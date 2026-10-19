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Искусство

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Как изображали котиков в истории искусства? От Древнего Египта до современного стрит-арта!

Хотя Всемирный день кошек прошел еще в августе, а эрмитажных фелис катус чествовали в середине мая, редакция Собака.ru в октябре решила собрать всех главных «мурчащих, теплых, сонных, настоящих» в истории мирового арта. Вот 70 произведений: от сакральных статуэток богини Баст и картин Босха до живописи Пикассо и объектов Кунса!

А у петербуржцев есть еще одна опция: на камерной выставке «Священные кошки» в Музее истории религии можно оценить изображения котиков на китайских лубках няньхуа, древнерусских иконах и в графике современных авторов.

«Кот, охотящийся на птиц в зарослях папируса» из гробницы Небамона в Фивах. Около 1350 г. до н. э.
Британский музей

«Кот, охотящийся на птиц в зарослях папируса» из гробницы Небамона в Фивах. Около 1350 г. до н. э.

Саркофаг кошки принца Тутмоса Та-миут. Около 1391–1353 гг. до н. э
Каирский музей

Саркофаг кошки принца Тутмоса Та-миут. Около 1391–1353 гг. до н. э

Статуя египетской богини Баст с головой кошки. VI–III века до н. э.
Египетский музей Лейпцига

Статуя египетской богини Баст с головой кошки. VI–III века до н. э.

Кот пасет гусей. Около 1120 г. до н. э.
Каирский музей

Кот пасет гусей. Около 1120 г. до н. э.

Роспись гробницы Менна в Фивах. Около 1422-1411 г. до н.э.
Британский музей

Роспись гробницы Менна в Фивах. Около 1422-1411 г. до н.э.

Роспись из гробницы мастера Инхерхау. Около 1189–1077 гг. до н. э.
Некрополь Дейр-эль-Медина

Роспись из гробницы мастера Инхерхау. Около 1189–1077 гг. до н. э.

Практически все знают: в Древнем Египте котики были священными животными. За их убийство грозила смертная казнь. Котов нельзя было вывозить из страны (нелегальных релокантов возвращали специальные агенты), а после смерти питомца хозяева в знак траура сбривали себе брови.

Богиня Баст, изображавшаяся в виде кошки или женщины с кошачьей головой, была одной из самых почитаемых в пантеоне. Она считалась защитницей фараона и оберегала от злых духов. В свою очередь бог солнца Ра оборачивался рыжим котом, чтобы ежедневно убивать змея Апопа.

Кроме сакральных изображений, в египетских папирусах и керамике встречаются и сатирические. Например, кот, пасущий гусей.

Травля собаки и кошки. Конец VI в. до н. э.
Афины, Национальный археологический музей

Травля собаки и кошки. Конец VI в. до н. э.

Фрагмент древнегреческого (микенского) бронзового кинжала. Около XVI века до н.э.
Национальный археологический музей в Афинах

Фрагмент древнегреческого (микенского) бронзового кинжала. Около XVI века до н.э.

Фрагмент древнегреческого сосуда (кратера) краснофигурной вазописи из Кампании. Около 410–400 гг. до н. э.
Региональный археологический музей Агридженто

Фрагмент древнегреческого сосуда (кратера) краснофигурной вазописи из Кампании. Около 410–400 гг. до н. э.

В Древнюю Грецию кошки, скорее всего, попали из Египта (контрабандой!). Довольно долго они считались экзотичными питомцами: для защиты от грызунов тогда использовали хорьков и змей. Но примерно к V веку до нашей эры маленькие милые хищники перестали быть заморской диковинкой и распространились по всей Элладе, сохранив при этом свой высокий статус. Минимальным наказанием за убийство кота был крупный штраф, а в некоторых полисах — и смерть. 

Животные проникли и в локальную мифологию. Так, Артемида оборачивается кошкой, чтобы спастись от Тифона, а ревнивая Гера превращает в животное мать Геракла и отдает ее в услужение Гекате.

Появляются хвостатые и в искусстве: рельефах, керамике, росписях.

Мозаика из Палаццо Массимо. Около II века до н.э.
Римский национальный музей (Палаццо Массимо в Термах)

Мозаика из Палаццо Массимо. Около II века до н.э.

Римская мозаика «Птицы у чаши». Около I века. Национальный археологический музей в Неаполе

Римская мозаика «Птицы у чаши». Около I века. Национальный археологический музей в Неаполе

Древнеримская мозаика с котом и птицами. Конец II века до н. э.
Музей Ватикана

Древнеримская мозаика с котом и птицами. Конец II века до н. э.

