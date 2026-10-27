Почему все играют в 1in8b.life — самый трушный симулятор жизни? И правда ли это круче The Sims?

В соцсетях только и разговоров, что о прожитых жизнях: все обсуждают (и проходят!) веб-симулятор «1 из 8 миллиардов» (1in8b.life). За 0,5-1,5 часа пользователю предлагается родиться в одной из стран мира (выбор всегда случаен!) и прожить полноценную жизнь со всеми ее «дополнениями»: от социального статуса семьи, который непосредственно влияет на вас еще до рождения, до кредитной нагрузки и смерти от инсульта в глубокой (ну, как получится) старости. Собака.ru рассказывает, как устроена игра и почему стала так популярна.
«Прямо сейчас каждую секунду на свет появляются около четырех младенцев. Вы становитесь одним из них и проживаете эту единственную жизнь до самого конца. Где вы родитесь и в чьей семье — выбрать нельзя. Так же, как когда-то не выбирали вы сами», — говорится в описании игры «1 из 8 миллиардов» (1in8b.life).
Это текстовый симулятор жизни, запущенный в октябре 2026 года независимым разработчиком под псевдонимом Jin Hwi-eus и основанный на реальных демографических данных 172 стран мира, подготовленных ООН, ВОЗ и Всемирным банком — таких, как количество рождений, показатели младенческих и материнских смертей, неравенство доходов, уровень образования, удовлетворенность жизнью и статистика смертности. В нем можно влиять на развитие событий, принимая важные решения (предложения выпадают раз в несколько лет), а также время от времени выбирая «фокус этого года»: например, карьера и знания, семья и отношения, развитие навыков и хобби.
Мы запустили игру — и вот какую жизнь было предложено прожить.
В мае 2026 года вы родились девочкой в Мумбаи, Индия, в семье из высших 20-40%. У вас две старшие сестры: 7 лет и 4 года. Религия вашей семьи — индуизм. Мать, 29 лет, ведет домашнее хозяйство. Отец, 35 лет, электрик. Ваша семья снимает жилье. Вероятность умереть до 5 лет — 2,6%. Ожидаемая продолжительность жизни — 73,5 года.
Спойлер: ожидания в хорошем смысле не оправдались!
Некоторые важные события из жизни Дии Гупта (игра ведет летопись!)
1 год. Семья пережила наводнение, накопленные деньги пришлось потратить на ремонт дома.
5 лет. Несмотря на финансовые трудности, Дию удалось отдать в частную школу.
6 лет. За невыполненное домашнее задание девочку ударил учитель. Вернувшись домой, она ничего не сказала.
7 лет. Другой, хороший учитель побудил у Дии интерес к английскому. В том же году она увлеклась танцами.
9 лет. Первые карманные деньги были положены в копилку.
10 лет. Дия снова и снова упрашивает семью о щенке. Родители говорят, что пока нельзя.
15 лет. Девочке предлагали ранний брак, но удалось уговорить отложить это решение.
18 лет. Не получилось поступить в университет с первого раза — решено еще год учиться на дополнительных курсах и попробовать снова. Параллельно Дия устраивается на работу портнихой.
20 лет. Сама завела собаку. После 10 лет ожиданий!
22 года. Кашель не проходит уже несколько недель. Лечиться в больнице обойдется в 53 000 рублей. Накоплений на банковском счету — 15 800. Пришлось влезть в долги, но успешно вылечить туберкулез.
29 лет. В отношениях два года, он инженер. Незапланированная беременность приводит к помолвке. Переехала жить в семью мужа, родила дочку. Муж вложил в общее хозяйство накопленные деньги — почти 500 тысяч рублей.
30 лет. Мировая экономика погрузилась в рецессию. Заказы на заводах прекратились, рабочих мест стало меньше. Купить машину — значит потратить все накопления.
31 год. Отец Дии умер в возрасте 67 лет от хронической обструктивной болезни легких.
34 года. Собака Дии скончалась в возрасте 14 лет.
35 лет. Появился первый собственный компьютер, а дочка поступила в частную школу, как когда-то и сама Дия.
40 лет. Наконец удалось купить первую машину — остался еще 1 млн сбережений.
42 года. Мать Дии умерла от инсульта в возрасте 72 лет.
46 лет. Без кредита куплен собственный дом — осталось примерно 300 тысяч рублей. Да, немного, но когда, если не сейчас?
48 лет. Еще 200 тысяч рублей ушли на университет для дочери. Осталось примерно 400.
55 лет. Медосмотр показал отклонение, после дополнительных обследований, к счастью, ничего серьезного не выявили.
56 лет. Дочь вышла замуж, супруг умер в возрасте 64 лет.
59 лет. На свет появился первый внук.
60 лет. Наступил пенсионный возраст, но Дию снова взяли на работу — теперь по контракту. Родился второй внук.
62 года. Дия завела еще одну собаку.
65 лет. Вышла на пенсию, которая составила 21 400 рублей в месяц.
67 лет. Кашель и высокая температура не проходят, врачи диагностируют пневмонию. Лечение в больнице составит 32 000 рублей, но это посильно — накоплено 1,6 млн рублей.
