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Кино и сериалы

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«Мы не очень-то нужны этому городу»: Александр Сокуров — о Петербурге, Эрмитаже и градозащите

Автор хитового цикла «Тетралогия власти» Александр Сокуров рассказал о съемках «Русского ковчега» и смыслах «Молоха», а заодно дал совет самому себе в юности (спойлер: ничего не бояться и не заниматься кино!). Редакция Собака.ru делится отрывками из паблик-тока, который прошел в Петербурге на фестивале галереи KGallery «Из профессорской квартиры».

Сокуров дает совет самому себе в юности

Я бы сказал: никогда ничего не бойся и не занимайся кино. Вообще, не стоит идти по пути художественной деятельности, если вы понимаете, что ее результаты будут неадекватны потерям. Мне тоже не следовало: и в силу эмоционального склада, и по причинам здоровья. Может, надо было заниматься инженерной работой, археологией или преподаванием какой-то дисциплины, где польза и результат наглядны.

В художественном ремесле никогда неочевидно, целесообразны ли смысл, драматургия, сюжет, направленность интересов и страстей. Неочевидно, будут ли все стороны удовлетворены результатом. Бывает, режиссер еще жив, а его фильмы уже постарели. А ведь можно было с самого начала понять, что не нужно тратить на это средства, силы и время.

Чем Сокуров отличается от Тарковского

Поколения Калатозова и Тарковского жили тогда, когда они были необходимы. Каждый новый фильм, выходивший в Советском Союзе, оказался востребован. Каждую новую книгу ждали с трепетом. Радио слушали с вниманием, чтобы не пропустить выступления Константина Симонова. Даже когда Вишневская и Ростропович оказались за пределами страны без копейки, они стали моментально зарабатывать, потому что за великих музыкантов и танцовщиков в концертных залах готовы были платить огромные деньги. В те годы миллионы людей ждали нового художества и культурных открытий.

Я же отношусь к числу тех, кто не совпал со своим временем. Поезд ушел. Не надо этого бояться или стыдиться. Я делаю свои фильмы такими не потому, что хочу, а потому что только так и могу.

Почему важно ставить себе цели

Однажды я решил, что хочу получить высшее гуманитарное образование. Цель была амбициозной, потому что в нашей семье ни по линии мамы, ни по линии отца не было людей с высшим образованием. То, что я поступил на исторический факультет (Горьковского государственного университета. — Прим.ред.), было большой гордостью.

Я уехал далеко-далеко от родителей и должен был справляться с совершенно неадекватными моим возможностям трудностями. Денег не было, учиться трудно. Появилась возможность пойти на Горьковскую студию телевидения помощником режиссера, но приходилось параллельно учиться и работать. Мое упорство продиктовывалось неизбежностью обстоятельств. Я поставил себе цель, и у меня не было выхода. Советую и вам: найдите ее. Тогда в вас возникнет ясность, которая определит дальнейшие действия. В этот момент сомнения уйдут в сторону.

Кадр из фильма "Молох" 1999 года
«Ленфильм», Госкино России, «Fusion Product», «Zero Film при участии «Filmboard Berlin/Brandenburg GmbH» и «Fondation Montecinemaverita»

Кадр из фильма "Молох" 1999 года

Про смысл работы режиссера (и фильма «Молох»!)

В моих фильмах нет отрицательных персонажей. Я не следователь и не прокурор. Мы можем проклинать Адольфа Гитлера (персонаж фильма Сокурова «Молох». — Прим.ред.), но он все еще человек. Значит, не может быть единственным в своем роде. Моя задача как автора — попытаться его понять. Принять его в свою «больницу», изучить «симптоматику», поставить «диагноз» и сообщить его современникам.

Если же авторы будут все время злобно осуждать и распинать персонажей, то мы никогда не сможем понять, почему, например, ученики Христа его предали.

