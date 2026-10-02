Анна Михалкова: «Во мне много такого, что люди легко узнают в себе: земного и попросту бабского»

Без лишних предисловий: героиня октябрьской обложки Собака.ru Анна Михалкова — главная актриса нашего кино прямо сейчас. А тяжелая, как обогащенный уран, но филигранная драма «Полураспад» о событиях на Тоцком полигоне в 1950-х (и их последствиях) — важнейшая гуманистическая ревизия недавнего прошлого и самая ожидаемая сериальная премьера последних лет (обязательна к просмотру в октябре в Okko!). Термоядерная органика Михалковой вступает в синтез с подходящей ее масштабу ролью перестроечной журналистки-идеалистки. И случается мощнейшая атомная реакция: от киногениальной энергии Анны, кажется, даже плавится экран.
На Анне: серьги MERCURY из коллекции Classic, броши MERCURY из коллекций Bow, Flower, Fairy Tales, свитшот THE ATTICO, юбка BALENCIAGA, лосины ARMARIUM, ремень PETAR PETROV (все — ЦУМ)
Измерила джоули и электронвольты обаяния Михалковой в «Полураспаде» киновед Лилия Шитенбург (автор портретных лонгридов-блокбастеров в журнале «Сеанс» и первой русскоязычной биографии Макса фон Сюдова!). Это у нее в киношколе «Сеанс» Анна два с половиной года училась смотреть кино «с карандашиком» и анализировала 120-минутный «Синдром Стендаля» Ардженто пять трехчасовых занятий.
Мы знаем ее с самого детства. С ее детства, не с нашего.
Маленькую девочку Аню снимал в своем документальном фильме «Анна: От 6 до 18» — сейчас бы это назвали, вероятно, семейным видеопроектом — ее папа, знаменитый режиссер Никита Михалков. Девочка годами отвечала на одни и те же вопросы. Все помнят один: «Скажи, ты любишь Родину?» — спросил папа. И девочка Аня расстроилась.
Актриса Анна Михалкова больше не плачет в кадре не по сценарию, но стоит посмотреть на ее сегодняшних персонажей — «обычных женщин», нормальных женщин, забавных женщин, уморительно смешных женщин, несчастных женщин, влюбленных женщин, женщин–полицейских и воспитателей, врачей и проводниц, крестьянок и императриц, замужних женщин, совершенно незамужних женщин, мам, теть и даже бабушек, — как становится ясно, что Родину та девочка любит. И Родина отвечает ей взаимностью.
В любых соцсетях, в любых зрительских чатах, даже самых неистовых, кто-нибудь обязательно заявит: «А мне Анна Михалкова нравится!» И градус дискуссий идет на спад, и все вдруг начинают мириться и соглашаться, дескать, да, хорошая артистка. А главное — своя. Анна действительно умудряется быть своей в самых разных обществах и временах, среди самых разных людей. Человеческое тепло — то, что так трудно имитировать, хотя многие стараются, — это совершенно особый тип киногении, да и талант — особенный.
Анна всегда в работе. Недавно снялась в «Войне и мире» Сергея Урсуляка, а сейчас на экран выходит драма «Полураспад». Сценарий написал один из самых интересных в сегодняшней отечественной киноиндустрии авторов Олег Маловичко (работал над «Троцким», «Химерой», «Нулевым пациентом» и «Трассой»). А режиссером «Полураспада» стал Максим Свешников, еще будучи подростком покоривший продюсера Сергея Сельянова идеей анимационных фильмов о трех богатырях и с тех пор снявший сериалы «Контейнер», «Отель “Элеон”» и «Филатов». «Полураспад» — это история о Тоцких войсковых учениях с применением ядерного оружия в 1954 году. Через тридцать с лишним лет, во времена перестройки, журналистка по имени Надежда начинает вести свое собственное расследование тех событий. Вот эту-то журналистку и играет Анна Михалкова. Прибавив ко всем титулам своих героинь еще один: бесстрашная женщина.
Давая это интервью, Анна сидит за рулем своей машины, переезжая со съемок на культурное мероприятие. Мы говорим онлайн, и связь часто прерывается.