74 года. Младшая сестра скончалась в возрасте 78 лет от сепсиса. Друзья, к сожалению, уходят из жизни один за другим.
76 лет. Вторая собака умерла в возрасте 14 лет.
84 года. Дия переехала жить к дочери. Одной быть уже тяжело.
86 лет. Врачи на плановых осмотрах говорят, что она здорова. Но вот слух подводит: умеренная или более сильная потеря слуха есть у 12,7% людей в 60 лет и более чем у 58% в 90.
90 лет. Из девочек, родившихся в Индии в тот же год, что и Дия, около 11% живы до сих пор.
91 год. Поставили диагноз: диабет. Дия изменила питание, начала принимать лекарства и больше двигаться.
94 года. В живых не осталось никого из друзей молодости.
97 лет. Еще один диагноз: стенокардия.
99 лет. Дия скончалась от ишемической болезни сердца. Последние слова: «Жизнь была хорошей, потому что у меня были вы».
Неплохая получилась история! Листайте дальше, собрали еще несколько
@noiroleptic: «Я до ночи сидела в этой игрушке. Эта была моя первая дама. Пыталась из нее бизнесвумен сделать, не заводила детей, но в 80 лет выдала ее замуж, мне было больно смотреть, какая она одинокая. Муж оказался с огромными долгами... На вышку она так и не смогла поступить, великих знаний не получила, особых успехов не имела. И так и умерла в одиночестве с долгами. Я так проревелась, стала о своей одинокой жизни думать... За других персонажей уже так сильно не переживала, механика была понятна, и сообщения повторяются. Но эта Светлана!»
@Sowoolya: «За йеменку из сельской местности играть было круче, хотя жизнь хреначила бедолажку, как могла. Побыла депутатом местного совета, переехала в Сану и завела двух кошек, не забывала вкладываться в семью (но пару раз лупил муж, за что я обрушила на него гнев старейшин (он умер))»
@anwaltina: «Первым мне выпал японский непобэйби, у которого единственной проблемой в жизни было пьянство (решилось двумя выборами в карточке). Подумала, скучновато. А потом мой суданский мальчик умер в 3 года от поноса, индийская девушка полжизни копила на велосипед и скончалась в 50…»
@WWenigkeit: «Моя бабка ухитрилась скопить отличный капитал (несмотря на постоянные финансовые кризисы), не работала с 35 лет, всем помогала и гоняла на велике. Я тупо не успевала ее деньги тратить. Прямо чувствуешь, как деньги идут к деньгам. Представляю, как все родственники ждали наследства».
Константин Крылов, редактор хайпа Собака.ru:
Получается нечто среднее между легендарной игрой Sims и некогда популярной на просторах рунета zero player game «Годвилль». Главное отличие от обеих состоит как раз в тех самых статистических закономерностях. Проект пишет: «реальная статистика 172 стран», «если бы вы были младенцем, родившимся прямо сейчас» — все это показывает, что мы тут не совсем играем, но еще и приобщаемся к настоящим данным о том, что происходит в мире.
Вероятно, это одна и главных причин успеха — мы все любим «пожить чужую жизнь» (собственно, на этом в значительной мере и основана игровая индустрия), а тут эта жизнь кажется реальной как никогда, хотя речь всего лишь о тексте, временами всплывающем на экране. Хотя, если разобраться, жизни в игре не сильно более реальные. Современная статистика может дать нам лишь вероятность родиться в той или иной стране (понятно, что рождаемость в Индии кратно выше аналогичного показателя в Бельгии). Кое-что она может сказать о шансе умереть в раннем детстве и уровне бедности.
Дальше — лишь предположения машины. Случатся ли новая пандемия и война? Будет ли экономический кризис? Или период активного экономического роста? С каждым годом точность этих предположений снижается, вероятности перемножаются, так что события из конца жизни вашего персонажа вряд ли менее фантастичны, чем в среднестатистической компьютерной игре. Впрочем, в процессе это так не ощущается.
Из плюсов игры — она расширяет горизонт пользователя. Игра наглядно показывает, что в далеких бедных странах живут такие же люди, которые влюбляются, женятся, грустят, пьют, играют на музыкальных инструментах. Они точно так же страдают от стоимости аренды недвижимости и переписывании цен в магазинах. Мысль нехитрая, но на самом деле очень ценная, особенно, в сегодняшнем мире.
Все вышесказанное как будто бы намекает на будущий успех игры. Но вот относительно этого возникают сомнения. «1 из 8 миллиардов» буквально воспроизводит идею более раннего проекта Any Human Ever, где точно так же предлагается родиться в рандомном месте и посмотреть за развитием биографии. Отличие в том, что там нет режима принятия решений. Тем не менее, оба проекта очень близки и сделаны на базе современных достижений ИИ.
Все это служит лишней иллюстрацией для популярных разговоров о том, как ИИ изменил наш мир. Любая идея подхватывается, копирется и развивается за считанные недели, иногда — за считанные дни. В этих условиях остаться чем-то большим, чем быстроживущий тренд в соцсетях, будет непросто. И это актуально для каждого из 8 миллиардов.
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