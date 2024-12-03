Елизавета Боярская, Софья Эрнст, Елизавета Базыкина: лучшие ювелирные съемки 2024 года журнала Собака.ru

Подводим итоги 2024, пересматривая все грандиозные ювелирные съемки года: вместе с Софьей Эрнст рассказали высокохудожественную сказку POSIÉ (коллекция «Волшебные сказки» была показана в Государственном историческом музее!), вместе с Елизаветой Боярской поженили бриллианты MIUZ DIAMONDS с кутюром Atelier Biser, а еще первыми показали стейтмент-украшения Letters and Stones (с Боуи и огурчиком!), сочиненные админом «Антиглянца» Наталией Архангельской.
Софья Эрнст
POSIÉ
Елизавета Боярская
MIUZ DIAMONDS
Елизавета Базыкина
ALROSA Diamonds
Наталия Архангельская
Letters and Stones
Юлия Матвиенко
MIUZ DIAMONDS
Любовь Аксенова
ALROSA Diamonds, Luminous Diamonds
Елизавета Ищенко
Mercury
Михаил Барышников
POSIÉ, Anima
Аглая Тарасова
Parure Atelier
Николай Цискаридзе
ALROSA Diamonds, MIUZ DIAMONDS
Мария Мацель
MIUZ DIAMONDS
Джессика
Parure Atelier
Наталья Метелица
Percossi Papi, Stephen Webster, Saint Laurent, Edouard Rambaud
Диана Милютина
Parure Atelier
Оксана Акиньшина
Mercury
Юлия Жукова
Parure Atelier
На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье из коллекции haute couture «Юбилейная» (2012) VALENTIN YUDASHKIN
На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» и два кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, хлеб от «Хлебной мануфактуры №1»
На Софье: тиара «Шапка-невидимка» и кольцо «Живая вода» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, мантель TATYANA KOCHNOVA ATELIER
На Софье: колье «Аленький цветочек» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье VALENTIN YUDASHKIN
На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» и два кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, баска M_U_R, корсет ЛЕША БАБАНИН, хлеб от «Хлебной мануфактуры №1»
На Софье: колье «Аленький цветочек» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, сарафан из архива НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВОЙ, клатч ULYANA SERGEENKO, перчатки VALENTIN YUDASHKIN
Актриса, креативный продюсер ТВ-программы «Играем свадьбу» (мэтч свадебного гида и тревел-шоу!) и героиня обложки августовского номера Собака.ru Софья Эрнст примерила украшения из первой коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ «Волшебные сказки» — это 8 уникальных изделий (каждое — в единственном экземпляре!), в которых зашифрованы магические предметы из русских сказок. Эти артефакты нового времени уже стали частью культурного кода страны — в прошлом году коллекция была показана в Государственном историческом музее на выставке «Записки ювелира. Бриллиантовая история».
Фото: Игорь Павлов
№283, Август 2024
На звезде МДТ и лауреатке премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино» Елизавете Боярской — кольцо, браслет и кулон MIUZ DIAMONDS из коллекции Royal, инкрустированные российскими бриллиантами (обладают международным сертификатом соответствия GIA, а также RGL и Геммологического центра МГУ).
Фото: Соня Сивкова
№281, Июнь 2024
На Елизавете: колье, серьги и браслеты ALROSA DIAMONDS, куртка ALINA ZHARA, боди DIESEL (ЦУМ), две юбки SORELLE ERA
На Елизавете: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, костюм ROGOV SHOP
На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ROGOV SHOP
На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE
На Елизавете: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, платье YOU WANNA
Все внимание на украшения! Звезда сериалов «Комбинация» и «Слово пацана» Елизавета Базыкина в каверстори сентябрьского номера Собака.ru появилась в объективе Максима Чуркина в ювелирном комбо от ALROSA Diamonds: от серег и колец до теннисных браслетов и трехмерных кулонов-капсул.
Фото: Максим Чуркин
№284, Сентябрь 2024
Главное стейтмент-комбо года — сложносочиненный ювелирный обвес MIUZ DIAMONDS и точеные смокинги JM Studio от лауреата «ТОП-50.Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Мода» Юлии Матвиенко (раздает эталонный феминный стиль, замешанный на лучших итальянских тканях, идеальной посадке и жизни, богатой на торжества, приемы и важные ужины).
