Эксклюзив! Покрас Лампас открывает кофейню CAVE-01: с предметами быта из русской деревни и арт-перфомансами

Кофейня главного каллиграфутуриста планеты и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода» Покраса Лампаса (с предметами быта из русской деревни и арт-перформансами!) откроется уже в этот уикенд, в пространстве Seno.
«У меня еще не было пространства в Петербурге, где двери были бы открыты для людей. Это место на 30 м² — тотальная живая инсталляция имени меня», — делится Покрас.
Дизайн-проект в духе черной-черной пещеры и каллиграфия — дело рук Лампаса. Внушительная часть мебели и предметов утвари — из русских деревень, их художник собирал и расписывал лично (консервация искусства!): старый комод из частной коллекции, готический винтажный шкаф, лодочные весла, чаши, ухваты, всевозможная посуда. Скульптуры и светильники Покрас распечатал на 3D-принтере. Работа над мультиформатной кофейней заняла почти два года.
В диалоге с Собака.ru Покрас признается, что считает себя настоящим кофейным фанатом, однако не разделяет строгости, которая сформировалась вокруг культуры спешалти: по его мнению, задача художника — ломать рамки. Здесь за основу берут черный кофе и добавляют в него корни, травы, соки — все то, что с кофе напрямую не ассоциируется: «Я считаю важным создавать некую новую точку опоры в культуре, которая вдохновит на дискуссию. При этом на изи готовим и "чистый" напиток».
В меню — черный кофе на зерне от «Ботаника» (фильтр и V60), коктейли на травах и корнях, функциональные напитки, отвары и настойки, сидр и пиво, кастомные лимонады. Ферментированный свекольный сок мэтчат с настоем иван-чая и фильтром; отвар на смоле шу-пуэра — с кордиалом гуава-кардамон и корнем ягеля; в сбитень с гречишным медом добавляют черный кофе и б/а виски с копченым сливочным маслом. На десерт: квасной слаш с дягилем, мусковадо и клюквой.
В планах у Покраса — поп-апы, встречи с обжарщиками и кофейными проектами, коллаборации с художниками и музыкантами. Совсем скоро тут появятся кастомные дрипы в коллаборации с Maybe Tokyo. «Я уверен, что точек CAVE-01 будет несколько» — утверждает Лампас.
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