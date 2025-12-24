Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев, Мария Миногарова, Алена Долецкая: лучшие ювелирные съемки 2025 года журнала Собака.ru

Подводим итоги 2025 года, пересматривая все грандиозные ювелирные съемки года: вместе с Паулиной Андреевой рассказали высокохудожественную сказку POSIÉ (коллекция «Волшебные сказки» была показана в Государственном историческом музее!), вместе с Елизаветой Боярской поженили бриллианты Ferri Firenze с диким авангардом Софьи Медведевой, а вместе с Дмитрием Нагиевым по-бруталистски попробовали нефритовый огурчик Letters and Stones, сочиненный админом «Антиглянца» Наталией Архангельской.
Лариса Гузеева
Parure Atelier
Дмитрий Нагиев
Letters and Stones и Tecart (AllTime)
Мария Миногарова и Александр Горчилин
Ferri Firenze (Mercury)
Алена Долецкая
Mercury, Sutra Jewels
Елизавета Боярская
Ferri Firenze, Kookoozi, Roberto Coin, Casato, Messika (Mercury)
Паулина Андреева
POSIE
Мария Абашова
MIUZ Diamonds
Анатоль Вовк
Trifari Jelly Belly, Karl Lagerfeld Vintage, Joseff of Hollywood, Kenzo
Анна Семак
Ferri Firenze (Mercury)
Кристина Березовская
MIUZ Diamonds
Женщины меняют Петербург: Ольга Звагольская, Татьяна Архипова, Дарья Горякина
Mercury
Саша Бортич
ALROSA Diamonds
Сверхновые актрисы Петербурга: Сиу Нгуен, Рината Тимербаева, Дарья Кукарских, Александра Соловьева, Юлия Ильина
MIUZ Diamonds
Карина Разумовская
MIUZ Diamonds
Ирина Старшенбаум
MIUZ Diamonds
Ольга Медынич
MIUZ Diamonds
Магическая суперсила актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой — в мощнейшем таланте присутствия и в сказочной четкости формулировок: фильм, телешоу или съемка Собака.ru — в кадр заходит Лариса, и кажется, нет никого и ничего больше — только квантовый свет самых красивых на свете глаз и украшений Parure Atelier.
Фото: Асет Героева
№295, Август 2025
На Дмитрии: брошь LETTERS AND STONES, кольца JOHN RICHMOND и TECART (AllTime), пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK
На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)
На Дмитрии: пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)
На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)
На Дмитрии: комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA (WildHorn)
Камбэк, которого ждали все — от иксеров до альфа. Главный (и первый!) сигма-бой страны, бруталист, модернист и праотец мирового кинотренда на лысого русского Дмитрий Нагиев сверкнул в скрюболл-комедии «Актерище» — а еще попробовал на вкус нефритовый огурчик Letters and Stones Наталии Архангельской!
Фото: Валентин Блох
№291, Апрель 2025
На Марии: кольца MERCURY, юбка и браслеты SERGE COSTA, платье SOFYA TIKHONOVA
На Александре: рубашка BEFREE, брюки NEW AMSTERDAM SURF ASSOCIATION (NUW.STORE), обувь PREMIATA (ДЛТ)
На Марии: кольца MERCURY, футболка USHATAVA
На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH
На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
На Марии: кольца и браслеты FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH
На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH
На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
Редакция Собака.ru сыграла петербургскую свадьбу авангард-дивы Марии Миногаровой и заслуженного артиста нашего сердца Александра Горчилина! Вышло пышно: жанр — «Ларс фон Триер, сними “Горько! 3”». Устроили влюбленным панк-торжество с оммажем «Новой академии» и «Поп-механике», с опорой на весь корпус городского матримониального мифа (Петр и Екатерина! Пьер и Элен! Стингрей и Каспарян!) — и конечно, с обручальными украшениями Ferri Firenze от Mercury!
