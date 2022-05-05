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Украшения

Цепи и кольца: 16 отличных российских брендов украшений, у которых можно найти как образцы высокого ювелирного искусства, так и фенечки из 90-ых

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В проекте «Собака.ru», посвященном локальным маркам, настало время для главы про украшения. Собрали российских представителей направления, которые работают как с драгоценными металлами и камнями, так и с бисером, пластиком и даже деревом. Конкретной эстетикой мы ограничивать себя тоже не стали: от инфантильной и минималистичной до концептуального дизайна и предметов на стыке моды и арта.

Dilemma

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В массивных цепях из пластика снимался для своего альбома Элджей, их носят музыканты Soda Luv, Rahim, Cherocky и актер Ваня Макаревич. Чем молодая петербургская марка покорила инфлюенсеров? Вангуем, что дело не только в дизайне, но и в легкости, драйве, которые транслирует Dilemma. Создатели — Демид Буцкин и его партнер по бренду Максимилиан —отказались от устоявшихся ювелирных норм, привычных материалов и стереотипов, которые диктуют, что цепь должна быть из золота и серебра, да еще и весить под 200 грамм. Добавим к нонконформизму веселую подачу марки, смешной видеоконтент, яркие фотосессии, дружеское общение с аудиторией и поймем, почему зумеры словили WOW-эффект, моментально облачившись в объемные пластмассовые цепи.

Где купить: на сайте Dilemma 

Цена: от 1 999 за браслет до 5 000 руб. за цепь

Ekaterina Tolstaya Jewelry

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Подход основательницы марки Екатерины Толстой: создаю то, что носила бы сама. И он сработал на сто процентов. Получались и получаются уже 6 лет украшения, которые разительно отличаются от фабричных: по формату, по текстуре, по странности закрепки, но при этом соответствуют актуальной ювелирной моде. Еще Кате удалось идеальное сочетание материалов — серебро плюс латунь, ставшее для Ekaterina Tolstaya Jewelry знаковым. Почему идеальное? Рассказываем: латунь, например, визуально похожа на желтое золото, но при этом не удорожает украшение и не изнашивается, как позолота.

Где купить: на сайте Ekaterina Tolstaya Jewelry

Цена: от 2 100 за кольцо до 10 200 руб. за серьги

Chervonna.Jewel

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Основательница по-настоящему арт + фэшн марки Анна Червонна держит курс на контемпорари и выставочную деятельность. Главная цель Анны – не делать точные повторы своих же изделий, а всегда создавать новое. Перед вами художница, способная сделать украшения носимым искусством. Анна концентрируется на взаимодействии идеи и материалов: горячей эмали, металлов, дерева, пластика, текстиля и латунной сетки, из которой создает фантастические объекты.

Где купить: написать Анне

Цена: по запросу

Юра Былков

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Стать ювелиром Юре помог «Магазин на диване» — ребенком увидев в этой передаче украшения, он решил научиться их создавать. И преуспел. Изделия Былкова носит модель-олдушка Татьяна Неклюдова, его колье покупает певица Ольга Кормухина, а каффы — актриса Дарья Мороз. При этом как таковой марки у Юрия нет, есть только он — самостоятельная художественная единица. Массивные браслеты, футуристические колье и кольца, отсылающие к средневековой эстетике, создаются из латуни, которая покрывается серебрением, титана, пластика, дерева, камней.

Где купить: на сайте Юра Былков

Цена: по запросу

alvaar

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Первая презентация марки alvaar прошла на поп-апе Place 2019 года в Москве, вторая — в шоу-руме Delo Design в родном Петербурге, а сейчас ее украшения носят блогеры Анастасия Нестеренко, Даша Копылова и главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская. Несмотря на то, что создательница бренда Эльвира Ломовская не ювелир, alvaar — уже вторая марка украшений, над которой она работает (первая — Luch Design). Украшения авангардной формы alvaar сделаны из латуни и покрыты драгоценными металлами. Каждое Эльвира делает в двух покрытиях.

Где купить: на сайте alvaar

Цена: от 2 500 за серьги до 7 000 руб. за браслет

22.77.jewelry

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Алексей Черкасов (физик по образованию!) начал делать первые кольца еще в 2013 и в основном работал с титаном и черным африканским деревом. Тогда у марки даже не было определенного названия. Оно родилось в 2019 году благодаря художнице и дизайнеру Насте. 22.77 — это пропорция вкусов, материалов, форм и идей, прошлого, будущего и настоящего. Главное в украшениях марки — не материалы, среди которых серебро, латунь, титан, кожа, черное дерево, а идея и следующая за ней форма. Алексей и Настя стремятся к полному отказу от классических золота и серебра, работают с теми материалами, которые способны передать идею и создать уникальный визуальный образ.

Где купить: написать 22.77.jewelry

Цена: по запросу

MOSSA

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Украшения марки отсылают к эпохе супермоделей и феминности. И все благодаря увлечению создательниц MOSSA Марии Кингсли и Катерины Стацюра винтажными вещами. Сейчас марка — это целое комьюнити поклонниц эстетики 80-90-ых годов. В ассортименте украшения из драгоценных металлов: стерлингового серебра, позолоты и родия. Среди бестселлеров — чувственные серьги-хупы, серьги конструкторы с подвесами, кольца округлых форм, а среди тех, кто носит украшения марки — стилист Катя Рок, блогер Ксения Вострикова и певица Пелагея.

