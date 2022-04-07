Это база! 15 отличных российских марок, вещи которых станут основой любого гардероба

Под лозунгом #sobaka_loves_locals мы продолжаем рассказывать о российских брендах из Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга и других городов, за которыми настоящее и будущее. Причем как индустриальное, так и потребительское. Сегодня собрали марки, у которых можно найти отличную базу: от футболок и аутдор-дождевиков до сарафанов в народной эстетике и тренчей в стиле The Row. Мудрость дня: сколько подходов к минимализму — столько и брендов.
SHU
10 лет назад музыкант из Екатеринбурга Андрей Кравцов запустил в Петербурге бренд аутдор-одежды SHU. И с тех пор петербуржцы (и не только) исправно ходят в магазины марки за базовыми футболками и джинсами, минималистичными дождевиками и парками, функциональными рюкзаками и лаконичными панамами. Вопрос «где найти классную повседневную одежду?» адептов SHU точно больше не мучает.
Где купить: сайт SHU, Литейный пр., 61
OSOME2SOME
Идеальные пальто и брюки, которым позавидуют создательницы The Row сестры Олсен, создает дуэт Натальи Бузаковой и Анны Андриенко. Два раза в год петербургские дизайнеры выпускают коллекции pret-a-porter в основе которых лаконичные формы и эксперименты с деталями. Среди материалов только натуральные: шелк, хлопок, шерсть. Хиты марки — уже упомянутые пальто и тренчи, быстро становятся sold out, но за ними точно стоит поохотиться.
Где купить: на сайте OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10
NNedre
Если вы смотрели фильм «Худший человек на свете», то наверняка обратили внимание на гардероб героини и срочно захотели себе такой же. Если нет, то фраза «скандинавский минимализм» точно поможет представить, о чем идет речь. За этот самый скандинавский минимализм в Петербурге отвечает марка NNedre. Несмотря на то, что ее создательница Нелли Недре закрыла офлайн-магазин, купить культовые платья-комбинации, мужские и женские уютные худи и унисекс рубашки, по-прежнему можно (и нужно!).
Где купить: на сайте NNedre
Pompa
При создании коллекций марка Pompa учитывает особенно важной фактор — российский климат. Именно поэтому использует в производстве (которое, кстати, располагается в Петербурге) запатентованную технологию Raft Pro. Ее суперсила в в термоэлементе, который защищает от резкого перепада температур. Особая гордость и мастхэв марки — пальто с мембраной.
Где купить: на сайте Pompa
Gate31
Бренд, основанный Денисом Шевченко, давно покинул пределы Петербурга и завладел умами и торговыми площадями по всей России. Его то называют российским СOS, то видят в нем эстетику корейских концептуальных марок. Мы Gate31 ни с кем не сравнивает, а ценим его утилитарность, простоту и функциональность. Этим качествам отвечают весь ассортимент бренда: от юбок и шорт до курток и комбинезонов. Важная новость: в марте Gate31 запустили мужскую линию.
Где купить: на сайте Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86
ALL WE NEED
Марка ALL WE NEED поможет, когда надо одеться «под ключ» — в ее ДНК заложена сочетаемость. Эта концепция вообще отражена на всех уровнях — от дизайна каждой отдельной вещи до целой коллекции. А вещей в ассортименте марки немало: жакеты, брюки, жилеты, пальто, топы, платья, юбки, боди, шубы и даже деним. Одних только брюк порядка пяти моделей: и широкие, и клеш. Объединяют все это многообразие, кроме сочетаемости, понятные, четкие и базовые силуэты.
Где купить: на сайте ALL WE NEED
PAPAYA
Вещи марки создаются на небольшой фабрике в Краснодаре. Ее создатели называют себя адептами понятной моды. Не можем не согласиться: костюмы, рубашки, брюки, жакеты, платья и свитеры из мериноса не вызовут вопросов, только понимание и желание их носить. Цветовая палитра тоже без лишних сложностей — только сдержанные и приглушенные оттенки: серый, синий, бежевый, голубой, пыльной розы и, конечно, черный и белый.
