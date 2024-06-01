Как фаундер AND The Brand Юлия Жукова запустила сверхсовременное производство на Петроградке и стала крупным трикотажным фабрикантом?

Фаундер AND The Brand и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Мода» Юлия Жукова открыла сверхсовременное трикотажное производство на Петроградке и бутик на Большой Дмитровке в Москве. Ее кашемировые кардиганы с розами-барельефами и вязаные брюки (их невытягивающиеся колени — фэшн-загадка века) носят Оксана Рим, Снежанна Георгиева и Виктория Шелягова. А некоторые из новейших японских вязальных машин (ответственные за те самые объемные цветы) в России есть только в Юлиных цехах. Идеальная домохозяйка (тредвайф нашего сердца!) максимально органично мимикрировала в крупного фабриканта. По мотивам Юлиного производственного подвига констатируем теперь уже совсем очевидное: Петербург — столица кашемира.
Юлия сфотографирована в мастерской Дома художников на Песочной набережной. Длина дома в стиле сталинского неоклассицизма — 100 метров. Помимо мастерских здесь есть и квартиры художников, а в коридорах можно встретить Владимира Ленина, единорогов и крестьянок — в гипсе, металле, мраморе
На Юлии: кольца PARURE ATELIER, платье AND THE BRAND, пальто ZA_ZA
Как взять и затеять целую трикотажную фабрику?
Это по любви. Были разные бизнеспланы: хотела открывать ателье, потом детскую парикмахерскую, затем дабл-дрессинг-бренд для мам и дочек. И на все получала вежливые отказы инвестора с одним и тем же аргументом: недостаточно высокотехнологично. И однажды на выставке я увидела японские вязальные машины Shima Seiki, на которых делают трикотаж главные мировые бренды, и влюбилась. А у инвестора кончились аргументы: что может быть технологичнее японских машин?
Только те барельефы, которые вы на них вывязываете! У вас же порой прямо текстильное панно, а не кардиган.
Мы стремимся переосмыслить понятие трикотажа. Это ведь не только костюмы из футера с вытянутыми коленями. Кстати, колени на наших вязаных брюках не вытягиваются! Там целый инженерный проект: в местах сгибов может быть другая плотность, особое плетение. Перед выпуском я тестирую все вещи на себе, мой главный инструмент для тест драйва — «Сапсан». Годами езжу — держат форму!
Что касается рельефных изображений, например наших объемных роз, то там технология в жанре пирожка с начинкой: вяжем несколько слоев. Машина, способная на такое, в России есть только у AND The Brand. Но, помимо машины, там и творческий замысел, и математический расчет, и руки — люди. У меня классный парк оборудования, но без команды это просто груда металла.
Юлия Жукова на производстве AND The Brand показывает японские вязальные машины Shima Seiki
Почему вы назвали бренд союзом? Или конъюнкцией?
Это союз, заряженный на любовь. В AND A и D — первые буквы имен моих детей, Адели и Давида, а N в лого пишется по диагонали, и это еще и повернутая Z — первая буква моей фамилии. К тому же AND — анаграмма DNA, что в нашем случае предельно логично. Особенно эффектно эта игра слов и смыслов выглядит на этикетке, если ее повернуть изнанкой. Понимаете, от названия до изнанки этикетки — для меня в бренде не существует мелочей.
Расскажите про те самые драгоценные мелочи, из которых все складывается.
Тут можно с любой стороны зайти! Пряжа? Лучшая, зачастую та же, из которой вяжут в Loro Piana и Brunello Cucinelli. Фурнитура? Итальянская, выполненная на заказ, ждем месяцами. Бумага для этикеток? Выбираю часами. Вешалки в магазине? Сделаны в Европе по спецпроекту, ехали настолько долго, что пришлось отложить открытие. Посуда в московском бутике? ЛФЗ, мы же петербуржцы! Сахар к чаю? Орешки со сгущенкой из ресторана «Шаляпин»!
На Юлии: серьги PARURE ATELIER, платье AND THE BRAND
Чувствую перфекциониста и немного микроменеджера! Вы уже наверняка дессинатор и немного кеттельщица?
Да, я очень глубоко погружена в детали. И ведь пока все сама не попробуешь, никогда не поймешь. Адовый труд — это утюг, я вам скажу честно. И не просто утюг, а паростол. Из стола снизу подается пар на поверхность. На одну педальку нажимаешь — подаешь пар, на другую жмешь — всасываешь этот пар внутрь. И плюс у тебя этот тяжеленный утюг в руке, который тоже, собственно, работает паром. Пар формирует само изделие, посадку в том числе. Так вот, я взяла несколько уроков, обожгла все руки и стала еще больше ценить своих работниц.
Кеттель я торжественно пообещала освоить на новогоднем корпоративе. Это станок, на котором собираются детали. Важный маркер премиального трикотажа: детали не пришиты, а собраны на кеттеле. Он выглядит как огромный барабан на ножках, а сверху по всему радиусу торчат иглы, их сотни. Я только раза с десятого надела несколько сантиметров изделия на кеттель, исколов все руки!
Откуда в Петербурге берутся виртуозы кеттеля и артизаны кашемира?