В Древнем Риме коты не считались священными животными, но, как и в Греции, успешно отняли у хорьков нишу борьбы с грызунами. А после завоевали и сердца жителей империи. И стали ассоциироваться с богиней свободы Либертас и изображаться в ее свите. Но на мозаиках мы видим их в более повседневных ситуациях: в основном, за охотой и играми.

Гастон Феб. «Книга об охоте». Около 1430–1440 гг.
Музей Гетти

Гастон Феб. «Книга об охоте». Около 1430–1440 гг.

Лист 48 рукописи Ms. Ludwig XV 1. Германия, конец XV века
Музей Гетти

Лист 48 рукописи Ms. Ludwig XV 1. Германия, конец XV века

Конрад из Мегенберга. Книга о природе (Das Buch der Natur). Иллюстрация с изображением кошки. Германия, ок. 1434 г.
Страсбургская национальная и университетская библиотека

Конрад из Мегенберга. Книга о природе (Das Buch der Natur). Иллюстрация с изображением кошки. Германия, ок. 1434 г.

Неизвестный художник. Иллюстрация из бестиария. Англия, около 1200 г.
Университетская библиотека Абердина

Неизвестный художник. Иллюстрация из бестиария. Англия, около 1200 г.

Неизвестный художник. Кошка в митре с посохом епископа
Музей Гетти

Неизвестный художник. Кошка в митре с посохом епископа

Фрагмент медицинского манускрипта Harley MS. 1585
Британская библиотека

Фрагмент медицинского манускрипта Harley MS. 1585

Средние века для котиков оказались действительно темными. Как и другие почитавшиеся язычниками символы, их обвинили в связях с сатаной и служении ведьмам. Совсем мрачно стало, когда в 1233 году папа Георгий IX издал буллу «Vox in Rama». Там описывался обряд создания общины еретиков, во время которого присутствующие якобы целовали кота под хвост.

В иллюминированных рукописях того времени котики обозначали похоть, измену и обман (зато теперь их портреты стали идеальной основой для мемов на любой случай жизни!). В «Абердинском бестиарии» XII века кошка сравнивается с дьяволом, который «притворно мурлычет, чтобы обмануть душу». А на полях псалтырей хвостатых изображали спящими, подчеркивая их ленивый характер.

Николо Мирето и Стефано из Феррары. Январь. 1425-1440
Палаццо делла Раджоне

Николо Мирето и Стефано из Феррары. Январь. 1425-1440

Собака кусает кота, который поймал двух мышей. Инициал "Q". Григорий Великий «Нравственное толкование на Книгу Иова» ("Моралии на Иова"), книга 16
Британская библиотека

Собака кусает кота, который поймал двух мышей. Инициал "Q". Григорий Великий «Нравственное толкование на Книгу Иова» ("Моралии на Иова"), книга 16. XII век

Библия. Франция. XIII век
Библиотека Луизианского университета

Библия. Франция. XIII век

Неизвестный художник. Кошки, ловящие мышей. Иллюстрация из бестиария. Англия.XIII век
Британская библиотека

Неизвестный художник. Кошки, ловящие мышей. Иллюстрация из бестиария. Англия.XIII век

Несмотря на антикошачий пиар, люди продолжали держать пушистиков дома как компаньонов и охотников на грызунов. Эта сторона их жизни тоже отразилась в искусстве.

Пьетро Лоринцетти. Тайная вечеря. 1320
Базилика Сан-Франческо, Ассизи

Пьетро Лоринцетти. Тайная вечеря. 1320

Впрочем, коты могли быть и символом высокого статуса  означать, что хозяин может позволить себе держать питомца без утилитарной цели. Такой пример — фреска Пьетро Лоренцетти «Тайная вечеря», где кошка удобно расположилась у камина.

Деталь из из часослова Маастрихта, Нидерланды (Льеж), 1-я четверть 14-го века
Британская библиотека

Деталь из из часослова Маастрихта, Нидерланды (Льеж), 1-я четверть 14-го века

Часослов из Брюгге. Около 1510-1520
Библиотека Руана

Часослов из Брюгге. Около 1510-1520

Миссал. Инициал. Регенсбург(?), Бавария. Около 1440-1460(?)
Нью-Йоркская публичная библиотека

Миссал. Инициал. Регенсбург(?), Бавария. Около 1440-1460(?)

Иногда хвостатые даже появляются рядом с монахами, ангелами и самим Христом.

Неизвестный художник. Кот, бьющий в цимбалу (из цикла «Похороны Ренарда Лиса»). Иллюстрация из часослова. Франция, XIV век
Художественный музей Уолтерса

Неизвестный художник. Кот, бьющий в цимбалу (из цикла «Похороны Ренарда Лиса»). Иллюстрация из часослова. Франция, XIV век

Часослов. Франция. 1480-1500
Библиотека и музей Моргана

Часослов. Франция. 1480-1500

Маргиналия из из английского манускрипта «Псалтирь королевы Марии». Около 1310–1320 годов
Британская библиотека

Маргиналия из из английского манускрипта «Псалтирь королевы Марии». Около 1310–1320 годов

А еще в Средние века они постоянно играют на музыкальных инструментах!

Неизвестный художник. Котенок (лист 4 из альбома Картины различных династий). Китай, династия Сун (960–1279)
Национальный дворцовый музей, Тайбэй, Тайвань

Неизвестный художник. Котенок (лист 4 из альбома Картины различных династий). Китай, династия Сун (960–1279)

Шэнь Чжэньлинь. Кошка среди бамбука. Китай, династия Цин, между 1851 и 1874 годами
Национальный дворцовый музей, Тайбэй, Тайвань

Шэнь Чжэньлинь. Кошка среди бамбука. Китай, династия Цин, между 1851 и 1874 годами

Тао Чэн. Кошки, играющие у хризантем и камня. Китай, эпоха Мин, между 1471 и 1502 годами
Национальный дворцовый музей, Тайбэй, Тайвань

Тао Чэн. Кошки, играющие у хризантем и камня. Китай, эпоха Мин, между 1471 и 1502 годами

В искусстве средневековой Восточной Азии к котам относились благосклоннее, чем в Европе. Анимализм здесь не был второстепенным жанром, а пушистики символизировали не грех, а защиту от злых духов, созерцание и покой. Их часто изображали среди бамбука, рядом с книгами или пожилыми учеными.

Иероним Босх. Сад земных наслаждений, фрагмент. Около 1490–1510
Музей Прадо

Иероним Босх. Сад земных наслаждений, фрагмент. Около 1490–1510

Альбрехт Дюрер. Адам и Ева. 1504
Чикагский институт искусств

Альбрехт Дюрер. Адам и Ева. 1504

Хендрик Гольциус. Грехопадение человека. 1608
Государственный Эрмитаж

Хендрик Гольциус. Грехопадение человека. 1608

Раннее европейское Возрождение еще наследует средневековым взглядам на котов. Например, у Босха в «Саде земных наслаждений» животное с загадочной добычей в зубах намекает, что вскоре первые люди поддадутся искушению. Ту же роль кошки играют в гравюре Дюрера «Адам и Ева» и в работе Гольциуса «Грехопадение человека».

Якопо Бассано. Тайная вечеря. 1546
Галерея Боргези

Якопо Бассано. Тайная вечеря. 1546

Израэль фон Мекенем. Визит к прядильщице. 1495-1503
Британский музей

Израэль фон Мекенем. Визит к прядильщице. 1495-1503

Якопо Бассано в своей «Тайной вечере» вообще связывает кошку с Иудой. А в «Визите к прядильщице» Израэля фон Мекенема ее присутствие намекает: изображенная тут женщина — секс-работница. 

Леонардо да Винчи. Кошки, львы и дракон. 1513-1518
Королевская коллекция в Винзорском замке

Леонардо да Винчи. Кошки, львы и дракон. 1513-1518

Леонардо да Винчи. Мадонна с кошкой. Около 1480
Британский музей

Леонардо да Винчи. Мадонна с кошкой. Около 1480

Леонардо да Винчи. Эскиз к работе «Мадонна с кошкой». Около 1490-1500
Британский музей

Леонардо да Винчи. Эскиз к работе «Мадонна с кошкой». Около 1490-1500

Но постепенно ситуация меняется. Для Леонардо да Винчи кошки становятся объектом исследования. Рисунок пером и чернилами, изображающий более 20 котиков стал одной из последних работ художника.

А в его «Мадонне с кошкой» сам младенец Иисус играет с животным.

Вацлав Холлар. Подлинный портрет кота великого князя Московии. 1663
Национальная библиотека Франции

Вацлав Холлар. Подлинный портрет кота великого князя Московии. 1663

Неизвестный художник. Как мыши кота хоронили. Конец XVIII - начало XIX вв.
Государственный Эрмитаж

Неизвестный художник. Как мыши кота хоронили. Конец XVIII - начало XIX вв.