Где купить: на сайте PAPAYA
Around
Екатеринбургская марка особенно следит за долговечностью своих вещей — чтобы не скатывались и не теряли форму. По этой причине и работает с натуральными материалами, например, кашемиром и мериносом. Именно такие ткани в основе базовых и практичных джемперов, жакетов, платьев, костюмов и кардиганов. Ну а еще это красиво!
Где купить: на сайте Around
MELLOW
Расслабленную, феминную, элегантную — такую базу продвигает марка, созданная сестрами Анной и Марией в 2015 году. Среди хитов MELLOW — льняные кимоно и брюки, которые носят как сами создательницы, так и российские стилисты, архитекторы, представительницы креативной индустрии. Вещи каждого нового дропа рифмуются с вещами предыдущего и создают вечный, минималистичный, восполняемый фэшн-цикл. Более того, этот цикл замкнутый — MELLOW исповедуют безотходное производство.
Где купить: на сайте MELLOW
Agreeg
Тот случай, когда минимализм по-настоящему роскошный. Создала бренд Agreeg Армина Григорян и быстро сделала его объектом желания среди почитательниц лаконичного стиля. Все те, кто не мог оторвать глаз и рук от коллекций и лукбуков марок CO и Khaite, стали верными обожателями Agreeg. А бренд пошел дальше и выпустил коллаборацию с блогером, художницей и основательницей ресейл-проекта komisstore01 Оксаной Пономаревой. Их любовь и сотрудничество с тех пор не закончились — Пономарева стала негласным амбассадором Agreeg. А это однозначно повышает спрос на брючные костюмы и платья из новых коллекций.
Где купить: на сайте Agreeg
Тhe Clou
Концепция марки The Clou из Нижнего Новгорода построена вокруг личности. И нет, суть не в том, чтобы «подчеркнуть индивидуальность», а в том, чтобы через эстетическое переживание найти путь к свободе. По мнению создательницы марки Татьяны Чернышевой одежда должна лишь дополнять образ, а не создавать его. Для отражения этой идеи минимализм подошел идеально. Но не все так просто — базовые по силуэту и цветам платья дополняют пояса-жгуты, тренчи — отстегивающиеся кокетки, кулисы и накладные карманы, а пальто превращаются в кейпы.
Где купить: на сайте Тhe Clou
Select studio
До сих пор убеждены, что минимализм — это только черно-белая-серая палитра? Select studio докажет, что это не так. Марка из Нижнего Новгорода убедительно демонстрирует, что в базовом гардеробе есть место яркому цвету. При этом рубашки, трикотаж, блузы, платья и юбки вполне минималистичны и даже аскетичны по части декора (максимум — принт в виде классических полоски и мелкой клетки).
Где купить: на сайте Select studio
fy:r
Северный минимализм — это про бренд fy:r, созданный Светланой Сальниковой. Вещи марки нельзя назвать конвенционально базовыми, но они точно станут таковыми для тех, кому близка народная эстетика. В основе марки — русская культура — традиционная, классическая и современная. Света удачно и тонко объединяет народное мировоззрение, визуальные кода страны и сегодняшние реалии. Результат — как понятные юбки, платья и топы, так и душегреи, долгорукавки и сарафаны.
Где купить: на сайте fy:r
Dozens
Марка Dozens родилась в Краснодаре, и ее южное происхождение считывается при первом же взгляде на вещи. Где, как ни на юге (и не на загорелом теле), носить молочные и песочные лаконичные мини-платья, сарафаны сдержанных природных оттенков, комплекты из юбок длины миди и бра, боди и однобортные жакеты из экокожи.
Где купить: на сайте Dozens
Khashig
«Мы стараемся создавать такую одежду, которая не разонравится в следующем сезоне», — говорит основательница марки Лана Хашиг. И Khashig следуют этой заповеди. Именно поэтому в ассортименте марки базовые лаконичные вещи: поло, лонгсливы, платья, блузы, а в основе концепции осознанность: натуральные ткани, минимум упаковки, вторичное сырье.
Где купить: на сайте Khashig
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