Фото: Дана Сапарова
№281, Июнь 2024
На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ)
На Елизавете: колье и кольцо MERCURY, платье и перчатки ATELIER BISER
На Елизавете: серьги, кольца и броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO
На GRISHA, DIL, SHUNDRIK, BO и RUS: костюмы и сорочки HOUSE OF LEO, банты PANFIL
На Елизавете: кольца и броши MERCURY, кейп VIVA VOX
На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, лонгслив и юбка SAY NO MORE, балетки ERIKA CAVALLINI (ЦУМ)
На DIL: пиджак, брюки и сорочка HOUSE OF LEO, бант PANFIL, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
На Елизавете: серьги, кольца, броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO
Хрустальный шар «Вижу» Алины Глазун, (2019. Коллекция Антона Козлова)
На Елизавете: колье, серьги и кольца MERCURY, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), обувь GAPANOVICH Х RXBSHOES
Фэшн-ингредиентны постсоветского кидкор-огонька, который мы спродюсировали в декабрьской каверстори вместе с актрисой Елизаветой Ищенко: бойз-бэнд восходящих суперзвезд модельного агентства Lumpen, хрустальный шар художницы Алины Глазун, кутюрные пёрышки Atelier Biser и ювелирные сокровища Mercury.
Фото: Элина Шевченко
№287, Декабрь 2024
Михаил Барышников стал креативным директором высокой ювелирной коллекции Posié не вдруг. Экс-директор моды журналов «Собака.ru» и SNC вернулся к тому, на что учился — к искусству.
Сначала Барышников придумал концептуальный и дико эстетский бренд украшений Anima, а теперь в команде Posie и вовсе меняет правила игры на поле серьезных драгоценностей: кэнселлит каратники-тяжеловесы, выдумывает огранку алмаза, чтобы камень выглядел, как капля росы. Тиара-невидимка и другие волшебные артефакты: первая коллекция высокого ювелирного искусства Posié сразу отправилась на выставку в государственный исторический музей в Москве, где ей самое место.
Фото: Марат Нафис
№277, Февраль 2024
На Аглае: колье PARURE ATELIER, поло WALK OF SHAME
На Аглае: кольца PARURE ATELIER, босоножки 3JUIN (No One)
На Аглае: серьги PARURE ATELIER, топ и юбка WALK OF SHAME, клатч SAINT LAURENT (The Cult)
На Аглае: серьги PARURE ATELIER, рубашка и жакет WALK OF SHAME
На Аглае: колье, браслет и кольца PARURE ATELIER, жакет TOTTI, сумка SAINT LAURENT (Ex-Bags)
В 2024 году Аглая Тарасова попала нам в самое сердечко — благодаря ролям Золушки-мажорки в «Холопе 2», летчицы-валькирии в «Воздухе» Германа-младшего и переживающей лавкраш Саши в сериале «Саша и Питер». Наш пруф — турмалиновый кулон-сердце Parure Atelier.
Фото: Алексей Дунаев
№277, Февраль 2024
Экс-премьер Большого театра и ректор Академии русского балета имени Вагановой (лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 года в номинации «Культурная институция») и герой четырех обложек январского выпуска «Собака.ru» переработал каноническую хореографию Василия Вайнонена, в которой балет Петра Чайковского украшает репертуар театра на протяжении десятилетий. Увидеть звездного «Щелкунчика» в трех актах можно 9 и 10 декабря, а также 2, 3, 4 и 5 января на Основной сцене Александринского театра. А в Мариинском хит будет показан на исторической сцене 18, 20, 24, а также 25, 26 и 27 декабря.
Фото: Валентин Блох, Наталья Скворцова
№276, Январь 2023 и №281, Июнь 2024
На Наталии: колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV
На Наталии: кольцо LETTERS AND STONES «Летучая мышь», пиджак CHOUX
На Наталии: колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV
Колье Arrow LETTERS AND STONES
На Наталии: серьги Me You и кольцо «Летучая мышь» LETTERS AND STONES, пиджак CHOUX, юбка SAY NO MORE
Кажется, Наталия Архангельская, выжгла (глаголом!) дотла первоосновы русского люкса и глянца, а теперь определяет новые. Ежедневно докладывает нам о поварах, ворах, их женах и любовниках в «Антиглянце», объясняет, чего именно и в каком объеме хотеть, в своем telegram-канале Vanity Case, а теперь еще и отливает мечты (и Дэвида Боуи!) в золоте — запустила собственный ювелирный проект Letters and Stones.
