Почему все играют в 1in8b.life — самый трушный симулятор жизни? И правда ли это круче The Sims?

Некоторые важные события из жизни Дии Гупта (игра ведет летопись!)

1 год. Семья пережила наводнение, накопленные деньги пришлось потратить на ремонт дома.

5 лет. Несмотря на финансовые трудности, Дию удалось отдать в частную школу.

6 лет. За невыполненное домашнее задание девочку ударил учитель. Вернувшись домой, она ничего не сказала.

7 лет. Другой, хороший учитель побудил у Дии интерес к английскому. В том же году она увлеклась танцами.

9 лет. Первые карманные деньги были положены в копилку.

10 лет. Дия снова и снова упрашивает семью о щенке. Родители говорят, что пока нельзя.

15 лет. Девочке предлагали ранний брак, но удалось уговорить отложить это решение.

18 лет. Не получилось поступить в университет с первого раза — решено еще год учиться на дополнительных курсах и попробовать снова. Параллельно Дия устраивается на работу портнихой.

20 лет. Сама завела собаку. После 10 лет ожиданий!

22 года. Кашель не проходит уже несколько недель. Лечиться в больнице обойдется в 53 000 рублей. Накоплений на банковском счету — 15 800. Пришлось влезть в долги, но успешно вылечить туберкулез.

29 лет. В отношениях два года, он инженер. Незапланированная беременность приводит к помолвке. Переехала жить в семью мужа, родила дочку. Муж вложил в общее хозяйство накопленные деньги — почти 500 тысяч рублей.

30 лет. Мировая экономика погрузилась в рецессию. Заказы на заводах прекратились, рабочих мест стало меньше. Купить машину — значит потратить все накопления.

31 год. Отец Дии умер в возрасте 67 лет от хронической обструктивной болезни легких.

34 года. Собака Дии скончалась в возрасте 14 лет.

35 лет. Появился первый собственный компьютер, а дочка поступила в частную школу, как когда-то и сама Дия.

40 лет. Наконец удалось купить первую машину — остался еще 1 млн сбережений.

42 года. Мать Дии умерла от инсульта в возрасте 72 лет.

46 лет. Без кредита куплен собственный дом — осталось примерно 300 тысяч рублей. Да, немного, но когда, если не сейчас?

48 лет. Еще 200 тысяч рублей ушли на университет для дочери. Осталось примерно 400.

55 лет. Медосмотр показал отклонение, после дополнительных обследований, к счастью, ничего серьезного не выявили.

56 лет. Дочь вышла замуж, супруг умер в возрасте 64 лет.

59 лет. На свет появился первый внук.

60 лет. Наступил пенсионный возраст, но Дию снова взяли на работу — теперь по контракту. Родился второй внук.

62 года. Дия завела еще одну собаку.

65 лет. Вышла на пенсию, которая составила 21 400 рублей в месяц.

67 лет. Кашель и высокая температура не проходят, врачи диагностируют пневмонию. Лечение в больнице составит 32 000 рублей, но это посильно — накоплено 1,6 млн рублей.

74 года. Младшая сестра скончалась в возрасте 78 лет от сепсиса. Друзья, к сожалению, уходят из жизни один за другим.

76 лет. Вторая собака умерла в возрасте 14 лет.

84 года. Дия переехала жить к дочери. Одной быть уже тяжело.

86 лет. Врачи на плановых осмотрах говорят, что она здорова. Но вот слух подводит: умеренная или более сильная потеря слуха есть у 12,7% людей в 60 лет и более чем у 58% в 90.

90 лет. Из девочек, родившихся в Индии в тот же год, что и Дия, около 11% живы до сих пор.

91 год. Поставили диагноз: диабет. Дия изменила питание, начала принимать лекарства и больше двигаться.

94 года. В живых не осталось никого из друзей молодости.

97 лет. Еще один диагноз: стенокардия.

99 лет. Дия скончалась от ишемической болезни сердца. Последние слова: «Жизнь была хорошей, потому что у меня были вы».