Как связаны культура и доброта

Культура — это в первую очередь добросердечие. Готовность понять и принять другого человека, вне зависимости от его национальности или вероисповедания. Особенно это заметно на фоне того, какое огромное количество людей сейчас озлоблено. Они намерены кому-то мстить, кого-то победить, у кого-то что-то отнять. В Италии, Испании или Португалии я никогда не встречал такого обостренного чувства, которое сейчас поглощает моих соотечественников.

Зачем спасать талантливых людей

Задача моего поколения — не допустить, чтобы бездарные люди получили власть над умами. Надо делать все, чтобы таланты в кино, литературе и науке не испытывали одиночества и враждебного отношения. Общество склонно не любить способных людей и мучить их. Мы же можем испытать счастливые моменты от того, что поддерживаем их, помогаем просвещению.

Кадр из фильма "Русский ковчег" 2002 года
The Hermitage Bridge Studio Egoli Tossell Film AG при участии Фора-фильм

Кадр из фильма "Русский ковчег" 2002 года

Про первую встречу с Петербургом

Долгое время я боялся Ленинграда. Для нашего поколения этот город был одновременно страшным, жертвенным и святым местом. Все же я сын ветерана. Я видел молодых офицеров, потрясенных и измученных войной. Спокойной жизни в нашем городке не было, и это сказывалось на всех детях.

Первая встреча с Ленинградом оправдала тяжелые ожидания — я чувствовал грусть, отчаяние, страх. Я тогда приехал на «Ленфильм» с попыткой показать свой дипломный проект по Платонову — «Одинокий голос человека». Главный редактор сказал: «Никогда больше здесь не появляйтесь. Все это — гадость».

Стоял декабрьский мороз. Я искал, где может быть тепло, и оказался в Эрмитаже. Там были горячие батареи, и пахло состарившимся маслом на картинах. С тех пор этот музей является для меня олицетворением дома. Пространства, не довлевшего надо мной — не очень удачливым и здоровым молодым человеком.

Про Пиотровского и съемки «Русского ковчега»

Пиотровский (директор Эрмитажа. — Прим.ред.) с первой встречи проявил доверие ко мне как к автору. И это при его дистанцированности от кино! Многие мировые музеи хотели бы, чтобы у них был снят «Русский ковчег» (фильм Сокурова о путешествии двух странников сквозь историю России, местом действия которого стал Эрмитаж. — Прим.ред.), но никто из них не был готов так же, как Пиотровский, служить этой идее и помогать в ее реализации. Это же сложнейшая съемочная работа!

Пиотровского я и сейчас считаю своим близким другом и учителем. Это счастье — видеть умного, образованного человека, по-настоящему глубоко знающего науку и историю.

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Можно ли обрести гармонию в Петербурге

В первые годы после моего переезда теплые летние дни были короткими, а зимы — тяжелыми. К жизни здесь приходится привыкать. Мне кажется, мы не очень-то нужны этому городу. Возможно, он не прощает нам, что его становление далось такими жертвами. По душе и по сердцу в Ленинграде тяжело. Мои обстоятельства складывались здесь не легче: были и запреты фильмов, и неприятности государственного порядка. Когда же я подключился к градозащитному движению, мое желание уберечь это место от деструкции и агрессии встречало только сопротивление.

На самом деле я не помню здесь ни одного счастливого года. Ленинград — непростой город. Он еще принесет нам множество сюрпризов и коллизий.

Про любимое место в Петербурге

Мне дорог район набережной Лейтенанта Шмидта. Когда-то там было множество судостроительных предприятий, а я вообще очень люблю заводские коллективы. Я хочу видеть в городе людей, которые там работают. Я им верю. Иногда даже больше, чем интеллигенции.

Когда сейчас на набережной в белые ночи швартуется по несколько теплоходов в ожидании разводки мостов, в этом есть какое-то очарование. Театры, заводы и верфи. Моряки, инженеры и художники. Когда мы все вместе, это прекрасно.

Люди:
Александр Сокуров

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