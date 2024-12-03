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Ювелирное искусство

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Елизавета Боярская, Софья Эрнст, Елизавета Базыкина: лучшие ювелирные съемки 2024 года журнала Собака.ru

Подводим итоги 2024, пересматривая все грандиозные ювелирные съемки года: вместе с Софьей Эрнст рассказали высокохудожественную сказку POSIÉ (коллекция «Волшебные сказки» была показана в Государственном историческом музее!), вместе с Елизаветой Боярской поженили бриллианты MIUZ DIAMONDS с кутюром Atelier Biser, а еще первыми показали стейтмент-украшения Letters and Stones (с Боуи и огурчиком!), сочиненные админом «Антиглянца» Наталией Архангельской.

Софья Эрнст

POSIÉ
Елизавета Боярская

MIUZ DIAMONDS
Елизавета Базыкина

ALROSA Diamonds
Наталия Архангельская

Letters and Stones
Юлия Матвиенко

MIUZ DIAMONDS
Любовь Аксенова

ALROSA Diamonds, Luminous Diamonds
Елизавета Ищенко

Mercury
Михаил Барышников

POSIÉ, Anima
Аглая Тарасова

Parure Atelier
Николай Цискаридзе

ALROSA Diamonds, MIUZ DIAMONDS
Мария Мацель

MIUZ DIAMONDS
Джессика

Parure Atelier
Наталья Метелица

Percossi Papi, Stephen Webster, Saint Laurent, Edouard Rambaud
Диана Милютина

Parure Atelier
Оксана Акиньшина

Mercury
Юлия Жукова

Parure Atelier

Софья Эрнст

На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье из коллекции haute couture «Юбилейная» (2012
Игорь Павлов

На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье из коллекции haute couture «Юбилейная» (2012) VALENTIN YUDASHKIN

На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» и два кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, хлеб от «Хлебной мануфактуры
Игорь Павлов

На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» и два кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, хлеб от «Хлебной мануфактуры №1»

На Софье: тиара «Шапка-невидимка» и кольцо «Живая вода» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, мантель TATYANA KOCHNOVA ATELIER
Игорь Павлов

На Софье: тиара «Шапка-невидимка» и кольцо «Живая вода» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, мантель TATYANA KOCHNOVA ATELIER

На Софье: колье «Аленький цветочек» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье VALENTIN YUDASHKIN
Игорь Павлов

На Софье: колье «Аленький цветочек» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье VALENTIN YUDASHKIN

На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» и два кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, баска M_U_R, корсет ЛЕША
Игорь Павлов

На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» и два кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, баска M_U_R, корсет ЛЕША БАБАНИН, хлеб от «Хлебной мануфактуры №1»

На Софье: колье «Аленький цветочек» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, сарафан из архива НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВОЙ, клатч ULYANA SERGEENKO
Игорь Павлов

На Софье: колье «Аленький цветочек» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, сарафан из архива НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВОЙ, клатч ULYANA SERGEENKO, перчатки VALENTIN YUDASHKIN

Актриса, креативный продюсер ТВ-программы «Играем свадьбу» (мэтч свадебного гида и тревел-шоу!) и героиня обложки августовского номера Собака.ru Софья Эрнст примерила украшения из первой коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ «Волшебные сказки» — это 8 уникальных изделий (каждое — в единственном экземпляре!), в которых зашифрованы магические предметы из русских сказок. Эти артефакты нового времени уже стали частью культурного кода страны — в прошлом году коллекция была показана в Государственном историческом музее на выставке «Записки ювелира. Бриллиантовая история».

