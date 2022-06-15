Где покупать джинсы? Вот 8 отличных российских марок

Один из главных вопросов последних месяцев: где теперь покупать джинсы? Отвечаем на него конкретно и с достойными примерами. В новой подборке проекта #sobaka_loves_locals рассказываем о локальных марках, которые создают отличные вещи из денима. Джинсовый рай выглядит примерно так.
BLCV
Джинсы на любую фигуру, любого фасона и для любых потребностей. Марка специализируется именно на джинсах, поэтому лекала проработаны скрупулезно, а вероятность того, что вещь не сядет, минимизирована. Кроме того, любую модель можно создать под заказ с учетом индивидуальных параметров. Что касается ассортимента — больше пятидесяти моделей, среди которых мужские и женские: от baggy jeans и труб до палаццо и клеш с разрезами.
Где купить: на сайте BLCV
Цена: от 11 900 до 17 900 руб.
Rishi
Марка-победитель нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2021 занимается апсайклом, то есть создает новые джинсы из джинсов старых. Команда Rishi выступает за одежду без срока годности и призывает осознанно относиться к приобретению и потреблению. В ход идут не только деним и хлопок, бывшие в употреблении, но и текстильные остатки производств одежды и школ шитья. Итог: джинсы в технике пэчворк, актуальные белые палаццо и классические прямые, а еще корсеты, панамы и джинсовые куртки.
Где купить: на сайте Rishi
Цена: от 12 400 руб.
Nnedre
В новую коллекцию бренда Нелли Недре, релиз которой состоялся весной, вошли первые для марки модели из денима. Это синие и голубые унисекс джинсы, а также модели черного цвета из канваса. Они напоминают штаны скейтеров конца 2000-х — расслабленный силуэт и длина макси. За классику не сойдет, но составить с ними трендовый образ, как у главных мировых фэшн-инфлюенсеров — легко.
Где купить: на сайте Nnedre
Цена: 6 900 руб.
PLNB Jeans
Создатели марки ставили и ставят перед собой одну задачу — делать простые и качественные джинсы. Рецензируем: получилось. Джинсы PLNB Jeans шьются в московской мастерской из сухого денима. Всего четыре модели в разных цветах: прямые, зауженные, свободные для мужчин и широкие для женщин. Действует программа Trade-in, по которой джинсы марки можно сдать и получить 20%-ую скидку на новую пару. Сдать можно и джинсы другого бренда, за это — скидка в 15% на новую модель PLNB Jeans. Большая часть собранных таким образом вещей отправляется на переработку.
Где купить: на сайте PLNB Jeans
Цена: от 8 295 до 12 450 руб.
SHU
Джинсы петербургского бренда прошли проверку редактора «Собака.ru». Плотный, качественный деним, отличные лекала, впечатляющее разнообразие оттенков. Что мы имеем: свободные, зауженные, широкие женские и мужские модели светло-голубого, серого, черного, классического синего, светло-серого и бежевого цветов. В категории женского денима есть и лиловые варианты, а также юбки и шорты.
Где купить: на сайте SHU
Цена: 7 990 руб.
Red September
За джинсами арт+фэшн — в Red September. Дизайнер Ольга Васюкова создает и традиционные модели, но мы советуем присмотреться именно к вариантам с элементами деконструкции или авторскими принтами в виде фотографий Ялты 70-х и поп-культурных феноменов. Например, джинсы, разобранные на 26 элементов и собранные заново. Классно то, что самая частая модель бренда— джинсы-трубы — подходит как женщинам, так и мужчинам.
Где купить: на сайте NOB
Цена: от 19 500 до 32 500 руб.
URBANTIGER
У URBANTIGER можно найти джинсы из неокрашенного денима. Марка из Петербурга выпустила такую модель (а еще платье, рубашку и шорты) одновременно с мировым фэшн-гигантом H&M. Сильно! Появление джинсов из неокрашенного денима в коллекциях URBANTIGER продиктовано концепцией марки — осознанная мода и забота об окружающей среде.
Где купить: на сайте URBANTIGER
Цена: 5 900 руб.
| ф о р м а |
Не джинсы, но отличные юбки и платья из денима. Новая коллекция марки | ф о р м а | почти полностью посвящена джинсовым вещам. В ней есть шорты, миди и мини-юбки, сарафаны, рубашки, жилетки — и все из денима. Создали марку две подруги по колледжу, а первая капсула вышла в далеком 2011 году. Производство находится в Москве, именно на нем отшиваются капсульные коллекции, главный элемент которых — техника тай-дай.
Где купить: на сайте | ф о р м а |
Цена: 11 990 руб. за юбки и шорты
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