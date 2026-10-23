Свои в три полоски: каким получился фильм о Николае Комягине и его группе «Shortparis. Любовь моя будет тут»?

Музыкальный критик, сценарист видеоэссе, автор телеграм-канала Field of Pikes — в разговоре с Собака.ru:

«Когда Shortparis декларировали свой интерес к левым идеям, они делали это достаточно эстетски. Это не определяло их логику — их логику определял концептуализм (как направление в искусстве), а не левая идея. И да, [в творчестве фигурировала] именно визуальная атрибутика советской культуры. Потому что тоже непонятно: вот они сделали альбом «Так закалялась сталь», который напичкан символикой Советского Союза как якобы тоталитарного государства. Что это говорило о современности — о капиталистической России, которая, очевидно, совершенно по-другому собрана и по-другому функционирует? Непонятно. Даже когда этот интерес к марксизму стал у них более очевидно проявляться, совсем не стало очевидно, что это сообщает о дне сегодняшнем. <...>

Но потом, мне кажется, Комягин стал приходить к самим идеям — социал-демократическим, допустим, — мне кажется, что ближе к ним. Это, предполагаю, стало менять мышление самого Комягина на повседневной основе. Есть смысл говорить о том, что их интерес к левой идее трансформировался. Но сказать, как именно он трансформировался, сложно. <...>

Мне кажется, важнее не степень их погружения/непогружения в левые взгляды, а поиск ответа на вопросы «А зачем им вообще это было нужно?» и «Насколько их искусство радикально?». Мое мнение: они не были достаточно радикальны. Они были эффектны и интересны, но это spectacle. Это отнюдь не значит, что они должны были сидеть в андеграунде. Я считаю, они правильно делали, что работали с мейнстримом — другое дело, мне не кажется, что то, как они работали с мейнстримом, было верным. <...>

Новый альбом «Илиада» меняет риторику группы в том смысле, что для них музыка стала первичнее концептуализма, и кажется, что группа решила обойтись без трансгрессивных жестов. То есть, бунта на продажу тут уже точно нет, что для меня ощущается честнее».