Фото: Саша Мадемуазель
№297, Октябрь 2025
На Алене: кольца MERCURY, платье NO.21 (ЦУМ), очки FAKOSHIMA
На Алене: мантель TATYANA KOCHNOVA ATELIER, шляпа GIORGIO ARMANI (ЦУМ)
На Алене: серьги MERCURY, колье и кольцо SUTRA JEWELS, куртка PLANTA ROSA, юбка SYSTEM (RehabShop)
На Алене: кольцо MERCURY, серьги SUTRA JEWELS, платье JIL SANDER (Babochka), туфли BURBERRY (ЦУМ)
Отдел моды Собака.ru и главная героиня февральского номера Собака.ru Алена Долецкая представили спецвыпуск АЛЕНАZINE (хотя наш коллаб мог бы называться и DOGUE, не потеряв в смыслах!)! Алена Станиславовна — авторитетный хаскивед, преданная садовница, начинающий ювелир (в украшениях Mercury!), серийный благотворитель, а также горгонзола и маракуйя нашего сердца!
Фото: Владимир Васильчиков
№289, Февраль 2025
На Елизавете: колье и браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), платье TOPAZA PELLA, черные браслеты KOOKOOZI
На Елизавете: колье ROBERTO COIN (Mercury), тренч КАМЕНЬ («Дом Мод»)
На Елизавете: браслеты и колье CASATO (Mercury), платье SOFIA MEDVEDEVA, перчатки EKONIKA
На Елизавете: кольца MESSIKA, CASATO, ROBERTO COIN (Mercury), платье ST BY SONYA TIKHONOVA, сапоги LE SILLA (ДЛТ)
Прима МДТ и любимица Льва Додина может все: великая Елизавета Боярская виртуозно играет на флейте на сцене Дома Радио, бегло разговаривает на финском в скандинавском (на самом деле, петербургском!) нуаре «Тоннель» и перевоплощается в диву модного авангарда в украшениях Ferri Firenze, Roberto Coin и Casato. А еще Елизавета стала кавергерл Собака.ru в триумфальный шестой раз (и это драгоценное вау!).
Фото: Асет Героева
№299, Декабрь 2025
Блогер-миллионник, писатель и ресторатор четыре года назад внезапно купила пони, а сегодня в ее семейной коллекции восемь лошадей (и статус ультра-фэшн-наездницы: кто сказал, что на манеж нельзя надеть винтажные жакеты Ungaro, блузы Saint Laurent и серьги Ferri Firenze от Mercury?).
Фото: Дана Сапарова
№299, Декабрь 2025
На Марии: колье и серьги MIUZ DIAMONDS
Прима Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова официально перешла в статус легенды — в марте 2025 года ей присвоили звание народной артистки. Она танцует примерно все: и премьеру «Преступления и наказания», и блокбастеры — в пятисотом юбилейном спектакле «Анна Каренина» Абашова вышла в своей коронной партии. А для съемки в коллекционном номере Собака.ru в честь премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» примерила макабрические колье и серьги MIUZ Diamonds.
Фото: Соня Сивкова
№293, Июнь 2025
На Паулине: кольца, серьги и колье POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
На Паулине: колье, кольца и серьги POSIÉ, лонгслив VIKA GAZINSKAYA
На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE
На Паулине: колье, серьги и кольца POSIÉ, топ SAY NO MORE, брюки ALAIA (ЦУМ), обувь RUBAN
На Паулине: кольца и серьги POSIÉ, платье KALMANOVICH, обувь PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
Главный камбэк осени 2025 года — актриса и сценарист занята сразу в пяти проектах: снимается в родном Петербурге со всеобщими крашами Юрой Борисовым, Иваном Янковским, Данилой Козловским, снова поет (после той самой «Оттепели»!) в новом фильме-мюзикле «Алиса в Стране чудес» (уже в кино!). А еще дебютирует как шоураннер — одновременно и продюсер, и сценарист драмеди-сериала с Евгением Цыгановым «Мамин сын».
