: 14 500 за свитшот, 37 000 руб. за пальто
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