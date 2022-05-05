Цепи и кольца: 16 отличных российских брендов украшений, у которых можно найти как образцы высокого ювелирного искусства, так и фенечки из 90-ых

В проекте «Собака.ru», посвященном локальным маркам, настало время для главы про украшения. Собрали российских представителей направления, которые работают как с драгоценными металлами и камнями, так и с бисером, пластиком и даже деревом. Конкретной эстетикой мы ограничивать себя тоже не стали: от инфантильной и минималистичной до концептуального дизайна и предметов на стыке моды и арта.
Dilemma
В массивных цепях из пластика снимался для своего альбома Элджей, их носят музыканты Soda Luv, Rahim, Cherocky и актер Ваня Макаревич. Чем молодая петербургская марка покорила инфлюенсеров? Вангуем, что дело не только в дизайне, но и в легкости, драйве, которые транслирует Dilemma. Создатели — Демид Буцкин и его партнер по бренду Максимилиан —отказались от устоявшихся ювелирных норм, привычных материалов и стереотипов, которые диктуют, что цепь должна быть из золота и серебра, да еще и весить под 200 грамм. Добавим к нонконформизму веселую подачу марки, смешной видеоконтент, яркие фотосессии, дружеское общение с аудиторией и поймем, почему зумеры словили WOW-эффект, моментально облачившись в объемные пластмассовые цепи.
Где купить: на сайте Dilemma
Цена: от 1 999 за браслет до 5 000 руб. за цепь
Ekaterina Tolstaya Jewelry
Подход основательницы марки Екатерины Толстой: создаю то, что носила бы сама. И он сработал на сто процентов. Получались и получаются уже 6 лет украшения, которые разительно отличаются от фабричных: по формату, по текстуре, по странности закрепки, но при этом соответствуют актуальной ювелирной моде. Еще Кате удалось идеальное сочетание материалов — серебро плюс латунь, ставшее для Ekaterina Tolstaya Jewelry знаковым. Почему идеальное? Рассказываем: латунь, например, визуально похожа на желтое золото, но при этом не удорожает украшение и не изнашивается, как позолота.
Где купить: на сайте Ekaterina Tolstaya Jewelry
Цена: от 2 100 за кольцо до 10 200 руб. за серьги
Chervonna.Jewel
Основательница по-настоящему арт + фэшн марки Анна Червонна держит курс на контемпорари и выставочную деятельность. Главная цель Анны – не делать точные повторы своих же изделий, а всегда создавать новое. Перед вами художница, способная сделать украшения носимым искусством. Анна концентрируется на взаимодействии идеи и материалов: горячей эмали, металлов, дерева, пластика, текстиля и латунной сетки, из которой создает фантастические объекты.
Где купить: написать Анне
Цена: по запросу
Юра Былков
Стать ювелиром Юре помог «Магазин на диване» — ребенком увидев в этой передаче украшения, он решил научиться их создавать. И преуспел. Изделия Былкова носит модель-олдушка Татьяна Неклюдова, его колье покупает певица Ольга Кормухина, а каффы — актриса Дарья Мороз. При этом как таковой марки у Юрия нет, есть только он — самостоятельная художественная единица. Массивные браслеты, футуристические колье и кольца, отсылающие к средневековой эстетике, создаются из латуни, которая покрывается серебрением, титана, пластика, дерева, камней.
Где купить: на сайте Юра Былков
Цена: по запросу
alvaar
Первая презентация марки alvaar прошла на поп-апе Place 2019 года в Москве, вторая — в шоу-руме Delo Design в родном Петербурге, а сейчас ее украшения носят блогеры Анастасия Нестеренко, Даша Копылова и главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская. Несмотря на то, что создательница бренда Эльвира Ломовская не ювелир, alvaar — уже вторая марка украшений, над которой она работает (первая — Luch Design). Украшения авангардной формы alvaar сделаны из латуни и покрыты драгоценными металлами. Каждое Эльвира делает в двух покрытиях.
Где купить: на сайте alvaar
Цена: от 2 500 за серьги до 7 000 руб. за браслет
22.77.jewelry
Алексей Черкасов (физик по образованию!) начал делать первые кольца еще в 2013 и в основном работал с титаном и черным африканским деревом. Тогда у марки даже не было определенного названия. Оно родилось в 2019 году благодаря художнице и дизайнеру Насте. 22.77 — это пропорция вкусов, материалов, форм и идей, прошлого, будущего и настоящего. Главное в украшениях марки — не материалы, среди которых серебро, латунь, титан, кожа, черное дерево, а идея и следующая за ней форма. Алексей и Настя стремятся к полному отказу от классических золота и серебра, работают с теми материалами, которые способны передать идею и создать уникальный визуальный образ.
Где купить: написать 22.77.jewelry
Цена: по запросу
MOSSA
Украшения марки отсылают к эпохе супермоделей и феминности. И все благодаря увлечению создательниц MOSSA Марии Кингсли и Катерины Стацюра винтажными вещами. Сейчас марка — это целое комьюнити поклонниц эстетики 80-90-ых годов. В ассортименте украшения из драгоценных металлов: стерлингового серебра, позолоты и родия. Среди бестселлеров — чувственные серьги-хупы, серьги конструкторы с подвесами, кольца округлых форм, а среди тех, кто носит украшения марки — стилист Катя Рок, блогер Ксения Вострикова и певица Пелагея.
