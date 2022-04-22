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Вещи

Кутюр в России? Еще какой! Вот 11 люксовых и дико красивых брендов, которыми мы гордимся

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Высокая моды в России — не миф и не утопия. Доказываем это словом, а дизайнеры — делом. В продолжении проекта, посвященного локальной фэшн-индустрии, собрали лучшие кутюрные бренды и модные дома, а бонусом — несколько отличных люксовых марок. Осторожно, дальше будет невозможно роскошно.

Atelier Biser

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Кутюрье из Петербурга Ксения Подвальная в 2015 году открыла свое ателье и первое время работала на заказ. Дальше — больше. За 7 лет существования Atelier Biser она одела в пайетки, перья и банты Лену Перминову, Веру Брежневу и даже Кайли Дженнер. Сейчас Ксения доказывает, что кутюр — это не только платья. В коллекциях Atelier Biser брюки, полностью созданные из перьев, кружевные бра и бомберы, сплетенные из атласных лент или украшенные бутонами из шелка.

Где заказать: связаться с Atelier Biser

Цена: 310 000 за бомбер, 70 450 руб. за перчатки-бутоны

TATYANA PARFIONOVA

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Одно слово: легенда. Модный дом TATYANA PARFIONOVA открылся в Петербурге в 1995 году и стал не только фэшн-, но и культурной достопримечательностью. Дизайнер Татьяна Парфенова делает выставки, коллаборации и проекты с Русским музеем. Ручная работа, лучшие ткани и материалы, индивидуальный подход — кутюр, каким он должен быть. Ежегодно TATYANA PARFIONOVA выпускают коллекции haute couture и сезонные коллекции pret-a-porter WHITE by Parfionova, а также небольшие капсульные коллекции и интерьерную линию TATYANA PARFIONOVA Home Design.

Где заказать: на сайте TATYANA PARFIONOVA 

Цена: по запросу

Tanya Kotegova

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Еще один легендарный для Петербурга и России модный дом принадлежит Татьяне Котеговой. Сегодня в Tanya Kotegova Fashion House создаются коллекции одежды класса pret-a-porter de luxe из натуральных тканей и роскошного кружева. Любимый цвет Котеговой — черный — стал основой всех ее творений. В цветовой палитре также оттенки коричневого, серого, белого. Кроме того, дом Котеговой работает над производством собственной линии обуви и аксессуаров.

Где заказать: на сайте Tanya Kotegova

Цена: по запросу

TATYANA KOCHNOVA ATELIER

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Если вы все еще думаете, что свадебная мода — это платья-торты, то дизайнер Татьяна Кочнова вас переубедит. Она переосмыслила все, что мы знали о белых платьях, и создает мини из страусиных перьев, белоснежные кимоно и брючные костюмы с барочными рукавами, украшенные ручными вышивками. TATYANA KOCHNOVA ATELIER работает именно в формате ателье — вечерние и свадебные образы шьются на заказ, тиражности нет, зато есть каталог моделей, и вещи ready-to-wear. Кутюр Кочновой уже оценили актрисы Лиза Боярская и Светлана Иванова, блогер-миллионник Настя Ивлеева, прима-балерина Мария Абашова.

Где заказать: на сайте TATYANA KOCHNOVA ATELIER 

Цена: по запросу

House of Leo

Маргарита Смагина/House of Leo
Маргарита Смагина/House of Leo
Маргарита Смагина/House of Leo
Маргарита Смагина/House of Leo

Мужской кутюр в России тоже есть. За него отвечает дизайнер Леонид Алексеев, который в ноябре прошлого года выпустил первую коллекцию с пометкой couture. House of Leo — это вообще мекка мужской моды, в основе бренда традиции мужского костюма, униформенная маскулинность, гендерфлюидность и ремёсла. В кутюрной коллекции петербургского бренда — блестящие костюмы, комбинезоны, украшенные черными и золотыми пайетками, белый кейп с золотыми элементами, футуристичный серебряный бомбер, шелковая сорочка, водолазки, имитирующие канонично маскулинный торс.

Где заказать: на сайте House of Leo 

Цена: по запросу

Belik

Алексей Колпаков/Belik
Алексей Колпаков/Belik
Алексей Колпаков/Belik

Дизайнер из петербургской семьи архитекторов Маша Белик придумала термин «посткутюр»: пройдя школу кутюрных ателье, она открыла эко-френдли бренд Belik. Платья идеального кроя и ручной сборки выгуливают на красную дорожку Юлия Снигирь и Софья Эрнст.

Где заказать: связаться с Belik (+ 7 925 357 11 45)

Цена: по запросу

Coeur 1989

Данил Ярощук/«Собака.ru»
Herman Schumacher/Coeur 1989

Богемные вечерние наряды создает дизайнер Мария Татарникова. Ученица Ника Найта (да-да, того самого фэшн-фотографа!) училась в Лондоне, но вернулась в Петербург, чтобы делать вечерние наряды для петербурженки, которая готова блистать всегда. Главное в платьях марки Coeur1989 — ткани, например, итальянский шелк. Вдохновляют Марию именно материалы, тактильность и визуальность которых рождает силуэты.

Где заказать: связаться с Coeur 1989 

Цена: по запросу

My812

Анастасия Лисицына/My812
Анастасия Лисицына/My812
Анастасия Лисицына/My812

От кутюра к локальному люксу. Идеальные шелковые платья, которые моментально становятся sold out, уже стали культовыми для бренда и обязательными для гардероба модных мира сего. Сама Кендалл Дженнер выгуливает вещи My812, например, льняные брюки-палаццо. Популярность работ петербургского модельера Альбины Зуевой объясняется не только выверенным дизайном, но и использованием ручных техник, а также наличием личной истории внутри каждой коллекции. От жакетов с перьями, блуз с воланами, платьев с пышными юбками и рукавами-фонариками невозможно оторваться.

Где купить: на сайте My812

Цена: 16 000 за рубашку, 88 000 руб. за платье

Golovina Mari

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

В Golovina Mari идут те, кому близка эстетика Old Celine времен Фиби Файло, за пальто и тренчами на века, идеально сидящими пиджаками и водолазками из альпаки. Среди материалов также премиальная шерсть и кашемир. Все создается на собственном производстве и небольшим тиражом. Главный восторг — работа с цветом. Сложные оттенки голубого, зеленого, оранжевого, белого и розового действуют магнетически.

Где купить: на сайте Golovina Mari

Цена: 51 700 за пиджак, 48 300 руб. за тренч

Agreeg

Мы уже рассказывали об этом бренде, когда делились явками и паролями марок с минималистично эстетикой. Повторимся: в случае Agreeg минимализм по-настоящему роскошный и люксовый. 

Где купить: на сайте Agreeg

Цена: 70 000 за брюки, 150 000 руб. за пальто

Anastasiya Annecy

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Бренд родом из Уфы дизайнера Анастасии Камбаровой. Уже 14 лет марка занимается созданием элегантных пальто, тренчей, жакетов, платьев, юбок, концентрируясь не только на внешнем, но и на внутреннем: швах, подкладке, деталях. Не так давно Anastasiya Annecy начали выпускать и базовые вещи, однако базовые не в классическом понимании. Например, свитшот с отделкой из органзы или лонгслив с отстрочкой, имитирующей корсет. Марка избегает тиражности, а также повторов в цветах и тканях, поэтому каждая вещь — в нескольких экземплярах. Также бренд работает в формате ателье.

Где купить: на сайте Anastasiya Annecy

Цена: 14 500 за свитшот, 37 000 руб. за пальто

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