Фото: Игорь Павлов

№283, Август 2024

Елизавета Боярская

На Елизавете: кулон MIUZ DIAMONDS из коллекции Royal, корсет AMPLITUDA (Let’s Go Dress)
Соня Сивкова

На Елизавете: кулон MIUZ DIAMONDS из коллекции Royal, корсет AMPLITUDA (Let’s Go Dress)

На Елизавете: кольцо MIUZ DIAMONDS из коллекции Royal, ожерелье ATELIER BISER
Соня Сивкова

На Елизавете: кольцо MIUZ DIAMONDS из коллекции Royal, ожерелье ATELIER BISER

На Елизавете: кольцо, браслет и кулон MIUZ DIAMONDS из коллекции Royal, жакет 404 NOT FOUND
Соня Сивкова

На Елизавете: кольцо, браслет и кулон MIUZ DIAMONDS из коллекции Royal, жакет 404 NOT FOUND

На звезде МДТ и лауреатке премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино» Елизавете Боярской — кольцо, браслет и кулон MIUZ DIAMONDS из коллекции Royal, инкрустированные  российскими бриллиантами (обладают международным сертификатом соответствия GIA, а также RGL и Геммологического центра МГУ).

Фото: Соня Сивкова

№281, Июнь 2024

Елизавета Базыкина

На Елизавете: колье, серьги и браслеты ALROSA DIAMONDS, куртка ALINA ZHARA, боди DIESEL (ЦУМ), две юбки SORELLE ERA
Максим Чуркин

На Елизавете: колье, серьги и браслеты ALROSA DIAMONDS, куртка ALINA ZHARA, боди DIESEL (ЦУМ), две юбки SORELLE ERA

На Елизавете: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, костюм ROGOV SHOP
Максим Чуркин

На Елизавете: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, костюм ROGOV SHOP

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ROGOV SHOP
Максим Чуркин

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ROGOV SHOP

На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE
Максим Чуркин

На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE

На Елизавете: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, платье YOU WANNA
Максим Чуркин

На Елизавете: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, платье YOU WANNA

Все внимание на украшения! Звезда сериалов «Комбинация» и «Слово пацана» Елизавета Базыкина в каверстори сентябрьского номера Собака.ru появилась в объективе Максима Чуркина в ювелирном комбо от ALROSA Diamonds: от серег и колец до теннисных браслетов и трехмерных кулонов-капсул.

Фото: Максим Чуркин

№284, Сентябрь 2024

Юлия Матвиенко

На Юлии: колье и кольцо MIUZ DIAMONDS, жакет JM STUDIO
Дана Сапарова

На Юлии: колье и кольцо MIUZ DIAMONDS, жакет JM STUDIO

На Юлии: колье, браслет и кольцо MIUZ DIAMONDS, платье JM STUDIO
Дана Сапарова

На Юлии: колье, браслет и кольцо MIUZ DIAMONDS, платье JM STUDIO

Главное стейтмент-комбо года — сложносочиненный ювелирный обвес MIUZ DIAMONDS и точеные смокинги JM Studio от лауреата «ТОП-50.Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Мода» Юлии Матвиенко (раздает эталонный феминный стиль, замешанный на лучших итальянских тканях, идеальной посадке и жизни, богатой на торжества, приемы и важные ужины).

Фото: Дана Сапарова

№281, Июнь 2024

Елизавета Ищенко

На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ)
Элина Шевченко

На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ)

На Елизавете: колье и кольцо MERCURY, платье и перчатки ATELIER BISER
Элина Шевченко

На Елизавете: колье и кольцо MERCURY, платье и перчатки ATELIER BISER

На Елизавете: серьги, кольца и броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO На GRISHA, DIL, SHUNDRIK, BO и RUS: костюмы и сорочки HOUSE OF
Элина Шевченко

На Елизавете: серьги, кольца и броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO

На GRISHA, DIL, SHUNDRIK, BO и RUS: костюмы и сорочки HOUSE OF LEO, банты PANFIL

На Елизавете: кольца и броши MERCURY, кейп VIVA VOX
Элина Шевченко

На Елизавете: кольца и броши MERCURY, кейп VIVA VOX

На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, лонгслив и юбка SAY NO MORE, балетки ERIKA CAVALLINI (ЦУМ) На DIL: пиджак, брюки и сорочка HOUSE OF LEO, бант
Элина Шевченко