Фото: Максим Чуркин
№298, Ноябрь 2025
На Кристине: серьги и кафф MERCURY, платье СОФИЯ МОРОЗОВА
Благодаря усилиям Кристины Березовской и ее команды выставки KGallery конкурируют с коммерческими музейными блокбастерами: недавний проект к 145-летию Петрова-Водкина собрал 25000 зрителей — абсолютный рекорд за 20-летнюю историю галереи. Кристина делает прибыльными не только смотры хрестоматийных имен вроде Рериха или Лебедева, но и проекты, как будто не рассчитанные на массового зрителя, — Melancholia памяти искусствоведа Аркадия Ипполитова или «Я знаю места» от админа тг-канала «Здесь был Майк». С открытием выставки «“Почему, почему я лучше всех?” Хармс и компания», посвященной 120-летию писателя, Кристина наконец-то манифестирует себя в новой роли — теперь не только куратор и арт-дилер, но и суперуспешный выставочный продюсер (в восхитительных украшениях Mercury!), который выпускает зрительские хиты.
Фото: Александра Давыдова
№293, Июнь 2025
На Ольге: серьги MERCURY, коллекция Miss Russia, колье MERCURY, коллекция Classic, топ JACOB LEE (все — ДЛТ)
На Дарье Горякиной: серьги CASATO, коллекция New York — New York, колье CASATO, коллекция Boutique, тренч CO (все — ДЛТ)
На Татьяне Архиповой: серьги, кольца, браслет MERCURY, коллекция Classic, платье «ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА»
Женщины меняют Петербург — это факт. И это премия, которую вместе с ювелирной компанией Mercury редакция Собака.ru провела в марте 2025 года в пятый раз, исследуя выдающиеся достижения петербурженок (да!) в области большого и малого бизнеса, стратегического менеджмента, развития науки и креативных индустрий. Они — это уже Петербург будущего: изобретают лекарства от неизлечимых (!) болезней и уникальные технологии, которые делают городскую среду доступной для людей с особенностями, занимаются биохакингом, строят заводы и скоростные дороги. И очень, очень много делают для современного искусства, театра и образования.
Фото: Анастасия Нагога, Варвара Орлова
№290, Март 2025
На Анатоле: костюм ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KARL LAGERFELD VINTAGE, перчатки 12 STOREEZ, очки O.D.L.
Винтажные броши TRIFARI JELLY BELLY
На Анатоле: броши, шатлен и кольцо Joseff of Hollywood
На Анатоле: рубашка THAVENUE, костюм 12 STOREEZ, брошь TRIFARI
На Анатоле: пальто LIPNER, рубашка SISTER JANE, брюки SHI-SHI, галстук ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА, обувь MAISON MARGIELA, перчатки ACABA GANTIER, броши TRIFARI STERLING, очки O.D.L.
Винтажная брошь KENZO из коллекции Анатоля Вовка
На Анатоле: брошь KARL LAGERFELD VINTAGE
Знакомьтесь, Анатоль Вовк! Одной рукой он диссекцирует луки и обвес звезд (вплоть до Ольги Бузовой!) в своем блоге на 300 тысяч подписчиков, а другой — популяризирует историю костюма и ювелирного искусства: записывает рилcы, ведет курсы, ездит с лекциями. Обсудили корунды, шушпанчики и адорацию мадленок — раздаем старый стиль!
Фото: Дана Сапарова
№289, Февраль 2025
Главная сигма-герл и перфекционистка российского кино совершила личный челлендж и сыграла, возможно, самую важную роль в своей фильмографии — дэд-инсайд-таксистку в сериале «Между нами химия» лучшей ученицей Жоры Крыжовникова — Кариной Чувиковой. А в нашей съемке Бортич прмиерила украшения ALROSA Diamonds и раздала авангардистские вайбы до премьеры фильма-перформанса Канье и Ванессы Бикрофт: те же ретрокушетки, только готические дарк-платья, а не вот это вот все.
Фото: Алексей Дунаев
№290, Март 2025
«Срочно пора знакомить вселенную со сверхновыми актрисами из Петербурга!» — решили мы и собрали дримкаст. Они блистают в первой экранизации бережного архиватора коллективной памяти Евгения Водолазкина «Авиатор» и мюзикле (!) по мотивам верховной советской мелодрамы «Москва слезам не верит» от режиссера «Слова пацана». А еще — выходят на сцены главных театров города: в сенсационных «Холопах» Андрея Могучего, скрупулезной адаптации «Преступления и наказания» японского чеховеда Мотои Миуры и камерной сказке про темноту «Кроткая. Монтаж» нашего любимого, молодого, но большого драматического Артема Злобина. Кастинг-директорам приготовиться, Роману Михайлову на заметку — и звоните Жоре Крыжовникову!
