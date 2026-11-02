Главные итоги октября в культуре Петербурга: очереди на Айвазовского в Русском музее, Анна Ковальчук в «Театре» по Моэму, новая книга Льва Лурье и дебютный альбом Соловы

А еще «тотальная живая инсталляция» aka кафе Покраса Лампаса, выставка о женщинах круга ОБЭРИУ, семь с половиной часов (!) «Преступления и наказания» в «Мастерской», документальная лента Павла Лунгина о Петре Мамонове и пластинка-симфония Муси Тотибадзе.
Редакция Собака.ru рассказывает (субъективно!) о самых интересных культурных новостях середины осени — все важное, что вы могли пропустить.
Покрас Лампас
Какие новые места появились в Петербурге?
В галерее искусств на Ломоносова, 1 теперь работает клуб «Интеллектус». В формате лекций (с неформальным общением за чаем после!) здесь проводят встречи «для тех, кому важно познавать себя и окружающий мир, находить друзей и единомышленников».
А в Seno на Гороховой главный каллиграфутурист планеты (и лауреат премии «ТОП50» Собака.ru!) Покрас Лампас открыл кофейню CAVE-01 — с предметами быта из русской деревни и арт-перфомансами. «Это место на 30 м² — тотальная живая инсталляция имени меня», — признается Покрас.
Рисунок Татьяны Глебовой, 1928 год. Из экспозиции выставки «Дочь дочери дочерей дочери»
Какие выставки запомнились в музеях и галереях?
В корпусе Бенуа показали отреставрированный «Девятый вал» — а вместе с ним свыше 200 работ Ивана Айвазовского (идет до 10 мая 2027 года!). Дополнили ретроспективу графикой и живописью мариниста из частных коллекций, автопортретами Айвазовского и его личными бумагами. Имейте в виду: очереди на блокбастер уже выстраиваются!
В KGallery открылась выставка «Серов и Коровин» (до 31 декабря) о жизнях двух друзей-художников, одновременно разных, но настолько близких, что меценат Савва Мамонтов называл их то «Серовин», то «Коров». А в Музее ОБЭРИУ стартовала уже третья экспозиция — менее чем за год! Новый проект «Дочь дочери дочерей дочери» (до 12 января 2027 года) посвящен подругам, соратницам и прочим музам объединения «чинарей». В экспозиции — от личной переписки (в ней и шутливое обещание Введенского вернуть долг, и иносказательная весть об аресте Хармса) до оригинальной кассеты со «списком Паперной».
Анна Ковальчук
Что мы увидели в театре?
Главная премьера октября — «Театр» по роману Сомерсета Моэма в Театре имени Ленсовета с блистательной Анной Ковальчук (Маргарита в сериале Бортко по Булгакову!). Визуальное решение к спектаклю Марии Романовой придумал сценограф Вячеслав Окунев: Лондон с его атмосферой респектабельности, изысканности, элегантности и чопорности, а также сногсшибательные наряды в стиле ар-деко. Следующие показы 13 и 28 ноября, 16 и 24 декабря, 14, 23 и 24 января, 3, 17 и 27 февраля.
В МДТ — Театре Европы участник Молодой студии Льва Додина Семен Козлов дебютировал с «драмой жизни» по пьесе Эдварда Олби «Что случилось в зоопарке» (следующие показы 13 и 14 ноября, 20 декабря, 7 января). А в «Мастерской» студенты Григория Козлова в РГИСИ препарируют «Преступление и наказание» (новые даты 10, 11, 12 и 13 ноября). И это исключительно для сильных духом (и не только им одним): спектакль идет в двух частях семь с половиной часов!
Кадр из фильма «Фьорд»
На что мы ходили в кино и что смотрели дома?
Пока что главное впечатление месяца — «Фьорд» Кристиана Мунджиу, выигравший в этом году «Золотую пальмовую ветвь» Канн. С виду медитативная, но жгучая внутри история о противостоянии культур в Европе: румынские мигранты с ультраконсервативными религиозными взглядами сталкиваются с норвежскими чиновниками-либералами. Но в итоге в конфликте, где замешаны дети, встать на чью-либо сторону просто невозможно — благие намерения, как водится, открывают портал в ад глобального человеческого непонимания друг друга.
