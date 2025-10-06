Мария Миногарова и Александр Горчилин — герои сразу двух свадебных обложек октябрьского номера Собака.ru!

Вышло пышно: жанр — «Ларс фон Триер, сними “Горько! 3”». Устроили влюбленным панк-торжество с оммажем «Новой академии», «Поп-механике» и с опорой на весь корпус городского матримониального мифа (Петр и Екатерина! Пьер и Элен! Стингрей и Каспарян!).

Краснодарская роспись и московские гулянья — базовый минимум, свадьбинг на Неве — роскошный максимум. Концепт умеренности нам точно не знаком — чета Горчилиных познала свадебный Петербург до грома и молний над Медным всадником, до визга корюшки, бившейся в восторге о борт лавбоута. Итого: расписывались в главном городском загсе на Английской набережной (Дворец бракосочетания № 1!) с бойз-бэндом свидетелей (только петербургские фронтмены!). А еще: обнимались со статуями в Летнем саду, накрывали столы на набережной Невы, нежно подкидывали голубей и свадебные цветы (все белее снега), купали коня (с Петром и водкой), кусали лебедя (он — торт!), катались на свадебном (а порой и философском!) теплоходе.

ВАЖНО! Для главного амбассадора русского фэшн-авангарда топовые дизайн-будетляне отшили самые лютые луки эвер: Мария выгуляла по рекам и каналам барочный кокон Neegoosh, дермантиновый кринолин Софии Медведевой, макабрическое платье-паутину Vereja и металлическую юбку Сергея Косты.