На Анне: броши MERCURY из коллекции Bow, платье BALENCIAGA, туфли GIANVITO ROSSI (все — ЦУМ)
На Анне: серьги CASATO из коллекции Yasmeen (MERCURY), тренч ALAÏA, свитер и рубашка CANALI, очки GUCCI (все — ЦУМ)
На Анне: серьги CASATO из коллекции Yasmeen (MERCURY), тренч и мюли ALAÏA, лосины, свитер и рубашка CANALI, очки GUCCI (все — ЦУМ), перчатки YUDASHKIN
Глава 1. Про сериал «Полураспад» и роль журналистки-идеалистки Надежды Келлер
Глава 2. Как играть Ростову-старшую у Урсуляка и чем героиня Толстого похожа на Анну
Глава 3. Что для Анны великая красота (и помогает держаться на плаву!)
Глава 4. Зачем актриса Михалкова училась на редактора кино в школе «Сеанс»
«Ты никогда не знаешь, кто окажется в твоей жизни учителем»
Здравствуйте, Анна Никитична! Откуда и куда вы едете?
Здравствуйте! Я еду с проб к новому фильму — названия не скажу, слишком рано. Сегодня целый день там делали прически немыслимые, в общем, что-то экстравагантное. Разнообразна моя творческая карьера, как говорится.
Мы хотели с тобой поговорить сегодня о сериале «Полураспад». Я посмотрела первые четыре эпизода, которые давали на предпросмотр, и еще не до конца уверена, победит в твоей героине, журналистке Надежде Келлер, гражданская совесть или же инстинкт самосохранения.
Совесть, конечно, победит, однозначно! Моя героиня из таких людей, которые не сворачивают с пути. Разве что их вынесут вперед ногами…
Почему ты решила сниматься в этом проекте?
Прежде всего потому, что сценарий написал Олег Маловичко. Я уже работала в сериалах по его сценариям (в главном онлайн-проекте 2024-го, макабре «Трасса» с Кариной Разумовской и грядущей драме «Враги». — Прим. ред.), и Олег один из тех немногих авторов, кто берет по-настоящему небанальные темы. «Полураспад» в этом смысле — возможность для меня найти какую-то новую героиню. Потому что такой тип людей — в высшей степени принципиальных, одержимых своей идеей, что-то наподобие Эрин Брокович — мне чрезвычайно интересен. Сама я к такому типу не принадлежу, но очень любопытно, где проходит та грань, которая разделяет жизнь на до и после. Почему человек не останавливается, когда сталкивается с тяжелыми препятствиями, с прямой угрозой? Для меня лично все по-другому. Например, инстинкт самосохранения, или понимание, что последствия поступков могут быть связаны с опасностью, или просто осознание: сделать что-то невозможно — меня это всегда останавливает. А есть люди, которых не останавливает ничто. Они действительно меняют мир по мере возможности, они готовы отдать свою жизнь за идею. И мне было интересно попробовать сыграть такого человека, такой характер.
Кроме прочего, у нас очень мало предлагается сценарного материала, где в разговорных сценах не просто подразумевается пересказ сюжета, а происходит настоящее погружение в мысли персонажей, выяснение их человеческих позиций. У Олега Маловичко как раз такое есть. У него в сценариях героями часто становятся юристы, медики, программисты, то есть, скажем так, интеллектуальный слой. И в его сценариях не так важен даже сюжет, сколько важно разобраться в этих людях. Кроме того, Максим Свешников, на мой взгляд, очень хороший режиссер, понимающий — это тоже большая редкость.С Максимом легко работать. И у него есть эстетическое начало: в партнерстве с оператором Ильей Авербахом они и форму, и содержание доводят до абсолюта.
Для тебя роль журналистки Келлер — это повышение по карьерной лестнице среди твоих персонажей? Хотя, стоп, что это я, по сравнению с императрицей-матушкой (речь о фильме «Екатерина Великая». — Прим. ред.) все остальное, конечно, меркнет.
