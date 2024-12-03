Елизавета Боярская, Софья Эрнст, Елизавета Базыкина: лучшие ювелирные съемки 2024 года журнала Собака.ru

Михаил Барышников стал креативным директором высокой ювелирной коллекции Posié не вдруг. Экс-директор моды журналов «Собака.ru» и SNC вернулся к тому, на что учился — к искусству.

Сначала Барышников придумал концептуальный и дико эстетский бренд украшений Anima, а теперь в команде Posie и вовсе меняет правила игры на поле серьезных драгоценностей: кэнселлит каратники-тяжеловесы, выдумывает огранку алмаза, чтобы камень выглядел, как капля росы. Тиара-невидимка и другие волшебные артефакты: первая коллекция высокого ювелирного искусства Posié сразу отправилась на выставку в государственный исторический музей в Москве, где ей самое место.

Фото: Марат Нафис

№277, Февраль 2024