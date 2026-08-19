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Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 августа

Фестивали Lendoc Film Festival и Open Look, вечер танца Context. Diana Vishneva, ярмарка актуального искусства ARS, выставка «НИИЧАВО» в хот-споте ДК «Суббота», концерты «Сироткина» и Леонида Федорова, а также «Морская» вечеринка — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 20 АВГУСТА
ПЯТНИЦА: 21 АВГУСТА
СУББОТА: 22 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 23 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ: 20 АВГУСТА

Юрий Стоянов
Валентин Блох

Юрий Стоянов

Главные премьеры этой недели в кино: комедийный боевик о радикальных экоактивистах с россыпью голливудских звезд (Эванс, Тейлор-Джой, Кассель, Хайек, Малкович!) «Жертва обстоятельств» (18+) и фильм-участник Каннского фестиваля-2026 «Параллельные истории» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Фестиваль Lendoc Film Festival, «Аврора», «Дом кино», «Ленфильм», «Родина» (18+)

Кинофестиваль с шестилетней историей покажет ленты из Китая, Бразилии, ЮАР, Мавритании, Индонезии, Ирана, Туркменистана, России и других стран. Не пропустите «Песню джиннов» (мистические хроники новогодней ночи в Индии!) верховного инди-режиссера Романа Михайлова и комедию «Дедмобиль» с Юрием Стояновым.

До 22 августа

Фестиваль современного танца Open Look, Новая сцена Александринского театра (18+)

Изучаем хореографические новинки: например, посвящение эффекту мотылька норвежского хореографа Ю Стремгрена или работу о балансе энергии в постановке корейца Минсу Кима.

До 22 августа

Ярмарка актуального искусства ARS, набережная Фонтанки. 90 (12+)

В феерии совриска в казармах лейб-гвардии Московского полка примет участие более 60 авторов. Среди хайлайтов — коллекция Дениса Химиляйне, арт-объекты стрит-художника Базелевса и вышивки сверхновой звезды Петербурга Анастасии Иваненковой.

До 23 августа

Марафон «Театральный Петербург на Книжных аллеях», Малая Конюшенная (6+)

Кукольные спектакли, клоунада, драма или перформанс — выбирайте, какой жанр вам ближе. Больше недели петербургские театры будут бесплатно показывать постановки и читки, давать концерты и проводить встречи с артистами.

С 19 по 22 августа и с 26 по 29 августа

Перформанс UCTRL, «Севкабель Порт» (16+)

20:30

Проект Tonoptik объединит искусственный интеллект, генеративную графику и аналоговые синтезаторы, чтобы создать шоу на тему воспоминаний.

Фестиваль «Саммер мьюзик викенд», «Ласточка», «Усы на пене», «Ящик», «Кассета», «Инцидент» (18+)

В лайн-апе: миксующая поп с андеграундной электроникой МС Улыбочка, радикальные уральские экспериментаторы «Два Обреза» и еще более 30 нишевых исполнителей.

До 23 августа

ПЯТНИЦА: 21 АВГУСТА

Выставка «НИИЧАВО»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службами Pop-Up Gallery и дачного клуба «Суббота»

Выставка «НИИЧАВО»

Выставка «НИИЧАВО», ДК «Суббота» (18+)

Новый хот-спот aka комаровский дачный клуб теперь не только кормит завтраками, наливает вино и устраивает виниловые сеансы, но и презентует оммаж институту чародейства и волшебства из романа Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Маст-си — экспериментальные металлические скульптуры Вильгения Мельникова.

До 16 сентября

Спектакль «Лето в Главном штабе», Главный штаб Эрмитажа (12+)

20:30

Пятая часть спектакля-променада (на стыке экскурсии, медиации и концерта!) стала трибьютом импрессионизму и модернизму. Читайте о том, как работы Моне, Дега, Сезанна и Кандинского синтезировали с эмбиентом, вальсами Штрауса и пластическими перформансами, в репортаже Собака.ru.

Концерт Леонида Федорова, Aurora Concert Hall (12+)

20:00

Лидер «АукцЫона» исполнит знакомые хиты и треки с пластинки «Жизнь», которая выйдет 21 августа.

