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Премьера на Собака.ru: Муся Тотибадзе выпустила альбом «Сон»

Работа над пластинкой «о любви, боли и внутреннем перерождении» заняла около года, а сам релиз стал международным проектом: треки записывались в Москве, Петербурге и Кирове, Тбилиси и Кутаиси, Берлине и Кронберге, Лондоне и Нью-Йорке. И да, по структуре это почти симфония: от падения к принятию и победе света.

Обложка релиза

В начале был «Сон», точнее, одноименная альбому песня, которую Муся создала еще в декабре в Переделкино вместе с Романом Цепелевым — создателем проекта Illuminated Faces, автором музыки к спектаклям «Практики» и Александринского театра.

А дальше «Сон» оброс еще 13 треками (в том числе интермеццо в стиле «Твин Пикс»!), над которыми вместе с певицей работали композиторы Максим Войтов, Игорь Вдовин и Иван Лубенников.

Поговорили с Мусей Тотибадзе о рождении «Сна» и том, как создавалась ее первая песня «на языке отца» — грузинском, получили список композиций, под которые мы будем плакать и верить в себя, а еще выведали секретные места для идеального свидания в Тбилиси — берите на вооружение!

Изображение предоставлено Собака.ru командой Муси Тотибадзе. Автор фото: Даниил Онищенко

«Сон» описывается как альбом «о любви, боли и внутреннем перерождении». Можешь раскрыть это описание? Какая основная тональность, общее настроение, твои ожидания в целом?

Я бы не хотела навязывать тональности, настроения альбома. Пусть будет больше воздуха для фантазии и личных образов каждого слушателя. Ожидания приятные и очень волнительные. Сколько бы мы не писали, выпускали музыки, каждый раз, как в первый, страшно! Потому что ты любишь то, что ты сделал, и хочешь, чтобы другие тоже это полюбили. Но и это не самое главное, в конце концов.

Альбом выстроен по симфоническим канонам — от экспозиции к коде. Каким предстает лирический герой в начале и каким мы видим его в финале?

Вернее будет сказать — симфоническая 4-частность альбома. От этого классическая форма. Первая часть — герой взволнованный, драматичный, энергичный и трепещущий. Вторая — печальная часть, умиротворенная, нежная, без суеты. Третья может быть легкой, но под легкостью — тревожной и ироничной. Четвертая — жизнерадостная и праздничная, победа над злом.

И кстати, почему у заглавного трека сразу две версии?

С песни «Сон» начался альбом, так бывает крайне редко. Я села за пианино и от начала до конца написала песню за ночь, записав на диктофон! И поняла, что хочу делать альбом. Две версии — абсолютно два разных контекста, которые предложили Игорь Вдовин и Максим Войтов. Для меня очень ценно, что каждая версия — самостоятельна и независима!

Трек, на который ты ставишь, что он точно выстрелит? Песня, под которую можно вдоволь поплакать? Самая духоподъемная композиция?

Я не знаю, не думаю так про песни. Просто всех их люблю! Думаю, «Сон» и «Острова» — для слез идеально. А духоподъемными пусть будут «Мехико» и «Гореть».

Твой соавтор Иван Лубенников, в контексте песни «Маковые губы», говорит: «Эротика — это единственное, от чего невозможно устать». А от чего невозможно устать по твоему мнению?

Я, пожалуй, соглашусь с Иваном. Но еще добавлю — от любви!

Изображение предоставлено Собака.ru командой Муси Тотибадзе. Автор фото: Даниил Онищенко

На альбоме «Сон» ты впервые поешь на грузинском — как ты отмечаешь в пресс-релизе, «на языке отца», художника Константина Георгиевича Тотибадзе. Почему именно сейчас, а не раньше? С какими чувствами этот опыт прошел для тебя, а с какими ты отпускаешь эту песню? И да, почему именно «Ден ден дури»?

