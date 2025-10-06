Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

Мария Миногарова и Александр Горчилин — герои сразу двух свадебных обложек октябрьского номера Собака.ru!

Редакция Собака.ru сыграла петербургскую свадьбу авангард-дивы Марии Миногаровой и заслуженного артиста нашего сердца Александра Горчилина! 

На Марии: кольца и браслет MERCURY, платье NEEGOOSH На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
Саша Мадемуазель

На Марии: кольца и браслет MERCURY, платье NEEGOOSH

На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA

Вышло пышно: жанр — «Ларс фон Триер, сними “Горько! 3”». Устроили влюбленным панк-торжество с оммажем «Новой академии», «Поп-механике» и с опорой на весь корпус городского матримониального мифа (Петр и Екатерина! Пьер и Элен! Стингрей и Каспарян!). 

Краснодарская роспись и московские гулянья — базовый минимум, свадьбинг на Неве — роскошный максимум. Концепт умеренности нам точно не знаком — чета Горчилиных познала свадебный Петербург до грома и молний над Медным всадником, до визга корюшки, бившейся в восторге о борт лавбоута. Итого: расписывались в главном городском загсе на Английской набережной (Дворец бракосочетания № 1!) с бойз-бэндом свидетелей (только петербургские фронтмены!). А еще: обнимались со статуями в Летнем саду, накрывали столы на набережной Невы, нежно подкидывали голубей и свадебные цветы (все белее снега), купали коня (с Петром и водкой), кусали лебедя (он — торт!), катались на свадебном (а порой и философском!) теплоходе. 

ВАЖНО! Для главного амбассадора русского фэшн-авангарда топовые дизайн-будетляне отшили самые лютые луки эвер: Мария выгуляла по рекам и каналам барочный кокон Neegoosh, дермантиновый кринолин Софии Медведевой, макабрическое платье-паутину Vereja и металлическую юбку Сергея Косты.

На Марии: футболка и юбка USHATAVA, туфли LIME На Александре: пиджак USHATAVA, рубашка CASABLANCA (Spin4spin), шорты MAISON MARGIELA
Саша Мадемуазель

На Марии: футболка и юбка USHATAVA, туфли LIME

На Александре: пиджак USHATAVA, рубашка CASABLANCA (Spin4spin), шорты MAISON MARGIELA

На Марии: кольца и браслет MERCURY, платье NEEGOOSH На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
Саша Мадемуазель

На Марии: кольца и браслет MERCURY, платье NEEGOOSH

На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA

На Марии: кольца MERCURY, юбка и браслеты SERGE COSTA, платье SOFYA TIKHONOVA На Александре: рубашка BEFREE, брюки NEW AMSTERDAM SURF ASSOCIATION (NUW
Саша Мадемуазель

На Марии: кольца MERCURY, юбка и браслеты SERGE COSTA, платье SOFYA TIKHONOVA

На Александре: рубашка BEFREE, брюки NEW AMSTERDAM SURF ASSOCIATION (NUW.STORE), обувь PREMIATA (ДЛТ)

На Марии: фата, головной убор, комбинезон и юбка VEREJA, туфли LIME На Александре: костюм и лонгслив VEREJA, обувь LIME
Саша Мадемуазель

На Марии: фата, головной убор, комбинезон и юбка VEREJA, туфли LIME

На Александре: костюм и лонгслив VEREJA, обувь LIME

На Марии: футболка и юбка USHATAVA, туфли LIME На Александре: пиджак USHATAVA, рубашка CASABLANCA (Spin4spin), шорты MAISON MARGIELA
Саша Мадемуазель

На Марии: футболка и юбка USHATAVA, туфли LIME

На Александре: пиджак USHATAVA, рубашка CASABLANCA (Spin4spin), шорты MAISON MARGIELA

На Марии: серьги POISON DROP, платье NEEGOOSH, перчатки SOFYA TIKHONOVA, головной убор AVAIIA На Александре: рубашка TPY, пиджак TPY, очки SAINT
Саша Мадемуазель

На Марии: серьги POISON DROP, платье NEEGOOSH, перчатки SOFYA TIKHONOVA, головной убор AVAIIA

На Александре: рубашка TPY, пиджак TPY, очки SAINT LAURENT (ДЛТ)

Подробнее о петербургских свидетелях (гест-лист мечты!): комик Илья Куруч — сверкающее вау, густой восторг и наш секси-тамада, Даниил Шульгин (или просто Шуля) — диджей, фаундер макабр-бренда Stenosis и городской фэшн-тотем, Ваня Ильинский — стрит-артист и найденный брат-близнец Шули, сын рейва и экс-модель Enfants Riches Déprimés Тихон Бойко, художник и практик-ремесленник Дима Гусар, актер, автор 86 стишков и группы «Бомба-Октябрь» Вася Михайлов.

