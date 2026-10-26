«Я хуже тебя, зато я умею летать»: что мы узнали из дока «Четыре жизни Петра Мамонова» Павла Лунгина?

В российский прокат вышел документальный фильм о Петре Мамонове, культовом музыканте, актере и перформере, который снял Павел Лунгин — близко его знавший и не раз работавший с ним на съемочной площадке. Собака.ru рассказывает, каким получился портрет этой противоречивой личности (спойлер: и любить, и ненавидеть Мамонова всем приходилось одинаково).
«Они спорили, кто с гаражей прыгнет ногой на гвоздь. И смотрели, кто круче. Петя прыгал — и его все мальчишки на руках, как римского героя, несли домой. Это была крутизна!» — рассказывает о детстве Петра Мамонова барабанщик «Звуков Му» Михаил Жуков. Сам герой на архивной записи хвастается, что у него было прозвище «Мамон-Чугунная-Голова», потому что в четвертом классе он мог пробить ей фанерный шкаф. Кто-то из друзей вспоминает о том, как его чуть не убили напильником в уличной драке, после чего Петр, немного полежав в реанимации, отправился пить пиво в чебуречную. Художница Светлана Виккерс сообщает о ночи любви на кукурузном поле на Николиной Горе. И так далее, и тому подобное — уже первые несколько минут дают понять, что за персонаж перед нами: с ранних лет и до самой смерти Мамонов оставался именно таким — за что его одновременно любили и ненавидели.
Павел Лунгин, у которого Петр снялся в «Такси-Блюз», «Острове» и «Царе», взялся охватить всю его многогранную жизнь через свидетельства близко знавших его людей — и, прямо скажем, сделал это хорошо. Фигуры такого уровня, как принято говорить, никогда не помещаются ни в одну коробку и всегда идут под звук под другого барабана, поэтому уложить его историю в четыре главы («Бродяга», «Рок-звезда», «Актер» и «Старец») и выдержать определенную интонацию, при которой герой не окажется залит елеем, но и не превратится в злого гения — задача не из легких.
Другой вопрос, что попытка непредвзятого взгляда автоматически инициирует дискуссию на тему «Был ли покойный нравственным человеком?». В случае Мамонова можно уверенно предсказать две реакции: одни будут еще сильнее восхищаться его талантом (который действительно трудноописуем — и в музыке, и в актерстве), другие придут в бешенство: самовлюбленность, алкоголизм, мизантропия в целом и мизогиния в частности, неумение разделять публичный образ и личные отношения — словом, весь неджентльменский набор.
В любом случае, за историями о разрушенном альянсе с Брайаном Ино, который стоил «Звукам Му» мировой известности (с большим количеством комментариев людей, за это Мамонова так и не простивших), или, например, бесконечных исповедях у православного батюшки, неизменно заканчивавшихся глубокими запоями, и прочими сомнительными эпизодами, чувствуется большая трагедия человека, который общался со своими демонами гораздо более по-свойски, чем с окружающими близкими людьми. Тоже, в общем-то, позиция — однако и удивляться, что многие из них не придут к тебе на похороны, очевидно, не стоит.
Если применять к жизни Мамонова расхожие аналогии, он одновременно пытался хватать бога за бороду и играть с дьяволом в карты, грешить и каяться в течение пары минут — а такое, как мы знаем, ничем хорошим не заканчивается. Единственное, что было бы любопытно узнать из этой, в целом, исчерпывающей картины, — любил ли Петр Николаевич со своим бесконечным азартом модные в девяностые компьютерные игры, — поскольку иначе как «русским Diablo» его судьбу, будто бы, и не назвать.
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