Вечеринка «K-30 x Щелочь», «К-30» (18+)

23:00

В резиденцию Roots United едет легендарный немецкий продюсер Atom ™. Ждем петербургскую премьеру его проекта Exotrax с концентрированным пост-техно.

Вечеринка без названия, «Грибоедов» (18+)

00:00

Слушаем сет Cable Toy — музыканта, известного по всему миру (даже в токийских хай-энд клубах и на вечеринках в Латинской Америке!).

+ Идея: прогуляться по садам-трансформерам Петербурга.

От «Зеленых кабинетов» на Синем мосту до аромакомпозиций из цветов и трав у Румянцевского спуска.

СУББОТА: 22 АВГУСТА

Thomas Mraz
Данил Ярощук

Thomas Mraz

«Вечер танца Context. Diana Vishneva», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)

20:00

Фестиваль современной хореографии примы Дианы Вишневой представит шесть постановок: размышление о теле как механизме Павла Глухова, историю о рутине и бессюжетный танцевальный диалог Олега Клевакина, а также драму о столкновении четырех незнакомцев Алексея Рукинова.

Вечеринка «Морская», «Севкабель Порт» (18+)

23:00

За «вечеринку вечеринок» на этот раз отвечают команды Kontrkult, Roots United, Odyssey, Timeofnight, «Диско Киска», «Ритмы», «Мачты» и «Фабрика 3». Будет все — поп, диско, тяжелое техно, драм-н-бейс и, конечно, гаражная распродажа.

Арт-променад в стиле Belle Époque, Эрмитаж (0+)

20:30

Этим летом Эрмитаж подготовил сразу два театрализованных променада: по галерее Щукина и Морозовых, а теперь и по выставке «Барон Штиглиц. "Подвиг просвещенной благотворительности"». Перформеры прочтут стихи поэтов Серебряного века и французских символистов, а заодно станцуют вальс и кадриль.

Концерт Thomas Mraz, «Муз порт» (16+)

20:00

Уфимская рэп-легенда раздаст футуристический R&B.

Вечеринка «К-30 Двор», «К-30» (18+)

23:00

Закрываем сезон летних тусовок во дворе диджей–сетами Fanick, Au Bet, Brat + KNPRTY и Kid Cope.

Вечеринка No Wave!, «Грибоедов (18+)

23:00

Хулиганская группировка с любовью к вейв-культуре и рок-н-роллу привезет своих московских и брянских участников.

+ Идея: искать героев «Одиссеи» на улицах Петербурга.

Действующие лица поэмы Гомера есть не только в ленте Нолана, но и в наших туристистических локациях! Например, в Эрмитаже, Музее Академии художеств, Михайловском замке, Музее Анны Ахматовой или Летнем саду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 23 АВГУСТА

«Сироткин»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Пикника Афиши»

«Сироткин»

Концерт «Сироткина», Roof Place (12+)

20:00

Становимся выше домов, бежим за малиновым солнцем и не спим до утра с инди-группой Сергея Сироткина.

Спецпоказ и паблик-ток «Кино и танец: история движения на экране», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

18:00

Вместе с участницей труппы musicAeterna Dance Айсылу Мирхафизхан и кинокритиком Егором Москвитиным смотрим и обсуждаем, как язык тела воплощается в кино. Например, в «Золотой лихорадке» Чарли Чаплина, «Чунгкингском экспрессе» Вонга Карвая и «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера.

Фестиваль «Абракадабра: пути авангарда», Музей петербургского авангарда (18+)

13:00

Идем на мастер-классы по линогравюре и созданию зинов, а также на лекции о моде, искусстве, кино и театре начала ХХ века.

Перформанс «Черный квадрат. „Неведомое…“ Алексей Бежецкий», «Летний театр» в Новой Голландии (16+)

20:00

Микс из электронной музыки, медиаарта, хореографии и читки рассказов Алексея Бежецкого о сверхъестественном.

+ Идея: открыть для себя арт-кластер «Деревня художников» в Озерках.

Редакция Собака.ru собрала гид по коломяжскому сайт-специфику и брутализму. И да, это официально главный тренд лета!

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