«Одиссея» Кристофера Нолана — каким получилось новое прочтение мировой классики?

В мировом прокате с огромным успехом идет «Одиссея» Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном и другими многочисленными звездами — уже за первый уик-энд фильм собрал 264 миллиона долларов. Собака.ru рассказывает, как режиссер интерпретировал поэму Гомера с антивоенным пафосом.
Пересказывать сюжет классической поэмы Гомера — дело неблагодарное, но основную канву все же стоит напомнить: человеческая память — вещь ненадежная. Царь Итаки Одиссей (Мэтт Дэймон) после победы в Троянской войне уже 20 лет числится пропавшим без вести. Его дожидаются жена Пенелопа (Энн Хэтэуэй) и сын Телемах (Том Холланд). К первой выстроились в очередь женихи (особенно усердствует Антиной в исполнении Роберта Паттинсона), второй продолжает отчаянно верить, что отец жив — ради хоть каких-то новостей он едет к царю Менелаю (Джон Бернтал).
Тем временем Одиссей после многочисленных боев и странствий в полубеспамятстве находится в компании влюбленной в него нимфы Калипсо (Шарлиз Терон), которая не желает его отпускать, поэтому постоянно угощает волшебным лотосом, не позволяющим вернуть воспоминания. Впрочем, флешбэки все-таки будут — и немало: здесь и штурм Трои с легендарным конем, и конфронтация с циклопом Полифемом, и встреча с гигантами-лестригонами, и проход между чудовищами Сциллой и Харибдой, и обед у колдуньи Цирцеи (Саманта Мортон) с последующим превращением воинов Одиссея в свиней. Словом, все основные события учтены — вплоть до возвращения и эпического финала.
Каждый следующий фильм Кристофера Нолана автоматически вызывает мощную общественную дискуссию. Мегаломанская почти трехчасовая «Одиссея» с бюджетом 250 миллионов долларов в этом смысле бьет все рекорды. Поспорили уже, кажется, по поводу всего: и справится ли режиссер с мировой классикой, и насчет мискаста (особенно досталось темнокожим Зендее в роли Афины и Лупите Нионго в образе Елены Прекрасной), и насчет, как ни странно, реалистичности. Мифология мифологией, но многих возмутило, что доспехи и корабли какие-то неправильные, а греки не похожи на греков.
Реакция вполне понятная, но и без этого фильм производит противоречивое впечатление. С точки зрения исполнения все сделано виртуозно: пленочные камеры IMAX, натурные съемки (особенно эффектно смотрятся сцены на воде) и битвы с чудовищами (почему-то больше всех там жаль циклопа). Но в плане драматургии вопросов достаточно — например, некоторый диссонанс вызывает осовремененная речь героев (Одиссей, например, жалуется, что уже десять лет мучается «на этом чертовом пляже»).
И, пожалуй, главный момент — нолановский морализаторский пафос. Одиссей у него не тот самый хитроумный авантюрист, а сожженный военным конфликтом трагичный мужчина с бесконечной тоской в глазах. В финале это вообще проговаривается открытым текстом в контексте Троянской войны — мол, мы сломали все мироустройство и теперь будем расплачиваться. Заметно, как Нолана это волнует: ровно про то же был «Оппенгеймер». Стоило ли ради единственного внятного (но актуального) посыла устраивать такой масштабный, амбивалентный аттракцион? Мнения разделятся примерно 50 на 50 — но если мастер по-прежнему это умеет, за него и за его поклонников мы не можем не порадоваться.
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