На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, лонгслив и юбка SAY NO MORE, балетки ERIKA CAVALLINI (ЦУМ)

На DIL: пиджак, брюки и сорочка HOUSE OF LEO, бант PANFIL, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)

На Елизавете: серьги, кольца, броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO Хрустальный шар «Вижу» Алины Глазун, (2019. Коллекция Антона
Элина Шевченко

На Елизавете: серьги, кольца, броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO

Хрустальный шар «Вижу» Алины Глазун, (2019. Коллекция Антона Козлова)

На Елизавете: колье, серьги и кольца MERCURY, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), обувь GAPANOVICH Х RXBSHOES
Элина Шевченко

На Елизавете: колье, серьги и кольца MERCURY, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), обувь GAPANOVICH Х RXBSHOES

Фэшн-ингредиентны постсоветского кидкор-огонька, который мы спродюсировали в декабрьской каверстори вместе с актрисой Елизаветой Ищенко: бойз-бэнд восходящих суперзвезд модельного агентства Lumpen, хрустальный шар художницы Алины Глазун, кутюрные пёрышки Atelier Biser и ювелирные сокровища Mercury.

Фото: Элина Шевченко

№287, Декабрь 2024

Михаил Барышников

Михаил Барышников
Марат Нафис
Михаил Барышников
Михаил Барышников
Марат Нафис
Михаил Барышников

Михаил Барышников стал креативным директором высокой ювелирной коллекции Posié не вдруг. Экс-директор моды журналов «Собака.ru» и SNC вернулся к тому, на что учился — к искусству.

Сначала Барышников придумал концептуальный и дико эстетский бренд украшений Anima, а теперь в команде Posie и вовсе меняет правила игры на поле серьезных драгоценностей: кэнселлит каратники-тяжеловесы, выдумывает огранку алмаза, чтобы камень выглядел, как капля росы. Тиара-невидимка и другие волшебные артефакты: первая коллекция высокого ювелирного искусства Posié сразу отправилась на выставку в государственный исторический музей в Москве, где ей самое место.

Фото: Марат Нафис

№277, Февраль 2024

Аглая Тарасова

На Аглае: колье PARURE ATELIER, поло WALK OF SHAME
Алексей Дунаев

На Аглае: колье PARURE ATELIER, поло WALK OF SHAME

На Аглае: кольца PARURE ATELIER, босоножки 3JUIN (No One)
Алексей Дунаев

На Аглае: кольца PARURE ATELIER, босоножки 3JUIN (No One)

На Аглае: серьги PARURE ATELIER, топ и юбка WALK OF SHAME, клатч SAINT LAURENT (The Cult)
Алексей Дунаев

На Аглае: серьги PARURE ATELIER, топ и юбка WALK OF SHAME, клатч SAINT LAURENT (The Cult)

На Аглае: серьги PARURE ATELIER, рубашка и жакет WALK OF SHAME
Алексей Дунаев

На Аглае: серьги PARURE ATELIER, рубашка и жакет WALK OF SHAME

На Аглае: колье, браслет и кольца PARURE ATELIER, жакет TOTTI, сумка SAINT LAURENT (Ex-Bags)
Алексей Дунаев

На Аглае: колье, браслет и кольца PARURE ATELIER, жакет TOTTI, сумка SAINT LAURENT (Ex-Bags)

В 2024 году Аглая Тарасова попала нам в самое сердечко — благодаря ролям Золушки-мажорки в «Холопе 2», летчицы-валькирии в «Воздухе» Германа-младшего и переживающей лавкраш Саши в сериале «Саша и Питер». Наш пруф — турмалиновый кулон-сердце Parure Atelier.

