Крестовый поход детей: чего ждать от сериала «Кэрри» по Стивену Кингу?

На стриминге Prime Video вышли все 8 эпизодов «Кэрри» Майка Флэнагана («Призрак дома на холме» и «Жизнь Чака») — экранизации первого романа Стивена Кинга. Собака.ru рассказывает, почему его можно считать одним из самых удачных сериалов 2026-го.
Девушка-подросток из маленького американского городка Кэрри Уайт (Саммер Х. Хауэлл) живет под гнетом гиперопеки ультраконсервативной матери Маргарет (Саманта Слойан): ребенок не ходит в школу и вообще не контактирует с внешним миром, а женщина уверенно смешала у себя в голове религиозный фундаментализм и многочисленные теории заговора. Все меняется, когда отец семейства гибнет из-за несчастного случая на стройке. В дом приходят местные органы опеки и ультимативно заявляют — как раньше уже не будет. Кэрри впервые в жизни отправляется учиться со сверстниками, а Маргарет — работать в супермаркете.
С самого начала у странноватой девочки не складываются отношения с окружающими — заканчивается все безобразной сценой в раздевалке и травлей в соцсетях. Аккаунт, созданный острой на язык красоткой Крис (Элисон Торнтон), тем временем быстро превращается в инструмент массового буллинга всех и вся в школе, включая учителей. За этим наблюдают лучшая подруга мучительницы Сью (Сиена Агудонг), остальные школьники с родителями и педагогический состав во главе с директором Грейлом (Мэттью Лиллард). С каждым днем ситуация ухудшается, пока в какой-то момент не становится откровенно взрывоопасной. Особенно с учетом того, что Кэрри постепенно учится обращаться со своими способностями к телекинезу, которые оказываются такой силы, что могут разнести в щепки целый город.
Хрестоматийная история Кинга о травле и ее разрушительных последствиях вышла в 1974 году и со временем стала классическим примером исследования бытовой человеческой жестокости. Флэнаган намеренно отказался от ее дословной экранизации и перенес действие в современность — что, как выяснилось, пошло ей только на пользу. Ощущение, что с каждым даже не десятилетием, а годом общество все больше сходит с ума здесь улавливается вполне четко. И без того не самые приятные черты человеческой природы в сериале умножаются на флуктуации информационного поля. И вот уже обычная взрослая черствость и подростковая жестокость приобретают неконтролируемые формы по воле условного аккаунта «Подслушано в…», а религиозный фанатизм и собственные комплексы (как в случае Маргарет) обильно подпитывают конспирологические теории и легкость их распространения: достаточно телефона и кольцевой лампы — и вот ты уже практически проповедник.
Убедительнее всех на этих качелях между эмпатией и оголтелой мизантропией смотрятся Хауэлл и Слойан (которая, хочется верить, в этот раз наиграла на «Эмми»), однако и остальные не отстают — к счастью, второстепенные персонажи здесь не выглядят декорациями, и за их историями довольно увлекательно следить.
Но, справедливости ради, ложка дегтя нашлась и тут — не будем спойлерить, но, скажем так, законы современного массового сериалостроения авторы решили не игнорировать. В любом случае, проект получился достойным и далеко не плоским: после просмотра меньше всего хочется, чтобы в мире всеобщего прогрессирующего дисконнекта в какой-то момент появилась своя Кэрри, умеющая сжигать города дотла.
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