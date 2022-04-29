Полный арт+фэшн! 12 лучших российских брендов, которые работают на стыке моды и искусства

Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода» — дизайнер Оля Гинзбург — знаменита своим арт-подходом не только к одежде. Она делает показы-инсталляции и перформансы, создает коллаборации с художницей Данини, в лукбуках снимает актеров вместо моделей (например, актеров молодого и дерзкого театра FULCRO), сотрудничает с локальными андеграундными фотографами. Добавляем вышивки на основе работ художника Дмитрия Кавки, вдохновение архивами Эрмитажа по реставрации одежды, флагов, мебели, использование искусственно состаренного жаккард с цветочными принтами и понимаем, почему Ola Ola — идеальный пример арт + фэшн.

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Цена: от 7 600 за лонгслив с вышивкой до 36 200 руб. за платье