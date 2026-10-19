Как изображали котиков в истории искусства? От Древнего Египта до современного стрит-арта!

Хотя Всемирный день кошек прошел еще в августе, а эрмитажных фелис катус чествовали в середине мая, редакция Собака.ru в октябре решила собрать всех главных «мурчащих, теплых, сонных, настоящих» в истории мирового арта. Вот 70 произведений: от сакральных статуэток богини Баст и картин Босха до живописи Пикассо и объектов Кунса!

А у петербуржцев есть еще одна опция: на камерной выставке «Священные кошки» в Музее истории религии можно оценить изображения котиков на китайских лубках няньхуа, древнерусских иконах и в графике современных авторов.