Где купить: на сайте MOSSA

Цена: от 8 500 за кольцо до 18 000 руб. за серьги

Dafna

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Изначально Dafna — это магазин украшений российских дизайнеров. Позже появилась и одноименная марка. Сейчас ее ассортимент состоит из базовой линии и сезонных новинок. В основе украшений — архитектурный метод — форма или элемент, который трансформируется и рождает украшения. Как итог — серьги, браслеты, кольца и колье из серебра с натуральным жемчугом и камнями. Их носят дизайнер, основательница бренда NNedre Нелли Ннедре и певица Саша Алмазова.

Где купить: на сайте Dafna

Цена: от 950 за моносерьгу до 8 500 за чокер

Avgvst

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Кто не знает Avgvst? Avgvst знают все. Украшения бренда Наташи Брянцевой создаются вручную в Екатеринбурге из горного хрусталя и уральских самоцветов. Что важно: в соответствии с локальными традициями искусства огранки и резьбы по камню. Над каждым изделием трудятся около 12 пар рук. Avgvst выпускают собственные коллекции, среди которых, например, уже культовые украшения-леденцы, а делают коллаборации с Crosby Studios Гарри Нуриева или художником Протеем Теменом. Кроме того, марка активно работает с социальной и политической повесткой и стала одним из главных российских брендов-активистов.

Где купить: на сайте Avgvst

Цена: от 4 500 за хуп до 75 400 руб. за браслет

Anima

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Если вы неравнодушны к минералам, то срочно изучайте ассортимент ювелирного дома Anima. Кроме украшений из минералов, бренд с момента своего основания в 2015 году задался целью проводить своеобразный ликбез по камням. В основе многих украшений редкие экземпляры, которые можно увидеть только в геологических музеях. Бонусом у Anima есть линия High Jewelry, возможность создать украшение по индивидуальному заказу или из неоправленных камней.

Где купить: на сайте Anima

Цена: от 46 800 руб. за браслет, по запросу

10.GRAN

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Серьги, вдохновленные символом крестовых опорных колон авторства архитектора Людвига Миса ван дер Роэ, моносерьга с ребристым барабаном, отсылающая к модернистским башням, кольцо, которое повторяет форму квадрата с закругленными углами. Вы уже догадались, какая тема — одна из ключевых для 10.GRAN? Да, массивные украшения из драгоценных металлов вдохновлены архитектурой. Создатель бренда Иван Тенгар объясняет это тем, что провел детство на черноморском побережье с модернистскими санаториями и поездками на Волге Газ-21 — машине с эталонным дизайном по мнению Ивана. Очевидно, эти маркеры юга России близки не только дизайнеру — кольца и серьги бренда стабильно быстро становятся sold out.

Где купить: на сайте 10.GRAN

Цена: от 6 000 до 119 000 руб. за серьги

Darkrain

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Доступный минимализм — это про Darkrain. Марка создает лаконичные украшения из драгоценных металлов и удачно расположилась между бижутерией и высоким ювелирным искусством. Основной материал — серебро 925 пробы с родиевым покрытием либо позолотой. Из него получаются фактурные каффы, серьги, кольца, браслеты, колье, клаймберы с камнями и без.

Где купить: на сайте Darkrain

Цена: от 1 150 за кафф до 10 500 руб. за браслет

Lili Archive

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Семнадцатилетняя Алина Григалашвили работает с полимерной глиной. Именно из нее создаются разноцветные кольца, кулоны и моносерьги неровных, отчасти сюрреалистичных форм. Декорирует украшения дизайнер стразами и кристаллами Swarovski. Получаются фантазийные аксессуары, которые можно носить и все разом — как Фиби Буффе, и по одному. Адепты инфантильной эстетики, вам сюда!

Где купить: на сайте

Цена: от 5 720 за кольцо до 15 400 руб. за серьги

Lilipp

Диана Терешкина, Варвара Чувашова, Екатерина Кравченко
Диана Терешкина, Варвара Чувашова, Екатерина Кравченко

Неидеальные, но от этого еще более прекрасные кольца, серьги, кулоны и браслеты марки из Краснодара вдохновлены красотой и естественностью природы. Их создательница Лина Дегтярева училась на художника-живописца и на последних курсах университета захотела поэкспериментировать с ювелирным ремеслом. Получилось удачно. Украшения Лина создает из серебра, к которому добавляет полудрагоценные натуральные камни формы «кабошон» (полукруглые и без граней), а также минералы: цитрины, хризолиты, гранаты, аквамарины, аметисты, лунные камни.

Где купить: написать Lilipp

Цена: от 2 600 руб. за серьги

Dalele

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Еще один представитель актуальной уже несколько сезонов инфантильности в украшениях — марка Dalele из Новосибирска. Здесь можно найти все из бисера: чокеры, кулоны, серьги, кольца и, конечно, старые-добрые фенечки. Ностальгия по прошлому и kidcore — эстетика, основанная на ярких цветах, моде 90-х и детской тематике, какими они должны быть. Так что айда на перемене за сахарной булочкой в столовую и фенечками обмениваться!

Где купить: в группе Dalele

Цена: от 650 руб. за кольцо и 1 620 за чокер

CHAMOVSKIKH

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архивы пресс-служб

Ювелирный дом, который работает с направлением High Jewellery, появился в 1996 году. Сейчас это бренд с собственным высокотехнологичным производством полного цикла. Базируется он в Екатеринбурге, а работает на весь мир. CHAMOVSKIKH разрабатывает собственные технологические новации, например, поворотный механизм серьги, ключ-подвес — аксессуар для хранения цифровых кодов, а также драгоценности с возможностью трансформации. За уникальностью сюда — большая часть драгоценностей дома разработана по индивидуальным эскизам и создана в единственном экземпляре.

Где купить: на сайте CHAMOVSKIKH

Цена: по запросу

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