В России первым кошачьим «портретом» стала гравюра Вацлава Холлара «Подлинное изображение кота великого князя Московии» 1663 года. Правда, некоторые исследователи считают: на эстампе никакой не кот, а сам царь Алексей Михайлович. Отсюда же рождается предположение, что знаменитый лубок «Мыши кота погребают» на самом деле — сатира на отца Петра I.

Абрахам Тенирс. Парикмахерская с обезьянами и кошками. 1647
Хдожественно-исторический музей в Вене

Абрахам Тенирс. Парикмахерская с обезьянами и кошками. 1647

Аннибале Карраччи. Двое детей дразнят кошку. 1588
Музей Метрополитен

Аннибале Карраччи. Двое детей дразнят кошку. 1588

Юдит Лейстер. Мальчик и девочка с котом и угрем. 1635
Лондонская национальная галерея

Юдит Лейстер. Мальчик и девочка с котом и угрем. 1635

Франс Снейдерс и Ян ван Букхорст. Повар у стола с дичью. 1630-е
Государственный Эрмитаж

Франс Снейдерс и Ян ван Букхорст. Повар у стола с дичью. 1630-е

Со временем коты снова оказываются полноправными соседями людей и персонажами их картин. В эпоху барокко они часто появляются в жанровой живописи: рядом с играющими детьми, как спутники на портретах знатных дам, участниками натюрмортов. Например, два года назад на эрмитажной выставке «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» их можно было видеть в двух ипостасях: символической, родственной средневековой, и бытовой.

Франсиско Гойя. Драка котов. 1786
Музеей Прадо

Франсиско Гойя. Драка котов. 1786

Франсиско Гойя. Дон Мануэль Осорио Манрике де Суньига в детстве. до 1787
Музей Метрополитен

Франсиско Гойя. Дон Мануэль Осорио Манрике де Суньига в детстве. до 1787

Снова рифмуются с пороком кошки в живописи Гойи: они дерутся между собой и кровожадно наблюдают за ручной птицей.

Жан-Оноре Фрагонар. Ангорская кошка. 1783-1785
Музей Вальрафа-Рихарца

Жан-Оноре Фрагонар. Ангорская кошка. 1783-1785

Жерар Маргерит. Кошачий обед. Около 1812
Музей-вилла Фрагонара

Жерар Маргерит. Кошачий обед. Около 1812

А у Жана-Оноре Фрагонара коты, напротив, отвечают за ощущение уюта и домашнего очага. Семейный вайб, связанный с питомцами, у него становится метаживописным — художник учил писать свояченицу Жерар Маргерит и передал ей любовь к изображению котиков.

Эдуард Мане. Олимпия. 1863
Музей Орсе

Эдуард Мане. Олимпия. 1863

Опять переворачивается значение кошачьего присутствия в «Олимпии» Мане. Картина композиционно цитирует «Венеру Урбинскую» Тициана. Но итальянец поместил в ноги своей героине собачку, символ добродетели, а Мане — черного котенка, ассоциирующегося с эротическими излишествами. Это логично: работа создавалась, чтобы фраппировать публику, а героиня полотна — секс-работница. При этом она смотрит в глаза зрителю, заставляя каждого почувствовать себя на месте клиента. В 1863 году этот скандальный контекст считывался всеми.

Карл Калер. Любовники моей жены. 1893
Частная коллекция

Карл Калер. Любовники моей жены. 1893

«Любовники моей жены» Карла Калера тоже произвели в свое время сенсацию, но по другой причине. Это монументальное полотно размером 180 на 260 сантиметров изображает 42 кошки американской миллионерши Кейт Бердселл Джонсон. Считается, что название картине дал муж заказчицы (быть одинокой, чтобы завести 40 кошек, совсем необязательно!).

Утагава Куниеси. Кошки представляющие 53 станции. 1847-1850
Мемориальный музей искусств Ота

Утагава Куниеси. Кошки представляющие 53 станции. 1847-1850

Утагава Куниеси. Модные забавы кошек. 1847
Городской музей Фукуоки

Утагава Куниеси. Модные забавы кошек. 1847

Еще больше (целых 55!) кошек можно увидеть в триптихе Утагавы Куниеси «Кошки, представляющие 53 станции Токайдо». Это шутка-парафраз на тему серии гравюр другого японского художника — Утагавы Хиросигэ. Тот через пейзажи показал 53 почтовые станции вдоль дороги Токайдо. Куниеси вообще был большим поклонником кошачьих: в сценах из повседневной жизни вместо обычных японцев у него изображены хвостатые и усатые персонажи.