Слева направо, сверху вниз: Дмитрий Гусар: джинсовка ALYX (Spin4spin), рубашка BEFREE, брюки MAISON MARGIELA (Pif Paf) Илья Куруч: лонгслив BEFREE
Саша Мадемуазель

Слева направо, сверху вниз:

Дмитрий Гусар: джинсовка ALYX (Spin4spin), рубашка BEFREE, брюки MAISON MARGIELA (Pif Paf)

Илья Куруч: лонгслив BEFREE, брюки YOHJI YAMAMOTO (Spin4spin)

Даниил SHULYA Шульгин: брюки и футболка BEFREE

Мария Миногарова: кольца MERCURY, футболка и юбка USHATAVA, обувь LIME, цветы МОРЕ ЭМОЦИЙ

Александр Горчилин: пиджак USHATAVA, рубашка CASABLANCA (Spin4spin), шорты MAISON MARGIELA

Тихон Бойко: поло и куртка BEFREE, брюки RED SEPTEMBER (ДЛТ), обувь HDSN BARACCO (ДЛТ)

Василий Михайлов: футболка ENFANTS RICHES DEPRIMES (ДЛТ), шорты BEFREE

Иван Ильинский: майка BEFREE

Дмитрий Новиков: жилет MAISON MARGIELA (ДЛТ), футболка BEFREE, брюки REWORKED (Spin4spin)

Отгуляв свадьбу, выяснили главное: как авангард-дива Мария Миногарова (следим за повесткой ее «Позавчерашних новостей» всей отраслью!) встретила артиста («Папины дочки»! «Лето»! «Псих»!) и режиссера («Кислота») Александра Горчилина в темной подворотне? Как этот судьбоносный плот-твист соединил два мира — Машиных фэшн-передовиков и Сашиных театральных панков в одну модную культурную среду?

Вывели формулу этой любви (Пелевин, подвинься!): Мольер встречает Цоя и чужой чемодан, а дальше за дело берутся алгоритмы, и вот уже два подготовленных соцсетями человека необратимо переворачивают свои календари (дело происходит 3 сентября), чтобы случайно встретиться в самой важной московской подворотне (стикер-спойлер: го в энтик!).

Мария Миногарова и Александр Горчилин

О знакомстве во дворе Энтика

Как вы вместе поплыли?

Маша: Не сразу. Сначала мы встретились на дне рождения общего приятеля.

Саша: Я сказал ей: «Привет, друг из интернета!» Мы обнялись, и стало очень весело.

Маша: Но решающая встреча была в подворотне. Год назад, 3 сентября, я пошла гулять с другим приятелем и в подворотне мотокафе «Энтузиаст» мы встретили Сашу, шедшего домой. Я говорю: «А пойдем с нами». И он пошел. К концу вечера мне уже хотелось гулять только с Сашей.

Полное свадебное интервью с Марией Миногаровой и Александром Горчилиным читайте в октябрьском номере и на сайте Собака.ru!

Мария Миногарова — Александру Горчилину: «Я никогда не хотела замуж — до Саши. А теперь я искренне хочу быть Сашиной женой. И да, мы играем в свадьбы. Петербургская — шестая!»

Фото: Саша Мадемуазель 

Главный редактор: Яна Милорадовская

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Текст: Юлия Машнич

Продюсеры: Дарья Венгерская, Екатерина Кузнецова

Стиль: Вита Клац 

Визаж и волосы: Глаша Гурьянова, Мария Туева, Регина Садыкова, Ольга Лашкова 

Свет: Владимир Сакунов, Михаил Шеламагин Skypoint

Ассистенты стилиста: Полина Зигангирова, Елена Горбунова, Анастасия Надеждина

Ассистенты продюсера: Алена Чиркова, Сергей Важенин

Ретушь: Анастасия Суворова

Благодарность Летнему Саду, Комитету по физической культуре и спорту, Дворцу бракосочетания № 1, Шефу Марусе, судоходной компании «Нева Тревел» за помощь в организации съемки.  

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: