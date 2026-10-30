Премьера на Собака.ru: Муся Тотибадзе выпустила альбом «Сон»

Работа над пластинкой «о любви, боли и внутреннем перерождении» заняла около года, а сам релиз стал международным проектом: треки записывались в Москве, Петербурге и Кирове, Тбилиси и Кутаиси, Берлине и Кронберге, Лондоне и Нью-Йорке. И да, по структуре это почти симфония: от падения к принятию и победе света.
В начале был «Сон», точнее, одноименная альбому песня, которую Муся создала еще в декабре в Переделкино вместе с Романом Цепелевым — создателем проекта Illuminated Faces, автором музыки к спектаклям «Практики» и Александринского театра.
А дальше «Сон» оброс еще 13 треками (в том числе интермеццо в стиле «Твин Пикс»!), над которыми вместе с певицей работали композиторы Максим Войтов, Игорь Вдовин и Иван Лубенников.
Поговорили с Мусей Тотибадзе о рождении «Сна» и том, как создавалась ее первая песня «на языке отца» — грузинском, получили список композиций, под которые мы будем плакать и верить в себя, а еще выведали секретные места для идеального свидания в Тбилиси — берите на вооружение!
«Сон» описывается как альбом «о любви, боли и внутреннем перерождении». Можешь раскрыть это описание? Какая основная тональность, общее настроение, твои ожидания в целом?
Я бы не хотела навязывать тональности, настроения альбома. Пусть будет больше воздуха для фантазии и личных образов каждого слушателя. Ожидания приятные и очень волнительные. Сколько бы мы не писали, выпускали музыки, каждый раз, как в первый, страшно! Потому что ты любишь то, что ты сделал, и хочешь, чтобы другие тоже это полюбили. Но и это не самое главное, в конце концов.
Альбом выстроен по симфоническим канонам — от экспозиции к коде. Каким предстает лирический герой в начале и каким мы видим его в финале?
Вернее будет сказать — симфоническая 4-частность альбома. От этого классическая форма. Первая часть — герой взволнованный, драматичный, энергичный и трепещущий. Вторая — печальная часть, умиротворенная, нежная, без суеты. Третья может быть легкой, но под легкостью — тревожной и ироничной. Четвертая — жизнерадостная и праздничная, победа над злом.
И кстати, почему у заглавного трека сразу две версии?
С песни «Сон» начался альбом, так бывает крайне редко. Я села за пианино и от начала до конца написала песню за ночь, записав на диктофон! И поняла, что хочу делать альбом. Две версии — абсолютно два разных контекста, которые предложили Игорь Вдовин и Максим Войтов. Для меня очень ценно, что каждая версия — самостоятельна и независима!
Трек, на который ты ставишь, что он точно выстрелит? Песня, под которую можно вдоволь поплакать? Самая духоподъемная композиция?
Я не знаю, не думаю так про песни. Просто всех их люблю! Думаю, «Сон» и «Острова» — для слез идеально. А духоподъемными пусть будут «Мехико» и «Гореть».
Твой соавтор Иван Лубенников, в контексте песни «Маковые губы», говорит: «Эротика — это единственное, от чего невозможно устать». А от чего невозможно устать по твоему мнению?
Я, пожалуй, соглашусь с Иваном. Но еще добавлю — от любви!
На альбоме «Сон» ты впервые поешь на грузинском — как ты отмечаешь в пресс-релизе, «на языке отца», художника Константина Георгиевича Тотибадзе. Почему именно сейчас, а не раньше? С какими чувствами этот опыт прошел для тебя, а с какими ты отпускаешь эту песню? И да, почему именно «Ден ден дури»?
Мне очень давно хотелось спеть на грузинском. Никак не могла собраться. Всему свое время, видимо. Я мечтала придумать что-то с детьми снова, как когда-то в «Мальчике», а что может объединить многих детей разных национальностей и культур? В детстве у нас была игра ДонДонДэри, clapping game — хлопки в ладоши и повторение в унисон несуществующих слов. Оказалось, что в Грузии тоже была эта игра, с другими словами, но суть та же.
Мне показалось, это шикарная идея — спеть детскую считалочку. Рома Цепелев зимним вечером в Переделкино показывает мне свое демо, я набрасываю текст грузинской считалочки, и вот мы уже несемся куда-то. Песня сама начала себя писать.
Потом Дамиан Горделадзе (грузинский певец и один из основателей фольклорного ансамбля Gorda, — прим. ред.), Шио Мушкудиани (руководитель хора «Шиос Гунди», — прим. ред.) и Тамо Хупения (грузинский креативный продюсер, — прим. ред.) помогают нам художественно перевести русские стихи, и мы едем в Кутаиси и Киров записывать хоры детей. В общем, целое приключение.
Фан-факт: я задаю эти вопросы, находясь в Тбилиси (остановиться у консерватории — работать под лучший саундтрек!). Что обязательно стоит увидеть? Локация для любимого вида на ночной сити оф стар?
Это дико приятно и смешно! Я люблю храм Давида Гареджийского на Мтацминде. Там маленький пантеон, сидишь на лавке, смотришь на город и думаешь. Приятно гулять по озеру Лиси. А самый любимый секретный ресторан для свиданий — это Madre.
География записи «Сна» обширная: Москва и Петербург, Тбилиси и Кутаиси, Берлин и Кронберг, Лондон, Нью-Йорк. В каком городе случился катарсис? А где твоему сердцу было наиболее комфортно? Есть ли история, которая случилась за этот год записи и сильнее других запомнилась?
Да, помотало. В какой-то момент я ненавидела все в этом альбоме — начиная с амбиции поработать с разными композиторами до логистики передвижений. Но сейчас думаю, что это было самое крутое приключение за всю мою музыкальную жизнь. И впервые ощущаю, что это только начало! Не буду говорить, где было комфортнее, чтобы не обиделись другие города, но везде было интересно, как минимум.
Есть пара историй точно — личная и семейная, которые сильно повлияли на мою жизнь, но не готова их рассказывать.
Судя по сниппету альбома, у «Сна» невероятный визуал: кажется, нас ждет отдельная киновселенная! Расскажи об образах и смыслах, которые ты закладывала.
Визуальную концепцию альбома придумали Чыонг Тхе Тхиен и Сюмбель Хусаинова снимали несколько дней с большой командой, так что слово им.
специально для Собака.ru:
Идея пришла во время полусна.
Мы все время думали о том, как можно сделать красиво, что даже перед сном к нам приходили разные образы и сюрреалистичные визуалы. Все это записывали, собирали в список и потом уже думали, как грамотно и эффективно распределить.
Старались представить эту сюрреалистичную историю в форме документалистики, чтобы ощущалось, что все это происходило в реальном мире. Как-то все сошлось: когда мы услышали пожелания Муси и ее идеи, оказалось, что все это мэтчится с тематикой сна и пути к освобождению.
Когда мы общались, все были на одной волне и в целом понимали друг друга, даже не надо было заканчивать мысль. Как-то так получилось, что у всех было одинаковое видение.
Работа была непростая, были такие идеи, которые мы никогда не пробовали реализовать, но потихоньку, шаг за шагом, смогли сделать то, что задумали.
Все использованные в материале изображения предоставлены Собака.ru командой Муси Тотибадзе. Автор фотосессии: Даниил Онищенко.
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