Слушай, я вообще к ролям так не отношусь. Маленький человек, великий человек — по большому счету разницы никакой нет. Но всегда интересна жизнь людей, вне зависимости от их социального масштаба. Так и в реальности — ты никогда не знаешь, кто окажется в твоей жизни учителем, какой-то важный смысл сформулирует. В моей жизни однажды это была мастер, которая мне брови делала. Она вдруг что-то такое сказала, что на тот момент совершенно точно определяло мое состояние. Поэтому я ко всем актерским работам подхожу с равным интересом, мне никогда не приходилось выстраивать иерархию ролей. Все люди интересны.
А я правильно понимаю: для твоей героини в «Полураспаде» все начинается с того, что она двадцать лет в редакции газеты варила главному редактору, которого Филипп Янковский играет, «кофе с пеночкой»?
Нееет, не двадцать лет. Поменьше, наверное. Надежда Келлер — журналистка, но ей не поручают серьезных тем, и она пишет про рецепты, сочиняет советы для домохозяек. А для любого начинающего журналиста, который приходит в газету и думает, что создан для великих дел, это мучительно. Келлер мечтает о большем, о настоящей журналистике, мечтает стать Ларри Кингом на CNN, хочет решать профессиональные задачи, которые будут сопоставимы с ее амбициями. И когда она начинает свое собственное расследование, то поначалу даже не представляет, что это станет делом ее жизни.
То есть твоя героиня в «Полураспаде» была обычной женщиной. С неустроенной личной жизнью, серьезно больным ребенком. Она и на хлеб зарабатывает, и сумки таскает, и дефицит кое-какой для сына добывает, и постоять за себя может. В общем, и коня на скаку остановит, не говоря уже о горящей избе. Где ты нашла для нее точку психологического поворота, когда она из обычной женщины превращается в героя?
Важно еще и то, что события в «Полураспаде» происходят на фоне глобального развала Советского Союза. Все привычное разрушилось, появились новые шансы, но явственнее обострилась и проблема личного выбора. Стало на практике возможно проверить себя: пойдешь ты на все ради чего-то важного? Или согласишься на компромисс? И журналистка Надежда Келлер делает свой выбор: она предпочтет заведомо безнадежную борьбу за справедливость возможности реально улучшить не только личную жизнь, но даже жизнь своего больного ребенка.
Это очень интересный момент. Мы ведь всё в этой жизни на самом деле делаем ради детей. Идем ли на баррикады, прячемся ли от баррикад, потому что не хотим, чтобы наши дети страдали, лишившись отца или матери. А моя героиня — она как раз идет на эти условные баррикады ради будущего детей. Она не боится что-то потерять. Там, правда, и терять особенно нечего — но все-таки.
Можно, к примеру, получить негласный запрет на профессию, можно лишиться какой-то специальной медицинской помощи для сына, возможности-то широки.
Верно. Но Келлер из тех, кто, погрузившись в тему, уже не могут повернуть обратно, переходят Рубикон. Мир сужается до границ единственно важной проблемы.
А нет там мотива, связанного с профессиональным азартом? Как если бы в твоей героине после всех лет, что она варила любимому начальнику кофе и писала советы домохозяйкам, проснулся эдакий «журналюга», акула пера. И настоящая журналистская хватка просто не позволила ей бросить животрепещущую тему?
Знаешь, после окончания съемок «Полураспада» прошло уже три года, сериал был готов в 2024-м (в 2025 году первые эпизоды проекта показали на фестивале «Новый сезон», где Анна Михалкова получила награду за лучшую женскую роль. — Прим. ред.). Но я не помню, чтобы играла такую «акулу», которая ради сенсации крушит все вокруг. Там многое переплетено с историей ее собственной семьи. А самое главное, что частная судьба оказывается связана с важнейшими нравственными вопросами об отношении государства и человека.
На Анне: серьги YEPREM из коллекции Classic (MERCURY), юбка SAINT LAURENT, перчатки PETAR PETROV (все — ЦУМ), бомбер PHOEBE PHILO
«Во мне очень много земного, попросту бабского, понимаешь?»
А что касается Натальи Ростовой — старшей, которую ты сыграла в «Войне и мире», новом сериале Сергея Урсуляка? Символ семейных ценностей, графиня. Для тебя тут есть контраст с тобой? Или нет?