Фото: Дана Сапарова
№289, Февраль 2025
Макабрический триллер «Трасса» — главный российский сериал 2024-го по версии ассоциации продюсеров, «Золотого орла», рейтингов кинокритиков и зрителей, переживавших, как за себя, за Свету — судью из Петербурга, которая разыскивает исчезнувшую дочь-тинейджера в городе детства, где уже много лет бесследно пропадают девушки. Стандартный процедурал про поиск маньяка команда «Трассы» превратила в хтоническую аллегорию о круговороте насилия, банальности зла и невозможности выкорчевать из себя его цветы. А работница Фемиды Светлана, она же актриса БДТ Карина Разумовская (и любимая Маша из «Трех сестер»!), выкрутила тумблер нашей эмпатии на максимум: десятиминутный монолог-шоустоппер у постели умирающего отца заставил рыдать снобов и циников. Внимание: интервью с сюжетными спойлерами! Ну а для съемки в коллекционном номере Собака.ru в честь премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Карина примерила высококаратные кольца, колье и серьги MIUZ Diamonds.
Фото: Таня Янчурова
№293, Июнь 2025
На Ирине: украшения MIUZ DIAMONDS, топ RICK OWENS (ЦУМ), легинсы SAY NO MORE
Объект Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад» в рамках совместного выставочного проекта MYTH и 3L Gallery «Сад воспоминаний». Нержавеющая сталь, литье, сварка. 2024
На Ирине: кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, платье SAY NO MORE
На Ирине: серьги MIUZ DIAMONDS
На Ирине: кольца, браслеты и серьги MIUZ DIAMONDS, боди MOSSO ATELIER, легинсы SAY NO MORE
Объект Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад» в рамках совместного выставочного проекта MYTH и 3L Gallery «Сад воспоминаний». Нержавеющая сталь, литье, сварка. 2024
Главная девчонка по соседству и архетипичная дрим-герл российского кино Ирина Старшенбаум вошла в свою фам фаталь и секси-эру. Провозглашаем балерину-капучино Ирину амбассадором фэшн-вайба power curve (с опорой на корпус Alaïa : маскулинные силуэты — аут, ультрафеминные — ин!). Виртуозно носит восхитительные украшения MIUZ Diamonds, а еще — ремни Trussardi в роли стейтмент-бра, отстаивает личное пространство в объемных пальто-одеялах Agreeg и бохо-шароварах Say No More, на наших глазах преображает квантовую фэшн-реальность в плащах-трансформерах Arligent и лихо раздает дикий анималистичный шик в леопардовой баске Phatémm — ну секс!
Фото: Андрей Кирсанов
№292, Май 2025
Ольга Медынич
На Ольге: колье и кольцо c бриллиантами из коллекции Le Chic MIUZ DIAMONDS, костюм EVA KARPENKO
На Ольге: серьги с бриллиантами из коллекции Le Chic MIUZ DIAMONDS, платье CANACH
На Ольге: колье c бриллиантами из коллекции Millennium Premium MIUZ DIAMONDS, кольцо с бриллиантами из коллекции Millennium MIUZ DIAMONDS, корсет EVA KARPENKO, юбка EVA TATARSHINSKAIA
Со скрупулезностью Беллы Свон и горячностью Славоя Жижека мы провели ресерч об инкубах, вурдалаках и прочих пьющих кровь в истории кино и сыграли со звездой "Вамиров средней полосы" Ольгой Медынич в психологическую постпост [структуралистскую] и метамета [модернистскую] игру в ассоциации — с фразами из вампирских фильмов как бустом: цитировали «Сумерки», вспоминали Мурнау, не обошлись без Добротворского и Тайки Вайтити. А главное — узнали первое правило вампирского клуба. Спойлер: всегда оставаться человеком. Особенно, если впереди — вечность.
Фото: Евгений Мокроусов
№297, Ноябрь 2025
Комментарии (0)