Мне очень давно хотелось спеть на грузинском. Никак не могла собраться. Всему свое время, видимо. Я мечтала придумать что-то с детьми снова, как когда-то в «Мальчике», а что может объединить многих детей разных национальностей и культур? В детстве у нас была игра ДонДонДэри, clapping game — хлопки в ладоши и повторение в унисон несуществующих слов. Оказалось, что в Грузии тоже была эта игра, с другими словами, но суть та же.

Мне показалось, это шикарная идея — спеть детскую считалочку. Рома Цепелев зимним вечером в Переделкино показывает мне свое демо, я набрасываю текст грузинской считалочки, и вот мы уже несемся куда-то. Песня сама начала себя писать.

Потом Дамиан Горделадзе (грузинский певец и один из основателей фольклорного ансамбля Gorda, — прим. ред.), Шио Мушкудиани (руководитель хора «Шиос Гунди», — прим. ред.) и Тамо Хупения (грузинский креативный продюсер, — прим. ред.) помогают нам художественно перевести русские стихи, и мы едем в Кутаиси и Киров записывать хоры детей. В общем, целое приключение.

Фан-факт: я задаю эти вопросы, находясь в Тбилиси (остановиться у консерватории — работать под лучший саундтрек!). Что обязательно стоит увидеть? Локация для любимого вида на ночной сити оф стар? 

Это дико приятно и смешно! Я люблю храм Давида Гареджийского на Мтацминде. Там маленький пантеон, сидишь на лавке, смотришь на город и думаешь. Приятно гулять по озеру Лиси. А самый любимый секретный ресторан для свиданий — это Madre.

Изображение предоставлено Собака.ru командой Муси Тотибадзе. Автор фото: Даниил Онищенко

География записи «Сна» обширная: Москва и Петербург, Тбилиси и Кутаиси, Берлин и Кронберг, Лондон, Нью-Йорк. В каком городе случился катарсис? А где твоему сердцу было наиболее комфортно? Есть ли история, которая случилась за этот год записи и сильнее других запомнилась?

Да, помотало. В какой-то момент я ненавидела все в этом альбоме — начиная с амбиции поработать с разными композиторами до логистики передвижений. Но сейчас думаю, что это было самое крутое приключение за всю мою музыкальную жизнь. И впервые ощущаю, что это только начало! Не буду говорить, где было комфортнее, чтобы не обиделись другие города, но везде было интересно, как минимум.

Есть пара историй точно — личная и семейная, которые сильно повлияли на мою жизнь, но не готова их рассказывать.

Изображение предоставлено Собака.ru командой Муси Тотибадзе. Автор фото: Даниил Онищенко

Судя по сниппету альбома, у «Сна» невероятный визуал: кажется, нас ждет отдельная киновселенная! Расскажи об образах и смыслах, которые ты закладывала. 

Визуальную концепцию альбома придумали Чыонг Тхе Тхиен и Сюмбель Хусаинова снимали несколько дней с большой командой, так что слово им. 

Чиппа и Сюмбель

специально для Собака.ru:

Идея пришла во время полусна.

Мы все время думали о том, как можно сделать красиво, что даже перед сном к нам приходили разные образы и сюрреалистичные визуалы. Все это записывали, собирали в список и потом уже думали, как грамотно и эффективно распределить.

Старались представить эту сюрреалистичную историю в форме документалистики, чтобы ощущалось, что все это происходило в реальном мире. Как-то все сошлось: когда мы услышали пожелания Муси и ее идеи, оказалось, что все это мэтчится с тематикой сна и пути к освобождению.

Когда мы общались, все были на одной волне и в целом понимали друг друга, даже не надо было заканчивать мысль. Как-то так получилось, что у всех было одинаковое видение.

Работа была непростая, были такие идеи, которые мы никогда не пробовали реализовать, но потихоньку, шаг за шагом, смогли сделать то, что задумали.

Изображение предоставлено Собака.ru командой Муси Тотибадзе. Автор фото: Даниил Онищенко

Муся Тотибадзе: «То, что в Москве считается эксцентричным в одежде, в Петербурге — норма!»

Все использованные в материале изображения предоставлены Собака.ru командой Муси Тотибадзе. Автор фотосессии: Даниил Онищенко.

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