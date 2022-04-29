Полный арт+фэшн! 12 лучших российских брендов, которые работают на стыке моды и искусства

Продолжаем рассказывать о российских брендах в рамках нашего проекта #sobaka_loves_locals. Главный адепт подхода арт+фэшн — «Собака.ru» — не может отдельно не выделить тех, кто работает в ее любимом жанре. В сегодняшней подборке собрали дизайнеров, которые творят (и это самое правильное слово!) на на стыке моды и искусства. Осталось только определиться: это выставочные экспонаты или одежда?
Aprelikova
Дизайнер Полина Апреликова создает корсеты, но не простые, а гобеленовые. Этот материал — находка Полины, которая сочетает плотность, фактуру и исторические отсылки. К слову, сейчас историзм обрел в моде новые смыслы, а корсеты снова ворвались в жизнь и на подиумы. Чем не аргумент в пользу корсетов Aprelikova, которые несмотря на свою артовость идеально вписываются и в повседневные образы из белых рубашек и джинс.
Где купить: написать Полине
Цена: по запросу
Ianis Chamalidy
Петербургский бренд с 20-летней историей Ianis Chamalidy делает интеллектуальные, но при этом футуристичные вещи. Тут есть и готика, и деконструктивизм, и элементы исторического костюма, и референсы к Ботиччели и Рафаэлю. Но и не без современности, за которую отвечают технологичный подход и вещи-трансформеры. В ассортименте: сорочки мужского кроя, длинные пальто, полупрозрачные платья, расслабленные костюмы и даже свадебные наряды.
Где купить: на сайте Ianis Chamalidy
Цена: по запросу
J.Kim
Бренд, основанный в 2014 году дизайнером Женей Ким, знаком тем, кому близки мультикультурность и эстетика национального костюма. Женя работает с наследием Узбекистана и Кореи, вдохновляясь как исторической одеждой, так и традициями, архитектурой. Одежда J.Kim сочетает историзм, локальность и современные силуэты. И, конечно, ручную работу узбекских мастеров, старинные ткани, вышивку и декоративные элементы, отсылающие к жизни дизайнера в Узбекистане.
Где купить: на сайте J.Kim
Цена: лонгслив — 327 €, платье — 797 €
Ola Ola
Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода» — дизайнер Оля Гинзбург — знаменита своим арт-подходом не только к одежде. Она делает показы-инсталляции и перформансы, создает коллаборации с художницей Данини, в лукбуках снимает актеров вместо моделей (например, актеров молодого и дерзкого театра FULCRO), сотрудничает с локальными андеграундными фотографами. Добавляем вышивки на основе работ художника Дмитрия Кавки, вдохновение архивами Эрмитажа по реставрации одежды, флагов, мебели, использование искусственно состаренного жаккард с цветочными принтами и понимаем, почему Ola Ola — идеальный пример арт + фэшн.
Где купить: на сайте Ola Ola
Цена: от 7 600 за лонгслив с вышивкой до 36 200 руб. за платье
Daria Urkineeva
Платья, тренчи и пальто с объемными рукавами и воланами отвечают в нашей подборке за неоромантизм. А за неоромантизм отвечает дизайнер Дарья Уркинеева — выпускница академии Штиглица. Самое главное в вещах Daria Urkineeva — окрашивание. Это настоящий арт! Точнее, свободная роспись, как сама дизайнер называет собственную технику. Да, Дарья сама красит ткань для каждой вещи, поэтому нарекаем ее не просто дизайнером, а художником-дизайнером.
Где купить: написать Daria Urkineeva
Цена: по запросу, в среднем 13 000 руб. за платье
M_U_R
Среди адептов M_U_R артисты балета, художники, интеллектуалы и наша редакция. Дизайнер и архитектор Аня Дружинина создала культовый бренд для тех, кто разбирается в искусстве и осознанной моде. Она превращает шуйский ситец, советские антикварные ткани и пряжу прядильно-ниточного петербургского комбината в агендерные вещи, которые носятся как арт-объекты. Ну а как иначе носить платья-снежинки, сумки-лукошки, чепцы ручной вязки и сумочки из нитки «травка», которые коллекционеры прозвали «мурчиками».
Где купить: на сайте M_U_R
Цена: от 10 000 за топ, сумку, чепец до 30 000 руб.за платье
RomaUvarovDesign
Наш Мартин Маржела — так называли Рому Уварова, когда он впервые заявил о себе и прогремел на всю Россию. Сейчас сравнения неуместны, потому что Рома Уваров — это Рома Уваров. На его счету коллаборация с Российской государственной библиотекой в дореволюционной эстетике, при работе над которой дизайнер изучил архивы и фонды, вещи, созданные в технике пэчворк, расшитая пуговицами обувь и ожерелья из речных камней. Каждая коллекция RomaUvarovDesign — событие, причем событие с приставкой не только «арт», но и «апсайкл». Кстати, Уваров — финалист конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» — 2018.
Где купить: на сайте NOB
Цена: от 23.53 € за шопер до 166 € за платье
Red September
Создательница и креативный директор Red September Ольга Васюкова в свое время окончила флорентийскую модную школу Polimoda. Италия, где мода — это искусство, явно повлияла на видение Ольги, которая работает на стыке фэшн и современного искусства. Артовые принты Red September переосмысляют поп-культуру, а эксперименты с кроем рождают новые формы. Вещи бренда засветились на поп-иконе современности Билли Айлиш и рэпере Биг Шоне — неплохая рекомендация.
Где купить: на сайте NOB
Цена: от 80 € за рубашку по скидке до 1 629 € за куртку
Et Moi
Исследование женской природы лежит в основе Et Moi — марки победительницы нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2021 Алены Шичкиной. Дизайнер изучает восприятие женщин в контексте истории с отсылками к разным эпохам и традициям. Например, коллекция этого года посвящена истории о мордовском свадебном ритуале и трансформации женской природы: от девичества к взрослению, к принятию своего женского начала.
Где купить: на сайте Et Moi
Цена: от 29 000 за рубашку до 154 000 руб. за платье из перьев
UShatava
Мы уже упоминали екатеринбургский бренд в проекте #sobaka_loves_locals и с удовольствием делаем это еще раз. Нино Шаматава и Алиса Ушакова умудряются зарифмовать не просто арт и фэшн, а арт и минимализм. В итоге имеем сложный крой, отсылки к целым эпохам и их героям, концептуализм.
Где купить: на сайте UShatava
Цена: от 5 900 за джемпер до 29 700 руб. за пальто
SŒURS
Бренд из Нижнего Новгорода бережно хранит память о прошлом, а транслирует свою идею с помощью старинных тканей, ручной вышивки, традиций квилтинга (вид лоскутного шитья) и исторических техник. Многие вещи, как музейные экспонаты, — в единственном экземпляре. Например, накидка, созданная из покрывала 60-ых годов, или брюки с вышивкой из скатерти середины века.
Где купить: на сайте SŒURS
Цена: от 3 000 за рубашку до 20 000 руб. за жакет
Alevtina Trushlyakova
Умело работает с исторической эстетикой дизайнер из Белгорода Алевтина Трушлякова. В ее коллекциях соединяются визуальные коды разных эпох, арт-элементы и вполне актуальный крой. А еще противоположные по фактуре материалы, например, плотная шерсть и невесомый шелк. Так каркас платья может быть выполнен из шерсти, а рукава-фонарики — из шелка.
Где купить: в группе Alevtina Trushlyakova
Цена: по запросу
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