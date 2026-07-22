«Одиссея» Кристофера Нолана — каким получилось новое прочтение мировой классики?

Пересказывать сюжет классической поэмы Гомера — дело неблагодарное, но основную канву все же стоит напомнить: человеческая память — вещь ненадежная. Царь Итаки Одиссей (Мэтт Дэймон) после победы в Троянской войне уже 20 лет числится пропавшим без вести. Его дожидаются жена Пенелопа (Энн Хэтэуэй) и сын Телемах (Том Холланд). К первой выстроились в очередь женихи (особенно усердствует Антиной в исполнении Роберта Паттинсона), второй продолжает отчаянно верить, что отец жив — ради хоть каких-то новостей он едет к царю Менелаю (Джон Бернтал).

Тем временем Одиссей после многочисленных боев и странствий в полубеспамятстве находится в компании влюбленной в него нимфы Калипсо (Шарлиз Терон), которая не желает его отпускать, поэтому постоянно угощает волшебным лотосом, не позволяющим вернуть воспоминания. Впрочем, флешбэки все-таки будут — и немало: здесь и штурм Трои с легендарным конем, и конфронтация с циклопом Полифемом, и встреча с гигантами-лестригонами, и проход между чудовищами Сциллой и Харибдой, и обед у колдуньи Цирцеи (Саманта Мортон) с последующим превращением воинов Одиссея в свиней. Словом, все основные события учтены — вплоть до возвращения и эпического финала.