Нету контраста. Понимаешь, даже если бы мы попытались изображать из себя «графьев», то это оказалось бы сложно сделать. Но там и не стояло такой задачи, я тебе скажу честно. И у Толстого так, как мне кажется, это написано, и так это делает Урсуляк. Ростовы — такая семья, где все постоянно находятся в умилении друг от друга. Они действительно любят друг дружку, все они эмоциональны, ко всему подключаются, эмпатичны, страшно рады постоянным гостям. Они живут непосредственно, совершенно не понимая, что летят в финансовую бездну с таким образом жизни. Но они не могут отказать себе в удовольствии всех приглашать, кормить, со всеми быть хорошими. Им очень нравится быть порядочными и добрыми. И даже когда они понимают, что дела расстроены и надо заключать браки, которые будут спасать положение, они все равно уважают выбор своих детей. Взять хоть того же Николеньку, который любит бесприданницу Соню. А может даже, уже и не любит, но понимает, что он обещал и должен жениться теперь — уж так он воспитан. Его юношеская влюбленность не переросла в любовь — но он Ростов, а это порядочная семья.
Мне симпатичны их характеры и образ жизни, он мне очень понятен. Может, потому, что он выписан точно. Может, потому, что мне самой хотелось бы быть во многих вещах такой же. Я так себя и ощущаю отчасти. Это ощущение такой, знаешь, «мамки», из тех, что хотят всем сделать хорошо, но в результате все делают хреново. Но зато для всех. От души, изо всех сил, как могут. И тут еще поиск некой абстрактной справедливости. Как переживать из-за «голодных детей в Африке», как за близких, — и всё от чистого сердца. Мне радостно от того, что такие люди есть.
Так, а кроме тебя… Видела ли ты таких людей, которые могут практиковать подобные убеждения и образ жизни, назовем это так, в современном мире?
Ну вот у нас с тобой есть подруга Валечка Крупник (владелица Aster, выпускница первого и единственного курса по киноведению режиссера Любови Аркус, вместе с Анной училась у Лилии Шитенбург в киношколе «Сеанс». — Прим. ред.). И вот не потому, что она подруга, — но, знаешь, Валя у меня вызывает восхищение. Я наблюдаю ее в разных ситуациях, и вот у нее хватает сердца быть равно душевной со всеми, с очень разными людьми. Может быть, она делает это в том числе для себя, ведь чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Но она дорожит возможностью прийти на помощь.
Меня просили обязательно спросить тебя, как так вышло, что Анна Михалкова стала главной актрисой современности? (Анна в ужасе машет руками.) Имеется же в виду не статус генеральский, а массовое признание. Тебе невозможно противостоять. Объясни почему.
Я даже не знаю, что ответить. В этом отношении у меня никогда не было никаких амбиций. Более того, я вообще не понимаю, что такое, например, мое поколение, кто мы, кто рядом, понимаешь? Просто мне кажется, что у меня получилось достаточно комфортно перейти от, условно говоря, лирических и романтических героинь к амплуа взрослой женщины. Я работаю в разных жанрах, начиная от трагедии, драмы и заканчивая комедией. И мне не страшно стареть. Ну «как бы» не страшно, конечно: по-человечески страшно, в любом случае. Профессионально не страшно. Мне не страшно потерять женскую привлекательность героини. Понимаешь? Я никогда не была, в общем-то, такой уже «настоящей героиней». Я это понимаю. Вот Вика Исакова — она действительно героиня. Возможно, красоткам сложно переходить на возрастные роли, играть чью-то маму. А у меня уже и роль бабушки есть. Наверное, в этом смысле мне повезло.
А во-вторых, мне кажется, что со мной себя может ассоциировать гораздо большая аудитория, чем с красавицами, с какими-то эфемерными женщинами. Во мне много такого, что люди легко узнают в себе. Все-таки во мне очень много земного, попросту бабского, понимаешь? Это тоже не моя заслуга, просто такая природа. Приятно, когда подбегают зрительницы с желанием обнять, будто мы дружим тысячу лет — такое возникает ощущение. Просто я для этого ничего особо не делала.
