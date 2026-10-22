Актер Антон Лапенко: «Когда хотят снять про маньяков, обо мне думают в последнюю очередь»

Серия буллитов Лапенко признается в режиссерских амбициях

Начиная работать над ролью, что вы придумываете первым?

Сначала несколько раз читаю сценарий. Пробую что-то интонационно, по тонально­сти. Потому что легко перейти грань и уйти в гротеск. Пытаюсь найти характерный для этого человека жест. И еще мне очень помогает найти в человеке один зажим. Он может быть где угодно: в плече, в затылке, в ноге. От этого и походка, и странный взгляд. Потом пробую найденное на читке, никого не предупредив. Для себя проверяю. Потому что можно сильно выбиться из ансамбля, и это будет смотреться неорга­нично, странновато. И мы обсуждаем: мне кажется, он может постоянно вот здесь… Как в «Волшебном участке»: если это соба­ка, он все время почесывается (во втором, петербургском, сезоне сериала Лапенко озвучивает роль пса Палыча—сказочного оперативника, в прямом смысле потеряв­шего человеческий облик. — Прим. ред.). Обсуждаем: раз, раз — и образ формирует­ся, утверждается.

Есть у вас амбиция, которая само­му кажется нескромной? Что-то, что хотелось бы осуществить и на что вы раньше не решались?

Есть режиссерская амбиция. Последние года полтора она прорастает, формируется. Хочется сделать что-то такое, что не оста­вит равнодушным, что будет замечено.

Что мешает?

Ничего не мешает, вообще ничего. Давит только вопрос времени. У меня даже в планах: в январе куда-нибудь улететь и начать оформ­лять. Можно бесконечно записывать нюан­сики и эпизодики, но я попробую собрать это в сценарий и, может быть, дам кому-то почи­тать. Надо найти баланс: не гнать, не спешить, но и не рассиживаться: «Подождите еще пару лет». Хочется это сделать.

С амбициями понятно. А есть момент, за который неловко? Какое-то профес­сиональное поражение?

Мне вообще часто бывает неловко. Не могу сказать, что я в себе уверен.

Много рефлексируете?

Очень сильно. Сейчас озвучивал «Седь­мого игрока» и просто не могу на себя смотреть: понимаю, что надо было сде­лать иначе, что это не то, зачем я во­обще там. Внутри идет бесконечный процесс. На пло­щадке так же: пер­вые три-четыре дня я не понимаю, что я здесь делаю. Вот сейчас «Бейрут»: отстроена здоро­венная декорация, советское посоль­ство в Ливане, ездят машины, ходят ливанцы — и меня снимают. И я ду­маю: а что я здесь делаю? Я же ничего не умею. Я как будто не на своем месте. Еще и роль на сопротивление, а не на мою органику.

Когда вы притягиваете ситуации, которые заставляют вас выбраться из знакомых рамок, вы не боитесь разо­чаровать этим выходом поклонников?

Нет. Я понимаю, для чего это делается, и делаю с удовольствием. Понимаю, что расту, меняюсь. Сомнения нормальны, осо­бенно в начале съемок. А потом какое удо­вольствие получаешь, как начинаешь себя больше любить и уважать за то, что пере­борол, не переобулся, не сел на удобные рельсы, а рискнул. Уверен: через какое-то количество съемочных дней пойму, что и как, и пойду дальше. Я и гонками по­этому занялся (Лапенко увлекся автоспор­том и уже выступил на соревнованиях по дрифту, проехав в управляемом заносе в ка­честве пилота гоночной машины.— Прим. ред.). Сначала приходишь и позоришься: тебя разворачивает, ты ничего не можешь, тормозишь. А потом начинает получаться.

Вы сказали, что собираете случаи из жизни. А кино вы так же смотрите? Собираете? Или можете не думать, как это сделано?

Когда я смотрю кино и понимаю, как оно сделано, мне становится скучновато. Хотя вот «Интерстеллар» — я сто раз о нем говорил — понятно, как он сделан, это классически написано и снято, но Кри­стофер Нолан сделал это так классно, что я смотрю его просто с удовольствием. Без аналитики. А есть кино, которое сделано очень странно. Тут я сразу включаюсь: как, почему, что он хочет здесь сделать, зачем такая долгая пауза? Начинаю анализи­ровать. Это мне в кино и нравится. Тут я смотрю не как зритель, а как человек, чуть-чуть разбирающийся. Слежу за оригинальностью исполнения.

Какое странное кино вы смотрите?

Из последнего — «Закулисье реальности». «Субстанция». И еще Йоргос Лантимос, который очень странно снимает, и поэтому мне нравится.

То есть вам хочется смотреть сюрре­алистическое, абсурдистское кино. Снимать, наверное, тоже будете что-то такое?

Не знаю. Не понимаю пока, как это будет происходить. Получится у меня или нет. Режиссером полноценно, от идеи до испол­нения, я еще никогда не был. Я себя в этой роли пока не знаю.