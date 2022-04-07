Это база! 15 отличных российских марок, вещи которых станут основой любого гардероба

Бренд, основанный Денисом Шевченко, давно покинул пределы Петербурга и завладел умами и торговыми площадями по всей России. Его то называют российским СOS, то видят в нем эстетику корейских концептуальных марок. Мы Gate31 ни с кем не сравнивает, а ценим его утилитарность, простоту и функциональность. Этим качествам отвечают весь ассортимент бренда: от юбок и шорт до курток и комбинезонов. Важная новость: в марте Gate31 запустили мужскую линию.

Где купить: на сайте Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86