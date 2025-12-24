Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев, Мария Миногарова, Алена Долецкая: лучшие ювелирные съемки 2025 года журнала Собака.ru

Макабрический триллер «Трасса» — главный российский сериал 2024-го по версии ассоциации продюсеров, «Золото­го орла», рейтингов кинокритиков и зрителей, переживавших, как за себя, за Свету — судью из Петербурга, которая разыскивает исчезнувшую дочь-тинейджера в городе детства, где уже много лет бесследно пропадают девушки. Стандартный процедурал про поиск маньяка команда «Трассы» превратила в хтоническую аллегорию о круговороте насилия, банальности зла и невозможности выкорчевать из себя его цветы. А работница Фемиды Светлана, она же актриса БДТ Карина Разумовская (и любимая Маша из «Трех сестер»!), выкрутила тумблер нашей эмпатии на максимум: десятиминутный монолог-шоустоппер у постели умирающего отца заставил рыдать снобов и циников. Внимание: интервью с сюжетными спойлерами! Ну а для съемки в коллекционном номере Собака.ru в честь премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Карина примерила высококаратные кольца, колье и серьги MIUZ Diamonds.

Фото: Таня Янчурова

№293, Июнь 2025