Фото: Алексей Дунаев

№277, Февраль 2024

Николай Цискаридзе

На Николае: броши ALROSA DIAMONDS, пиджак USHATAVA, бадлон FINN FLARE
Валентин Блох

На Николае: броши ALROSA DIAMONDS, пиджак USHATAVA, бадлон FINN FLARE

На Николае: брошь ALROSA DIAMONDS, свитер USHATAVA, очки IZIPIZI
Валентин Блох

На Николае: брошь ALROSA DIAMONDS, свитер USHATAVA, очки IZIPIZI

На Николае: брошь ALROSA DIAMONDS, костюм USHATAVA, футболка LIME, обувь HOUSE OF LEO
Валентин Блох

На Николае: брошь ALROSA DIAMONDS, костюм USHATAVA, футболка LIME, обувь HOUSE OF LEO

Наталья Скворцова

Экс-премьер Большого театра и ректор Академии русского балета имени Вагановой (лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 года в номинации «Культурная институция») и герой четырех обложек январского выпуска «Собака.ru» переработал каноническую хореографию Василия Вайнонена, в которой балет Петра Чайковского украшает репертуар театра на протяжении десятилетий. Увидеть звездного «Щелкунчика» в трех актах можно 9 и 10 декабря, а также 2, 3, 4 и 5 января на Основной сцене Александринского театра. А в Мариинском хит будет показан на исторической сцене 18, 20, 24, а также 25, 26 и 27 декабря. 

Фото: Валентин Блох, Наталья Скворцова

№276, Январь 2023 и №281, Июнь 2024

Наталия Архангельская

На Наталии: колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV
Соня Сивкова

На Наталии: колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV

На Наталии: кольцо LETTERS AND STONES «Летучая мышь», пиджак CHOUX
Соня Сивкова

На Наталии: кольцо LETTERS AND STONES «Летучая мышь», пиджак CHOUX

На Наталии: колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV
Соня Сивкова

На Наталии: колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV

Колье Arrow LETTERS AND STONES
Соня Сивкова

Колье Arrow LETTERS AND STONES

На Наталии: серьги Me You и кольцо «Летучая мышь» LETTERS AND STONES, пиджак CHOUX, юбка SAY NO MORE
Соня Сивкова

На Наталии: серьги Me You и кольцо «Летучая мышь» LETTERS AND STONES, пиджак CHOUX, юбка SAY NO MORE

Кажется, Наталия Архангельская, выжгла (глаголом!) дотла первоосновы русского люкса и глянца, а теперь определяет новые. Ежедневно докладывает нам о поварах, ворах, их женах и любовниках в «Антиглянце», объясняет, чего именно и в каком объеме хотеть, в своем telegram-канале Vanity Case, а теперь еще и отливает мечты (и Дэвида Боуи!) в золоте — запустила собственный ювелирный проект Letters and Stones.

Фото: Соня Сивкова

№ 278, Март 2024

Мария Мацель

На Марии: браслеты и кольца MIUZ DIAMONDS, жакет 1811
Юра Таралов

На Марии: браслеты и кольца MIUZ DIAMONDS, жакет 1811

На Марии: кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, платье 1811
Юра Таралов

На Марии: кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, платье 1811

На Марии: браслеты и серьги MIUZ DIAMONDS, платье VIVA VOX
Юра Таралов

На Марии: браслеты и серьги MIUZ DIAMONDS, платье VIVA VOX

На Марии: серьги MIUZ DIAMONDS, жакет 1811
Юра Таралов

На Марии: серьги MIUZ DIAMONDS, жакет 1811

К 23 годам в фильмографии Марии Мацель (Джульетты из БДТ и музы энигматичного режиссера Романа Михайлова) — 26 работ: это не амплуа старлетки, но сильные роли — от дерзкой племянницы авторитета до раздражительной студентки, чья агрессия вдруг выходит из-под контроля (конечно же, кое-кто умер).

