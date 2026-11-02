Главные итоги октября в культуре Петербурга: очереди на Айвазовского в Русском музее, Анна Ковальчук в «Театре» по Моэму, новая книга Льва Лурье и дебютный альбом Соловы

Что мы слушали?

Муся Тотибадзе — «Сон»

Пластинка о любви, боли и внутреннем перерождении, в рамках которой Тотибадзе впервые запела на грузинском. О рождении «Сна» и секретных местах для идеального свидания в Тбилиси читайте в нашем интервью.

Dominic Fike — «How to Quit Smoking»

Если хочешь избавиться от плохой привычки, перенеси свое внимание на что-то другое. Например, запиши третий альбом, что и доказывает автор хитового трека «Babydoll» Доминик Файк.

Pet Shop Boys — «A man from the future»

Новый (концептуальный!) электронно-оркестровый альбом британцев — это «музыкальный памятник» Алану Тьюрингу: математику, взломавшему код немецкой шифровальной машины «Энигма».

Директор Всего — «ВСЁ?»

Шестой и «самый темный» альбом проекта Андрея Ли — истеричный электронный саундтрек для выгоревших на работе, записанный при участии SP4K и FAVLAV. Коллеги, не звоните после шести, мы не ответим!

Солова — «погода»

Интернет-звездочка из Петербурга выпустила дебютный альбом о любви, дружбе и ностальгии (и наконец может давать полноценные сольники!). Трек «обла.ком», за который ее полюбили, на месте.

Ностальгия месяца: «Буерак» — «2016»

После многочисленных экспериментов со звуком дуэт из Новосибирска обращается к собственной классике — инди-року как с альбома «Танцы по расчету», который десять лет назад сделал их знаменитыми.

Эмо-момент месяца: My Chemical Romance — «The Black Parade (20th Anniversary Deluxe Edition)»

Возвращаем себе 2006-й (да, это было 20 лет назад!): My Chemical Romance переиздали знаковый альбом в честь его юбилея и впервые за всю историю группы возглавили Billboard 200.