Теофиль Стейнлен. Черный кот. 1896
Музей Ван Гога

Теофиль Стейнлен. Черный кот. 1896

Теофиль Стейнлен. Пьеро и кот. 1889
Музей Пти-Пале в Женеве

Теофиль Стейнлен. Пьеро и кот. 1889

Другой любитель кошек, французский художник Теофиль Стейнлен, постоянно вписывал их в свои картины, рекламные плакаты и афиши. Один из самых известных его котов завлекал посетителей в первое в мире кабаре — Le Chat Noir на Монмартре.

Пабло Пикассо. Кошка, схватившая птицу. 1939
Национальный музей Пикассо в Париже

Пабло Пикассо. Кошка, схватившая птицу. 1939

Поль Гоген. Цветы и кошки. 1899
Новая глиптотека Карлсберга в Копенгагене

Поль Гоген. Цветы и кошки. 1899

Поль Гоген. Мими и ее кошка. 1890
Частное собрание

Поль Гоген. Мими и ее кошка. 1890

Марк Шагал. Париж через окно. 1913
Музей Соломона Р. Гуггенхайма

Марк Шагал. Париж через окно. 1913

Марк Шагал. Поэт. 1949-1950
Частная коллекция

Марк Шагал. Поэт. 1949-1950

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918
ГРМ

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918

Барт ван дер Лек. Кошка. 1914
Музей Креллер-Мюллер

Барт ван дер Лек. Кошка. 1914

Пабло Пикассо. Кошка. 1969
Музей Метрополитен

Пабло Пикассо. Кошка. 1969

В конце XIX — начале ХХ века для кошек в искусстве нет никаких границ. Они легко покоряют представителей самых разных арт-стилей и появляются у Пабло Пикассо, Поля Гогена, Марка Шагала, Бориса Кустодиева, Барта ван дер Лека и других.

Луис Уэйн. Как прекрасен этот мир. 1907.
Частная коллекция

Луис Уэйн. Как прекрасен этот мир. 1907. 

Луис Уэйн. Кошачий покер. Около 1915
Частная коллекция

Луис Уэйн. Кошачий покер. Около 1915

Но, наверное, самым известным кошачьим «портретистом» был англичанин Луис Уэйн (возможно, вы видели его байопик с Бенедиктом Камбербэтчем). Его жена вскоре после свадьбы заболела раком. Чтобы порадовать супругу, Уэйн учил различным трюкам ее любимого котенка Питера. А заодно начал его рисовать. И так увлекся кошачьей темой на всю жизнь. Довольно быстро его усатые персонажи стали антропоморфными: начали ходить на двух лапах, носить одежду, играть в карты и слушать музыку. А еще завоевали любовь зрителей. Хотя максимальной популярности работы Луиса достигли уже после его смерти, в 1990-е, когда за открытки с этими рисунками коллекционеры были готовы платить по 500–600 долларов.

Люсьен Фрейд. Девушка с котенком. 1947
Галерея Тейт

Люсьен Фрейд. Девушка с котенком. 1947

Энди Уорхол. Из книги «25 котов по имени Сэм и одна голубая кошечка». 1954
Музей Брандхорста

Энди Уорхол. Из книги «25 котов по имени Сэм и одна голубая кошечка». 1954

Энди Уорхол. Из книги «25 котов по имени Сэм и одна голубая кошечка». 1954
Музей Брандхорста

Энди Уорхол. Из книги «25 котов по имени Сэм и одна голубая кошечка». 1954

В середине ХХ века к кошачьей теме обращались, например, такие глыбы арт-мира, как Люсьен Фрейд (написал портрет своей жены с питомцем) и Энди Уорхол (вместе с матерью, Юлией Вархолой, сделал целую книгу о своих домашних любимцах «25 котов по имени Сэм и одна голубая кошечка»).

Джефф Кунс. Котенок на веревке для сушки белья. 1994-2001
Частное собрание

Джефф Кунс. Котенок на веревке для сушки белья. 1994-2001

Самого известного кота 1990-х создал мастер китча Джефф Кунс — «Котенка на веревке для сушки белья».

Сергей Хеато. Че зыришь? 2021
Стрит-арт хранение

Сергей Хеато. Че зыришь? 2021

Денис Турбен. Чёрный кот на розовом. 2021
Стрит-арт хранение

Денис Турбен. Чёрный кот на розовом. 2021

Данил Дэге. Рыжий кот. 2024
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «АЙКИ АРТ»

Данил Дэге. Рыжий кот. 2024

В наше время котики по-прежнему правят миром и интересуют художников. В Петербурге их можно увидеть, например, в работах Данила Дэге, Хеато и Турбена.

Выставка «Священные кошки» продлится в Музее истории религий до 10 ноября (0+)

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