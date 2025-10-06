Мария Миногарова и Александр Горчилин — герои сразу двух свадебных обложек октябрьского номера Собака.ru!

Редакция Собака.ru сыграла петербургскую свадьбу авангард-дивы Марии Миногаровой и заслуженного артиста нашего сердца Александра Горчилина!
На Марии: кольца и браслет MERCURY, платье NEEGOOSH
На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
Вышло пышно: жанр — «Ларс фон Триер, сними “Горько! 3”». Устроили влюбленным панк-торжество с оммажем «Новой академии», «Поп-механике» и с опорой на весь корпус городского матримониального мифа (Петр и Екатерина! Пьер и Элен! Стингрей и Каспарян!).
Краснодарская роспись и московские гулянья — базовый минимум, свадьбинг на Неве — роскошный максимум. Концепт умеренности нам точно не знаком — чета Горчилиных познала свадебный Петербург до грома и молний над Медным всадником, до визга корюшки, бившейся в восторге о борт лавбоута. Итого: расписывались в главном городском загсе на Английской набережной (Дворец бракосочетания № 1!) с бойз-бэндом свидетелей (только петербургские фронтмены!). А еще: обнимались со статуями в Летнем саду, накрывали столы на набережной Невы, нежно подкидывали голубей и свадебные цветы (все белее снега), купали коня (с Петром и водкой), кусали лебедя (он — торт!), катались на свадебном (а порой и философском!) теплоходе.
ВАЖНО! Для главного амбассадора русского фэшн-авангарда топовые дизайн-будетляне отшили самые лютые луки эвер: Мария выгуляла по рекам и каналам барочный кокон Neegoosh, дермантиновый кринолин Софии Медведевой, макабрическое платье-паутину Vereja и металлическую юбку Сергея Косты.
На Марии: футболка и юбка USHATAVA, туфли LIME
На Александре: пиджак USHATAVA, рубашка CASABLANCA (Spin4spin), шорты MAISON MARGIELA
На Марии: кольца MERCURY, юбка и браслеты SERGE COSTA, платье SOFYA TIKHONOVA
На Александре: рубашка BEFREE, брюки NEW AMSTERDAM SURF ASSOCIATION (NUW.STORE), обувь PREMIATA (ДЛТ)
На Марии: фата, головной убор, комбинезон и юбка VEREJA, туфли LIME
На Александре: костюм и лонгслив VEREJA, обувь LIME
На Марии: серьги POISON DROP, платье NEEGOOSH, перчатки SOFYA TIKHONOVA, головной убор AVAIIA
На Александре: рубашка TPY, пиджак TPY, очки SAINT LAURENT (ДЛТ)
Подробнее о петербургских свидетелях (гест-лист мечты!): комик Илья Куруч — сверкающее вау, густой восторг и наш секси-тамада, Даниил Шульгин (или просто Шуля) — диджей, фаундер макабр-бренда Stenosis и городской фэшн-тотем, Ваня Ильинский — стрит-артист и найденный брат-близнец Шули, сын рейва и экс-модель Enfants Riches Déprimés Тихон Бойко, художник и практик-ремесленник Дима Гусар, актер, автор 86 стишков и группы «Бомба-Октябрь» Вася Михайлов.
Слева направо, сверху вниз:
Дмитрий Гусар: джинсовка ALYX (Spin4spin), рубашка BEFREE, брюки MAISON MARGIELA (Pif Paf)
Илья Куруч: лонгслив BEFREE, брюки YOHJI YAMAMOTO (Spin4spin)
Даниил SHULYA Шульгин: брюки и футболка BEFREE
Мария Миногарова: кольца MERCURY, футболка и юбка USHATAVA, обувь LIME, цветы МОРЕ ЭМОЦИЙ
Александр Горчилин: пиджак USHATAVA, рубашка CASABLANCA (Spin4spin), шорты MAISON MARGIELA
Тихон Бойко: поло и куртка BEFREE, брюки RED SEPTEMBER (ДЛТ), обувь HDSN BARACCO (ДЛТ)
Василий Михайлов: футболка ENFANTS RICHES DEPRIMES (ДЛТ), шорты BEFREE
Иван Ильинский: майка BEFREE
Дмитрий Новиков: жилет MAISON MARGIELA (ДЛТ), футболка BEFREE, брюки REWORKED (Spin4spin)
Отгуляв свадьбу, выяснили главное: как авангард-дива Мария Миногарова (следим за повесткой ее «Позавчерашних новостей» всей отраслью!) встретила артиста («Папины дочки»! «Лето»! «Псих»!) и режиссера («Кислота») Александра Горчилина в темной подворотне? Как этот судьбоносный плот-твист соединил два мира — Машиных фэшн-передовиков и Сашиных театральных панков в одну модную культурную среду?
Вывели формулу этой любви (Пелевин, подвинься!): Мольер встречает Цоя и чужой чемодан, а дальше за дело берутся алгоритмы, и вот уже два подготовленных соцсетями человека необратимо переворачивают свои календари (дело происходит 3 сентября), чтобы случайно встретиться в самой важной московской подворотне (стикер-спойлер: го в энтик!).
Мария Миногарова и Александр Горчилин
О знакомстве во дворе Энтика
Как вы вместе поплыли?
Маша: Не сразу. Сначала мы встретились на дне рождения общего приятеля.
Саша: Я сказал ей: «Привет, друг из интернета!» Мы обнялись, и стало очень весело.
Маша: Но решающая встреча была в подворотне. Год назад, 3 сентября, я пошла гулять с другим приятелем и в подворотне мотокафе «Энтузиаст» мы встретили Сашу, шедшего домой. Я говорю: «А пойдем с нами». И он пошел. К концу вечера мне уже хотелось гулять только с Сашей.
Полное свадебное интервью с Марией Миногаровой и Александром Горчилиным читайте в октябрьском номере и на сайте Собака.ru!
Мария Миногарова — Александру Горчилину: «Я никогда не хотела замуж — до Саши. А теперь я искренне хочу быть Сашиной женой. И да, мы играем в свадьбы. Петербургская — шестая!»
Фото: Саша Мадемуазель
Главный редактор: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Текст: Юлия Машнич
Продюсеры: Дарья Венгерская, Екатерина Кузнецова
Стиль: Вита Клац
Визаж и волосы: Глаша Гурьянова, Мария Туева, Регина Садыкова, Ольга Лашкова
Свет: Владимир Сакунов, Михаил Шеламагин Skypoint
Ассистенты стилиста: Полина Зигангирова, Елена Горбунова, Анастасия Надеждина
Ассистенты продюсера: Алена Чиркова, Сергей Важенин
Ретушь: Анастасия Суворова
Благодарность Летнему Саду, Комитету по физической культуре и спорту, Дворцу бракосочетания № 1, Шефу Марусе, судоходной компании «Нева Тревел» за помощь в организации съемки.
