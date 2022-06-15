Где покупать джинсы? Вот 8 отличных российских марок

Не джинсы, но отличные юбки и платья из денима. Новая коллекция марки | ф о р м а | почти полностью посвящена джинсовым вещам. В ней есть шорты, миди и мини-юбки, сарафаны, рубашки, жилетки — и все из денима. Создали марку две подруги по колледжу, а первая капсула вышла в далеком 2011 году. Производство находится в Москве, именно на нем отшиваются капсульные коллекции, главный элемент которых — техника тай-дай.

Где купить: на сайте | ф о р м а |

Цена: 11 990 руб. за юбки и шорты