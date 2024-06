Как фаундер AND The Brand Юлия Жукова запустила сверхсовременное производство на Петроградке и стала крупным трикотажным фабрикантом?

Кашемир — понятие растяжимое. Кашемир AND The Brand — кровный родственник и прямой конкурент Loro Piana и Brunello Cucinelli: одно сырье, пряжа и вязальные машины. AND The Brand — Брунелло дома?

Да — и нет. Действительно, сырье мы закупаем у одного и того же производителя в Монголии. А дальше так — Loro Piana делает из шерсти монгольских коз пряжу уже в Италии. Мы, бывает, покупаем нитки Loro Piana, а иногда как раз у того же производителя в Монголии — они тоже прядут. Пух один, а пряжа разная. Вообще кашемир до стирки и обработки — это мешок из­-под картошки. И у всех свои методы, как и с чем его стирать. Италь­янцы силикон используют — их кашемир скользит, почти скрипит, он не очень пушистый. У нас без силикона, собственная формула. Я свой свитер от итальянского мигом отличу на ощупь. Многое зависит от окрашивания. Вы замечали, что один и тот же свитер в черном и, скажем, бежевом будут тактильно довольно сильно разниться? Чем светлее оттенок, тем агрессивнее воздействие на пряжу — из­-за отбеливания.

Сложный характер у этого материала. С кашемиром так: или гиперопека, или принятие. То есть или с машинкой для удаления пиллей не расставаться, или уже принять свои катышки. Вы в какой команде?

Я — человек с машинкой. Моя позиция: любить, даже если речь о свитере, — значит заботиться. В Италии, в Европе действительно происходит иначе: люди не замечают собственные катышки, не видят в них проблемы — просто такие свойства материала, он пилингуется. И любить — значит принимать. Это разные жизненные философии.