Зрители, в принципе, легко формулируют ответ на вопрос: «За что вы любите актрису Михалкову?» — «Ну, она какая-то нормальная». В профессиональном отношении это мало что дает. Но на самом-то деле тут заключается аномалия. По идее, в тебе как раз «нормального» должно быть по минимуму. Ты из очень известной артистической семьи. Твой папа мало того что крупный режиссер, он — для всех нас, простых зрителей, к примеру, сэр Генри Баскервиль, в конце концов! Откуда тут взяться нормальности? Где ты ее нагуляла?
Не знаю, не знаю, нет ответа у меня. История семьи — это, с одной стороны, бонус, а с другой стороны, это дикий груз. Всегда, с одной стороны, мешает, а с другой стороны, помогает. Среднего не дано. Ты все время как будто бы обязана оправдывать ожидания и в плохом, и в хорошем.
До сих пор? Ты же вроде «отрезанный ломоть» в профессии?
Да, мне посчастливилось как-то оторваться в этом смысле. Притом, что я действительно часть этой семьи, я люблю свою семью. Это для меня очень важные и родные люди. Но при этом я перестала ощущать, что занимаю чье-то место. Что «ее пропихнул папа». Просто уже в силу возраста. Уже не так много осталось, чтобы еще думать про это.
«Осенние длинные тени, дымка, яблоки, чудом созревшие, — это то, что меня держит»
Давай вернемся к счастливой семье. Ростовых окружает Россия, которую мы уже потеряли некоторое количество раз. В той России, помимо того, что звучал хруст французской булки, было много настоящей красоты, много прекрасного. Ты говоришь, что хорошо чувствуешь, понимаешь Ростовых. Вокруг тебя много красоты?
Да, ты знаешь, мне кажется, чем страшнее происходящее вокруг, тем сильнее у меня потребность в красоте. Стараюсь концентрироваться и видеть вокруг себя только что-то прекрасное. Так сейчас выстроен фокус мой, такие линзы, скажем так, вставлены. Вот утром вчера в школу с дочкой собирались, я рано встала, и у нас солнце было. Эти осенние длинные тени утром, дымка и еще яблоки, которые висят там, у нас в Москве, — созревшие чудом совершенно. Для меня все это принципиально важные вещи. Я за это держусь всеми руками и ногами. Я себе делаю кофе, беру невероятно красивую чашку, которую купила в антикварном в Петербурге. Это составляет мой микромир, мой быт. Может, новая важная книжка. Или какая-то отложенная опера, которую ты не знаешь, и думаешь: вот сейчас я ее наконец послушаю. Это даже не то, что доставляет удовольствие, это то, что меня держит.
То, что дает энергию?
Нет, у меня вообще много энергии. Мне ее дает общение. Я в этом смысле, наверное, счастливый человек, потому что у меня так работает: отдавая, я много получаю и таким образом отдыхаю. Люблю и гостей, и готовить. И в этом смысле Ростовы мне близки.
А есть какая-нибудь красота, по которой остро скучаешь? Или потребность, которую надо восполнить?
О, у меня есть целый список, я веду его. Что посмотреть, что освоить. Вот, например, из этого списка недавно закрытая позиция: коньковый ход на лыжах. Я научилась, поэтому вычеркиваю. В этом списке есть пункт «фламенко» — но это еще не закрытый гештальт. Если я вижу, что где-то выставка открылась, или какую-то постановку надо срочно посмотреть, я сразу это в список кидаю. Какие-то города посетить или где-то варят лучше кофе, вот это все.
«Школа "Сеанс" стала для меня тренировкой интеллектуальных мышц»
Расскажи, как ты добралась до школы «Сеанс»? Ты же теперь редактор в кино.
