Цепи и кольца: 16 отличных российских брендов украшений, у которых можно найти как образцы высокого ювелирного искусства, так и фенечки из 90-ых

В массивных цепях из пластика снимался для своего альбома Элджей, их носят музыканты Soda Luv, Rahim, Cherocky и актер Ваня Макаревич. Чем молодая петербургская марка покорила инфлюенсеров? Вангуем, что дело не только в дизайне, но и в легкости, драйве, которые транслирует Dilemma. Создатели — Демид Буцкин и его партнер по бренду Максимилиан —отказались от устоявшихся ювелирных норм, привычных материалов и стереотипов, которые диктуют, что цепь должна быть из золота и серебра, да еще и весить под 200 грамм. Добавим к нонконформизму веселую подачу марки, смешной видеоконтент, яркие фотосессии, дружеское общение с аудиторией и поймем, почему зумеры словили WOW-эффект, моментально облачившись в объемные пластмассовые цепи.

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