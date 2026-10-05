18 лучших детективных книг 2026-го: от Евгения Водолазкина до Виктора Дашкевича

Продолжение цикла о следовательнице Анастасии Каменской (фам фаталь нулевых!), роман с Агатой Кристи в роли сыщицы, оммаж «Убийству в "Восточном экспрессе"», детектив от стендап-комика (что? да!), искусствоведческий триллер, первоисточник сериала «Я тебя отыщу» со звездой «Разделения» Бритт Лауэр, а также новинка, которая понравится поклонникам «Белого лотоса». Собака.ru рассказывает о своих субъективных фаворитах этого года.
ГЛАВНОЕ
Евгений Водолазкин «Последнее дело майора Чистова» (16+)
В прошлом году мы смотрели экранизацию «Авиатора», а вот крупных литературных релизов у прозаика и трехкратного обладателя «Большой книги» не было с 2022-го (тогда вышел «Чагин» — история морального выбора сотрудника библиотеки с феноменальной памятью). Жанр нового романа — метафизический детектив без хэппи-энда, место действия — Петербург.
Двигателем сюжета становится загадочное убийство, произошедшее на Бармалеевой улице. Твист в том, что майор Чистов ищет не только преступника, но и душу — ведь обычно злой поступок совершает именно она.
«Редакция Елены Шубиной» х Яндекс Книги
Виктор Дашкевич «Ловушка для главного дива» (16+)
Автор, сохраняющий инкогнито, выпустил пятый роман о сыщике Гермесе Аверине. В новой книге (серия бьет рекорды продаж!) Дашкевич продолжает развивать мультивселенную колдунов и котов-дивов, а заодно мастерски синтезирует жанры альтернативного исторического детектива и фэнтези.
Сюжет следующий: Петербург терроризирует дерзкий грабитель и убийца. Расследующий дело участковый пристав сам становится потерпевшим. Тут-то и вмешивается граф Аверин.
«Эксмо»
Кэтрин Пиркис «Исчезнувшая без следа» (18+)
«Подписные издания» вновь переводят неизвестную классику. На этот раз роман Кэтрин Пиркис, автора книжной серии о приключениях детектива Лавдэй Брук, которую критики прозвали Шерлоком Холмсом в юбке.
«Исчезнувшая без следа» — литературный дебют Пиркис, в котором пойдет речь о пропаже Эми, любимой дочери уважаемого эсквайра Стивена Уордена. Неужели она сбежала, чтобы вступить в мезальянс? А может, стала жертвой преступников? Узнаем на страницах новинки.
«Подписные издания» х Яндекс Книги, перевод: Александра Глебовская
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Татьяна Устинова «Тени южной ночи» (16+)
Суперзвезда детективного жанра (написала более 50 романов, которые издаются миллионными тиражами!) Татьяна Устинова продолжает цикл о писательнице Мане Поливановой. В «Тенях южной ночи» она переезжает в Пятигорск и берется расследовать смерть местного шеф-повара, как вдруг в сюжет вмешивается мистика.
В домике Лермонтова Маня открывает портал в XIX век, и в альтернативной реальности превращается в генеральскую дочь Мари Верзилину. Интрига в том, что она знакомится с поэтом Мишелем Лерматом (отсылка очевидна!) и старается предотвратить его дуэль.
«Эксмо»
Ричард Осман «Смертельная удача» (16+)
В 2020 году комик и телеведущий Ричард Осман выпустил дебютный роман «Клуб убийств по четвергам». Этот очаровательный и забавный детектив о неугомонных пенсионерах-сыщиках сразу стал бестселлером (экранизирован в 2025-м!).
«Смертельная удача» — пятая книга в серии с полюбившимися всем героями: Элизабет, Джойс, Ибрагимом и Роном. Фоном для событий становится свадьба дочери Джойс, с которой внезапно исчезает шафер жениха. Детективам предстоит разгадать тайну, куда тот мог пропасть, а заодно — код от сейфа, который (кажется!) невозможно взломать.
«МИФ», перевод: Юлия Змеева
Александра Маринина «Люди за спиной. Том I и II» (16+)
В 2026-м мы узнали, что персонаж Анастасии Каменской вновь вернется на экраны (в сериале «Каменская. Перезагрузка» с участием Юлии Хлыниной!). В качестве тизера изучаем двухтомник Александры Марининой о новом расследовании легендарного детектива, которое стартует с обращения бывшего театрального критика Олега. Долгое время он сопровождал на премьеры некую Людмилу, но совсем недавно женщина исчезла. Дело осложняется тем, что Олег не знает ни ее фамилии, ни телефона, ни адреса.
Позже выяснится, что пропавшая жила по поддельным документам, а ее прошлое связано с историей, в которой уже были убийства.
«Эксмо»
Харлан Кобен «Я тебя найду» (18+)
Впервые на русском — первоисточник мини-сериала «Я тебя отыщу» со звездой «Разделения» Бритт Лауэр. По сюжету Дэвид отбывает пожизненное наказание за убийство собственного сына Мэттью (преступление он не помнит, но улики неоспоримы!).
Спустя пять лет его навещает сестра жены и показывает недавние фотографии мальчика, который точь-в-точь похож на Мэттью. Дэвид решается бежать из тюрьмы, чтобы выяснить правду.
