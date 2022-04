Это база! 15 отличных российских марок, вещи которых станут основой любого гардероба

Марка ALL WE NEED поможет, когда надо одеться «под ключ» — в ее ДНК заложена сочетаемость. Эта концепция вообще отражена на всех уровнях — от дизайна каждой отдельной вещи до целой коллекции. А вещей в ассортименте марки немало: жакеты, брюки, жилеты, пальто, топы, платья, юбки, боди, шубы и даже деним. Одних только брюк порядка пяти моделей: и широкие, и клеш. Объединяют все это многообразие, кроме сочетаемости, понятные, четкие и базовые силуэты.

Где купить: на сайте ALL WE NEED