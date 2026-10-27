Культурный центр в водонапорной башне, новый вход в Ботсад (без очередей!) и заказник в Курортном районе: урбанистический дайджест Петербурга

В Московском районе города создают «Дом Пушнины» — культурный центр с кураторскими выставками, аукционами искусства и театральными спектаклями, в Комарове — загородную резиденцию с музеем, гастрособытиями и экскурсиями. В Приморске реставрируют кирху Святой Марии Магдалины, чтобы приспособить ее под концертный зал с краеведческой экспозицией, а в Выборге планируют открыть сразу два новых хот-спота! Еще больше новостей урбанистики — в ежемесячном дайджесте Собака.ru.
Эксклюзивы месяца
Первыми побывали в 100-летней водонапорной башне Выборга, где создают культурный центр адаптивного наследия «В-Башня». По словам команды проекта, два бетонных резервуара общей вместимостью 4 миллиона литров приспособят для инсталляций и перформансов, под акустическими потолками-куполами второго этажа будут проводить выставки, а прямо на гранитной скале первого этажа, на которой стоит здание, разместят музей архитектуры. В бывшей котельной также появится уютная библиотека с редкими изданиями и камином. В перспективе благоустроят и территорию: проложат прогулочные дорожки, установят открытую сцену и павильоны для временных выставок. Подробнее — в нашем материале.
Первыми показали будущие интерьеры отреставрированной кирхи Святой Марии Магдалины в Приморске. После масштабного восстановления (проект разрабатывала компания «М.Г.Прайват Реконстракшн», работавшая над Павловским дворцом и усадьбой Елисеевых) внутри 120-летнего здания заработает концертно-выставочный центр на 300 мест. Здесь же разместится филиал Выборгского музея-заповедника. Обновленная экспозиция сохранит краеведческую направленность и расскажет об истории города, который в разные эпохи назывался Бьерке, Койвисто и Приморском, а также о самой церкви. Подробнее — в нашем материале.
Первыми рассказали о Доме Пушнины на Московском проспекте, который станет культурным центром для проведения выставок, аукционов и спектаклей. Реконструкция здания, где в советское время проводили меховые аукционы, началась в 2023 году. Над проектом работали «Контрфорс» (проектировщик отеля в особняке Шувалова), бюро BOMAR (авторы проекта гостиницы в доме Нарышкина), дизайнер Максим Литвинов, Балтийская реставрационная компания и другие. Уже в этом году откроют галереи для проектов, объединяющих разные медиумы, периоды и авторов, а исторический аукционный зал станет площадкой для лекций, концертов и постановок. Подробнее — в нашем материале.
Заявка месяца
Бывшая фабрика финского мебельщика Матти Пиетинена в Выборге станет общественным пространством. Прямо сейчас памятник промышленной архитектуры конца XIX века приспосабливают под культурно-деловой центр с крупнейшей в Выборге площадкой для мероприятий на тысячу гостей, гастрокластером с локальным маркетом, гостиницей на полсотни номеров и летним амфитеатром со смотровой площадкой. За проектом стоят предприниматели Сергей Бомбусов и Никита Малороссиянцев. Архитектурную концепцию, которую уже согласовали на Градостроительном совете города, разработала команда бюро KLAUZURA — авторы проекта культурного квартала «Брусницын» в Петербурге.
Анонс месяца
Дачу Макаровой в Комарове отреставрируют и приспособят для культурных и гастрономических проектов. Один из немногих домов, сохранившихся от старого Келломяки, станет местом с исторической экспозицией и маршрутами, авторской кухней и загородной атмосферой. За создание музея и экскурсий отвечает искусствовед Алина Зоря, работавшая над перезапуском музея «Невская застава» и концепцией «Стрит-арт хранения», отмеченной премией «Петербург будущего». За гастрономию берется бренд-шеф Саша Пименов, известный проектами Animals и «Брод»: он разрабатывает бранчи и ужины по мотивам исторических рецептов петербургских ресторанов начала XX века.
Открытие месяца
В Ботаническом саду имени Петра Великого заработал новый вход на углу набережной реки Карповки и Аптекарского проспекта. Это одноэтажный павильон с фасадами в светло-бежевых тонах, декоративными пилястрами и большими окнами, а также четырьмя турникетами с электронными экранами. Новый вход должен решить многолетнюю проблему низкой пропускной способности старого, на улице Профессора Попова, из-за которой возникали длинные очереди. Рядом также организовали небольшую выставку под открытым небом: на деревянных мольбертах представлены архивные фотографии петербургского питомника и исторические планы его территории.
Торги месяца
Императорские конюшни Николая I, построенные в середине XIX века в Петергофе, выставили на продажу. В составе лота — здания общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров и право аренды участка площадью 3,2 гектара. Начальная цена — 204,93 млн рублей. Продавец отмечает, что историческое значение комплекса и его архитектура в стиле английского замка эпохи Средневековья позволяют разместить здесь элитный конноспортивный комплекс с отелем. В пешей доступности находятся и главные достопримечательности города: Большой Петергофский дворец и Петропавловский собор. Аукцион пройдет 27 ноября, а заявки на участие в нем принимают до 23-го.
Экоинициатива месяца
В Курортном районе Петербурга создадут заказник «Старая граница». Площадь новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) составит почти 1204 гектара. В ее состав войдут участки Белоострова, Солнечного, Репина и Комарова. Здесь ограничат строительство и реконструкцию, запретят добычу полезных ископаемых, выброс мусора, разведение костров, движение транспорта вне дорог, выгул домашних животных и устройство туристических стоянок. До 2030 года в городе должен появиться еще один заказник — «Сестрорецкие дюны». Ранее также был образован «Тарховский».
Перезапуск месяца
Благотворительный магазин «Легко-Легко», который помогает десяткам социальных проектов (например, AdVita, «Ночлежке» и «Антону тут рядом»), переехал по адресу: Бармалеева улица, 3. Здание бывшей фабрики «Светоч», где он проработал 15 лет, пришлось покинуть из-за начавшегося там капремонта. Новую площадку отремонтировали, обставили (вау-деталь — прилавок из старых дверей вроде тех, что можно встретить в петербургских парадных) и оборудовали для инклюзивных мастерских с печами для обжига и другими инструментами. Здесь уже проходят лекции и мастер-классы, а скоро откроется выставка «Сказочный лес» ведущего керамиста проекта Ирины Жариковой.
Утрата месяца
В Петербурге сгорел особняк Миллера — памятник архитектуры регионального значения на Исаакиевской площади, 3. По предварительным данным, причиной пожара стали сварочные работы, которые проводили во время реконструкции. Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. КГИОП сообщил, что потребует возбуждения еще одного дела. В Смольном пообещали восстановить здание «в первозданном виде» до конца 2028 года. В частности, лепной декор парадных интерьеров воссоздадут по слепкам, которые сняли с помощью силиконовых форм в мастерских.
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