Я благодарна Любе Аркус за то, что ей пришла в голову идея школы (Любовь Аркус — режиссер, киновед и основатель журнала «Сеанс». — Прим. ред.). И я очень рада, что мы были в первом наборе «Сеанса», потому что это первая любовь: именно на нашем курсе прошла репетиция всей модели киношколы. На два года это стало абсолютно спасительным занятием во время той суматохи, в которой мы живем. Такая реально работающая схема: у тебя есть учебный план, и надо сделать домашнее задание, надо прослушать лекции. А еще надо работать, и ты занята с утра до ночи — это было терапевтическое занятие. Плюс ко всему, когда ты учишься чему-то в 18–19 лет, это все не в коня корм. Все неинтересно, никак не систематизировано. А с возрастом ты становишься ленив, и мозг ленив, и скорость уже не та. И «Сеанс» для меня стал тренировкой — настоящей тренировкой интеллектуальных мышц.
Так что я просто в полном восторге. К тому же я познакомилась с таким количеством прекрасных людей, начиная от студентов наших, с которыми мы до сих пор общаемся, и заканчивая, конечно, блистательным педагогическим составом «Сеанса». Что кривить душой, это правда. Люба Аркус нашла лучших из лучших. И я просто счастлива, что каждого из них можно слушать бесконечно. Это был прям подарок большой человеческий (среди преподавателей школы «Сеанс» — историк Лев Лурье и искусствовед Иван Чечот, режиссер Александр Сокуров и театровед Елена Горфункель.— Прим. ред.).
Спасибо за прекрасные слова от бывшей студентки. Ну, собственно, ты отучилась, и все, у тебя теперь надолго каникулы? Или ты хочешь поучиться еще чему-нибудь?
Сейчас я итальянский учу. Осваиваю технику вязания носков. У меня много планов!
Кроме всего прочего, ты — благодаря фильму «Кококо» — символ петербургской интеллигенции. Как менялись твои впечатления от Петербурга, когда ты побывала здесь в первый раз, и теперь, когда стала взрослой женщиной?
Вот интересная штука. Я много снималась и снимаюсь в Петербурге. Разные были периоды. Этот город не всегда принимает. Он всегда для меня сложен, потому что все мысли, которые мне не доставляют удовольствия, они все приходят в Петербурге. Здесь многое способствует тому, что ты должен все время что-то прорабатывать в себе. Этот город — сплошная травма. Ты приезжаешь и обнаруживаешь у себя травму. И с ней надо разобраться.
А еще Петербург для меня связан с огромным количеством друзей, людей, которых я люблю. С художниками, с которыми я познакомилась через мою подругу Лелю Пореченкову, она питерская. Все «сеансовские» мои дружочки. И, конечно, он связан для меня уже много лет с филармонией и с детским абонементом, от которого я получаю колоссальное удовольствие (Анна выступает как чтица на детских концертах в Филармонии им. Шостаковича. — Прим. ред.). Просто колоссальное. Это для меня какой-то высший вид искусства, понимаешь? Дети, которые растут у меня на глазах, мои любимцы. Я очень благодарна за тот опыт, который мне подарила филармония. И в профессиональном плане это совершенно отдельный жанр. Каждый мой приезд, встречи с детьми, момент, когда они подходят фотографироваться, мои котики, все красиво наряженные, это все дорогого стоит. Это очень большая ответственность — соответствовать классической музыке, ничего не испортить. Когда ты находишься внутри оркестра, ты не представляешь, какое это удовольствие. Просто волшебство. Само звучание — не знаю, может, потому, что я никогда не занималась музыкой — для меня просто каждый раз чудо.
Так у тебя все впереди, насколько я понимаю, с твоей любовью к учебе и с перспективами занятий фламенко.
Мне как-то раз только что прислали сценарную заявку, про женщину, которой муж изменяет. Опять беда, несчастная баба, и для того чтобы поднять свою самооценку, она идет учиться танцевать у пилона. Когда я прочитала эту заявку, то подумала: ну если я еще и это освою… Это будет, конечно, уже следующий уровень.
Текст Лилия Шитенбург
Фото Саша Мадемуазель
Главный редактор Яна Милорадовская
Креативный директор Ксения Гощицкая
Продюсер Екатерина Кузнецова
Стиль Юка Вижгородская
Визаж Лиза Гречкина
Волосы Юля Худякова
Сет-дизайн Тимофей Грициенко
Свет Александр Смирнов
Ассистенты стилиста Мария Внук, Андрей Гусаров, Ольга Мозганова, Артем Петровичев, Виолетта Варламова
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