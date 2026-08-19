Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 августа

Главные премьеры этой недели в кино: комедийный боевик о радикальных экоактивистах с россыпью голливудских звезд (Эванс, Тейлор-Джой, Кассель, Хайек, Малкович!) «Жертва обстоятельств» (18+) и фильм-участник Каннского фестиваля-2026 «Параллельные истории» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Фестиваль Lendoc Film Festival, «Аврора», «Дом кино», «Ленфильм», «Родина» (18+)

Кинофестиваль с шестилетней историей покажет ленты из Китая, Бразилии, ЮАР, Мавритании, Индонезии, Ирана, Туркменистана, России и других стран. Не пропустите «Песню джиннов» (мистические хроники новогодней ночи в Индии!) верховного инди-режиссера Романа Михайлова и комедию «Дедмобиль» с Юрием Стояновым.

До 22 августа

Фестиваль современного танца Open Look, Новая сцена Александринского театра (18+)

Изучаем хореографические новинки: например, посвящение эффекту мотылька норвежского хореографа Ю Стремгрена или работу о балансе энергии в постановке корейца Минсу Кима.

До 22 августа

Ярмарка актуального искусства ARS, набережная Фонтанки. 90 (12+)

В феерии совриска в казармах лейб-гвардии Московского полка примет участие более 60 авторов. Среди хайлайтов — коллекция Дениса Химиляйне, арт-объекты стрит-художника Базелевса и вышивки сверхновой звезды Петербурга Анастасии Иваненковой.

До 23 августа

Марафон «Театральный Петербург на Книжных аллеях», Малая Конюшенная (6+)

Кукольные спектакли, клоунада, драма или перформанс — выбирайте, какой жанр вам ближе. Больше недели петербургские театры будут бесплатно показывать постановки и читки, давать концерты и проводить встречи с артистами.

С 19 по 22 августа и с 26 по 29 августа

Перформанс UCTRL, «Севкабель Порт» (16+)

20:30

Проект Tonoptik объединит искусственный интеллект, генеративную графику и аналоговые синтезаторы, чтобы создать шоу на тему воспоминаний.

Фестиваль «Саммер мьюзик викенд», «Ласточка», «Усы на пене», «Ящик», «Кассета», «Инцидент» (18+)

В лайн-апе: миксующая поп с андеграундной электроникой МС Улыбочка, радикальные уральские экспериментаторы «Два Обреза» и еще более 30 нишевых исполнителей.

До 23 августа