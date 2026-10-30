Премьера на Собака.ru: Муся Тотибадзе выпустила альбом «Сон»

«Сон» описывается как альбом «о любви, боли и внутреннем перерождении». Можешь раскрыть это описание? Какая основная тональность, общее настроение, твои ожидания в целом?

Я бы не хотела навязывать тональности, настроения альбома. Пусть будет больше воздуха для фантазии и личных образов каждого слушателя. Ожидания приятные и очень волнительные. Сколько бы мы не писали, выпускали музыки, каждый раз, как в первый, страшно! Потому что ты любишь то, что ты сделал, и хочешь, чтобы другие тоже это полюбили. Но и это не самое главное, в конце концов.

Альбом выстроен по симфоническим канонам — от экспозиции к коде. Каким предстает лирический герой в начале и каким мы видим его в финале?

Вернее будет сказать — симфоническая 4-частность альбома. От этого классическая форма. Первая часть — герой взволнованный, драматичный, энергичный и трепещущий. Вторая — печальная часть, умиротворенная, нежная, без суеты. Третья может быть легкой, но под легкостью — тревожной и ироничной. Четвертая — жизнерадостная и праздничная, победа над злом.

И кстати, почему у заглавного трека сразу две версии?

С песни «Сон» начался альбом, так бывает крайне редко. Я села за пианино и от начала до конца написала песню за ночь, записав на диктофон! И поняла, что хочу делать альбом. Две версии — абсолютно два разных контекста, которые предложили Игорь Вдовин и Максим Войтов. Для меня очень ценно, что каждая версия — самостоятельна и независима!