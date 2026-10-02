Анна Михалкова: «Во мне много такого, что люди легко узнают в себе: земного и попросту бабского»

«Во мне очень много земного, попросту бабского, понимаешь?»

А что касается Натальи Росто­вой — старшей, которую ты сыграла в «Войне и мире», новом сериале Сергея Урсуляка? Символ семейных ценностей, графиня. Для тебя тут есть контраст с тобой? Или нет?

Нету контраста. Понимаешь, даже если бы мы попытались изображать из себя «графьев», то это оказалось бы сложно сделать. Но там и не стояло такой задачи, я тебе скажу честно. И у Толстого так, как мне кажется, это написано, и так это де­лает Урсуляк. Ростовы — такая семья, где все постоянно находятся в умилении друг от друга. Они действительно любят друг дружку, все они эмоциональны, ко всему подключаются, эмпатичны, страшно рады постоянным гостям. Они живут непо­средственно, совершенно не понимая, что летят в финансовую бездну с таким образом жизни. Но они не могут отказать себе в удовольствии всех приглашать, кормить, со всеми быть хорошими. Им очень нравится быть порядочными и до­брыми. И даже когда они понимают, что дела расстроены и надо заключать браки, которые будут спасать положение, они все равно уважают выбор своих детей. Взять хоть того же Николеньку, который любит бесприданницу Соню. А может даже, уже и не любит, но понимает, что он обещал и должен жениться теперь — уж так он воспитан. Его юношеская влюбленность не переросла в любовь — но он Ростов, а это порядочная семья.

Мне симпатичны их характеры и образ жизни, он мне очень понятен. Может, пото­му, что он выписан точно. Может, потому, что мне самой хотелось бы быть во мно­гих вещах такой же. Я так себя и ощущаю отчасти. Это ощущение такой, знаешь, «мамки», из тех, что хотят всем сделать хорошо, но в результате все делают хре­ново. Но зато для всех. От души, изо всех сил, как могут. И тут еще поиск некой аб­страктной справедливости. Как пережи­вать из-за «голодных детей в Африке», как за близких, — и всё от чистого сердца. Мне радостно от того, что такие люди есть.

Так, а кроме тебя… Видела ли ты таких людей, которые могут практиковать подобные убеждения и образ жизни, на­зовем это так, в современном мире?

Ну вот у нас с тобой есть подруга Валечка Крупник (владелица Aster, выпускница первого и единственного курса по киноведению режиссера Любови Аркус, вместе с Анной училась у Лилии Шитенбург в киношколе «Сеанс». — Прим. ред.). И вот не потому, что она подру­га, — но, знаешь, Валя у меня вызывает восхищение. Я наблюдаю ее в разных ситуа­циях, и вот у нее хватает сердца быть равно душевной со всеми, с очень разными людь­ми. Может быть, она делает это в том числе для себя, ведь чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Но она дорожит воз­можностью прийти на помощь.