Наталья Метелица: «Дорогие не ценой, а ценностью украшения подарены мне друзьями и коллегами»

Многие фантастические встречи мне подарил именно Музей театрального и музыкального искусства. Пожалуй, все началось в 1987 году, когда Эрмитаж показал свою первую фэшн-выставку «Ив Сен-Лоран. 28 лет творчества. 1958–1986» — двести костюмов работы модельера. Она так меня воодушевила, что я попросила Бориса Борисовича Пиотровского, тогдашнего директора Эрмитажа, познакомить меня с сотрудниками модного дома — сам Сен-Лоран на выставку не приехал. Я пригласила их в наш музей и показала коллекцию костюмов Императорских театров, в том числе костюм Матильды Кшесинской, собранный вручную из 60 фрагментов для партии Герцогини в «Спящей красавице» в премьере 1890 года. Когда они это увидели, были не просто потрясены — с ними творилось что-то невероятное, настоящий шок, они практически кричали: «Ведь это же подлинный кутюр!» Они поняли, что наши театральные художники делали высокую моду, предлагая не только креатив, но и высочайшее качество отделки и мастерство кроя.

Команда Сен-Лорана немедленно предложила показать эти костюмы в Париже. С дизайнером Гектором Паскалем (учеником художницы по костюмам Барбары Каринской, которая работала с Сальвадором Дали, Марком Шагалом и Джорджем Баланчиным!) мы придумали проект культурного обмена: в Париж поедут наши музейные сокровища, а в Петербург — выставка «Ив Сен-Лоран и театр»: театральные эскизы модельера и костюмы, сшитые по ним. Сен-Лоран считал себя учеником Бакста, Бенуа и Сомова, но, по правде сказать, его эскизы сильно проигрывают Баксту — совершенно другая энергия. У Бакста важнее всего линия, иногда даже несовершенная: вдруг ты видишь крупные икры, странные до некрасивости, но это завораживает, потому что в эскизе заключена динамика, сам дух танца. Бакст, кстати, много сотрудничал с модой — рисовал коллекции для Поля Пуаре, а для дома «Пакен» за четыре года сделал целую серию нарядов. Он даже хотел открыть собственный модный дом, но, к сожалению, этот проект не был реализован. У Сен-Лорана же линия вялая, эстетская, статичная, но в цветовой палитре он был неожиданен: красный с оранжевым, красный с розовым, розовый с зеленым — эти сочетания стали культовыми.

Сами костюмы были изумительны — Ив работал с балетом, ревю, кино, театром. Его премьерой стал балет «Сирано де Бержерак» Ролана Пети, а потом он одевал жену хореографа, звезду «Казино де Пари» Зизи Жанмер, а также Катрин Денев, Майю Плисецкую, Сильви Вартан, Жерара Депардье, Рудольфа Нуриева. И в 1989 году эскизы и костюмы оказались в Ленинграде на выставке «Ив Сен-Лоран и театр», где состоялась еще и премьера мужских духов Jazz от Yves Saint Laurent. Для нашей публики это было что-то неслыханное. Как воспоминание о проекте, команда дома подарила мне брошь Yves Saint Laurent в виде сердца.