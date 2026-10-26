«Я хуже тебя, зато я умею летать»: что мы узнали из дока «Четыре жизни Петра Мамонова» Павла Лунгина?

Павел Лунгин, у которого Петр снялся в «Такси-Блюз», «Острове» и «Царе», взялся охватить всю его многогранную жизнь через свидетельства близко знавших его людей — и, прямо скажем, сделал это хорошо. Фигуры такого уровня, как принято говорить, никогда не помещаются ни в одну коробку и всегда идут под звук под другого барабана, поэтому уложить его историю в четыре главы («Бродяга», «Рок-звезда», «Актер» и «Старец») и выдержать определенную интонацию, при которой герой не окажется залит елеем, но и не превратится в злого гения — задача не из легких.

Другой вопрос, что попытка непредвзятого взгляда автоматически инициирует дискуссию на тему «Был ли покойный нравственным человеком?». В случае Мамонова можно уверенно предсказать две реакции: одни будут еще сильнее восхищаться его талантом (который действительно трудноописуем — и в музыке, и в актерстве), другие придут в бешенство: самовлюбленность, алкоголизм, мизантропия в целом и мизогиния в частности, неумение разделять публичный образ и личные отношения — словом, весь неджентльменский набор.