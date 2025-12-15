Как главная it-girl Петербурга Анна Семак собрала коллекцию лошадей, а теперь (дикий эксклюзив!) готовит конную фэшн-коллекцию Anna's Secret Racing?

Моей первой лошадью стала фризская кобыла из Голландии по имени Марго — подарок мужа в День семьи, любви и верности. Марго должна была излечить меня от накопившихся к тому времени фобий и страхов. Мой первый опыт верховой езды случился в 18 лет. Я вышла из одного московского ресторана: в длинной шубе, на шпильках, подшофе. Зима. Метель. Всё в снегу и во льдах. Ресторан был в парке. У входа стоял человек с конем, предлагал прокатиться. Помню, меня спросили, умею ли я. Конечно, я ответила, что умею. По крайней мере, видела в кино, что нужно пришпорить коня, а у меня как раз каблуки. Ресторан пропал из вида быстро, скакали мы долго, но держалась я уверенно. Вторая попытка случилась в Испании, муж подарил мне конную прогулку: три часа по марсианским пейзажам и густым лесам Каталонии рысью. Технику езды мне не объяснили, одета я была в тонкий хлопковый комбинезон, так что к финалу стало ясно, что романтический отпуск подошел к концу — я стерла и отбила себе все что можно. Третьим и четвертым заходами стали пугливые кони из КСК у дома — бешеные скачки на выживание, но что для нас все эти редфлаги — лишь сигнальные огни на взлетной полосе. Так вот, вместо хилинга Марго принялась аккумулировать у меня новые страхи и фобии. Когда кобыла чего-то пугалась, то со всей мощью прыгала в сторону по неизвестной траектории, устраивая мне корриду, а иногда неслась галопищем по манежу — пока не выдохнется. Утомившись, я поехала в другой город посмотреть более спокойную лошадку. Кандидатом был дорогой большепризный конь (этот термин из выездки означает, что лошадь достигла высокого уровня мастерства и выступает на соревнованиях самого высокого класса. — Прим. ред.). «С ним можно хоть на Красную площадь с младенцем на руках! — сообщили мне. — А по совместительству он еще и прыгает метр двадцать». Я предупреждаю, что у меня слабый уровень подготовки, я не скачу галопом, только рысью плетусь как-нибудь и вообще недавно переболела ковидом, не восстановился нормальный сердечный ритм. Мне отвечают, что этот конь просто не способен на неадекватные поступки. Прошу взять меня на корду (крепкий длинный поводок, который позволяет управлять лошадью. — Прим. ред.). Проехали рысью, продавец говорит: «Давайте все то же самое, но одна, вдоль стенки». Мы отъезжаем, я посылаю коня в рысь, он подпрыгивает, пускается в галоп, быстро переходя в карьер. Судорожно вспоминаю про метр двадцать и понимаю, что существует вероятность перескочить забор, отделяющий манеж от дороги, а оттуда по платной трассе, как обещали, прямиком на Красную площадь... Я пролетела шесть кругов по плацу. На мне были сапоги с широкими носами, плотно застрявшие в небезопасных стременах. Я понимала, что падение означает смерть, единственным вариантом было удержаться в седле. В итоге конь остановился. Лечение у психиатра и реабилитация заняли в общей сложности года два. Полгода я не могла смотреть на конные вещи — у меня начиналась паническая атака. Еще год я занималась только на корде. Каждый шаг давался с трудом, малейший триггер откатывал меня на несколько месяцев назад. Надо отметить, при всех неудачах я всегда компенсировала это внешним видом. Муж шутил: «Ты одеваешься как олимпийская чемпионка». Ребята из конкура при встрече спрашивали: «Анна, ну как там ваш конный спорт?» — как будто у меня была своя, отдельная дисциплина. Впрочем, это было недалеко от истины. Я бы назвала тот этап «выживание». Все изменилось, когда я встретила «свою» лошадь и «своего» тренера.