Фото: Юра Таралов

№285, Октябрь 2024

Джессика

На Джессике: кольцо PARURE ATELIER
Дана Сапарова

На Джессике: кольцо PARURE ATELIER

На Джессике: пиджак, шорты USHATAVA, серьги, колье NINA RICCI, пэстисы AGENT PROVOCATEUR, корсет Made To Measure by POLINA APRELIKOVA
Дана Сапарова

На Джессике: пиджак, шорты USHATAVA, серьги, колье NINA RICCI, пэстисы AGENT PROVOCATEUR, корсет Made To Measure by POLINA APRELIKOVA

На Джессике: серьги, кольцо PARURE ATELIER, чокер DOLCE & GABBANA, боди WOLFORD, юбка RICK OWENS, туфли SAINT LAURENT
Дана Сапарова

На Джессике: серьги, кольцо PARURE ATELIER, чокер DOLCE & GABBANA, боди WOLFORD, юбка RICK OWENS, туфли SAINT LAURENT

Ху из Джессика? Пока мир искусства обсуждал, кто такая новая девушка влиятельного коллекционера Сергея Лимонова, она зашла в галерейное дело с очень длинной ноги, в радикальном мини и мощном обвесе Parure Atelier и Nina Ricci — и стала триумфатором Cosmoscow 2024 (экспертный совет ярмарки назвал ее стенд лучшим).

Фото: Дана Сапарова

№287, Декабрь 2024

Наталья Метелица

На Наталье: платье BALENCIAGA, серьги и чокер PERCOSSI PAPI (все — собственность героини), очки SAINT LAURENT («Оптика “Уголь”»)
Анна Авилова

На Наталье: платье BALENCIAGA, серьги и чокер PERCOSSI PAPI (все — собственность героини), очки SAINT LAURENT («Оптика “Уголь”»)

На Наталье: смокинг TANYA KOTEGOVA, кольцо STEPHEN WEBSTER, гривна — копия экспоната бронзового века из Музея национальной археологии Франции
Анна Авилова

На Наталье: смокинг TANYA KOTEGOVA, кольцо STEPHEN WEBSTER, гривна — копия экспоната бронзового века из Музея национальной археологии Франции

На Наталье: платье BALENCIAGA, колье SAINT LAURENT, кольцо EDOUARD RAMBAUD, браслет — оммаж лавровому венку с коронации Наполеона I из музейного
Анна Авилова

На Наталье: платье BALENCIAGA, колье SAINT LAURENT, кольцо EDOUARD RAMBAUD, браслет — оммаж лавровому венку с коронации Наполеона I из музейного магазина Лувра (все — собственность героини), очки SAINT LAURENT («Оптика “Уголь”»)

На Наталье: платье BALENCIAGA, колье с подвеской YVES SAINT LAURENT (все — собственность героини)
Анна Авилова

На Наталье: платье BALENCIAGA, колье с подвеской YVES SAINT LAURENT (все — собственность героини)

Увлекательный сторителлинг — ​фирменный прием худрука фестиваля «Дягилев P.S.» Натальи Метелицы: театровед по образованию умеет в лихие сюжетные повороты. И не только в музейном деле! Друг и муза римского ювелира Перкосси Папи и экс-ленинградского камнереза Зальцмана, Наталья называет драгоценностями не караты, а подарки близких людей и коллег по международным выставкам, среди которых представители модных домов Yves Saint Laurent и Nina Ricci. Каждое украшение — ​уже история! 

Фото: Анна Авилова

№277, Февраль 2024

Любовь Аксенова

На Любе: колье из коллекции Premium, серьги из коллекции Berkana, браслет и кольца из коллекций Premium и Lethe — все ALROSA DIAMONDS, платье
Марина Клюковская

На Любе: колье из коллекции Premium, серьги из коллекции Berkana, браслет и кольца из коллекций Premium и Lethe — все ALROSA DIAMONDS, платье AMPLITUDA

На Любе: серьги и колье из коллекции Premium, кольца из коллекций Premium и Moments ALROSA DIAMONDS, пальто VIVA VOX, лиф и шорты 404 NOT FOUND
Марина Клюковская

На Любе: серьги и колье из коллекции Premium, кольца из коллекций Premium и Moments ALROSA DIAMONDS, пальто VIVA VOX, лиф и шорты 404 NOT FOUND