Из сериальных открытий — «Кэрри» по Стивену Кингу, который в чем-то рифмуется с «Фьордом». Взрослые здесь тоже не могут договориться: ни сами с собой, ни со своими детьми. Итогом становится натуральный апокалипсис в масштабах одного маленького города — никого не жалко, пощады никому.
Наконец, есть приятные впечатления от документалистики. «Четыре жизни Петра Мамонова» Павла Лунгина немного затянутый, но все-таки честный портрет артиста-глыбы, буквально шедшего наперекор крылатой фразе о гении и злодействе.
Обложка альбома «Сон» Муси Тотибадзе
Что мы слушали?
Муся Тотибадзе — «Сон»
Пластинка о любви, боли и внутреннем перерождении, в рамках которой Тотибадзе впервые запела на грузинском. О рождении «Сна» и секретных местах для идеального свидания в Тбилиси читайте в нашем интервью.
Dominic Fike — «How to Quit Smoking»
Если хочешь избавиться от плохой привычки, перенеси свое внимание на что-то другое. Например, запиши третий альбом, что и доказывает автор хитового трека «Babydoll» Доминик Файк.
Pet Shop Boys — «A man from the future»
Новый (концептуальный!) электронно-оркестровый альбом британцев — это «музыкальный памятник» Алану Тьюрингу: математику, взломавшему код немецкой шифровальной машины «Энигма».
Директор Всего — «ВСЁ?»
Шестой и «самый темный» альбом проекта Андрея Ли — истеричный электронный саундтрек для выгоревших на работе, записанный при участии SP4K и FAVLAV. Коллеги, не звоните после шести, мы не ответим!
Солова — «погода»
Интернет-звездочка из Петербурга выпустила дебютный альбом о любви, дружбе и ностальгии (и наконец может давать полноценные сольники!). Трек «обла.ком», за который ее полюбили, на месте.
Ностальгия месяца: «Буерак» — «2016»
После многочисленных экспериментов со звуком дуэт из Новосибирска обращается к собственной классике — инди-року как с альбома «Танцы по расчету», который десять лет назад сделал их знаменитыми.
Эмо-момент месяца: My Chemical Romance — «The Black Parade (20th Anniversary Deluxe Edition)»
Возвращаем себе 2006-й (да, это было 20 лет назад!): My Chemical Romance переиздали знаковый альбом в честь его юбилея и впервые за всю историю группы возглавили Billboard 200.
Сергей Беляк — «Мой друг Лимонов»
Что мы читали?
Впервые на русском вышел сборник из семи рассказов лауреата Нобелевской премии по литературе Мо Яна «Ну и шутник же вы, мастер». В центре сюжетов — простые люди, которые сталкиваются с бюрократией, нищетой и катастрофами; реализм здесь соседствует с гротеском, а трагедия — с черной комедией.
Главный историк Петербурга Лев Лурье и его коллега Вера Гарманова отобрали и прокомментировали лучшие заметки краеведа и писателя из XIX века Анатолия Бахтиарова. Получилась не просто книга «Наша пища, петербургские типы и другие очерки Анатолия Бахтиарова», а полноценная картина быта дореволюционного города — от окраин до центра и от цен на продукты до рождественских обычаев.
Фанаты «Очень странных дел» зачитывались свежим переводом дебютного романа Милли Бобби Браун «Девятнадцать ступеней», который основан на реальных событиях из жизни ее бабушки во времена Второй мировой войны. А поклонники арта — «Искусством и другими обстоятельствами», трибьютом Иосифу Бакштейну, соратнику Кабакова, Булатова и Монастырского, который ушел из жизни в 2024 году.
В октябре мы также продолжили открывать неизвестного Лимонова, на этот раз — в видении его близкого товарища, адвоката Сергея Беляка. В его мемуарах «Мой друг Лимонов» увидели портрет лимоновского эмигрантского опыта, политических кампаний и личных драм.
Анна Михалкова — героиня обложки октябрьского номера Собака.ru. Снимала Саша Мадемуазель
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