Где купить: на сайте MOSSA
Цена: от 8 500 за кольцо до 18 000 руб. за серьги
Dafna
Изначально Dafna — это магазин украшений российских дизайнеров. Позже появилась и одноименная марка. Сейчас ее ассортимент состоит из базовой линии и сезонных новинок. В основе украшений — архитектурный метод — форма или элемент, который трансформируется и рождает украшения. Как итог — серьги, браслеты, кольца и колье из серебра с натуральным жемчугом и камнями. Их носят дизайнер, основательница бренда NNedre Нелли Ннедре и певица Саша Алмазова.
Где купить: на сайте Dafna
Цена: от 950 за моносерьгу до 8 500 за чокер
Avgvst
Кто не знает Avgvst? Avgvst знают все. Украшения бренда Наташи Брянцевой создаются вручную в Екатеринбурге из горного хрусталя и уральских самоцветов. Что важно: в соответствии с локальными традициями искусства огранки и резьбы по камню. Над каждым изделием трудятся около 12 пар рук. Avgvst выпускают собственные коллекции, среди которых, например, уже культовые украшения-леденцы, а делают коллаборации с Crosby Studios Гарри Нуриева или художником Протеем Теменом. Кроме того, марка активно работает с социальной и политической повесткой и стала одним из главных российских брендов-активистов.
Где купить: на сайте Avgvst
Цена: от 4 500 за хуп до 75 400 руб. за браслет
Anima
Если вы неравнодушны к минералам, то срочно изучайте ассортимент ювелирного дома Anima. Кроме украшений из минералов, бренд с момента своего основания в 2015 году задался целью проводить своеобразный ликбез по камням. В основе многих украшений редкие экземпляры, которые можно увидеть только в геологических музеях. Бонусом у Anima есть линия High Jewelry, возможность создать украшение по индивидуальному заказу или из неоправленных камней.
Где купить: на сайте Anima
Цена: от 46 800 руб. за браслет, по запросу
10.GRAN
Серьги, вдохновленные символом крестовых опорных колон авторства архитектора Людвига Миса ван дер Роэ, моносерьга с ребристым барабаном, отсылающая к модернистским башням, кольцо, которое повторяет форму квадрата с закругленными углами. Вы уже догадались, какая тема — одна из ключевых для 10.GRAN? Да, массивные украшения из драгоценных металлов вдохновлены архитектурой. Создатель бренда Иван Тенгар объясняет это тем, что провел детство на черноморском побережье с модернистскими санаториями и поездками на Волге Газ-21 — машине с эталонным дизайном по мнению Ивана. Очевидно, эти маркеры юга России близки не только дизайнеру — кольца и серьги бренда стабильно быстро становятся sold out.
Где купить: на сайте 10.GRAN
Цена: от 6 000 до 119 000 руб. за серьги
Darkrain
Доступный минимализм — это про Darkrain. Марка создает лаконичные украшения из драгоценных металлов и удачно расположилась между бижутерией и высоким ювелирным искусством. Основной материал — серебро 925 пробы с родиевым покрытием либо позолотой. Из него получаются фактурные каффы, серьги, кольца, браслеты, колье, клаймберы с камнями и без.
Где купить: на сайте Darkrain
Цена: от 1 150 за кафф до 10 500 руб. за браслет
Lili Archive
Семнадцатилетняя Алина Григалашвили работает с полимерной глиной. Именно из нее создаются разноцветные кольца, кулоны и моносерьги неровных, отчасти сюрреалистичных форм. Декорирует украшения дизайнер стразами и кристаллами Swarovski. Получаются фантазийные аксессуары, которые можно носить и все разом — как Фиби Буффе, и по одному. Адепты инфантильной эстетики, вам сюда!
Где купить: на сайте
Цена: от 5 720 за кольцо до 15 400 руб. за серьги
Lilipp
Неидеальные, но от этого еще более прекрасные кольца, серьги, кулоны и браслеты марки из Краснодара вдохновлены красотой и естественностью природы. Их создательница Лина Дегтярева училась на художника-живописца и на последних курсах университета захотела поэкспериментировать с ювелирным ремеслом. Получилось удачно. Украшения Лина создает из серебра, к которому добавляет полудрагоценные натуральные камни формы «кабошон» (полукруглые и без граней), а также минералы: цитрины, хризолиты, гранаты, аквамарины, аметисты, лунные камни.
Где купить: написать Lilipp
Цена: от 2 600 руб. за серьги
Dalele
Еще один представитель актуальной уже несколько сезонов инфантильности в украшениях — марка Dalele из Новосибирска. Здесь можно найти все из бисера: чокеры, кулоны, серьги, кольца и, конечно, старые-добрые фенечки. Ностальгия по прошлому и kidcore — эстетика, основанная на ярких цветах, моде 90-х и детской тематике, какими они должны быть. Так что айда на перемене за сахарной булочкой в столовую и фенечками обмениваться!
Где купить: в группе Dalele
Цена: от 650 руб. за кольцо и 1 620 за чокер
CHAMOVSKIKH
Ювелирный дом, который работает с направлением High Jewellery, появился в 1996 году. Сейчас это бренд с собственным высокотехнологичным производством полного цикла. Базируется он в Екатеринбурге, а работает на весь мир. CHAMOVSKIKH разрабатывает собственные технологические новации, например, поворотный механизм серьги, ключ-подвес — аксессуар для хранения цифровых кодов, а также драгоценности с возможностью трансформации. За уникальностью сюда — большая часть драгоценностей дома разработана по индивидуальным эскизам и создана в единственном экземпляре.
Где купить: на сайте CHAMOVSKIKH
Цена: по запросу
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