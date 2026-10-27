Культурный центр в водонапорной башне, новый вход в Ботсад (без очередей!) и заказник в Курортном районе: урбанистический дайджест Петербурга

Первыми рассказали о Доме Пушнины на Московском проспекте, который станет культурным центром для проведения выставок, аукционов и спектаклей. Реконструкция здания, где в советское время проводили меховые аукционы, началась в 2023 году. Над проектом работали «Контрфорс» (проектировщик отеля в особняке Шувалова), бюро BOMAR (авторы проекта гостиницы в доме Нарышкина), дизайнер Максим Литвинов, Балтийская реставрационная компания и другие. Уже в этом году откроют галереи для проектов, объединяющих разные медиумы, периоды и авторов, а исторический аукционный зал станет площадкой для лекций, концертов и постановок. Подробнее — в нашем материале.