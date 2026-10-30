Фильм «Фьорд»: почему драма Кристиана Мунджиу стала триумфатором Канн-2026?

Семья Георгиу с пятью детьми переезжает из Румынии в маленький норвежский городок у фьорда. Отец по имени Михай (Себастиан Стэн) вместе с супругой Лисбет (Рената Реинсве) постепенно встраиваются в новую реальность. Родившаяся здесь Лисбет идет работать в дом престарелых, Михай — айтишником, старшие дети адаптируются в новой школе. Новые соседи смотрят на все это вроде бы дружелюбно, но несколько озадачены чрезмерной, по их мнению, религиозностью семейства — они исповедуют евангельское христианство и живут в традициях минимализма: много молятся, а детям запрещают телефоны и, например, танцы.

Ситуация накаляется после одного — вроде бы — незначительного инцидента: на физкультуре учительница замечает на теле Элии, старшей дочери Георгиу (Ванесса Кебан), синяки — после чего педагогический состав единодушно приходит к выводу, что у нее дома практикуют телесные наказания и самое время обратиться в органы опеки и полицию.