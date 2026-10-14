Крестовый поход детей: чего ждать от сериала «Кэрри» по Стивену Кингу?

Девушка-подросток из маленького американского городка Кэрри Уайт (Саммер Х. Хауэлл) живет под гнетом гиперопеки ультраконсервативной матери Маргарет (Саманта Слойан): ребенок не ходит в школу и вообще не контактирует с внешним миром, а женщина уверенно смешала у себя в голове религиозный фундаментализм и многочисленные теории заговора. Все меняется, когда отец семейства гибнет из-за несчастного случая на стройке. В дом приходят местные органы опеки и ультимативно заявляют — как раньше уже не будет. Кэрри впервые в жизни отправляется учиться со сверстниками, а Маргарет — работать в супермаркете.

С самого начала у странноватой девочки не складываются отношения с окружающими — заканчивается все безобразной сценой в раздевалке и травлей в соцсетях. Аккаунт, созданный острой на язык красоткой Крис (Элисон Торнтон), тем временем быстро превращается в инструмент массового буллинга всех и вся в школе, включая учителей. За этим наблюдают лучшая подруга мучительницы Сью (Сиена Агудонг), остальные школьники с родителями и педагогический состав во главе с директором Грейлом (Мэттью Лиллард). С каждым днем ситуация ухудшается, пока в какой-то момент не становится откровенно взрывоопасной. Особенно с учетом того, что Кэрри постепенно учится обращаться со своими способностями к телекинезу, которые оказываются такой силы, что могут разнести в щепки целый город.