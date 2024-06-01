Как фаундер AND The Brand Юлия Жукова запустила сверхсовременное производство на Петроградке и стала крупным трикотажным фабрикантом?

Как взять и затеять целую трикотажную фабрику?

Это по любви. Были разные бизнес­планы: хотела открывать ателье, потом детскую парикмахерскую, затем дабл­-дрессинг-­бренд для мам и дочек. И на все получала вежливые отказы инвестора с одним и тем же аргументом: недостаточно высокотехнологично. И однажды на выставке я увидела японские вязальные машины Shima Seiki, на которых делают трикотаж главные мировые бренды, и влюбилась. А у инвестора кончились аргументы: что может быть технологичнее японских машин?

Только те барельефы, которые вы на них вывязываете! У вас же порой прямо текстильное панно, а не кардиган.

Мы стремимся переосмыслить понятие трикотажа. Это ведь не только костюмы из футера с вытянутыми коленями. Кстати, колени на наших вязаных брюках не вытягиваются! Там целый инженерный проект: в местах сгибов может быть другая плотность, особое плетение. Перед выпуском я тестирую все вещи на себе, мой главный инструмент для тест­ драйва — «Сапсан». Годами езжу — держат форму!

Что касается рель­ефных изображений, например наших объемных роз, то там технология в жанре пирожка с начинкой: вяжем несколько слоев. Машина, способная на такое, в России есть только у AND The Brand. Но, помимо машины, там и творческий замысел, и математический расчет, и руки — люди. У меня классный парк оборудования, но без команды это просто груда металла.