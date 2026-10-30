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Фильм «Фьорд»: почему драма Кристиана Мунджиу стала триумфатором Канн-2026?

В российский прокат вышел «Фьорд» Кристиана Мунджиу — обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля этого года. Собака.ru рассказывает, как этот тихий вдумчивый фильм рассуждает о глобальном разрыве между европейскими культурами.

Mobra Films, Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Snowglobe Films, Aamu Filmcompany, 2026

Семья Георгиу с пятью детьми переезжает из Румынии в маленький норвежский городок у фьорда. Отец по имени Михай (Себастиан Стэн) вместе с супругой Лисбет (Рената Реинсве) постепенно встраиваются в новую реальность. Родившаяся здесь Лисбет идет работать в дом престарелых, Михай — айтишником, старшие дети адаптируются в новой школе. Новые соседи смотрят на все это вроде бы дружелюбно, но несколько озадачены чрезмерной, по их мнению, религиозностью семейства — они исповедуют евангельское христианство и живут в традициях минимализма: много молятся, а детям запрещают телефоны и, например, танцы.

Ситуация накаляется после одного — вроде бы — незначительного инцидента: на физкультуре учительница замечает на теле Элии, старшей дочери Георгиу (Ванесса Кебан), синяки — после чего педагогический состав единодушно приходит к выводу, что у нее дома практикуют телесные наказания и самое время обратиться в органы опеки и полицию.

Mobra Films, Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Snowglobe Films, Aamu Filmcompany, 2026

Попытки оправдаться делают только хуже: всех детей (включая грудного младенца) распределяют по новым семьям, а родителям уже грозит вполне реальное тюремное заключение. Начинается борьба с бюрократической машиной, и частная история иммигрантов превращается в международную — представители обеих стран считают, что их коллективные ценности разумнее и справедливее, чем у оппонентов.

Кристиан Мунджиу (как известно, до кинокарьеры работавший профессиональным журналистом) вновь погружается в размышления о текущей социальной повестке. На этот раз дискуссия строится вокруг проблемы миграции — достаточно открыть новостную ленту или соцсети, как среди прочего обязательно всплывет дискуссия на эту тему — и в России, и в Европе. Режиссер в этом плане разумно занимает позицию над схваткой и предлагает последовать его примеру: вопросов ко всем участникам истории возникает предостаточно. И дело тут даже не в озвученной проблеме: можно ли масштабировать шлепок ребенка до домашнего насилия, за которое должно следовать максимально суровое наказание.

Mobra Films, Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Snowglobe Films, Aamu Filmcompany, 2026

Скорее, речь здесь о гораздо более фундаментальном противоречии: к 2026 году Европа так и не смогла выработать какую-то более-менее рабочую схему, при которой всем было бы относительно хорошо. Консерваторы и либералы вновь утыкаются в непреодолимую стену и оказываются в ситуации «оба хуже»: безоговорочно встать ни на сторону семьи, ни на сторону людей-костюмов не получается при всем желании.

Тем печальнее смотрится на этом фоне сюжетная линия о дружбе Элии с местной девушкой Нурой — настолько контрастно их общение в контексте беспросветного коммуникационного тупика взрослых. Подростки опять оказываются честнее и лучше, а бесконечные выяснения, кто на самом деле живет правильнее сейчас и как правильнее жить в будущем, оборачиваются для них личной драмой и по-настоящему травмирующим опытом. В сущности, Мунджиу опять вспоминает про «слезинку ребенка» Достоевского — и ребенка в этом расколотом мире, который никак не получается худо-бедно склеить, в очередной раз спросить элементарно забыли.

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