Фото: Соня Сивкова
№ 278, Март 2024
К 23 годам в фильмографии Марии Мацель (Джульетты из БДТ и музы энигматичного режиссера Романа Михайлова) — 26 работ: это не амплуа старлетки, но сильные роли — от дерзкой племянницы авторитета до раздражительной студентки, чья агрессия вдруг выходит из-под контроля (конечно же, кое-кто умер).
Фото: Юра Таралов
№285, Октябрь 2024
Джессика
Ху из Джессика? Пока мир искусства обсуждал, кто такая новая девушка влиятельного коллекционера Сергея Лимонова, она зашла в галерейное дело с очень длинной ноги, в радикальном мини и мощном обвесе Parure Atelier и Nina Ricci — и стала триумфатором Cosmoscow 2024 (экспертный совет ярмарки назвал ее стенд лучшим).
Фото: Дана Сапарова
№287, Декабрь 2024
На Наталье: платье BALENCIAGA, серьги и чокер PERCOSSI PAPI (все — собственность героини), очки SAINT LAURENT («Оптика “Уголь”»)
На Наталье: смокинг TANYA KOTEGOVA, кольцо STEPHEN WEBSTER, гривна — копия экспоната бронзового века из Музея национальной археологии Франции
На Наталье: платье BALENCIAGA, колье SAINT LAURENT, кольцо EDOUARD RAMBAUD, браслет — оммаж лавровому венку с коронации Наполеона I из музейного магазина Лувра (все — собственность героини), очки SAINT LAURENT («Оптика “Уголь”»)
На Наталье: платье BALENCIAGA, колье с подвеской YVES SAINT LAURENT (все — собственность героини)
Увлекательный сторителлинг — фирменный прием худрука фестиваля «Дягилев P.S.» Натальи Метелицы: театровед по образованию умеет в лихие сюжетные повороты. И не только в музейном деле! Друг и муза римского ювелира Перкосси Папи и экс-ленинградского камнереза Зальцмана, Наталья называет драгоценностями не караты, а подарки близких людей и коллег по международным выставкам, среди которых представители модных домов Yves Saint Laurent и Nina Ricci. Каждое украшение — уже история!
Фото: Анна Авилова
№277, Февраль 2024
На Любе: колье из коллекции Premium, серьги из коллекции Berkana, браслет и кольца из коллекций Premium и Lethe — все ALROSA DIAMONDS, платье AMPLITUDA
На Любе: серьги и колье из коллекции Premium, кольца из коллекций Premium и Moments ALROSA DIAMONDS, пальто VIVA VOX, лиф и шорты 404 NOT FOUND
На Любе: серьги, колье, браслет и кольца LUMINOUS DIAMONDS, топ VIVA VOX
На Любе: колье и серьги из коллекции Premium ALROSA DIAMONDS, корсет, рукава и юбка SAY NO MORE
Супергероиня Майора Грома и майского номера Собака.ru — Любовь Аксенова в «мокром» платье Amplituda и виртуозном ювелирном обвесе ALROSA Diamonds. И да, мы провели с Любой два дня в солнечном весеннем Петербурге и лично убедились: Аксенова — это любовь!
Фото: Марина Клюковская
№280, Май 2024
Сверхновую звезду театра Ленсовета с ангельской внешностью (первая любовь в гончаровской «Обыкновенной истории» и меркантильная Лидия Юрьевна в «Бешеных деньгах» по Островскому) в кино мы заметили в роли умирающей от рака жены Ивана Янковского в «Фишере», а следом — в «Чистых» режиссера Николай Хомерики. И только ей доверили примерить кольца, колье и серьги Parure Atelier в июльском номере Собака.ru!
Фото: Анна Корзова
№282, Июль 2024
Нордический характер прямолинейного правдорубца и актерская гибкость, строгий стройный взгляд и фирменная обезоруживающая улыбка с по-детски трогательными ямочками на щеках, сердечные кулоны и ажурные тиары Mercury: Оксане Акиньшиной под силу сочетать вещи, казалось бы, несовместные.
Фото: Дима Табу
№ 278, Март 2024
На Юлии: серьги PARURE ATELIER, платье AND THE BRAND
Лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Мода Юлии Жуковой влюбила нас в артизанальные свитеры AND The Brand (в итоге мы констатировали очевидное: Петербург — столица кашемира!) и драгоценные серьги Parure Atelier.
Фото: Виктория Ривьер
№281, Июнь 2024
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