«Азбука», перевод: Вероника Михайлова
Мария Грация Каландроне «Куда ты меня не взяла» (18+)
Писательница и поэтесса Мария Грация Каландроне изучает собственную драму: в 1965-м родители оставили ее одну в садах виллы Боргезе и исчезли, а позже их тела нашли в Тибре. Каландроне сочетает лирику — личные переживания о произошедшем — с документальными свидетельствами и реконструкцией биографии матери.
Результатом становится не только расследование семейной загадки, но и глобальное размышление о судьбах итальянских женщин середины ХХ века.
«Подписные издания», перевод: Мария Громыко
Мари Бенедикт «Королевы детектива» (16+)
Мари Бенедикт берет за основу реальное дело об убийстве медсестры, которая отправилась на пароме из Британии во Францию и исчезла. Не менее любопытно, что детективами в ее истории выступают звездные писательницы: Агата Кристи, Дороти Сэйерс, Найо Марш, Марджери Эллингем и Эмма Орци. Сначала героини воспринимают расследование как развлечение, но (спойлер!) вскоре им начинает угрожать настоящая опасность.
«Азбука», перевод: Денис Попов
Бенджамин Стивенсон «В этом поезде каждый — подозреваемый» (18+)
Это уже вторая книга стендап-комика Бенджамина Стивенсона в серии о писателе-детективе Эрнесте Каннингеме (первая мгновенно стала бестселлером, переведенным на 30 языков!). На этот раз Каннингем решает отправиться на фестиваль и оказывается в оммаже «Убийству в "Восточном экспрессе"»: в поезде происходит двойное убийство, и все пассажиры попадают под подозрение.
«Азбука», перевод: Сергей Удалин
Адриан Гетц «Загадка королевского гобелена» и «Загадка Версальского дворца» (16+)
Микс искусствоведения и криминала — необычная дилогия романов о приключениях музейной сотрудницы Пенелопы Брей. В первой книге директор Лувра поручает героине секретное задание найти утерянные части гобелена с изображением Вильгельма Завоевателя.
А во второй она вынуждена иметь дело с неразберихой, происходящей в Версале: в фонтане обнаруживают труп, в покоях Марии-Антуанетты — отрезанную конечность, а в парке проводят пугающие обряды.
«Азбука», перевод: Марианна Тайманова, Ольга Давтян (Кустова)
Паоло Дельмастро «Первый ящик снизу» (18+)
Новинка для поклонников «Табии тридцать два» Алексея Конакова. Кто, как не они, оценят методологию серийного убийцы, который оставляет возле тел своих жертв распечатки шахматных партий? Разобраться в обстоятельствах сможет только бывший гроссмейстер Фоссати.
Бонус: обещают отсылки к русской классике — от Достоевского до Набокова.
«Лайвбук», перевод: Оксана Рогоза
Питер Боланд «Ванильный убийца. Детективное агентство “Благотворительный магазин”» (18+)
В продолжении ироничной и уютной серии бестселлеров «Убийства и кексики», «Убийства в пляжных домиках» и «Убийства на выставке собак» пойдет речь о загадочной смерти мороженщика.
Уже знакомые нам героини — сотрудницы магазинчика Фиона, Сью и Дэйзи — вынуждены заняться поисками загадочного «Ванильного убийцы». Повод, само собой, срочный: новой мороженщице (по совместительству дочери Дэйзи!) начали приходить угрозы.
Inspiria, перевод: Анастасия Осминина
Кристен Перрин «Подстава от бабули. Руководство по раскрытию собственного убийства» (18+)
Продолжение бестселлера «Опасная игра бабули» разворачивается в английской деревушке Касл-Нолл. Писательница Энни Адамс приезжает туда, чтобы отдохнуть в поместье покойной бабушки Фрэнсис. Планы меняются, когда в оранжерее дома обнаруживают тело гадалки с ножом в спине. Убийство кажется мистическим, ведь помещение было заперто, а нож всего несколько минут назад находился в руках невинной Энни.
Обстоятельства заставляют героиню обратиться к дневникам бабушки. Из них она выясняет, что в 1967-м в Касл-Нолле погибла семья Форда Грейвсдауна, а родственница участвовала в расследовании их дела. И конечно, смерть в 1967-м напрямую связана с настоящим.
Inspiria, перевод: Алиса Пугачева
Елена Михалкова «Если вы меня слышите. Книга первая» (18+)
В новой части цикла книг о детективах Макаре Илюшине и Сергее Бабкине герои вынуждены разбираться в серийной пропаже детей. Кто-то из них возвращается, кого-то находят живым, а некоторые исчезают бесследно. Но главное — выглядит так, будто каждый покинул дом по собственной воле.
Спойлер: в процессе Илюшин и Бабкин столкнуться с собственными детскими травмами.
«АСТ. Жанры»
Анна Фицджеральд Хили «Этикет для убийц и влюбленных» (18+)
Поклонники «Белого лотоса», не пропустите эту новинку! Яхт-клубы, светские вечера, семейные секреты и убийства, не подчиненные этикету, — все это вы найдете в дебюте Анны Фицджеральд Хили.
Главной героиней здесь становится сотрудница ателье Билли Маккейди, которая по ошибке получает письмо с признанием в любви, адресованное некой Гертруде. Вскоре девушка оказывается втянута в дело об убийстве незнакомки.
«Фантом Пресс», перевод: Динара Селиверстова
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