На Любе: серьги, колье, браслет и кольца LUMINOUS DIAMONDS, топ VIVA VOX
Марина Клюковская

На Любе: серьги, колье, браслет и кольца LUMINOUS DIAMONDS, топ VIVA VOX

На Любе: колье и серьги из коллекции Premium ALROSA DIAMONDS, корсет, рукава и юбка SAY NO MORE
Марина Клюковская

На Любе: колье и серьги из коллекции Premium ALROSA DIAMONDS, корсет, рукава и юбка SAY NO MORE

Супергероиня Майора Грома и майского номера Собака.ru — Любовь Аксенова в «мокром» платье Amplituda и виртуозном ювелирном обвесе ALROSA Diamonds. И да, мы провели с Любой два дня в солнечном весеннем Петербурге и лично убедились: Аксенова — это любовь!

Фото: Марина Клюковская

№280, Май 2024

Диана Милютина

На Диане: кольца, серьги PARURE ATELIER, платье GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли GEDEBE (ДЛТ)
Анна Корзова

На Диане: кольца, серьги PARURE ATELIER, платье GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли GEDEBE (ДЛТ)

На Диане: кольца, колье и серьги PARURE ATELIER, корсет ATELIER BISER, топ и юбка GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли BOTTEGA VENETA (ДЛТ)
Анна Корзова

На Диане: кольца, колье и серьги PARURE ATELIER, корсет ATELIER BISER, топ и юбка GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли BOTTEGA VENETA (ДЛТ)

Сверхновую звезду театра Ленсовета с ангельской внешностью (первая любовь в гончаровской «Обыкновенной истории» и меркантильная Лидия Юрьевна в «Бешеных деньгах» по Островскому) в кино мы заметили в роли умирающей от рака жены Ивана Янковского в «Фишере», а следом — в «Чистых» режиссера Николай Хомерики. И только ей доверили примерить кольца, колье и серьги Parure Atelier в июльском номере Собака.ru!

Фото: Анна Корзова

№282, Июль 2024

Оксана Акиньшина

На Оксане: тиара MERCURY из коллекции Classic, лонгслив CHERVONSKY, майка LACOSTE, джинсы ZARINA
Дима Табу

На Оксане: тиара MERCURY из коллекции Classic, лонгслив CHERVONSKY, майка LACOSTE, джинсы ZARINA

На Оксане: кулон MERCURY из коллекции Color, браслеты MERCURY из коллекций Classic и Flower, платье UNIFARIOUS
Дима Табу

На Оксане: кулон MERCURY из коллекции Color, браслеты MERCURY из коллекций Classic и Flower, платье UNIFARIOUS

На Оксане: колье и браслет MERCURY из коллекции Classic, платье YOU WANNA
Дима Табу

На Оксане: колье и браслет MERCURY из коллекции Classic, платье YOU WANNA

Нордический характер прямолинейного правдорубца и актерская гибкость, строгий стройный взгляд и фирменная обезоруживающая улыбка с по-детски трогательными ямочками на щеках, сердечные кулоны и ажурные тиары Mercury: Оксане Акиньшиной под силу сочетать вещи, казалось бы, несовместные.

Фото: Дима Табу

№ 278, Март 2024

Юлия Жукова

На Юлии: серьги PARURE ATELIER, платье AND THE BRAND
Виктория Ривьер

На Юлии: серьги PARURE ATELIER, платье AND THE BRAND

Лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Мода Юлии Жуковой влюбила нас в артизанальные свитеры AND The Brand (в итоге мы констатировали очевидное: Петербург — столица кашемира!) и драгоценные серьги Parure Atelier.

Фото: Виктория Ривьер

№281, Июнь 2024

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Люди:
Елизавета Ищенко, Мария Мацель, Елизавета Базыкина Диана Милютина, Юлия Жукова, Наталия Архангельская, Михаил Барышников, Николай Цискаридзе, Юлия Матвиенко, Аглая Тарасова, Софья Эрнст, Елизавета Боярская, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Наталья Метелица

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