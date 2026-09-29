«Мы не очень-то нужны этому городу»: Александр Сокуров — о Петербурге, Эрмитаже и градозащите

Сокуров дает совет самому себе в юности

Я бы сказал: никогда ничего не бойся и не занимайся кино. Вообще, не стоит идти по пути художественной деятельности, если вы понимаете, что ее результаты будут неадекватны потерям. Мне тоже не следовало: и в силу эмоционального склада, и по причинам здоровья. Может, надо было заниматься инженерной работой, археологией или преподаванием какой-то дисциплины, где польза и результат наглядны.

В художественном ремесле никогда неочевидно, целесообразны ли смысл, драматургия, сюжет, направленность интересов и страстей. Неочевидно, будут ли все стороны удовлетворены результатом. Бывает, режиссер еще жив, а его фильмы уже постарели. А ведь можно было с самого начала понять, что не нужно тратить на это средства, силы и время.

Чем Сокуров отличается от Тарковского

Поколения Калатозова и Тарковского жили тогда, когда они были необходимы. Каждый новый фильм, выходивший в Советском Союзе, оказался востребован. Каждую новую книгу ждали с трепетом. Радио слушали с вниманием, чтобы не пропустить выступления Константина Симонова. Даже когда Вишневская и Ростропович оказались за пределами страны без копейки, они стали моментально зарабатывать, потому что за великих музыкантов и танцовщиков в концертных залах готовы были платить огромные деньги. В те годы миллионы людей ждали нового художества и культурных открытий.

Я же отношусь к числу тех, кто не совпал со своим временем. Поезд ушел. Не надо этого бояться или стыдиться. Я делаю свои фильмы такими не потому, что хочу, а потому что только так и могу.

Почему важно ставить себе цели

Однажды я решил, что хочу получить высшее гуманитарное образование. Цель была амбициозной, потому что в нашей семье ни по линии мамы, ни по линии отца не было людей с высшим образованием. То, что я поступил на исторический факультет (Горьковского государственного университета. — Прим.ред.), было большой гордостью.

Я уехал далеко-далеко от родителей и должен был справляться с совершенно неадекватными моим возможностям трудностями. Денег не было, учиться трудно. Появилась возможность пойти на Горьковскую студию телевидения помощником режиссера, но приходилось параллельно учиться и работать. Мое упорство продиктовывалось неизбежностью обстоятельств. Я поставил себе цель, и у меня не было выхода. Советую и вам: найдите ее. Тогда в вас возникнет ясность, которая определит дальнейшие действия. В этот момент сомнения уйдут в сторону.