Это вымирающий вид, уходящая натура, мастера старой школы. Среди моих сотрудников практически нет молодежи. Никто теперь не хочет работать. Мы приходим в учебные заведения, предлагаем практику, трудоустройство. Никто больше не хочет шить, вязать, конструировать. Проще сесть дома, снять блог, влог или залог. Я считаю, это огромная беда. Быть швеей, вязальщицей просто не модно.
Показ AND The Brand
Зато модно быть стилистом! С кем вы работаете?
Работали с Ибрагимом Гатциевым, Юкой Вижгородской, Вадимом Галагановым. Интереснейший опыт, у всех свое видение. Лично мне ближе всех стилистика Вадима Галаганова — незамутненная феминность, здесь я, видимо, консерватор.
У вас есть личный чарт вещей AND The Brand?
Очень люблю наши кардиганы с розами на рукавах: вроде идешь такая скромно базовая, чуть повернешься — и расцвела! Обожаю наши трикотажные брюки, которые и сидят как надо, и не вытягиваются в стратегических местах. А следующей зимой будут пайетки и анютины глазки. Но с ними надо нежно, по чуть-чуть, потому что если перебор, то всё, советская клумба.
А ваш чарт совпадает со статистикой бестселлеров?
Главный бестселлер AND The Brand — лиф, то есть очень короткий топ, он бывает в кашемире и в вискозе. Лиф так связан, что грудь в него идеально ложится, а если укладывать нечего, то за счет вытачек создается невинная оптическая иллюзия. Мы уже пару лет отказываемся его производить, но и байеры, и частные покупатели требуют, спрашивают. Все, пора остановиться.
Тем временем в AND The Brand не только вяжут, но и шьют. Видела в ваших бархатных жакетах артистку Нино Нинидзе и женщину-праздник Викторию Шелягову. Чего еще от вас ждать?
Ждите мужских и детских капсул, они и раньше случались, но очень тихо, в деморежиме. А запрос есть, и самый острый — от моей семьи! К следующей весне ждите линию купальников и одежды для пляжа. Швейное производство расширится: будут пальто из даблкашемира, я для этого купила специальную машинку, полгода ждала.
Бутик AND The Brand
Невероятно, но факт: Россия переживает кашемировый бум. А Петербург теперь — столица кашемира. Пока московские бренды заказывают неотличимые бадлоны на одном заводе в Китае, вы и Татьяна Затравина из Free Age совершаете производственный подвиг.
У нас свой путь: мы революционеры экспериментаторы. К тому же Петербург — северный город, здесь лето — это расстегнутый пуховик. В таком климате кашемир незаменим, его можно носить девять месяцев в году, нам даже не надо ничего про это объяснять. И если быть до конца честной: я недооценила масштаб собственной затеи. Думала — куплю станок, и он будет выплевывать идеальные свитеры, знай себе жми на кнопку. Теперь вязальных машин уже восемь, но и кнопок как в самолете.
Обилие кнопок — главный челлендж фабриканта? Или есть и другие сложности?
Сейчас, наверное, логистика. Но я по природе — вижу цель, не вижу препятствий. Еще в начале пандемии, когда AND The Brand только стартовал, в Монголии случилась эпидемия чумы. И все, груз встал, арестовали мой кашемир! Так вот, мы нашли команду бурятов-альпинистов, которые принесли нам мотки пряжи пешком через горы в рюкзаках.
Костюм AND The Brand
Кашемир — понятие растяжимое. Кашемир AND The Brand — кровный родственник и прямой конкурент Loro Piana и Brunello Cucinelli: одно сырье, пряжа и вязальные машины. AND The Brand — Брунелло дома?
Да — и нет. Действительно, сырье мы закупаем у одного и того же производителя в Монголии. А дальше так — Loro Piana делает из шерсти монгольских коз пряжу уже в Италии. Мы, бывает, покупаем нитки Loro Piana, а иногда как раз у того же производителя в Монголии — они тоже прядут. Пух один, а пряжа разная. Вообще кашемир до стирки и обработки — это мешок из-под картошки. И у всех свои методы, как и с чем его стирать. Итальянцы силикон используют — их кашемир скользит, почти скрипит, он не очень пушистый. У нас без силикона, собственная формула. Я свой свитер от итальянского мигом отличу на ощупь. Многое зависит от окрашивания. Вы замечали, что один и тот же свитер в черном и, скажем, бежевом будут тактильно довольно сильно разниться? Чем светлее оттенок, тем агрессивнее воздействие на пряжу — из-за отбеливания.
Сложный характер у этого материала. С кашемиром так: или гиперопека, или принятие. То есть или с машинкой для удаления пиллей не расставаться, или уже принять свои катышки. Вы в какой команде?
Я — человек с машинкой. Моя позиция: любить, даже если речь о свитере, — значит заботиться. В Италии, в Европе действительно происходит иначе: люди не замечают собственные катышки, не видят в них проблемы — просто такие свойства материала, он пилингуется. И любить — значит принимать. Это разные жизненные философии.
Текст: Юлия Машнич
Фото: Виктория Ривьер
Стиль: Александра Сухоненкова
Визаж и волосы: Лада Романова
Свет: Павел Знаменский Skypoint
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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