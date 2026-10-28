Эксклюзив! Покрас Лампас открывает кофейню CAVE-01: с предметами быта из русской деревни и арт-перфомансами

«У меня еще не было пространства в Петербурге, где двери были бы открыты для людей. Это место на 30 м² — тотальная живая инсталляция имени меня», — делится Покрас.

Дизайн-проект в духе черной-черной пещеры и каллиграфия — дело рук Лампаса. Внушительная часть мебели и предметов утвари — из русских деревень, их художник собирал и расписывал лично (консервация искусства!): старый комод из частной коллекции, готический винтажный шкаф, лодочные весла, чаши, ухваты, всевозможная посуда. Скульптуры и светильники Покрас распечатал на 3D-принтере. Работа над мультиформатной кофейней заняла почти два года.

«Я расписывал в Дубае сумки Hermès Birkin, а на следующий день лепил вручную стену вместе с рабочими, потому что они не понимали, что я от них хочу, и только я знал, как это делать»

В диалоге с Собака.ru Покрас признается, что считает себя настоящим кофейным фанатом, однако не разделяет строгости, которая сформировалась вокруг культуры спешалти: по его мнению, задача художника — ломать рамки. Здесь за основу берут черный кофе и добавляют в него корни, травы, соки — все то, что с кофе напрямую не ассоциируется: «Я считаю важным создавать некую новую точку опоры в культуре, которая вдохновит на дискуссию. При этом на изи готовим и "чистый" напиток».